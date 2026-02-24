Новини
България »
Росица Матева: И на тези избори няма да има еднакви паравани за гласуване във всички секции

Росица Матева: И на тези избори няма да има еднакви паравани за гласуване във всички секции

24 Февруари, 2026 20:40 345 3

  • росица матева-
  • паравани-
  • секции

Този диалог го водим от декември 2022 г. До момента не сме срещнали разбиране от страна на Министерския съвет, каза говорителят на ЦИК

Росица Матева: И на тези избори няма да има еднакви паравани за гласуване във всички секции - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

И на тези избори няма да има стандартизирани паравани за гласуване във всички секционни избирателни комисии, каза в "Лице в лице" по бТВ говорителят на ЦИК Росица Матева.

"Буквално преди да дойда в студиото получихме писмо от служебния премиер Андрей Гюров, че параваните за гласуване са елемент от оборудването на секционните избирателни комисии и те са отговорност на общинските администрации. Това е отговорът, който получавахме от всички предходни Министерски съвети от 2022 г. до момента", каза Матева.

„Този диалог го водим от декември 2022 г. До момента не сме срещнали разбирането, че трябва да бъде възложено централизирано от Министерски съвет“, обясни тя.

„ЦИК преди всеки вид избор има такова задължение да изпрати на МС проекти на решения за изработване на изборни книжа, както и за осигуряване на материали за районните и секционните избирателни комисии, които трябва да бъдат съгласувани с МС. Решенията какви да бъдат се взимат от ЦИК. В нашите решения сме определили и размерите, на които трябва да отговарят тези паравани", посочи още Росица Матева.

"Всеки път ЦИК е настоявала пред съответния МС да бъдат изработени паравани и да бъдат осигурени за секционните комисии. Този въпрос все още не е решен", допълни тя.

Матева уточни, че преди да получат отказа, е получила уверението на Андрей Гюров, че ще направи всичко възможно и ще бъдат изработени такива паравани по размерите, които ЦИК е предложила в своето решение.

По думите ѝ част от общините са си изработили и доставили такива паравани, но те са много малка част от 265-те общини в страната.

Видеонаблюдението

Видеонаблюдението също е отговорност на МС. До момента осигуряването на видеонаблюдение е възложено на „Информационно обслужване“ и дали ще остане е решение на МС.

"Материално-техническото обезпечаване на секционните избирателни комисии е отговорност на изпълнителната власт - химикалките, параваните, кутиите за гласуване, листовете хартия и изборните книжа и т.н.", уточни говорителят на ЦИК.

От ЦИК също така са предложили на МС да бъдат доставени на секционните избирателни комисии два различни по цвят чувала, за да може в единия да бъдат прибрани изборните книжа, а в другия да бъдат прибрани останалите материали като химикали, хартия за опаковане и т.н.

Причината е да не се случи отново бюлетини да попаднат в грешния чувал поради грешка на секционните избирателни комисии, посочи Матева.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бою Циганина

    0 1 Отговор
    Коя е таз женица

    20:45 24.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Мдам... Понеже точно параваните ни са проблема, за да има честни избори!

    20:52 24.02.2026

  • 3 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Докат има чаршафи от първата брачна нощ и пердета наядени от молци за паравани, други няма да видите...

    20:53 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове