Хасан Адемов: Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб“

Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб“. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика на пресконференция след среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане, на която присъстваха и регионалните директори от страната.
Разговорът се състоя в Министерството на труда и социалната политика.
Инструментите на социалната политика по никакъв начин не трябва да влязат в действие при провеждането на предсрочните парламентарни избори, каза Адемов. Той допълни, че ангажиментът на служебното правителство е да осигури честни и прозрачни избори.
