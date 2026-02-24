Илияна Йотова: Добре е да се знае какво става в МВР, но хората искат асфалт

Президентът, който трябва да освободи с указ по предложение на правителството Мирослав Рашков, днес отказа отговор на въпроса дали ще го направи. Илияна Йотови коментира лаконично темата пред Събранието на общините в България, съобщи бТВ.

По-късно от „Дондуков“ 2 обясниха, че е изпратено писмо до Министерския съвет с искане да бъдат доокомплектовани документите, с които се предлага издаването на указа.

„Сигурно е добре да се знае какво става в МВР, кой как ще бъде назначен, кой как ще бъде сменен, но защо на този фон хората искат асфалт в кварталната улица, място където децата им играят“, заяви Йотова.

Дотук се стигна след предложение от служебния кабинет по искане на вътрешния министър президентът Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на Мирослав Рашков.

Рашков заема поста главен секретар на МВР от август миналата година, а преди това няколко месеца е изпълняващ длъжността главен секретар.