Прокуратурата, МВР и ДАНС създадоха Национално междуведомствено звено за предстоящите парламентарни избори

20 Март, 2026 10:15 577 12

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев подписаха съвместна заповед за създаване на Национално междуведомствено звено във връзка с провеждането на изборите за 52-ро Народно събрание на 19 април 2026 г. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

В Националното междуведомствено звено участват заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) и представители на ръководствата на МВР и ДАНС. То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г. до 30 дни след официалното обявяване от Централната избирателна комисия (ЦИК) на окончателните изборни резултати.

Дейността на звеното цели да гарантира спазването на политическите права на гражданите, осигуряване на бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес и за законосъобразното провеждане на изборите за Народно събрание. Ще бъде обменяна информация с ЦИК, с областните междуведомствени звена в страната, ще се извършва анализ и обобщение на получените данни.
Във ВКП ще функционира и дежурно звено, което ще обработва всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения.

Създаването на Национално междуведомствено звено е регламентирано в чл. 18, ал. 5 от Изборния кодекс, съгласно който „главният прокурор и министърът на вътрешните работи съставят съвместни щабове (екипи) за оперативно взаимодействие в борбата срещу престъпленията, свързани с изборния процес. Щабовете (екипите) действат по време на цялата предизборна кампания“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Липсващото звено

    4 1 Отговор
    Ма толкова сигурен се почувствах, че направо отвътре ми дойде да отида и да си пусна гласа. Изборите са като тотото, само за балъци

    10:20 20.03.2026

  • 2 И КО ОТ ТУЙ.????!+(

    2 0 Отговор
    Пак същите като предишните ще се шмугнат вътре. ТУУПСА И ШИША СИ ИМАТ И РЕЗЕРВНИ ИГРАЧИ ВСЕ НЯКОЙ НА НЕКОЕ МЯСТО ЩЕ ВЛЕЗЕ. И ПАК ПО МААЛИТЕ. ДАНО ПОНЕ ДА БЪДАТ ПО 100 ЕВРО. А ЗА ОБЛАДАНИТЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖБИ КМЕТЧЕТА ТАМ ПОЛИС НЕ ТРЕБЕ.

    10:21 20.03.2026

  • 3 Не е време

    1 0 Отговор
    за майтапи !

    10:24 20.03.2026

  • 4 Кой

    4 0 Отговор
    е звеноводка на това звено ?

    10:26 20.03.2026

  • 5 Мнение

    4 0 Отговор
    По-скоро едните ще получават информация и ще предупреждават даден контингент кога да се скрият.

    10:32 20.03.2026

  • 6 Лили

    2 3 Отговор
    Лама Дечев защо не е поканен

    10:42 20.03.2026

  • 7 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ша гласувам за магнитския гербар, а бюлетина номер 1, ще събере 1% вот

    10:53 20.03.2026

  • 8 Вицов

    0 0 Отговор
    Колко ушати, са нужни да се смени една крушка?

    10:55 20.03.2026

  • 9 А тъй, само тъй

    0 0 Отговор
    Важно е звено да има, ама по важно е салам да имаа

    10:56 20.03.2026

  • 10 Олееееее....

    0 0 Отговор
    Последното създадено Национално междуведомствено звено ликвидира калушковците. Сега тва кой ши ликвидира? А?

    10:57 20.03.2026

  • 11 БЕЗСМИСЛЕНИ ЗВЕНА

    0 0 Отговор
    ПАК ЩЕ ГЛЕДАМЕ КАК ПЛАТЕНИТЕ ЛЕЛИ
    ДОПИСВАТ БЮЛЕТИНИТЕ.

    11:09 20.03.2026

  • 12 ЗВЕНОТО БЕЗ ДЖУДЖЕТАТА НА САРАФОВ

    0 0 Отговор
    НЯМА ДА СВЪРШИ РАБОТА, ВСИЧКО Е АЛА - БАЛА ЗА НАЙВНИЦИ, ЕГАТИ И ДЪРЖАВАТА ЩОМ САРАФОВ Е ТОЛКОВА ВРЕМЕ ГЛАВЕН ПРОКУРОР, АКО ИСКАШ ПРАВОСЪДИЕ В БГ МОЖЕШ САМО ДА СИ ГО КУПИШ

    11:16 20.03.2026

