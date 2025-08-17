Атанас Зафиров от „Петрова нива“: Отговорни сме пред тракийските българи, които повече от 100 години чакат справедливост

„Събрали сме се това свято място за всички българи, за да отбележим 122 години от Илинденско - Преображенското въстание и да се поклоним пред подвига на тракийските българи“. Това заяви председателят на НС на БСП и заместник министър-председател Атанас Зафиров след участието си в националния възпоменателен събор в историческата местност „Петрова нива“, община Малко Търново. Той и десетки социалисти, отдадоха своята почит и сведоха глави пред предците ни, дали живота си за нашата родина.
Атанас Зафиров подчерта, че стотици българи са се включили във въстанието, с надежда, че те и семействата им ще бъдат свободни граждани на майка България и са се жертвали в името на освобождението и обединението на Отечеството. „Преображенското въстание е пример за всеотдайност и саможертва за свободата на поробена Тракия“, категоричен бе той.
Председателят на левицата наблегна, че преображенците не са мислили за лично благо, а са тръгнали в името на националния идеал. „Всички политици имаме отговорност към тракийските българи, които повече от 100 години чакат справедливост. Време е да изпълним своя дълг към тях“, заяви Зафиров.
По думите му Петрова нива е един от най-ярките символи на българската памет и пазител на българщината. Той допълни: “Затова днес почитаме святото дело и саможертвата на въстаниците. За да знаем, помним и предаваме на бъдещите поколения техният несломим дух и истински патриотизъм“.
Именно на това място, натоварено с много история и символика, изиграло и голяма роля в разнните му години, Атанас Зафиров връчи членска книжка на младият социалист Илчо Димов.
Сред официалните гости беше народният представител и председател на Комисията по Икономическа политика в Народното събрание инж. Петър Кънев.
"Отдадохме почит на героите! Почетохме паметта на въстаниците и на хилядите безстрашни четници, които с волята си за свобода са пример за родолюбие, вдъхновение за всички нас! Помним и никога няма да забравим саможертвата на тракийци в борбата за освобождение и за присъединяване към Майка България", каза инж. Кънев.
В събитието взеха участие и президентът на Република България Румен Радев, председателят на Народното събрание Наталия Киселова, сливенският митрополит Арсений, председателят на Тракийските дружества в България Красимир Премянов, депутати, кметове, общественици, потомци на въстаниците и много граждани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏳️🌈🇺🇦🌈
Коментиран от #13, #20, #32
17:34 17.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #9, #21
17:35 17.08.2025
3 Поклон пред загиналите тракийски българи
изнася страхотна реч !
Истински българин !
Коментиран от #4
17:36 17.08.2025
4 Кой го измисли това
До коментар #3 от "Поклон пред загиналите тракийски българи":Демек траките 🤔
Коментиран от #5
17:37 17.08.2025
5 Информирай се малко
До коментар #4 от "Кой го измисли това":Преди да задаваш т@Πи въпроси.
17:39 17.08.2025
6 капиталистите от БСП с пиар заболомосван
17:39 17.08.2025
7 Новичок
17:40 17.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 МокPу пУси 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няма по-големи роби от еврогеите османофили.
17:41 17.08.2025
10 Не сме вече балами
Коментиран от #14
17:43 17.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 няма да има измъкване
До коментар #10 от "Не сме вече балами":При следващото управление дано народния съд въздаде справедливост за жертвите вследствие от БСП пред режима на демокрация през последната година.
Коментиран от #17
17:49 17.08.2025
15 Мазниият
17:50 17.08.2025
16 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
17:51 17.08.2025
17 Какво
До коментар #14 от "няма да има измъкване":е това народен съд? Като оня от 1945 година ли?
Коментиран от #27
17:51 17.08.2025
18 Напомнящ
17:53 17.08.2025
19 Само
17:55 17.08.2025
20 Напомнящ
До коментар #1 от "🏳️🌈🇺🇦🌈":ДА!!! Освен ,че са добре охранени от снимката личи,че са и много щастливи и усмихнати,върху паметта на геройски загиналите ни за БЪЛГАРИЯ деди!
Коментиран от #34
17:59 17.08.2025
21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ПО ВРЕМЕ НА СОЦА ЖИВОТА БЕШЕ РАЙ,А СЕГА ПРИ ТАЗИ УНИЩОЖИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА КЪДЕТО ПОЧТИ 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА ГАДНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ПРЕДАТЕЛИ ЕВРОАНТЛАНТИЦИ КОИТО УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ АД ПОД НЕБЕТО
17:59 17.08.2025
22 тлъстите комунета
17:59 17.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Така жалят ,само
18:00 17.08.2025
25 БСП срещу народа
18:00 17.08.2025
26 604
18:01 17.08.2025
27 по-строг от преди но справедлив
До коментар #17 от "Какво":Не тогава са допускани много грешки в опити за превъзпитание туй което не се превъзпитава чрез невзети правилни решение които доведоха до сегашното положение .
18:04 17.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 поредната екскурзийка
18:07 17.08.2025
30 дядото
18:17 17.08.2025
31 МАФИЯ...
18:23 17.08.2025
32 От амбрияжи
До коментар #1 от "🏳️🌈🇺🇦🌈":оценки не искаме. Хайде пак докладвай
18:24 17.08.2025
33 коментар
А някой знае ли с Кирьето какво става
18:25 17.08.2025
34 Стига
До коментар #20 от "Напомнящ":си писал под коментарите си, много гейско става
18:26 17.08.2025
35 Мда
18:31 17.08.2025
36 Деций
18:42 17.08.2025