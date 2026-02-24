Новини
Хасан Адемов: Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб“

24 Февруари, 2026 13:55

  • хасан адемов-
  • избори-
  • платен вот

Инструментите на социалната политика по никакъв начин не трябва да влязат в действие при провеждането на предсрочните парламентарни избори

Хасан Адемов: Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб“. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика на пресконференция след среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане, на която присъстваха и регионалните директори от страната.

Разговорът се състоя в Министерството на труда и социалната политика.

Инструментите на социалната политика по никакъв начин не трябва да влязат в действие при провеждането на предсрочните парламентарни избори, каза Адемов. Той допълни, че ангажиментът на служебното правителство е да осигури честни и прозрачни избори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да бе да

    12 3 Отговор
    Искат пак Доган да разпределя порциите.

    13:56 24.02.2026

  • 2 Феодална територия!

    6 5 Отговор
    Копие на руските крепостници!

    13:57 24.02.2026

  • 3 Промяна

    7 6 Отговор
    А АЗ ИСКАМ ОСТАВКА НА ГЮРОВОТО ЧЕРВЕНО ОЛИГАРХИЧНО ПРАВИТЕЛСТВО

    13:58 24.02.2026

  • 4 Джен Зи от провинцията

    7 4 Отговор
    Избирателите на ППДБ отново ще бъдат употребени.

    13:59 24.02.2026

  • 5 пожелание

    13 3 Отговор
    Ама до вчера вие бяхтя номер -1 в купуването , и сега като сте без пари започвате да ревете !!Вън етническите партии от парламента !!

    13:59 24.02.2026

  • 6 Хаха

    11 5 Отговор
    Защо човек на Доган е в служебния кабинет на Гюров и точно на поста социален министър?

    14:00 24.02.2026

  • 7 ЧИЧО

    13 3 Отговор
    Тоя министър откъде ги знае тия работи! Май неговата партия гие правила така, хляб срещу глас.

    14:01 24.02.2026

  • 8 Ти да видиш

    15 1 Отговор
    Защо бе, Хасане, искате да я прекратите тази практика? От както се помня Доган само нея използваше за изборите.

    14:02 24.02.2026

  • 9 хсгйбдфбб

    6 2 Отговор
    Е какво ще ядът хората , то до там ни докарахте всички вие . Като не си го продадат , ти ли ще им заредиш хладилника ?!

    14:05 24.02.2026

  • 10 Дебилирани

    14 1 Отговор
    Мисля, че тази практика беше създадена от ДС/ДПС.

    Коментиран от #14

    14:09 24.02.2026

  • 11 Дедо

    8 1 Отговор
    По бавно и не с толкова пренапрягане, че ще скъсате ластика отново!!

    14:10 24.02.2026

  • 12 Факултето

    8 1 Отговор
    Глас срещу кюфте.

    14:12 24.02.2026

  • 13 Господине,

    3 1 Отговор
    Коя е столицата Кюрдистан?

    14:13 24.02.2026

  • 14 Митко

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дебилирани":

    А Не йко я усъвършенства

    14:13 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Абе...

    9 1 Отговор
    И ти до оня ден си плащал, сега ще предотвратяваш! Ми айде, върви! Какво само дрънкате и скубете народа! Това ви е работата. Следете кой купува, вие ги знаете, всичко знаете! И хората познавате и начините!

    14:29 24.02.2026

  • 17 анонимен

    5 1 Отговор
    Викаш когато вие го правихте нямаше проблем,но сега вече е. С една дума вълка ще пази овцата.

    14:55 24.02.2026

  • 18 Цвете

    3 0 Отговор
    ЩЕ ВИ ПОВЯРВАМЕ, КОГАТО НА МАСАТА ЗА ПРЕГОВОРИ ПОСТАВЕТЕ ВЪПРОСА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ. ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ С ПРОЦЕНТИ ПОКРИВАЩИ МЕСЕЦА И ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ДОБАВКИ ПЛЮС КОЛЕДНИТЕ. НО НЕ ВСЯКА ГОДИНА ДА ЧАКАМЕ " МИЛОСТИНЯ " ,А ДА ИМА ЗАКОН ГАРАНТИРАЩ ТЕЗИ ДОБАВКИ ИЗОБЩО. 🇧🇬💯🇧🇬

    14:58 24.02.2026

  • 19 Цвете

    3 0 Отговор
    ЩЕ ВИ ПОВЯРВАМЕ, КОГАТО НА МАСАТА ЗА ПРЕГОВОРИ ПОСТАВЕТЕ ВЪПРОСА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ. ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ С ПРОЦЕНТИ ПОКРИВАЩИ МЕСЕЦА И ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ДОБАВКИ ПЛЮС КОЛЕДНИТЕ. НО НЕ ВСЯКА ГОДИНА ДА ЧАКАМЕ " МИЛОСТИНЯ " ,А ДА ИМА ЗАКОН ГАРАНТИРАЩ ТЕЗИ ДОБАВКИ ИЗОБЩО. 🇧🇬💯🇧🇬

    15:00 24.02.2026

  • 20 Пенчо

    2 0 Отговор
    Как бе асанчо, я кажи като вие ги научихте така да ги дундуркате тези добри гласоподаватели!?

    15:46 24.02.2026

  • 21 Хмм

    2 0 Отговор
    това е ваша практика, не наша

    16:51 24.02.2026

  • 22 ха ха

    0 0 Отговор
    съвсем по мутрашки ще спрат хляба за да е по ефтиниика купуването на гласове

    18:47 24.02.2026

