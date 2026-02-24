Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лична позиция на прокурор Елица Калпачка за „модела Николов“: Това не беше колективно управление, а еднолично командване

24 Февруари, 2026 10:12 2 413 26

  • прокурор-
  • елица калпачка-
  • владимир николов-
  • прокуратура

Като член на УС през периода на председателството на Владимир Николов съм ставала свидетел на ужасно много нарушения, заяви председателят на Асоциацията на прокурорите в България и член на УС на АПБ през периода на председателството на Владимир Николов

Лична позиция на прокурор Елица Калпачка за „модела Николов“: Това не беше колективно управление, а еднолично командване - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма да мълча, когато името на АПБ се използва като декор за лична драма и самореклама. АПБ не е фон и не е трамплин за нечии амбиции.

Познавам „модела Николов“ отвътре. Бях в Управителния съвет, докато той беше председател. И ще го кажа направо: това не беше колективно управление, а еднолично командване. Срамни позиции се появяваха „от името на АПБ“, без да са минавали през обсъждане и решение. Често разбирахме постфактум – от публикации, от медии, от чужди реакции. Така не се гради независима организация. Така се превръща една асоциация в личен инструмент.

Това заяви заяви в лична позиция председателят на Асоциацията на прокурорите в България и член на УС на АПБ през периода на председателството на Владимир Николов - прокурор Елица Калпачка.

И да – в този период АПБ никога не е изглеждала по-зависима. Дълго време Владимир Николов беше възприеман като един от най-близките до Иван Гешев и като човек, който черпи тежест от тази близост и я експлоатираше за шеметната си кариера. Това не е „етикет“, а реален публичен отпечатък, който ни преследваше: впечатлението, че АПБ не защитава професията, а обслужва конкретна фигура. Точно това разяде доверието отвътре – сред колегите, които очакват честност, а не верноподаничество.

Днес същият човек говори за „зависима асоциация“ и за „натиск“ и се опитва да се изкара борец. Но когато имаше власт – когато можеше да избере уставност, прозрачност и колективност – избра едноличие и кариерен слугинаж. Това е истината, която няма да бъде пренаписана със заучени телевизионни реплики.

И още нещо – внушенията за „натиск“ при избора на нов Управителен съвет са обида към членовете на АПБ. Изборът беше по устав, пред Общото събрание. Главният прокурор си тръгна преди гласуването. Решението го взеха прокурорите, които гласуваха – не „силните на деня“, не нечии покровители, не „вечни“ ръководители.

Като член на УС през периода на председателството на Владимир Николов съм ставала свидетел на ужасно много нарушения – не слухове, не интерпретации, а ситуации, които оставяха след себе си документи, следи и най-вече срам. Управителният съвет извърши проверка и прие доклад с конкретни констатации по тези случаи. Аз няма да участвам в подмяната на това, което съм видяла. Защото ако някой иска „светлина“, светлината идва с факти – и ние ще говорим с факти, а не с внушения.

Владимир Николов може да сменя ролите и господарите си, но не може да изтрие следите си. Най-лесно е да се правиш на смел, след като си черпил тежест от чужда власт и си превръщал АПБ в удобен мегафон. Прокурорите помним — и няма да позволим миналото да се „препере“ през нашето име.

Елица Калпачка, председател на АПБ


  • 1 Атина Палада

    34 3 Отговор
    Тази е на лично разположение на Шиши!

    10:16 24.02.2026

  • 2 И мигли

    34 2 Отговор
    си наклепала , да се връзва с дълбокото деколте !

    10:17 24.02.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    18 0 Отговор
    За себе си всеки е чист като сълза. Но иначе е като напълен пам перс !

    10:19 24.02.2026

  • 4 вижда се

    29 1 Отговор
    БГ. съд и прокуратура си е точно ОПГ , работи само в полза на мафията !!Та как до сега в затвора не е вкаран нито един депутат или министър !! В Румъния за 10 год. има в затвора 15 министри , над сто депутата , 8 евродепутати и над 500 кметове !!

    10:19 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тога

    28 1 Отговор
    За какво ви е тази асоциация?
    Като е била член на УС,защо не е реагирала?
    Нали същите тези пазеха Гешев,а после три пъти се отрекоха от него!

    10:35 24.02.2026

  • 7 Азис

    18 3 Отговор
    Това да не са оргии в които участваше ти скъпа?

    11:01 24.02.2026

  • 8 Цвете

    11 2 Отговор
    КАЛПАЧКА, КАТО СИ ТОЛКОВА ВЕЩА, СЕГА МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИШ НА ВСИЧКИ ПРОКУРОРИ ,СЪДИИ, ЮРИСТИ, ЧСИ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ ДОСИЕТАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ТАКА ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИМ ЗА ПРАВОСЪДИЕ.ОСОБЕНО ,КОГАТО БЪДЕ ИЗБРАН НОВ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    11:11 24.02.2026

  • 9 Пепи Еврото го е дресирал добре

    9 1 Отговор
    Тия в прогнилата прокуратура на територията, това всичко трябва да бъде разстреляно и изгорено...убийци

    11:12 24.02.2026

  • 10 Цвете

    5 1 Отговор
    КАЛПАЧКА, КАТО СИ ТОЛКОВА ВЕЩА, СЕГА МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИШ НА ВСИЧКИ ПРОКУРОРИ ,СЪДИИ, ЮРИСТИ, ЧСИ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ ДОСИЕТАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ТАКА ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИМ ЗА ПРАВОСЪДИЕ.ОСОБЕНО ,КОГАТО БЪДЕ ИЗБРАН НОВ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    11:12 24.02.2026

  • 11 Друженичка

    11 0 Отговор
    От прокурВатурата, там селекцията минаваше под бюрото и дюкяна на Пепи еврото....погледнете й външния вид на тая и си обяснете защо всяко престъпление, стигнало до тия , бива прикрито , престъпникът поощрен срещу пликовете, дето си ги разменяха в 8-те джуджета, а жертвата смазана

    11:16 24.02.2026

  • 12 Защо всички недоволни прокурори...

    6 0 Отговор
    започват "анти- клеветата " против колегите си , не на момента, а по "даден сигнал от някъде"
    по някое си време , все едно има "заповед" от горе за "тотално оплюване"???
    Така прочетени тези обвинения са нонсенс!!!???
    Събра ли се на по " една бира" напили се
    и става цирк!!
    Тази "госпожа" е имала достатъчно време, за да се оплачи и възрази срещу прокурор Николов???
    Относно действията които тя не одобрява????

    11:16 24.02.2026

  • 13 еееее

    6 0 Отговор
    Капачка, що не си одиш у Благоевградско. ЮЗУ моля ви се, моля ви се....

    11:16 24.02.2026

  • 14 бомбе

    6 0 Отговор
    Тази също се издигна от РП,в Окр.П,след като зае този пост!

    11:17 24.02.2026

  • 15 Тая

    16 0 Отговор
    дъртата хорва на мафията само като я видиш как е надула силиконовите карпузи и накичила фалшивите мигли, веднага ти става ясно що за отпадък е.

    11:18 24.02.2026

  • 16 Трол

    1 3 Отговор
    Хубава жена.

    Коментиран от #18

    11:21 24.02.2026

  • 17 Пешо

    3 0 Отговор
    Помнете нали сте ОПГ.

    11:22 24.02.2026

  • 18 Хубава картина на пикасо

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Трол":

    Фейсът й кърти мивки, кошмар са тия извратеняци на--всяк--ъде по администрациите, те така прогресират в кариерата, аморални, лъжци и престъпници, грозни при това, ама под двата тима мазила почти не се вижда кво е...важното е да няма съвест и морал ..и да лъже като разпрана срещу рушврти

    Коментиран от #24

    11:31 24.02.2026

  • 19 ВидЕхме на видеото

    5 0 Отговор
    Как го е назначавал Пепи еврото тия в кабинета си

    11:33 24.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дами и господа

    3 0 Отговор
    Дами и господа мълчание, прислугата на Биг Д гоори

    11:38 24.02.2026

  • 22 Р Г В

    8 0 Отговор
    Г-жо със странна фамилия Калпачка , като ви чета статията става ясно че вие може. да. се реализирате като " успешен " медиатор по съдебни спорове . Ако привлечете и г-жата с още по странната фамилия Кикерезова която има желание да е медиатор по семейни проблеми бизнеса ви ще е успешен и винаги ще сте добре заплатени имайки предвид някои специфични ваши умения в най древ.......проф .... Уапех.

    11:41 24.02.2026

  • 23 Мнение

    2 0 Отговор
    Най важно е какво ще каже Капачката на Пеевски пред разследващите прокурори

    12:01 24.02.2026

  • 24 Леле, колко си прав

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хубава картина на пикасо":

    Тия са на тинята утайката

    12:05 24.02.2026

  • 25 Ама, Калпачке!

    1 0 Отговор
    Ама, слугиньо на нагелца Сарафа, на Пепи Еврото и на "Осемте джуджета"! Отвсякъде издишаш ма, Калпачке! Що ли не си сложиш едно Калпаче на твърде грозната физиономийка, за която си се погрижила с половин килограм грим и спирали за мигли, ама си останала същата грозновата Калпачка! Всичко, което си написала е лъжа, нагла сарафова слугиньо, всичко! Само че, наглецът Сарафа ще си замине, ако продължава да натиска з......а си напълно незаконно в кабинета на Главния прокурор, тогава ще бъде извлечен от гражданството като чувал с картофи и ще се търкаля по стъпалата!

    12:30 24.02.2026

  • 26 Силиконки по нареждане

    1 0 Отговор
    на Бобиту бяха излезли на протест в защита на Гешу,а сега бранят самоотвержено Бобиту

    12:43 24.02.2026

