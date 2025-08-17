Новини
България »
Атанас Зафиров от „Петрова нива“: Отговорни сме пред тракийските българи, които повече от 100 години чакат справедливост

Атанас Зафиров от „Петрова нива“: Отговорни сме пред тракийските българи, които повече от 100 години чакат справедливост

17 Август, 2025 17:30 737 36

  • атанас зафиров-
  • петрова нива-
  • тракийски българи

Председателят на левицата и десетки социалисти почетоха 122 години от Илинденско – Преображенското въстание

Атанас Зафиров от „Петрова нива“: Отговорни сме пред тракийските българи, които повече от 100 години чакат справедливост - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Събрали сме се това свято място за всички българи, за да отбележим 122 години от Илинденско - Преображенското въстание и да се поклоним пред подвига на тракийските българи“. Това заяви председателят на НС на БСП и заместник министър-председател Атанас Зафиров след участието си в националния възпоменателен събор в историческата местност „Петрова нива“, община Малко Търново. Той и десетки социалисти, отдадоха своята почит и сведоха глави пред предците ни, дали живота си за нашата родина.

Атанас Зафиров подчерта, че стотици българи са се включили във въстанието, с надежда, че те и семействата им ще бъдат свободни граждани на майка България и са се жертвали в името на освобождението и обединението на Отечеството. „Преображенското въстание е пример за всеотдайност и саможертва за свободата на поробена Тракия“, категоричен бе той.

Председателят на левицата наблегна, че преображенците не са мислили за лично благо, а са тръгнали в името на националния идеал. „Всички политици имаме отговорност към тракийските българи, които повече от 100 години чакат справедливост. Време е да изпълним своя дълг към тях“, заяви Зафиров.

По думите му Петрова нива е един от най-ярките символи на българската памет и пазител на българщината. Той допълни: “Затова днес почитаме святото дело и саможертвата на въстаниците. За да знаем, помним и предаваме на бъдещите поколения техният несломим дух и истински патриотизъм“.

Именно на това място, натоварено с много история и символика, изиграло и голяма роля в разнните му години, Атанас Зафиров връчи членска книжка на младият социалист Илчо Димов.

Сред официалните гости беше народният представител и председател на Комисията по Икономическа политика в Народното събрание инж. Петър Кънев.

"Отдадохме почит на героите! Почетохме паметта на въстаниците и на хилядите безстрашни четници, които с волята си за свобода са пример за родолюбие, вдъхновение за всички нас! Помним и никога няма да забравим саможертвата на тракийци в борбата за освобождение и за присъединяване към Майка България", каза инж. Кънев.

В събитието взеха участие и президентът на Република България Румен Радев, председателят на Народното събрание Наталия Киселова, сливенският митрополит Арсений, председателят на Тракийските дружества в България Красимир Премянов, депутати, кметове, общественици, потомци на въстаниците и много граждани.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏳️‍🌈🇺🇦🌈

    23 2 Отговор
    Добре охранени тези цоциалисти.

    Коментиран от #13, #20, #32

    17:34 17.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 15 Отговор
    въпрос за копеи (с повишена трудност)-кога сме били през по-голямо ,,робство,,-прз епохата на Възраждането ли(под турско ) , когато всички българи са обикаляли Европа , учили и търгували там , или през комунизма(руско робство) когато всеки решил да избяга , го разстрелваха на граничната бразда ..?

    Коментиран от #8, #9, #21

    17:35 17.08.2025

  • 3 Поклон пред загиналите тракийски българи

    11 9 Отговор
    Президентът ни Радев всяка година
    изнася страхотна реч !
    Истински българин !

    Коментиран от #4

    17:36 17.08.2025

  • 4 Кой го измисли това

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Поклон пред загиналите тракийски българи":

    Демек траките 🤔

    Коментиран от #5

    17:37 17.08.2025

  • 5 Информирай се малко

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кой го измисли това":

    Преди да задаваш т@Πи въпроси.

    17:39 17.08.2025

  • 6 капиталистите от БСП с пиар заболомосван

    17 0 Отговор
    Турция ни дължеше още навремето 10млрд лева обезщетение за изгонените насилствено тракийски бежанци..Защо от БСП не повдигат проблема към Турция,външното ни министерство,народното събрание и не се опитват да го решат след като са толкова загрижени за народа?Тръгнали да се щтракат за рейтинг от слугуващите им медии без да правят нищо да народа а дори действат и против него.

    17:39 17.08.2025

  • 7 Новичок

    21 0 Отговор
    Отговорни сте пред всички Българи, крадци долни.Само слугувате на разни посолства но е и на Българите ,иззедници Пфу...

    17:40 17.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МокPу пУси 🐱

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма по-големи роби от еврогеите османофили.

    17:41 17.08.2025

  • 10 Не сме вече балами

    16 1 Отговор
    БСП и 30 тридесет поддържащи партии пак от ляво на следващите избори са минало. Свинарят социалист, той и милионер Георги Гергов мислят за работниците и селяните??

    Коментиран от #14

    17:43 17.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 няма да има измъкване

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не сме вече балами":

    При следващото управление дано народния съд въздаде справедливост за жертвите вследствие от БСП пред режима на демокрация през последната година.

    Коментиран от #17

    17:49 17.08.2025

  • 15 Мазниият

    14 0 Отговор
    тумбак и той се завлякъл , другарката Кисельова и тя там , все червени бояджии и интересчии отчитат пред балъците някаква псевдо дейност и псевдо родолюбие ! България гори , мачкат хора в автобусите в София , прегазват в Слънчев бряг , включително и дечица , а тия с лимузини , охрана и на народен гръб на Нивата се ухилили до ушите !

    17:50 17.08.2025

  • 16 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    10 0 Отговор
    ОТГОВОРНИ СТЕ НЕ САМО КЪМ ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ ,НО КЪМ ВАШИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЗАЩОТО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ВАС ДА СЕ КОАЛИРАТЕ СЪС ГЕРБ-СД И ДПС НОВО НАЧАЛО.СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ИТН.

    17:51 17.08.2025

  • 17 Какво

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "няма да има измъкване":

    е това народен съд? Като оня от 1945 година ли?

    Коментиран от #27

    17:51 17.08.2025

  • 18 Напомнящ

    11 0 Отговор
    По нахилените физиономии на тези личи колко много,ама много им е тъжно за избитите БЪЛГАРИ на Петрова нива!!! Чак плачат от мъка и скръб!!!

    17:53 17.08.2025

  • 19 Само

    9 0 Отговор
    Отговорни са само пред шефа си...Магнитски....

    17:55 17.08.2025

  • 20 Напомнящ

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "🏳️‍🌈🇺🇦🌈":

    ДА!!! Освен ,че са добре охранени от снимката личи,че са и много щастливи и усмихнати,върху паметта на геройски загиналите ни за БЪЛГАРИЯ деди!

    Коментиран от #34

    17:59 17.08.2025

  • 21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ПО ВРЕМЕ НА СОЦА ЖИВОТА БЕШЕ РАЙ,А СЕГА ПРИ ТАЗИ УНИЩОЖИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА КЪДЕТО ПОЧТИ 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА ГАДНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ПРЕДАТЕЛИ ЕВРОАНТЛАНТИЦИ КОИТО УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ АД ПОД НЕБЕТО

    17:59 17.08.2025

  • 22 тлъстите комунета

    7 0 Отговор
    НА САПУН!!

    17:59 17.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така жалят ,само

    6 0 Отговор
    комунисти ухилени до свински уши ?!.

    18:00 17.08.2025

  • 25 БСП срещу народа

    6 0 Отговор
    На снимката много се радват за жертвите.БББаси наглеците!

    18:00 17.08.2025

  • 26 604

    4 0 Отговор
    няма такова нещо като тракийски българи, дъвки за журналя и драскачи!

    18:01 17.08.2025

  • 27 по-строг от преди но справедлив

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Какво":

    Не тогава са допускани много грешки в опити за превъзпитание туй което не се превъзпитава чрез невзети правилни решение които доведоха до сегашното положение .

    18:04 17.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 поредната екскурзийка

    4 1 Отговор
    на разноски на народа...хапнали пийнали и се посмяли...така работят руските животни...

    18:07 17.08.2025

  • 30 дядото

    4 0 Отговор
    ще я дочакат,колкото арменците

    18:17 17.08.2025

  • 31 МАФИЯ...

    4 0 Отговор
    Ти си продсжник за няколко сребърника се продаде и седна в два скута. Щот Един не мой те издържи. ДЕСЕТКИ СОЦИАЛИСТИ!!!. ДА ТЕ ТОЛКОВА И ОСТАНАХА. А НА СНИМКАТА СА ТРИМА И ДРУГИТЕ СА ПИЛОТНИ..ПАЗЯТ ГО ДА НЕ СТАНЕ ЗЯН.

    18:23 17.08.2025

  • 32 От амбрияжи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏳️‍🌈🇺🇦🌈":

    оценки не искаме. Хайде пак докладвай

    18:24 17.08.2025

  • 33 коментар

    0 3 Отговор
    Благодарности на Зафиров и учиндолеца че спряха летеца и неговите шарлатани.

    А някой знае ли с Кирьето какво става

    18:25 17.08.2025

  • 34 Стига

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Напомнящ":

    си писал под коментарите си, много гейско става

    18:26 17.08.2025

  • 35 Мда

    2 0 Отговор
    Мутрата долнопробна Бойко беше ли там!

    18:31 17.08.2025

  • 36 Деций

    0 0 Отговор
    Поредните празни приказки от един зарзаватчия!

    18:42 17.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове