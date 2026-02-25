Новини
Бербатов става съветник на Андрей Гюров

25 Февруари, 2026 10:44

  • димитър бербатов-
  • андрей гюров-
Като първа стъпка в новата си роля Димитър Бербатов стартира мащабна инициатива за диалог със спортната общественост

Светослава Ингилизова

Един от най-успешните български футболисти Димитър Бербатов от днес е съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. Бербатов ще подпомага дейността на премиера и правителството в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната.

„С чувство за отговорност към развитието на спорта в България поемам ролята на съветник по въпросите на младежта и спорта. Приемам този ангажимент без възнаграждение, воден единствено от желанието да допринеса с опита и енергията си за изграждането на устойчива и дългосрочна политика в тази сфера“, заяви Димитър Бербатов.

Като първа стъпка в новата си роля Димитър Бербатов стартира мащабна инициатива за диалог със спортната общественост. До всички лицензирани спортни федерации ще бъде изпратена стратегическа анкета, целта на която е да бъде събрана обективна информация за състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на детско-юношеския спорт. На базата на събраните данни ще бъде изготвен задълбочен анализ от специалисти. Според Бербатов именно този анализ може да изгради стабилната рамка, върху която едно редовно правителство да стъпи, за да изгради цялостна и дългосрочна политика в сферата на младежта и спорта.

„Спортът трябва да бъде национална стратегия. Когато премиерът е ангажиран със спорта, това е категоричен знак, че държавата ще полага целенасочени грижи за насърчаване на спортните дейности у нас“, каза Димитър Бербатов по време на първия си разговор с премиера.

„Спортът дава гаранции не само за физическо и психическо здраве – той изгражда характери, личности и силно общество“, категоричен бе премиерът Андрей Гюров.

