Ефтимов: Не са летели американски военни самолети, докато летище „Васил Левски“ беше затворено

Американски военни самолети не са летели, докато летище „Васил Левски“ - София беше затворено, заяви пред журналисти началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той говори пред медиите, след като представи Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.
На 19 февруари от Министерството на отбраната съобщиха, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летището в София заради учение. По-късно от летището заявиха, че пистата ще бъде затворена на 23 февруари между 3:15 ч. и 4:50 ч. и на 24 февруари между 3:05 ч. и 5:35 ч. за регулярен ремонт на шахти в близост до нея.
"Хората няма от какво да се притесняват. Изтече информация в медиите, че ще бъде затворено летището в София. Не летяха американски самолети. Не е свързано с това", обясни адмирал Ефтимов. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че не са затваряли летището.
Началникът на отбраната апелира към спокойствие и обясни, че за да бъдат допуснати съюзнически самолети е направен анализ на риска и са предприети мерки. Не за първи път приемаме самолети на съюзници. Лятото приехме 16 самолета F-16 на авиобаза "Безмер". Това разгръщане не може да се осъществи на военно летище, за това се наложи на бъде на „Враждебна“, но тъй като са повече самолетите използваме и от другата страна стоянка, но домакин е авиобаза „Враждебна“, обясни още адмирал Ефтимов.
Никой не е искал от България предоставяне на територия за хипотетична бъдеща операция на САЩ срещу Иран, каза вчера служебният министър Атанас Запрянов.
Днес е първият ден от годишната конференция на началника на отбраната. Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“.
С 2,5% от Брутния вътрешен продукт (БВП) разходи за отбрана не може да изградим Въоръжени сили, които да са адекватни на съвременната среда за сигурност, заяви началникът на отбраната.
Финансирането оказва пряко влияние върху процесите в армията, отбеляза адмирал Ефтимов.
Направихме анализ на процесите във Въоръжените сили, които влияят на състоянието и подготовката на армията, каза началникът на отбраната. Процесът на модернизация придобива все по-видими измерения. Пристигнаха първите осем самолета F-16, инфраструктурата беше подготвена с ускорени темпове, за да бъде сертифицирано идването на самолетите. Сега летят с много добри темпове нашите пилоти на F-16. Вдигнахме флага на многофункционалния модулен патрулен кораб „Храбри“, екипажът е на кораба. Започнаха да пристигат първите машини „Страйкър“, коментира началникът на отбраната.
Към 2027 г. няма да има такава механизирана бригада в Европа – толкова окомплектована, бойни машини, бойни разузнавателни машини, машини за ядрена, химическа и биологическа защита, медицинска евакуация, логистични машини. Такава окомплектована бригада няма в Европа. Взехме много добро решение – съчетание между огнева мощ, защита и мобилност, заяви адмирал Ефтимов.
Днес се навършват четири години от започване на войната в Украйна, отбеляза началникът на отбраната. Когато започна войната, направих само едно изявление – България не трябва да бъде в такава ситуация. Заради това правим всичко възможно в коалиционен и съюзен формат – България да бъде на картата на сигурността, да можем да разчитаме на ангажимент както от НАТО, така и от съюзници, за да не изпадаме в такава ситуация, каза той.
Началникът на отбраната посочи, че всички държави в света се стремят да осигурят механизми за сигурност и нито една не може да се защитава сама.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #17
13:43 24.02.2026
2 Сталин
13:43 24.02.2026
3 Е, как, бе
13:45 24.02.2026
4 С този парцал на снимката
Затова и са го поставили начело на жалката отбрана на жалката ни натовска квази-държава Р. България.
13:49 24.02.2026
5 Последния Софиянец
13:50 24.02.2026
6 Пич
Коментиран от #10, #16
13:51 24.02.2026
7 Чорбара
13:51 24.02.2026
8 Мда
13:52 24.02.2026
9 Що ли
13:52 24.02.2026
10 Хаха
До коментар #6 от "Пич":Мумията Надка има опит да подскача, като волна пеперуда от цвят на цвят! С акъл не е стигнала до тук!
Коментиран от #14
13:53 24.02.2026
11 Опааа
13:54 24.02.2026
12 Опааа
Коментиран от #23
13:58 24.02.2026
13 Анонимен
...
13:59 24.02.2026
14 Пич
До коментар #10 от "Хаха":Да , ама вече не е смешно !!! Защото сме в обсега на Иран, а знаеш ли защо краварите бързат? Бързат, защото имат ушета, които са им докладвали, че Иран е на косъм от създаването на ядрено оръжие! От друга страна, кретените на Франция и Англия зареждат Зелю с компоненти за ядрено оръжие!!! Я се огледай къде сме, и си спомни колко бързо Чернобил ни достигна!
Коментиран от #15
14:01 24.02.2026
15 Абе,
До коментар #14 от "Пич":Нали се кълняха че не работят за ядрено оръжие, а пусинчо и той така казваше. Сега на кого да вярвам?
Коментиран от #19
14:08 24.02.2026
16 Да Не
До коментар #6 от "Пич":Точно, ама ний сме си виновни!
14:08 24.02.2026
17 Разбира се, разбира се
До коментар #1 от "Трол":Това е точно така. Нека обаче уточним, че този пишман флотоводец, през живота си е командвал единствено жълтото гумено пате в легена на майка си!🤥
14:09 24.02.2026
18 123
При минусови температури и на тъмно ремонти се правят най добре:)
Коментиран от #22
14:12 24.02.2026
19 Пич
До коментар #15 от "Абе,":Вярвай ми на мене ! Но пак мисли!!!
14:12 24.02.2026
20 САНДОКАН
14:25 24.02.2026
21 клошар
14:43 24.02.2026
22 не са ме будили
До коментар #18 от "123":с рева си на двигателите , затова не е имало полети в тия часове от никакви самолети.
14:48 24.02.2026
23 мда
До коментар #12 от "Опааа":Да направят летището в Божурище за паркоместа.
Не може само магистрали до Луната да се строят!
14:55 24.02.2026
24 Дедовия
Коментиран от #26
15:12 24.02.2026
25 Дрисслььо
15:13 24.02.2026
26 хахаха
До коментар #24 от "Дедовия":Аятолаха го остави ами кажи като го няма лама Калушев ти на кого ще се нaдупвaш срещу някой друг цент:)
15:34 24.02.2026
27 ха-ха
15:43 24.02.2026
28 Дааааааам
15:54 24.02.2026
29 Лъже като казва истината
16:33 24.02.2026