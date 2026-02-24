От БСП са притеснени за безпристрастността на служебния кабинет заради назначенията на областните управители

С фалстарта около вицепремиера с ресор честни избори, който подаде оставка за 24 часа, и с вчерашните назначения на областни управители, които имат политическа окраска, безпристрастността на служебния кабинет е застрашена. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков на пресконференция след първото заседание на новото Изпълнително бюро на партията, предават от БТА.

Призоваваме правителството много бързо да чуе критиките и да действа така че да не бъде опорочена самата идея за честни избори и неговия начин на работа, добави той.

Изпълнителното бюро напомня, че институтът „служебно правителство“ е залегнал в Конституцията, за да бъде осигурен безпристрастен арбитър и по-голяма гаранция за честни избори. С последните промени на Конституцията, за съжаление, се съставиха условия това да не е така, но въпреки това всеки служебен кабинет е длъжен да гарантира своята политическа безпристрастност, посочи Зарков.

Той посочи, че има основателни притеснения, че тези областни управители са ангажирани с една от политическите сили, която ще участва на изборите. Нормално е това да е от фракциите на ПП-ДБ, доколкото и премиерът Гюров излиза от тази конфигурация. Предупреждаваме го, че ще бъде съден по това как провежда изборите и трябва да избягва да дава поводи за такъв род обвинения, коментира Зарков. Трябва да имаме безпристрастен арбитър, а не партиен кабинет, посочи той.

Заместник-председателят на БСП и председател на БСП-София Иван Таков коментира, че назначението на Вяра Тодева за областен управител на София-град е огромна провокация към социалистическата партия. Тя вече веднъж е била областен управител и, както добре помните, с флекс наряза Паметника на Съветската армия, посочи той. По думите му това е едно безобразно решение, което коства на държавата стотици хиляди левове, които вече може да са и повече – веднъж по демонтажа, втори път по охраната на нарязаните фигури и трети път по охраната на околното пространство около паметника. Всички 28 областни управители бяха сменени наведнъж, всички до един виждаме, че са партийни креатури, което буди много въпроси, коментира Иван Таков.

Председателят на БСП Крум Зарков коментира и свиканото тази седмица заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС ) по отношение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафово. Изпълнителното бюро на БСП счита, че Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор в нарушение на закона, в този смисъл той не е нелегитимен, той е нелегален и е крайно време институциите, които имат отношение към този въпрос, на първо място ВСС, да констатират този очевиден факт и да вземат необходимите мерки, заяви Зарков.

Относно промените в Министерството на вътрешните работи (МВР) председателят на БСП каза, че министърът на вътрешните работи започва очевидно големи промени в МВР, които касаят главен секретар, зам.-главен секретар, чувало се и за областни директори. Да видим какви ще са крайните резултати от тези действия, защото вчера, доколкото разбрах, се търсеха един друг, добави той.

На въпрос дали Румен Радев (президент от 2017 до 2026 г.) ще се яви в коалиция с БСП на предстоящите избори, Зарков коментира, че не е имало такива разговори.