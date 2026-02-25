Над 12 500 тона имитиращи продукти са продадени у нас през миналата година

През 2025 г. в България са продадени над 12 500 тона имитиращи продукти, сочат данните на Министерството на земеделието и храните. За сравнение, през 2024 г. количеството е било близо 13 000 тона, а през 2023 г. - 12 900 тона. Темата и рисковете за потребителите коментира микробиологът д-р Сергей Иванов от Сдружение „Активни потребители” в ефира на NOVA NEWS.
„Това показва, че има някаква ниша от потребители, които пазаруват подобни боклуци. Позволете ми да се усъмня в реалността на тези данни, защото в България точно за имитиращите продукти има черен пазар. Така че най-вероятно тези количества са по-големи”, заяви д-р Иванов.
Според него потребителите често не осъзнават, че консумират такива продукти, тъй като те се влагат основно в заведенията за обществено хранене. „Те се консумират обикновено през заведения за обществено хранене, в хотели, в детски градини, в училища. Повечето хора, които ги употребяват, не знаят, че ядат това нещо”, поясни той.
Микробиологът подчерта, че основният проблем е свързан със здравословните рискове при редовна консумация. „Рисковете са един път за сърдечно-съдовата система и на второ място - онкологията. Това са доказани рискове и затова съществува забрана за влагане на подобни хидрогенирани мазнини в млечни продукти”, коментира д-р Иванов.
По отношение на цената на качественото сирене експертът посочи, че потребителите трябва да бъдат бдителни при ниски цени на пазара. „Ако си купите сирене за 10 или 12 лева, трябва със сигурност да знаете, че това не е сирене. При сега съществуващите цени килограмът трябва да е минимум около 15 лева”, заяви той.
Д-р Иванов отбеляза още, че в Европейския съюз категорията „имитиращи продукти” вече не съществува. „В Европейския съюз вече повече от три години производството на подобни храни е забранено. Българската наредба е на повече от 10 години. Тази категория храни – имитация на млечни продукти, е забранена и не бива да ги купуваме”, заключи той.
По думите му правилата за отделни щандове и ясно обозначаване в магазините и менютата на заведенията масово не се спазват. „Аз не съм виждал отделни щандове за имитиращи продукти от много време в магазините, което показва, че това не се спазва”, допълни микробиологът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
БАХ лажът ама много нали си пребират
рушветите и всико от бъл мляко и месо
8 За да има мляко
До коментар #3 від "Гост":трябват овца, коч и овчарин. Къде са?
10 Вандали
До коментар #6 от "Златните 80-те":След навлизане на войските на Юдашвили Сталин по Българските земи, бе въведено крепостното право и земите на българските селяни бяха иззети и ги натикаха да рабоят на не своя земя в колхози - ТКЗС. Започнаха да строят зандани - блокове с апартаменти и натикаха в тия кошари стадото да спи там. Стадото чакаше да получи апартамент. Чакаше на опашки за всичко. Стадото спря да се размножава и започнаха да се размножават кошерните комунисти. Кошерните комунисти станаха собственици на всичко - на апартаментите, земята, хотелите, стадата, На стадото по времето на Соца му бе забранено да бяга в чужбина, понеже трябваше да работи за комунистите! Сега работното стадо намаля. Останаха търтеите - притежатели на апартаменти, земи, хотели и се чудят защо селата са пусти, защо апартаментите са пусти, защо хотелите са пусти, защо овчите стада изчезнаха? Едно време ние Българите спазвахме правилото на рода - "Градът е създаден да защитава селяните от околността от външни нападения на чергари"
В момента функциите на града са извратени - чергарите са влезли в града, развяват си байрака, а селяните измират полека.
12 хаха
Вие и прясно мляко нямате бе измет!
Разбута цялата свинcka кочина, която са сътворили там шиши и тиквата .
17 Селянина с колелото
... потребителите често не осъзнават, че консумират такива продукти..."
Българинът е доста интелигентен човек, чете и търси информация за нещата които използва. Но за голямо съжаление повечето хора като бръкнат в джоба виждат че нямат пари за други храни освен "подобни боклуци" и въпреки нежеланието си са принудени да ги купуват. След като се ликвидира цялото българско селско стопанство и бяхме задължени да отглеждаме гмо-та сме принудени да ядем вносни боклуци на двойни цени. Това е реалността.
22 Само с
Забранете вноса и производството на тези отрови..... ,то пък като се замислих кое не е отрова,осъзнах,че няма да има никаква храна по магазините.
Ментето неможеш да го разграничи от оригинала само по цената .
И специално за сиренето, много трудно се хваще ментето дори и в лаборатории ......
24 Бръм
Къде са проверяващите да взимат от търговската мрежа и анализират съдържание?
Та ние лаборатории нямаме, иначе проверки някой прави.
Та ние лаборатории нямаме, иначе проверки някой прави.
Защо не криминализират вноса на сурогати? Ами щото същите тия родолюбци предпочитат да се хранят от смърт, а не с работа.
Защо не криминализират вноса на сурогати? Ами щото същите тия родолюбци предпочитат да се хранят от смърт, а не с работа.
вместо
вместо
Над 12 500 тона имитиращи продукти да са конфискувани у нас през миналата година
До коментар #11 от "Овчар":личи си,че си бил овчар цял живот ! Имаше ТКЗС, което произвеждаше всичко за без пари, селата бяха пълни с деца и хора и във всяко имаше детска градина, училище и поликлиника, в която се лекуваха безплатно всичко , без да теглят кредити за да си оправят зъбите,както сега...
До коментар #8 от "За да има мляко":чобан тикван
а овсе има бая
а овсе има бая
като заблеят за него
като заблеят за него
30 Слава на Евроатлантическа България
Евроатлантика костов под натиск от посолствата унищожи БДС-то, за да можем да се вместим, вкарваме и ядем европейските хормони и гмо- боклуци. Днес в европейска България храната ни има над 10 000 химикала. Храната в супермаркетите е пълна с химикали. И за да избегнем отровата, ни карат да плащаме по-скъпо за "био-храна"?! Давате ли си сметка колко абсурдно е това?!
