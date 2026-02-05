Съдът в Свищов ще гледа мерките на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец

Очаква се днес Районният съд в Свищов да гледа мерките за неотклонение на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец. В момента мъжът и жената са в ареста за срок до 72 часа. Прокуратурата настоява за постоянното им задържане.
Срещу Детелин Аврамов и Анита Вачкова са повдигнати обвинения за убийство на животни по особено мъчителен начин, както и за разпространение на порнографски материали. Те са се занимавали с престъпната дейност повече от 10 години.
При ареста са открити множество уреди за мъчения, иззети са и над 80 клипа, предназначени за продажба в интернет. Аврамов и Вачкова бяха задържани при акция на ГДБОП, Главна дирекция “Национална полиция” и прокуратурата след сигнал на организация за защита на животните "Кажи".
Източник: bntnews.bg
1 тортиля
07:20 05.02.2026
2 потрес
А информацията, че родни изроди я произвеждат ми идва в повече.
Бяха публикували мутрите на престъпниците. Честно казано биха ме подли тръопки ако ги видя в накой самотет сокак и без нищо да знам за тях. Изродско излъчване... Има го такива по тези земи. Не знам от къде са се пркнали, но не са наши хора. Чужди са по всеки критерий.
07:29 05.02.2026
3 не измъчвайте животинки!
07:35 05.02.2026
4 Кви мерки
08:21 05.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.