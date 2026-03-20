Новини
България »
Кърджали »
Поздравителен адрес от Иван Демерджиев, водач на листата на „Прогресивна България“ Кърджали, по случай Рамазан Байрам

20 Март, 2026 09:36 1 006 28

Поздравителен адрес от Иван Демерджиев, водач на листата на „Прогресивна България“ Кърджали, по случай Рамазан Байрам - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Честит Рамазан Байрям, скъпи братя мюсюлмани!

На днешния празник искам да ви пожелая здраве, щастие, благополучие и духовно богатство. Нека Всевишния да приеме вашите молитви, съобщи ardanews.info.

Надявам се отминалите свещени тридесет дни и нощи да са укрепили духовността, вярата и да са спомогнали за проявата на изконните човешки добродетели. Днес Вашите семейства празнуват прошката и пречистената обич. Иска ми се Байрамът да допринесе за сплотяването и омиротворяването на мюсюлманската общност в България и по света.

Празниците са времето, когато в най-пълна степен проявяваме своите човешки добродетели, а душите ни са изпълнени с опрощение, любов, уважение и толерантност.

Дни като днешния са повод да си припомним, че трябва по-често да отваряме сърцето си за ближния и да подаваме ръка в името на надеждата. Нека не забравяме, че Рамазан Байрам е празник на милосърдието, прошката и споделената радост. Той носи послание за взаимно уважение, разбирателство и единство между хората, които все повече липсват в нашия живот. Нека този празник, който учи на мъдрост и опрощение, направи всички нас още по-добри и отговорни!

Нека расте взаимното ни уважение и продължим заедно да работим за доброто общо бъдеще на всички хора в Област Кърджали.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    16 7 Отговор
    Пилота и Мистър Точен с парите са идеалните спасители на България

    09:40 20.03.2026

  • 2 само питам

    7 4 Отговор
    сега последно не разбрах

    мюсулманите българи-мохамедани ли са или турци живеещи във бг-то?

    Коментиран от #27

    09:40 20.03.2026

  • 3 Сталин

    13 1 Отговор
    Аферим машшала

    09:41 20.03.2026

  • 4 Гост

    10 6 Отговор
    Честит празник братя мюсюлмани! НО ПОРК, ЙОК ДОМУЗ!

    Коментиран от #12

    09:41 20.03.2026

  • 5 Сталин

    14 8 Отговор
    Прогресивна България по скоро регресивна България

    09:43 20.03.2026

  • 6 Въх, уби ма!

    11 5 Отговор
    Рундьо затова ли предложи мандат на Доганките?
    Ми шпагати да правят, няма да вземат гласове оттам.

    Коментиран от #20, #26

    09:44 20.03.2026

  • 7 глоги

    6 3 Отговор
    ...„Прогресивна България“ В град Кърджали,

    09:45 20.03.2026

  • 8 Президентска Бутафория

    7 6 Отговор
    Ей, големи лицемери си е сбрал командира в спортния си отбор, но има още тънкости в занаята на лицемерите, които да им преподава. Поздравления, братя.

    Коментиран от #22

    09:50 20.03.2026

  • 9 Г-н пловдивски

    10 4 Отговор
    адвокатино, не че нещо, но ти що сега се сети за Кърджали? Без значение от вярата на нашите Братя и Сестри. Де беше 30 години по-рано? Да, знаеш де е Кърджали, покрай пътя през Маказа към Егея, но тва сега е чиста проба от познатото Ни лицемерие в годините назад?!

    09:53 20.03.2026

  • 10 Ашколсун

    8 4 Отговор
    Машала. Сюнет за ш. И ш. И

    09:55 20.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Домакин

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Йок сарфош се пише :)))

    10:08 20.03.2026

  • 13 Винаги точен с парите

    11 3 Отговор
    Не останаха българи да им вярват, затуй се мазнят на турчуля и помаци.

    Коментиран от #17

    10:09 20.03.2026

  • 14 коко

    10 4 Отговор
    Юруш за Радев паша ефенди! Само че този умник не знае че турците вече е трудно да бъдат излъгани. Тази пропаганда за новия месия става досадна,късно се появи. Този път Решетников сгреши.

    10:12 20.03.2026

  • 15 Гого

    7 3 Отговор
    Прогресивна България в Кърджали? Този да не е пил нафта?

    10:14 20.03.2026

  • 16 Преди няколко

    8 2 Отговор
    години Ментата ментарджийска при една "консултация" занесе на Радев една кутия с баклава .

    10:17 20.03.2026

  • 17 Ти данеси Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Винаги точен с парите":

    Ти който си писал ТУРЧИЛЯ те съветвам да си направиш ДНК тест и ще се убедиш, че си МНОГОГЕНЕМ.

    Турчина поне знае, че е ТУРЧИН.

    10:20 20.03.2026

  • 18 КироКаратиста

    5 4 Отговор
    лицемер, лъжец и подлец !!!

    10:21 20.03.2026

  • 19 Да си беше

    6 4 Отговор
    сложил поне традиционното таке на главата за Байрама !

    10:21 20.03.2026

  • 20 Наистина

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Въх, уби ма!":

    Голямо лицемерие!

    10:22 20.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Президентска Бутафория":

    То и Борисов,като видя листите на новата партия,рязко се успокои.

    10:24 20.03.2026

  • 23 Прозорец

    5 3 Отговор
    Като чета коментарите Ви се чудя в кой век живеете или сте още в миналият век когато Ви учиха в училищата за Време Разделно, Под игото, записки по българските въстания.
    Погледнете реалното в този ден и ще се освободите от миналото комунистическа пропаганда.
    Вижте местната власт в Кърджалийско и ще се убедите, че са много по прогресивни от многото “ Българи” които се смятат за такива.

    10:30 20.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лена

    1 2 Отговор
    Бях точен със парите черепа Бобокови Гергов новите стари спасители

    10:38 20.03.2026

  • 26 Подменителите

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Въх, уби ма!":

    Не само това, румбата заедно със секретарката си Йотова бяха едни от най-яростните противници на ограничението за броя на секции в Турция.
    Изводите си ги направете сами.

    10:45 20.03.2026

  • 27 Одговарям

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "само питам":

    Български гражданин съм от Турски произход.
    Помака е дошъл на тези земи преди пра Българите.

    Преди великото преселение Българите и Турците са вярвали в един и същ бих ТАНГРА.
    Днес УЛТРА националисти ЛУКОВИСТИТЕ на шествието по Софийските улици носят плакати изобразяващи Слънце и İYİ знака .
    Същите символи днес ползват националистите в Турция и Политическите партии.
    Ти си с Турски корен/Пра Българин насила покръстен от цар Борис.

    Ние с теб сме ПЪРВИ БЕАТОВЧЕДИ и дс приемеш и да не приемеш това е ИСТИНАТА.
    Чистите кръвни Българи го ПРИЕМАТ и не се обиждат, че са с Турски КОРЕНИ.
    ГОРДЕЯТ се.

    ТАКА Е.

    Коментиран от #28

    10:56 20.03.2026

  • 28 вземи малко се образове беКРЕТЕН

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Одговарям":

    първо вземи се обраьовай от кога има държава турция да не се окажеш някой персиец

    БИЛ ДОШЪЛ СЪС хан АСПАРУХ АМА ДРУГ ПЪТ

    тук е било византия знаеш ли кои са византийците?

    о неграмотни народе

    11:00 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове