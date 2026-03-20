Поздравителен адрес от Иван Демерджиев, водач на листата на „Прогресивна България“ Кърджали, по случай Рамазан Байрам

Честит Рамазан Байрям, скъпи братя мюсюлмани!

На днешния празник искам да ви пожелая здраве, щастие, благополучие и духовно богатство. Нека Всевишния да приеме вашите молитви, съобщи ardanews.info.

Надявам се отминалите свещени тридесет дни и нощи да са укрепили духовността, вярата и да са спомогнали за проявата на изконните човешки добродетели. Днес Вашите семейства празнуват прошката и пречистената обич. Иска ми се Байрамът да допринесе за сплотяването и омиротворяването на мюсюлманската общност в България и по света.

Празниците са времето, когато в най-пълна степен проявяваме своите човешки добродетели, а душите ни са изпълнени с опрощение, любов, уважение и толерантност.

Дни като днешния са повод да си припомним, че трябва по-често да отваряме сърцето си за ближния и да подаваме ръка в името на надеждата. Нека не забравяме, че Рамазан Байрам е празник на милосърдието, прошката и споделената радост. Той носи послание за взаимно уважение, разбирателство и единство между хората, които все повече липсват в нашия живот. Нека този празник, който учи на мъдрост и опрощение, направи всички нас още по-добри и отговорни!

Нека расте взаимното ни уважение и продължим заедно да работим за доброто общо бъдеще на всички хора в Област Кърджали.

