Атанас Зафиров от „Петрова нива“: Отговорни сме пред тракийските българи, които повече от 100 години чакат справедливост

„Събрали сме се това свято място за всички българи, за да отбележим 122 години от Илинденско - Преображенското въстание и да се поклоним пред подвига на тракийските българи“. Това заяви председателят на НС на БСП и заместник министър-председател Атанас Зафиров след участието си в националния възпоменателен събор в историческата местност „Петрова нива“, община Малко Търново. Той и десетки социалисти, отдадоха своята почит и сведоха глави пред предците ни, дали живота си за нашата родина.

Атанас Зафиров подчерта, че стотици българи са се включили във въстанието, с надежда, че те и семействата им ще бъдат свободни граждани на майка България и са се жертвали в името на освобождението и обединението на Отечеството. „Преображенското въстание е пример за всеотдайност и саможертва за свободата на поробена Тракия“, категоричен бе той.

Председателят на левицата наблегна, че преображенците не са мислили за лично благо, а са тръгнали в името на националния идеал. „Всички политици имаме отговорност към тракийските българи, които повече от 100 години чакат справедливост. Време е да изпълним своя дълг към тях“, заяви Зафиров.

По думите му Петрова нива е един от най-ярките символи на българската памет и пазител на българщината. Той допълни: “Затова днес почитаме святото дело и саможертвата на въстаниците. За да знаем, помним и предаваме на бъдещите поколения техният несломим дух и истински патриотизъм“.

Именно на това място, натоварено с много история и символика, изиграло и голяма роля в разнните му години, Атанас Зафиров връчи членска книжка на младият социалист Илчо Димов.

Сред официалните гости беше народният представител и председател на Комисията по Икономическа политика в Народното събрание инж. Петър Кънев.

"Отдадохме почит на героите! Почетохме паметта на въстаниците и на хилядите безстрашни четници, които с волята си за свобода са пример за родолюбие, вдъхновение за всички нас! Помним и никога няма да забравим саможертвата на тракийци в борбата за освобождение и за присъединяване към Майка България", каза инж. Кънев.

В събитието взеха участие и президентът на Република България Румен Радев, председателят на Народното събрание Наталия Киселова, сливенският митрополит Арсений, председателят на Тракийските дружества в България Красимир Премянов, депутати, кметове, общественици, потомци на въстаниците и много граждани.