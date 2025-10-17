Новини
Колко ще ни струва отоплението тази зима?

17 Октомври, 2025 15:35

Грубите изчисления сочат, че независимо какъв тип отопление ползват хората, сметката за месец излиза около 250 лв. за семейство

Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На прага на зимата сме и сметките за отопление започват да растат. Оказва се, че въпреки множеството общински европроекти за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични, има засилен интерес към търсенето на дърва за огрев.

Централно парно, ток, газ или отопление на твърдо гориво. Изборът е голям, но не и възможностите на всички в Северозапада. Венета се топли с централно парно през зимата, тъй като живее сама.

Венета Иванова - жител на Враца: "За мен е най-изгодно парното. До сега 20 години не сме имали никакъв проблем с плащането, но тая година малко се бяха повишили цените, ми около 60-70 лв. Само един радиатор съм ползвала - икономия."

В други блокове предпочитат да се топлят на ток, пише БНТ.

Борислав Методиев - жител на Враца: "Отопляваме около 35 квадрата, да с климатик. Но аз сега не мога да отделя само климатика, не знам, но плащаме около 160 лв. - 170 лв. на месец."

Милка живее в къща и цял живот се отоплява на твърдо гориво. От няколко години имат пелетна камина.

Милка Цветкова - жител на Враца: "отоплителният сезон прекарваме с около 1300 лв. - 1400 лв., което значи 2,5 т пелети, като отопляваме това помещение от 20 квадрата и около 75 квадрата жилищната площ над него."

Други предпочитат синьото гориво, като Красимира, която отоплява цяла къща. Макар да има климатик и камина, на газ ѝ е по-топло и по-икономично.

Красимира Ангелова - жител на Враца: "Максимум да ни излиза 1500 лв. за целия отоплителен период. За около 100 квадрата около 200 лв. - 250 лв. максимум на газ за месеца. А другите ги включваме при нужда, когато е много студено."

Топлината от печката на дърва обаче не може да се сравни с друго.

Борислав Методиев - жител на Враца: "На село си се отоплявам на дърва и ми е много по-изгодно. С печка с водна риза и отоплявам цялата къща и едновременно си гледам огънчето, щото камината ми е с такова и ми е много приятно. Гора около 15 кубика зимата но отоплявам цялата къща и прехвърлям крановете и си имам и топла вода. 500 лв. дървата, като ги разделиш на 6 месеца са по 250 лв."

Търговците във Враца отчитат засилен интерес към дървата за огрев.

Петър Петров - търговец на дърва за огрев: "Тази година повече се търсят, даже правим и списъци. Кубикът върви 140 лв. нарязани и нацепени дърва, а 130 лв. - метровките."

Грубите изчисления сочат, че независимо какъв тип отопление ползват хората, сметката за месец излиза около 250 лв. за семейство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПЛАН МАРШАЛ

    2 4 Отговор
    НИТО СТОТИНКА---ИДЕ ГАЗ ОТ --АМЕРИКА и само транспора ще платим

    15:40 17.10.2025

  • 2 бай Бай

    1 2 Отговор
    Кой казал, че ще има зима и ако има колко ще е... гореща ако поникнат едни грамадни гъби?
    За отопление се закахърили....

    15:42 17.10.2025

  • 3 АКО ПРЕЗ

    6 2 Отговор
    ОТОПЛИТЕЛНИЯ ПЕРИОД ХОРАТА НЕ ИЗЛЯЗАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ С ЛОЗУНГИ,ПЛАКАТИ,ВИКОВЕ И ЛОПАТИ, ЗНАЧИ ЦЕНИТЕ СА ПРИЕМЛИВИ ИЛИ РЯЗКО СМЕ ЗАБОГАТЯЛИ .....

    15:45 17.10.2025

  • 4 Карлос друсар

    2 1 Отговор
    Гн пеевски дава по 700 кубика

    15:46 17.10.2025

  • 5 Анелия Андреева

    1 1 Отговор
    Какво Централно парно,като не ни пущат топлата вода в квартала и трябва да си пущам топла вода-бойлерова,за да се измия след тоалетна и да се изкъпя сутрин?

    15:48 17.10.2025

  • 6 Гост

    1 2 Отговор
    Много

    15:50 17.10.2025

  • 7 Циганин

    3 2 Отговор
    Колкото до окраднем, с толкова ще караме. Ако Едрото Шопар от София, и Проскубан Сокол пуснат аванта по изборите, ще ядене и кибапчита и бира Камеминджа.

    15:54 17.10.2025

  • 8 В 21ви век

    1 1 Отговор
    горят да се топлят дърва и пелети... И това е все още законно в ЕС! Диваци живеещи като неандерталци. И нормалните хора ви дишаме пушилките

    17:02 17.10.2025

