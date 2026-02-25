Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Над 12 500 тона имитиращи продукти са продадени у нас през миналата година

25 Февруари, 2026 15:51 604 30

Микробиологът д-р Сергей Иванов предупреждава за сериозни здравословни рискове

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. в България са продадени над 12 500 тона имитиращи продукти, сочат данните на Министерството на земеделието и храните. За сравнение, през 2024 г. количеството е било близо 13 000 тона, а през 2023 г. - 12 900 тона. Темата и рисковете за потребителите коментира микробиологът д-р Сергей Иванов от Сдружение „Активни потребители” в ефира на NOVA NEWS.

„Това показва, че има някаква ниша от потребители, които пазаруват подобни боклуци. Позволете ми да се усъмня в реалността на тези данни, защото в България точно за имитиращите продукти има черен пазар. Така че най-вероятно тези количества са по-големи”, заяви д-р Иванов.

Според него потребителите често не осъзнават, че консумират такива продукти, тъй като те се влагат основно в заведенията за обществено хранене. „Те се консумират обикновено през заведения за обществено хранене, в хотели, в детски градини, в училища. Повечето хора, които ги употребяват, не знаят, че ядат това нещо”, поясни той.

Микробиологът подчерта, че основният проблем е свързан със здравословните рискове при редовна консумация. „Рисковете са един път за сърдечно-съдовата система и на второ място - онкологията. Това са доказани рискове и затова съществува забрана за влагане на подобни хидрогенирани мазнини в млечни продукти”, коментира д-р Иванов.

По отношение на цената на качественото сирене експертът посочи, че потребителите трябва да бъдат бдителни при ниски цени на пазара. „Ако си купите сирене за 10 или 12 лева, трябва със сигурност да знаете, че това не е сирене. При сега съществуващите цени килограмът трябва да е минимум около 15 лева”, заяви той.

Д-р Иванов отбеляза още, че в Европейския съюз категорията „имитиращи продукти” вече не съществува. „В Европейския съюз вече повече от три години производството на подобни храни е забранено. Българската наредба е на повече от 10 години. Тази категория храни – имитация на млечни продукти, е забранена и не бива да ги купуваме”, заключи той.

По думите му правилата за отделни щандове и ясно обозначаване в магазините и менютата на заведенията масово не се спазват. „Аз не съм виждал отделни щандове за имитиращи продукти от много време в магазините, което показва, че това не се спазва”, допълни микробиологът.


България
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 младо яре

    19 0 Отговор
    абе много повече са със сигурност
    БАХ лажът ама много нали си пребират
    рушветите и всико от бъл мляко и месо

    15:53 25.02.2026

  • 2 И какво от това

    15 1 Отговор
    Иначе откъде пари за гумени Цицерони и Джукони, па и за Панамери.

    15:53 25.02.2026

  • 3 Гост

    17 0 Отговор
    10 минути рових във витрината на магазин от голяма "верига" - изобщо не се предлага сладкарска сметана от мляко. Нито един продукт! За сметка на това - поне 15-ина боклука от най-различни марки.

    Коментиран от #8

    15:54 25.02.2026

  • 4 Сталин

    23 0 Отговор
    То цялата държава е имитация на държава

    15:55 25.02.2026

  • 5 гражданин

    20 0 Отговор
    В името на печалбите убиват народа и децата с мълчаливото съгласие на политиците които са на големи бонуси при мушенгерските фирми !!

    15:55 25.02.2026

  • 6 Златните 80-те

    19 0 Отговор
    След 90-те живота е имитиращ продукт.

    Коментиран от #10

    15:56 25.02.2026

  • 7 брег

    17 0 Отговор
    А при закуските на учениците какво сирене ползват защото само фирми до сикаджииските гербераси са включени безпартийни не включват

    15:57 25.02.2026

  • 8 За да има мляко

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    трябват овца, коч и овчарин. Къде са?

    Коментиран от #28

    15:57 25.02.2026

  • 9 В закуските

    12 0 Отговор
    В закуските , ако никой в държавата не зне това....................и тропичско масло в тях........................

    15:57 25.02.2026

  • 10 Вандали

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Златните 80-те":

    След навлизане на войските на Юдашвили Сталин по Българските земи, бе въведено крепостното право и земите на българските селяни бяха иззети и ги натикаха да рабоят на не своя земя в колхози - ТКЗС. Започнаха да строят зандани - блокове с апартаменти и натикаха в тия кошари стадото да спи там. Стадото чакаше да получи апартамент. Чакаше на опашки за всичко. Стадото спря да се размножава и започнаха да се размножават кошерните комунисти. Кошерните комунисти станаха собственици на всичко - на апартаментите, земята, хотелите, стадата, На стадото по времето на Соца му бе забранено да бяга в чужбина, понеже трябваше да работи за комунистите! Сега работното стадо намаля. Останаха търтеите - притежатели на апартаменти, земи, хотели и се чудят защо селата са пусти, защо апартаментите са пусти, защо хотелите са пусти, защо овчите стада изчезнаха? Едно време ние Българите спазвахме правилото на рода - "Градът е създаден да защитава селяните от околността от външни нападения на чергари"
    В момента функциите на града са извратени - чергарите са влезли в града, развяват си байрака, а селяните измират полека.

    16:00 25.02.2026

  • 11 Овчар

    8 2 Отговор
    Преди 1944г. гладни по българските земи не е имало. Смятало се е, че бедните са селяните, но те са имали всичко и своя собствена земя и добитък. Сами са си обработвали земята. Сами са си отглеждали овцете, козите, свинете, биволиците, кравите, конете, магаретата, кучетата. Отглеждали са котки да им вардят пшеницата от мишки. Дояли са си мляко. Сами са си правели кисело мляко. В каци са си правели сирене. Хляб. Сушели са си свински бутове като 21 ден бута е стоял в сол за да избие бактериите и след това няколко дни във течаща вода за да се махне солта и след това са го овисвали да съхне. Правели са си руйно вино в бъчви. Варели са си ракия. Освен това всеки дом си е имал кладенец и по селата и градовете е имало изворна вода. Дядо ми казваше: Парата днес света владей и който я нема зле живей! Но глад не е имало! По градовете е имало Иновативни Българи, които са работели за доброто на народа. След окупацията на Комунистите на Юдашвили Сталин на Българските земи през 1944г. Изземват земите на Българските Селяни и ги натикват по ТКЗС да работят на не своя земя. Развъждат до неузнаваеми висоти цингурелизацията. В момента Българина е гладен, понеже яденето не си го произвежда вече сам и пари няма да си го купи. А Юдаиците се радват и се смеят, че успяха чрез Соца да ограбят Българските земи и да станат техни собственици, на ТКЗСтата, на Хотели, на Кръчми, на Банки, на Курортите по Черноморието и т. н.

    Коментиран от #27

    16:03 25.02.2026

  • 12 хаха

    12 0 Отговор
    Пълни глупости! 90% от продукцията която е "продадена" е "имитиращ продукт" който не отговаря на какъвто и да било стандарт.

    Вие и прясно мляко нямате бе измет!

    16:05 25.02.2026

  • 13 Възpожденец 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Съобщи министерството защото Иван Христанов влезе там направо с бутонките .
    Разбута цялата свинcka кочина, която са сътворили там шиши и тиквата .

    16:05 25.02.2026

  • 14 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Цялата държава е имитация... имитация на парламент, имитация на прокуратура, имитация на храни.... Пак да гласувате за бойко

    16:07 25.02.2026

  • 15 Държавата ни

    8 0 Отговор
    е най голямата имитация!

    16:07 25.02.2026

  • 16 Пенсионерка

    9 0 Отговор
    Този микробиолог пазарува ли в български магазини? Видял ли е цените? Става въпрос за предимно млечни продукти! Сам ги категоризира-боклуци! И що щат тези боклуци по щандовете? Сами ли са се намърдали там? Бедните хорица, предимно пенсионери купуват, защото толкова им позволява кесията! А и кой гарантира, че скъпото не е също имитиращо, поне наполовина. Слушах по Тв, производител на мляко каза, че количеството на продаваните сирене и кашкавал не отговаря на произведеното или внесено прясно мляко в България, което е по-малко от необходимото? И сега, като гласуваме, да си припомним за неизпълненото от един кандидат, да открие. ” Магазини за хората”, с качествени и евтини стоки?! Държавата отпусна 10 млн пари, назначи и дирекция, а магазини-йок ?!Срамота!

    16:07 25.02.2026

  • 17 Селянина с колелото

    8 0 Отговор
    "...някаква ниша от потребители, които пазаруват подобни боклуци...
    ... потребителите често не осъзнават, че консумират такива продукти..."

    Българинът е доста интелигентен човек, чете и търси информация за нещата които използва. Но за голямо съжаление повечето хора като бръкнат в джоба виждат че нямат пари за други храни освен "подобни боклуци" и въпреки нежеланието си са принудени да ги купуват. След като се ликвидира цялото българско селско стопанство и бяхме задължени да отглеждаме гмо-та сме принудени да ядем вносни боклуци на двойни цени. Това е реалността.

    16:09 25.02.2026

  • 18 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    А бананите истински ли са ????,

    16:14 25.02.2026

  • 19 Сусу Манарата

    8 0 Отговор
    У нас всичко е имитиращо.

    16:17 25.02.2026

  • 20 Овчар

    3 4 Отговор
    А знаете ли, че нашите деди са имали знания за всяко нещо, как да се отглежда на полето и са предавали своите знания на младото поколение? Наторявали са полето с оборски тор. Отглеждали са коноп, който наторява земята и след това са засявали следваща култура! Знаете ли, че има листни бактерии, които се хранят с листата на посетите растения и за да ги избият, нашите деди са отглеждали КАЛИНКИ, и са ги изхвърляли по цялото поле, за да изяждат листните бактерии и всичко отгледано по полето е било здравословно? След 1944г. Сталин въведе крепостното право - отне земите на българските селяни и комунистите си направиха ТКЗС. Спряха наторяването с оборски тор. Унищожиха спомена за знанията на нашите деди от хилядолетия, как естествено да се отглеждат по полето. Въведоха пестицидите да тровят населението за да има болни и Медицината да си прави парички.

    16:22 25.02.2026

  • 21 Значи има много гладни и бедни

    3 0 Отговор
    Гладът не признава оригинали и имитации, всичко е в рамките на пенсията и заплатата.

    16:25 25.02.2026

  • 22 Само с

    4 0 Отговор
    чешене на езиците и констатации не става.
    Забранете вноса и производството на тези отрови..... ,то пък като се замислих кое не е отрова,осъзнах,че няма да има никаква храна по магазините.

    16:28 25.02.2026

  • 23 Ти си

    2 0 Отговор
    А кой ми гарантир че като си купя сирене за 12,50€ ще е истинско а не имитат ?
    Ментето неможеш да го разграничи от оригинала само по цената .
    И специално за сиренето, много трудно се хваще ментето дори и в лаборатории ......

    16:29 25.02.2026

  • 24 Бръм

    3 0 Отговор
    ,,Това са доказани рискове и затова съществува забрана за влагане на подобни хидрогенирани мазнини в млечни продукти”
    Колко осъдени и затворени производства има за нарушаване на забраната?
    Къде са проверяващите да взимат от търговската мрежа и анализират съдържание?
    Та ние лаборатории нямаме, иначе проверки някой прави.
    В същност, при тези цени и доходи, у нас би следвало да се продават едни от най-качествените хранителни стоки в Европа.
    Защо не криминализират вноса на сурогати? Ами щото същите тия родолюбци предпочитат да се хранят от смърт, а не с работа.

    16:30 25.02.2026

  • 25 българина

    3 0 Отговор
    знате ли зашо румънското сирене кашкавал и мляко са истински и внасяме сухото оттам (което се орави от истинско) защото там имитацията е ЗАБРАНЕНА, ХВАНАТ ТЕ И ТЕ ЗАТВАРЯТ! българите нека д аядвм БОКЛУЦИ и да мрем от затлъстяване и болести на кръвоносните съдове! като гласуватв за боклу ци ще ядете боклуци

    16:31 25.02.2026

  • 26 така е в тиквостан болнав народ

    3 0 Отговор
    угоени тикви

    вместо
    Над 12 500 тона имитиращи продукти да са конфискувани у нас през миналата година

    16:39 25.02.2026

  • 27 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    личи си,че си бил овчар цял живот ! Имаше ТКЗС, което произвеждаше всичко за без пари, селата бяха пълни с деца и хора и във всяко имаше детска градина, училище и поликлиника, в която се лекуваха безплатно всичко , без да теглят кредити за да си оправят зъбите,както сега...

    16:40 25.02.2026

  • 28 трябват овца, коч и овчарин. Къде са?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "За да има мляко":

    чобан тикван
    а овсе има бая
    ще ги преброят през април
    като заблеят за него

    16:41 25.02.2026

  • 29 Овчар

    0 0 Отговор
    Знаете ли с какво се хранят калинките? Държали ли сте някога калинка в шепите си, хвърляйки я във въздуха, римувайки: „Калинке-Малинке, литни ми и щастие ми донеси.“? Почти всяко дете по света го е правило, тъй като калинките, наброяващи над 5000 вида, се срещат почти по всички краища на света, въпреки че не всички континенти са техните естествени местообитания. С какво се хранят калинките? Основното блюдо в менюто на калинките са листните и щитовидните въшки, които са сериозен вредител по селскостопанските култури и цветята и могат да ги унищожат напълно, унищожавайки листата им. Червените насекоми са полезни и като щит срещу множество други вредители по растенията благодарение на отблъскващата миризма, която отделят, когато са в опасност.

    16:42 25.02.2026

  • 30 Слава на Евроатлантическа България

    1 0 Отговор
    В НРБ, само до преди 35 години био-храната беше просто храна. Имаше строго спазван Българският държавен стандарт (БДС).  Всичко беше натурално - телетата и кравите пасяха трева, даваха им чист фураж и не ги хранеха с химия, нито им инжектираха такава, така че месото и млякото бяха натурални и чисти.

    Евроатлантика костов под натиск от посолствата унищожи БДС-то, за да можем да се вместим, вкарваме и ядем европейските хормони и гмо- боклуци. Днес в европейска България храната ни има над 10 000 химикала. Храната в супермаркетите е пълна с химикали. И за да избегнем отровата, ни карат да плащаме по-скъпо за "био-храна"?! Давате ли си сметка колко абсурдно е това?!

    16:45 25.02.2026

