Ефтимов: Не са летели американски военни самолети, докато летище „Васил Левски“ беше затворено

24 Февруари, 2026 13:41 1 173 29

Началникът на отбраната апелира към спокойствие и обясни, че за да бъдат допуснати съюзнически самолети е направен анализ на риска и са предприети мерки. Не за първи път приемаме самолети на съюзници

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски военни самолети не са летели, докато летище „Васил Левски“ - София беше затворено, заяви пред журналисти началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той говори пред медиите, след като представи Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.

На 19 февруари от Министерството на отбраната съобщиха, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летището в София заради учение. По-късно от летището заявиха, че пистата ще бъде затворена на 23 февруари между 3:15 ч. и 4:50 ч. и на 24 февруари между 3:05 ч. и 5:35 ч. за регулярен ремонт на шахти в близост до нея.

"Хората няма от какво да се притесняват. Изтече информация в медиите, че ще бъде затворено летището в София. Не летяха американски самолети. Не е свързано с това", обясни адмирал Ефтимов. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че не са затваряли летището.

Началникът на отбраната апелира към спокойствие и обясни, че за да бъдат допуснати съюзнически самолети е направен анализ на риска и са предприети мерки. Не за първи път приемаме самолети на съюзници. Лятото приехме 16 самолета F-16 на авиобаза "Безмер". Това разгръщане не може да се осъществи на военно летище, за това се наложи на бъде на „Враждебна“, но тъй като са повече самолетите използваме и от другата страна стоянка, но домакин е авиобаза „Враждебна“, обясни още адмирал Ефтимов.

Никой не е искал от България предоставяне на територия за хипотетична бъдеща операция на САЩ срещу Иран, каза вчера служебният министър Атанас Запрянов.

Днес е първият ден от годишната конференция на началника на отбраната. Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“.

С 2,5% от Брутния вътрешен продукт (БВП) разходи за отбрана не може да изградим Въоръжени сили, които да са адекватни на съвременната среда за сигурност, заяви началникът на отбраната.

Финансирането оказва пряко влияние върху процесите в армията, отбеляза адмирал Ефтимов.

Направихме анализ на процесите във Въоръжените сили, които влияят на състоянието и подготовката на армията, каза началникът на отбраната. Процесът на модернизация придобива все по-видими измерения. Пристигнаха първите осем самолета F-16, инфраструктурата беше подготвена с ускорени темпове, за да бъде сертифицирано идването на самолетите. Сега летят с много добри темпове нашите пилоти на F-16. Вдигнахме флага на многофункционалния модулен патрулен кораб „Храбри“, екипажът е на кораба. Започнаха да пристигат първите машини „Страйкър“, коментира началникът на отбраната.

Към 2027 г. няма да има такава механизирана бригада в Европа – толкова окомплектована, бойни машини, бойни разузнавателни машини, машини за ядрена, химическа и биологическа защита, медицинска евакуация, логистични машини. Такава окомплектована бригада няма в Европа. Взехме много добро решение – съчетание между огнева мощ, защита и мобилност, заяви адмирал Ефтимов.

Днес се навършват четири години от започване на войната в Украйна, отбеляза началникът на отбраната. Когато започна войната, направих само едно изявление – България не трябва да бъде в такава ситуация. Заради това правим всичко възможно в коалиционен и съюзен формат – България да бъде на картата на сигурността, да можем да разчитаме на ангажимент както от НАТО, така и от съюзници, за да не изпадаме в такава ситуация, каза той.

Началникът на отбраната посочи, че всички държави в света се стремят да осигурят механизми за сигурност и нито една не може да се защитава сама.


България
  • 1 Трол

    20 0 Отговор
    Това даже не бяха самолети, а наскоро открит в амазонските джунгли вид от летящи зелени слонове.

    Коментиран от #17

    13:43 24.02.2026

  • 2 Сталин

    32 0 Отговор
    Тоя негодник щом отрича,значи са летели

    13:43 24.02.2026

  • 3 Е, как, бе

    30 0 Отговор
    Изкуфелият ти шеф дедо Запрян нали рече, че "стояли на паркинг".

    13:45 24.02.2026

  • 4 С този парцал на снимката

    26 0 Отговор
    са лъскали паркета в централата на нАТО в Брюксел.

    Затова и са го поставили начело на жалката отбрана на жалката ни натовска квази-държава Р. България.

    13:49 24.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Половината самолети ги няма.

    13:50 24.02.2026

  • 6 Пич

    30 0 Отговор
    Извадиха от саркофага оная мумия Нейнски, и вече само се лази пред господарите и им се въртят саксофони!!! Била питала посолството, и като кажело, щяла да ни каже и на нас, какво става!!! А МА , ОУ, ти в коя държава си министър, та не знаеш кой и защо ти каца на летището... ?! И оная джофра, главнокомандващата, и тя нищо не знае!!! Не знае само на коя държава е президент и тая!!! Егати и отвратителните близачи!!! Гнусни гнусни гнусни...

    Коментиран от #10, #16

    13:51 24.02.2026

  • 7 Чорбара

    19 0 Отговор
    Адмирал на гумена лодка.

    13:51 24.02.2026

  • 8 Мда

    17 0 Отговор
    Помияри и лъжци! Позор

    13:52 24.02.2026

  • 9 Що ли

    19 0 Отговор
    не ти вярвам , другарю ? А какво стана със самолетите , които агент Иван поръча в Америка и с Бою летяха до там на крака ?! Платени с парите от българските данъкоплатци и - НИЩО на лице , освен някакъв си много остарял .

    13:52 24.02.2026

  • 10 Хаха

    21 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Мумията Надка има опит да подскача, като волна пеперуда от цвят на цвят! С акъл не е стигнала до тук!

    Коментиран от #14

    13:53 24.02.2026

  • 11 Опааа

    17 0 Отговор
    Тоя е много прО ст! 🤦‍♂️

    13:54 24.02.2026

  • 12 Опааа

    20 0 Отговор
    Летището осигурило паркоместа. 😆 Нали така каза оня изкуфял дъртак Запрянов. Синя или зелена зона?

    Коментиран от #23

    13:58 24.02.2026

  • 13 Анонимен

    14 0 Отговор
    Те изобщо са почивали на летището след дълго летене.Народът не е осведомен за случващото се ,защото при евентуални бойни действия(не е възможно да се състоят,според него)първата цел на ракетите ,идващи от Близкият изток,ще бъдат не Гърция и Турция.Те са отказали категорично престой на летала.Намерили са пробив в лицето на нашите политици.
    ...

    13:59 24.02.2026

  • 14 Пич

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Да , ама вече не е смешно !!! Защото сме в обсега на Иран, а знаеш ли защо краварите бързат? Бързат, защото имат ушета, които са им докладвали, че Иран е на косъм от създаването на ядрено оръжие! От друга страна, кретените на Франция и Англия зареждат Зелю с компоненти за ядрено оръжие!!! Я се огледай къде сме, и си спомни колко бързо Чернобил ни достигна!

    Коментиран от #15

    14:01 24.02.2026

  • 15 Абе,

    1 11 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Нали се кълняха че не работят за ядрено оръжие, а пусинчо и той така казваше. Сега на кого да вярвам?

    Коментиран от #19

    14:08 24.02.2026

  • 16 Да Не

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Точно, ама ний сме си виновни!

    14:08 24.02.2026

  • 17 Разбира се, разбира се

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Това е точно така. Нека обаче уточним, че този пишман флотоводец, през живота си е командвал единствено жълтото гумено пате в легена на майка си!🤥

    14:09 24.02.2026

  • 18 123

    14 0 Отговор
    "пистата ще бъде затворена на 23 февруари между 3:15 ч. и 4:50 ч. и на 24 февруари между 3:05 ч. и 5:35 ч. за регулярен ремонт на шахти"
    При минусови температури и на тъмно ремонти се правят най добре:)

    Коментиран от #22

    14:12 24.02.2026

  • 19 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе,":

    Вярвай ми на мене ! Но пак мисли!!!

    14:12 24.02.2026

  • 20 САНДОКАН

    16 0 Отговор
    Живеем във времена на предатели и продажници.

    14:25 24.02.2026

  • 21 клошар

    3 0 Отговор
    Нямаше нужда да се обявява затваряне на летище софия за по два часа през нощта, когато и без забрана няма полети през малките часове на денонощието. ... наистина с моя фалкон пътувам само по обяд...

    14:43 24.02.2026

  • 22 не са ме будили

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "123":

    с рева си на двигателите , затова не е имало полети в тия часове от никакви самолети.

    14:48 24.02.2026

  • 23 мда

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Опааа":

    Да направят летището в Божурище за паркоместа.
    Не може само магистрали до Луната да се строят!

    14:55 24.02.2026

  • 24 Дедовия

    1 7 Отговор
    Няма нищо, важното е, че след като се разбра за самолетите всички копейкаджии рязко приеха исляма и станаха верни на аятолаха.

    Коментиран от #26

    15:12 24.02.2026

  • 25 Дрисслььо

    5 0 Отговор
    С кого ще воюваш, цацо? Аххммацци!

    15:13 24.02.2026

  • 26 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дедовия":

    Аятолаха го остави ами кажи като го няма лама Калушев ти на кого ще се нaдупвaш срещу някой друг цент:)

    15:34 24.02.2026

  • 27 ха-ха

    6 0 Отговор
    ЗАЩО АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ СА НА ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ? ЛЕТЕЛИ ,НЕЛЕТЕЛИ ЗАЩО СА ТАМ КАТО ИМА ВОЕНННИ БАЗИ НА НАТО?

    15:43 24.02.2026

  • 28 Дааааааам

    3 0 Отговор
    Безмерна е наглостта на самоназначилите се, нелегитимни 0правленци. Те ни мислят за по - тъпи от тях. Не могат и някакво правдоподобие да сътворят от баналните си лъжи.

    15:54 24.02.2026

  • 29 Лъже като казва истината

    2 0 Отговор
    "Американски военни самолети не са летели, докато летище „Васил Левски“ - София беше затворено". Прав е, не са. Но! Преди всяко нападение има последни подготвителни дейности, които не може да се извършват пред очите на любопитните хора пристигащи и заминаващи от летището. Още повече, че и самият Тръпоч не е на 100% сигурен да удари ли, да не удари ли. В този случай, последните приготовления само биха засилили истерията(напълно оправдано) сред обществото. Но че самальотите са тук заради Иран, това не може да се скрие вече. И че ставаме цел на Иран, да е в правото си да удари летището откъдето излитат тези самолети, също е вярно. Заместник външният министър на Иран ясно го рече, цел стават всички оборски бази и всички места осигуряващи логистиката в нападението над нас. Точно и ясно. А Запрянката и Ефтимката нека си пеят приспивните песни, те са предназначени за "будните" шопиянци

    16:33 24.02.2026

