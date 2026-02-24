Новини
От БСП са притеснени за безпристрастността на служебния кабинет заради назначенията на областните управители

24 Февруари, 2026 13:44 1 348 26

  • бсп-
  • притеснения-
  • служебен кабинет-
  • безпристрастност-
  • областни управители

Заместник-председателят на БСП и председател на БСП-София Иван Таков коментира, че назначението на Вяра Тодева за областен управител на София-град е огромна провокация към социалистическата партия.

От БСП са притеснени за безпристрастността на служебния кабинет заради назначенията на областните управители - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С фалстарта около вицепремиера с ресор честни избори, който подаде оставка за 24 часа, и с вчерашните назначения на областни управители, които имат политическа окраска, безпристрастността на служебния кабинет е застрашена. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков на пресконференция след първото заседание на новото Изпълнително бюро на партията, предават от БТА.

Призоваваме правителството много бързо да чуе критиките и да действа така че да не бъде опорочена самата идея за честни избори и неговия начин на работа, добави той.

Изпълнителното бюро напомня, че институтът „служебно правителство“ е залегнал в Конституцията, за да бъде осигурен безпристрастен арбитър и по-голяма гаранция за честни избори. С последните промени на Конституцията, за съжаление, се съставиха условия това да не е така, но въпреки това всеки служебен кабинет е длъжен да гарантира своята политическа безпристрастност, посочи Зарков.

Той посочи, че има основателни притеснения, че тези областни управители са ангажирани с една от политическите сили, която ще участва на изборите. Нормално е това да е от фракциите на ПП-ДБ, доколкото и премиерът Гюров излиза от тази конфигурация. Предупреждаваме го, че ще бъде съден по това как провежда изборите и трябва да избягва да дава поводи за такъв род обвинения, коментира Зарков. Трябва да имаме безпристрастен арбитър, а не партиен кабинет, посочи той.

Заместник-председателят на БСП и председател на БСП-София Иван Таков коментира, че назначението на Вяра Тодева за областен управител на София-град е огромна провокация към социалистическата партия. Тя вече веднъж е била областен управител и, както добре помните, с флекс наряза Паметника на Съветската армия, посочи той. По думите му това е едно безобразно решение, което коства на държавата стотици хиляди левове, които вече може да са и повече – веднъж по демонтажа, втори път по охраната на нарязаните фигури и трети път по охраната на околното пространство около паметника. Всички 28 областни управители бяха сменени наведнъж, всички до един виждаме, че са партийни креатури, което буди много въпроси, коментира Иван Таков.

Председателят на БСП Крум Зарков коментира и свиканото тази седмица заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС ) по отношение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафово. Изпълнителното бюро на БСП счита, че Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор в нарушение на закона, в този смисъл той не е нелегитимен, той е нелегален и е крайно време институциите, които имат отношение към този въпрос, на първо място ВСС, да констатират този очевиден факт и да вземат необходимите мерки, заяви Зарков.

Относно промените в Министерството на вътрешните работи (МВР) председателят на БСП каза, че министърът на вътрешните работи започва очевидно големи промени в МВР, които касаят главен секретар, зам.-главен секретар, чувало се и за областни директори. Да видим какви ще са крайните резултати от тези действия, защото вчера, доколкото разбрах, се търсеха един друг, добави той.

На въпрос дали Румен Радев (президент от 2017 до 2026 г.) ще се яви в коалиция с БСП на предстоящите избори, Зарков коментира, че не е имало такива разговори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито

    12 7 Отговор
    Схемата е проста. Гласуваш за Асен Василев - получаваш Радев и Доган. Гласуваш за Радев - получаваш Асен Василев и Доган.

    Коментиран от #14

    13:54 24.02.2026

  • 2 По - скоро

    19 5 Отговор
    тия на снимката са за притеснение !

    Коментиран от #16

    13:54 24.02.2026

  • 3 Партия Петрохан

    14 13 Отговор
    В Плевен са сложили за областен управител приятел на педофила Иво Калушев.

    13:55 24.02.2026

  • 4 евалата чалгопитеци

    12 8 Отговор
    Как е Новото Нормално? Свежичко ли ви е още, или вече вони? Видяхте ли на кого подарихте властта през улицата?
    Протестиралите българи в чужбина прибраха ли се вече тук, за да раждат българчета?

    13:57 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 я припомнете

    11 1 Отговор
    КОЙ вкара Лицето РР за президент.
    ТОЧНО ВИЕ
    и по точно
    трите каки
    Йотова, Йончева, Нинова

    Опитахте се да го стреснете с думите
    - НИЕ ЩЕ СЛЕДИМ ВСЯКА ВАША СТЪПКА.
    резултата
    СЕГА НИЕ ПРАВИМ ВЯТЪР НА СУПАТА

    14:06 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Комундетата

    12 0 Отговор
    трябва да са притеснени единствено за собственото си оцеляване!

    14:07 24.02.2026

  • 9 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Другарката Йотова разказа играта на БСП,след като и натиснаха копчето по С-оросоидна линия да набута НПО Гюрувци

    14:07 24.02.2026

  • 10 Тупа статия

    9 1 Отговор
    не си заслужава да се чете!

    14:08 24.02.2026

  • 11 Кой какъв е

    10 4 Отговор
    Нещо много чувствителни станахте напоследък. Довчера бяхте д.....е и г.....и с Бойко Борисов и Делян Пеевски. Защо си мълчахте за техните безобразни назначения на важни държавни постове? Или вече сте "модерна" лява партия? Кой ще ви повярва с тези изхабени стари мутри?

    14:09 24.02.2026

  • 12 Тоя па Таков

    11 4 Отговор
    не може да се размине човек от него, сутрин в общината следобед на Позитано, навсякъде съска срещу служебното правителство.

    14:11 24.02.2026

  • 13 Тия живи ли били

    6 2 Отговор
    И тия не знаят на кой свят се намират. Поне кажете нещо смислено, а то чудо станало. Ми разбира се пуделите ще нагласят на заплата всички свой аверчета. Как иначе ще правят честни избори с машинките и ала бала. Разгледайте това положение в парламента, все нещо може да се направи. Пълно разследване на всеки от шарлатаните за който има сигнали ,следствие, съд по бързата процедура. Само седнали и се тюхкат, отчитане на дейност.

    14:15 24.02.2026

  • 14 Ще те допълня

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Честито":

    И всичко това е по добро от простотията на крадливата Тиква Борисов и дружката му Пеевски.

    14:17 24.02.2026

  • 15 оди пеш

    8 2 Отговор
    Зарков, я по-добре кажи защо твойте отхвърлиха ветото на ИК на Йотова. Вие там вътре в тая гноясала партия не знаете кой за какво е, но сте тръгнали другите да оценявате.

    14:19 24.02.2026

  • 16 Прав си!

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "По - скоро":

    Зарков зедно с таковците, жабляновците, мерджановците до никъде няма да стигне. Щом Таков е до него, значи Зарков е сламен човек.

    14:20 24.02.2026

  • 17 С когато МС, областни, Регулатори

    3 1 Отговор
    МВР,Прокуратура,ЦИК,Медии са в ръцете на Двете Прадета не се притесняват за нищо, комунистите-демагози!

    14:30 24.02.2026

  • 18 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Аз не съм притеснен,а радостен че няма да виждам вече некадърните ви и крадливи физономий.От ляво на дясно - жалко същество надяващо се да не работи,а да стои в канцелариика и с лъжи да получава заплатка,втория син на крадец и мошеник вкаран в затвора от свойте съпартиици,третият на мама олигоф....... и тн.

    14:33 24.02.2026

  • 19 Бойко и Делян...ама не ония двамата....

    5 0 Отговор
    Тез да мълчат, че са под 4 %...

    14:35 24.02.2026

  • 20 Делян Петров!

    3 1 Отговор
    Ако е коалиция РР плюс БКП и разни други като Възраждане и ПП- ДБ! РР, да забрави за гласът на семейството ми! Мисля и на много други българи! Писна ни да ни управляват дърти комунета, ДС-ченгета и отрочетата им, както и да се пребоядисват!

    14:37 24.02.2026

  • 21 СЛОНА

    2 0 Отговор
    И ТАКА ,ТРЯБВА ,НЕКА!!!

    15:18 24.02.2026

  • 22 Не се

    2 0 Отговор
    притесняват само в скута на Пеевски. Боклуци

    15:53 24.02.2026

  • 23 Социалисти няма

    3 0 Отговор
    да гласуват за зарково БСП

    15:59 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цвете

    1 0 Отговор
    ОТ КАКВО СТЕ " ПРИТЕСНЕНИ " ? ОТ МИЛИОНЕРСКИТЕ ВИ ДЖОБОВЕ ЛИ? КОЙ НАТИСКА " КЛАВИШИТЕ " В ПАРЛАМЕНТА ВЕДНО С БОКО И МАГНИТСКИ? ЖАЛВАТЕ СЕ КАТО СТАРИ ДЕВИЦИ, А КОГАТО Е ЗА ДАЛАВЕРА СТЕ ПЪРВИ.АМАН ОТ ВАШИТЕ КОНГРЕСИ И ПАК СТЕ НЕДОВОЛНИ. 😠☹️🙄👎🐷🎃🤔🇧🇬

    19:39 24.02.2026

  • 26 Цвете

    1 0 Отговор
    ОТ КАКВО СТЕ " ПРИТЕСНЕНИ " ? ОТ МИЛИОНЕРСКИТЕ ВИ ДЖОБОВЕ ЛИ? КОЙ НАТИСКА " КЛАВИШИТЕ " В ПАРЛАМЕНТА ВЕДНО С БОКО И МАГНИТСКИ? ЖАЛВАТЕ СЕ КАТО СТАРИ ДЕВИЦИ, А КОГАТО Е ЗА ДАЛАВЕРА СТЕ ПЪРВИ.АМАН ОТ ВАШИТЕ КОНГРЕСИ И ПАК СТЕ НЕДОВОЛНИ. 😠☹️🙄👎🐷🎃🤔🇧🇬

    19:40 24.02.2026

