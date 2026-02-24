Лична позиция на прокурор Елица Калпачка за „модела Николов“: Това не беше колективно управление, а еднолично командване

Няма да мълча, когато името на АПБ се използва като декор за лична драма и самореклама. АПБ не е фон и не е трамплин за нечии амбиции.
Познавам „модела Николов“ отвътре. Бях в Управителния съвет, докато той беше председател. И ще го кажа направо: това не беше колективно управление, а еднолично командване. Срамни позиции се появяваха „от името на АПБ“, без да са минавали през обсъждане и решение. Често разбирахме постфактум – от публикации, от медии, от чужди реакции. Така не се гради независима организация. Така се превръща една асоциация в личен инструмент.
Това заяви заяви в лична позиция председателят на Асоциацията на прокурорите в България и член на УС на АПБ през периода на председателството на Владимир Николов - прокурор Елица Калпачка.
И да – в този период АПБ никога не е изглеждала по-зависима. Дълго време Владимир Николов беше възприеман като един от най-близките до Иван Гешев и като човек, който черпи тежест от тази близост и я експлоатираше за шеметната си кариера. Това не е „етикет“, а реален публичен отпечатък, който ни преследваше: впечатлението, че АПБ не защитава професията, а обслужва конкретна фигура. Точно това разяде доверието отвътре – сред колегите, които очакват честност, а не верноподаничество.
Днес същият човек говори за „зависима асоциация“ и за „натиск“ и се опитва да се изкара борец. Но когато имаше власт – когато можеше да избере уставност, прозрачност и колективност – избра едноличие и кариерен слугинаж. Това е истината, която няма да бъде пренаписана със заучени телевизионни реплики.
И още нещо – внушенията за „натиск“ при избора на нов Управителен съвет са обида към членовете на АПБ. Изборът беше по устав, пред Общото събрание. Главният прокурор си тръгна преди гласуването. Решението го взеха прокурорите, които гласуваха – не „силните на деня“, не нечии покровители, не „вечни“ ръководители.
Като член на УС през периода на председателството на Владимир Николов съм ставала свидетел на ужасно много нарушения – не слухове, не интерпретации, а ситуации, които оставяха след себе си документи, следи и най-вече срам. Управителният съвет извърши проверка и прие доклад с конкретни констатации по тези случаи. Аз няма да участвам в подмяната на това, което съм видяла. Защото ако някой иска „светлина“, светлината идва с факти – и ние ще говорим с факти, а не с внушения.
Владимир Николов може да сменя ролите и господарите си, но не може да изтрие следите си. Най-лесно е да се правиш на смел, след като си черпил тежест от чужда власт и си превръщал АПБ в удобен мегафон. Прокурорите помним — и няма да позволим миналото да се „препере“ през нашето име.
Елица Калпачка, председател на АПБ
Като е била член на УС,защо не е реагирала?
Нали същите тези пазеха Гешев,а после три пъти се отрекоха от него!
12 Защо всички недоволни прокурори...
по някое си време , все едно има "заповед" от горе за "тотално оплюване"???
Така прочетени тези обвинения са нонсенс!!!???
Събра ли се на по " една бира" напили се
и става цирк!!
Тази "госпожа" е имала достатъчно време, за да се оплачи и възрази срещу прокурор Николов???
Относно действията които тя не одобрява????
Фейсът й кърти мивки, кошмар са тия извратеняци на--всяк--ъде по администрациите, те така прогресират в кариерата, аморални, лъжци и престъпници, грозни при това, ама под двата тима мазила почти не се вижда кво е...важното е да няма съвест и морал ..и да лъже като разпрана срещу рушврти
Тия са на тинята утайката
