Бербатов става съветник на Андрей Гюров

Един от най-успешните български футболисти Димитър Бербатов от днес е съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. Бербатов ще подпомага дейността на премиера и правителството в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната.
„С чувство за отговорност към развитието на спорта в България поемам ролята на съветник по въпросите на младежта и спорта. Приемам този ангажимент без възнаграждение, воден единствено от желанието да допринеса с опита и енергията си за изграждането на устойчива и дългосрочна политика в тази сфера“, заяви Димитър Бербатов.
Като първа стъпка в новата си роля Димитър Бербатов стартира мащабна инициатива за диалог със спортната общественост. До всички лицензирани спортни федерации ще бъде изпратена стратегическа анкета, целта на която е да бъде събрана обективна информация за състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на детско-юношеския спорт. На базата на събраните данни ще бъде изготвен задълбочен анализ от специалисти. Според Бербатов именно този анализ може да изгради стабилната рамка, върху която едно редовно правителство да стъпи, за да изгради цялостна и дългосрочна политика в сферата на младежта и спорта.
„Спортът трябва да бъде национална стратегия. Когато премиерът е ангажиран със спорта, това е категоричен знак, че държавата ще полага целенасочени грижи за насърчаване на спортните дейности у нас“, каза Димитър Бербатов по време на първия си разговор с премиера.
„Спортът дава гаранции не само за физическо и психическо здраве – той изгражда характери, личности и силно общество“, категоричен бе премиерът Андрей Гюров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Барбалей
Коментиран от #3
10:49 25.02.2026
2 Олеее
10:50 25.02.2026
3 Кирил
До коментар #1 от "Барбалей":То не е спорта, просто Бербатов е читав човек и има желание да помогне да се премахнат перуката и все точили спортните министерства. Спорта е много важна част и липсва в училищата. Спорта е здраве!
Коментиран от #5, #8
10:52 25.02.2026
4 Пенсионерка
10:54 25.02.2026
5 Левски 1914
До коментар #3 от "Кирил":Бербатов е едно ФЪРЧИЛО без гемове!
10:57 25.02.2026
6 бай Иван
10:58 25.02.2026
7 Най сетне
Коментиран от #11
10:59 25.02.2026
8 Добре си го написал
До коментар #3 от "Кирил":Бербатов е читав човек с най добри намерения. Правилно решение на Гюров.
Коментиран от #31
11:01 25.02.2026
9 От бившият клуб
11:01 25.02.2026
10 Трол
11:03 25.02.2026
11 Защо слагаш минус
До коментар #7 от "Най сетне":Ти ли ще ми кажеш какво ми е приятно и какво не ми е интересно. Като не ти харесва напиши си мнение но май нямаш.
11:04 25.02.2026
12 Макето
Не излязъл от “нужника”, дай му да плюе…
Човекът ще е съветник без хонорар, ама булгаристанчетата “хранят ли, хранят”.
Коментиран от #21
11:05 25.02.2026
13 За да се пише по форумите
Аман от хлапетийки които не си учат уроците и дори не ходят на училище но драскат по форумите.
11:06 25.02.2026
14 много искаше да става
11:08 25.02.2026
15 Наврял се е.
11:09 25.02.2026
16 Зло редните тролове неможачи
11:10 25.02.2026
17 Иван Славков
11:11 25.02.2026
18 Епа
11:12 25.02.2026
19 Зловредните тролове неможачи
11:13 25.02.2026
20 Двама
11:14 25.02.2026
21 Виж сега прав си
До коментар #12 от "Макето":Но бъди по въздържан и по кротко го давай някак си.
11:16 25.02.2026
22 Толкова им е акъла
11:18 25.02.2026
23 И какво
11:20 25.02.2026
24 Мнение
11:21 25.02.2026
25 Хахаха
11:23 25.02.2026
26 АБВ
11:26 25.02.2026
27 Лама Гюро Кюмюро
11:27 25.02.2026
28 Байрактар"70
11:29 25.02.2026
29 това са пъпъдебейците
11:31 25.02.2026
30 Смешник
11:33 25.02.2026
31 Сивчо
До коментар #8 от "Добре си го написал":И какво му е читавото? Лично бях свидетел, когато бе спрял колата си пред една кооперация в Центъра на София и как се развива на служителите, които му поставиха скоба на предното колело... Имаше изрази от рода ... знаете ли кой съм аз? . Жалка история!
11:33 25.02.2026
32 Илиева
11:37 25.02.2026
33 Питар
Негова си работа.
Щом иска хората да го намразят още повече
11:37 25.02.2026
34 Име
11:54 25.02.2026
35 Изпробва ли
11:55 25.02.2026
36 ЧИЧО
12:11 25.02.2026
37 Митак
12:21 25.02.2026
38 Напротив
12:21 25.02.2026
39 Рискува много
12:38 25.02.2026
40 нищо ново
12:38 25.02.2026