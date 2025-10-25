Новини
България »
Ръст на инцидентите, причинени от непочистени комини и неправилна експлоатация на отоплителни уреди

Ръст на инцидентите, причинени от непочистени комини и неправилна експлоатация на отоплителни уреди

25 Октомври, 2025 09:33 899 6

  • дърва-
  • отопление-
  • печки-
  • комини-
  • отоплителен сезон-
  • парно

За да се избегнат подобни инциденти, специалистите препоръчват комините да се почистват преди всеки отоплителен сезон и редовно да се проверява тяхното състояние

Ръст на инцидентите, причинени от непочистени комини и неправилна експлоатация на отоплителни уреди - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

С наближаването на студените дни рискът от пожари в домовете се увеличава. През последните две години пожарникарите отчитат ръст на инцидентите, причинени от непочистени комини и неправилна експлоатация на отоплителни уреди.

По данни на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, през зимните месеци най-много произшествия възникват в районите на Карлово, Съединение и Асеновград. Основната причина – използването на печки на твърдо гориво и лошото състояние на коминните тела.

"Причините за тези пожари са две – строително-технически проблеми, при които в комините има заложени греди, и липсата на редовно почистване. При горенето на твърди вещества се отделят сажди, които при висока температура могат да се запалят“, обясни гл. инспектор Петър Тосков, началник на сектор "Превантивна и контролна дейност“ в Пловдив в ефира на NOVA.

Само през миналата година в региона са регистрирани 74 пожара, предизвикани именно от непочистени комини. За да се избегнат подобни инциденти, специалистите препоръчват комините да се почистват преди всеки отоплителен сезон и редовно да се проверява тяхното състояние.

"Призоваваме гражданите да не използват бензин, нафта или спирт за разпалване на печките – това е изключително опасно. Отговорността за почистването и поддръжката на комините е изцяло на собствениците на жилищата“, допълни гл. инспектор Тосков.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    5 0 Отговор
    Не останаха коминочистачи в днешно време. А едно време бяха навсякъде и идваха да ги пипнеш за късмет 🙂

    09:37 25.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kaлпазанин

    4 3 Отговор
    След такса водомер електромер ,данък кладенец ,колиба ,външна барака тоалетна увеличение с 40% данък сгради за да се напълни хазната ,ни подготвят и данък комин , най новото ще е и ла@@@@@@в тоалетните , да ни е честита демокрацията ,всяко стадо си заслужава политиците

    Коментиран от #4

    09:47 25.10.2025

  • 4 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Убаво, ама като ти пламне комина пак политиците ли ше са ти виновни. Или ше ривеш кат линейка, че държавата, демек ние требе ти плащаме тъпотията.

    Коментиран от #5

    09:52 25.10.2025

  • 5 трябва да се наложи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    данък на тъпотията това ще напълни хазната до капака!!

    10:18 25.10.2025

  • 6 Така е

    2 0 Отговор
    в клуба на богатите.

    10:25 25.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове