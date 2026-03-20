Ваня Нушева: 106 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

20 Март, 2026 09:26 692 4

Необходима е базова почтеност на членовете на СИК, каза още съветникът на служебния премиер

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Необходима е базова почтеност на членовете на СИК и едно добро обучение. Задрасканите и сгрешени протоколи са резултат от недобра подготовка - тоест и от незнание. Това каза съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите Ваня Нушева в „Здравей, България“.

Тя отчете 106 постъпили сигнала за изборни престъпления. „Броят на досъдебните производства е 43. Има достатъчно събрани данни в резултат на проверките на МВР. Подготвяни са изборни престъпления. Организираното купуване на гласове се случва със съдействието на лица, ангажирани и в други престъпни дейности“, смята Нушева.

Според нея от особена важност е изясняването на правата и задълженията на всеки в рамките на изборния процес. „Политическите партии номинират членовете на СИК, а никой друг няма право да ги коригира. Могат да посочат включително осъждани лица. Предлагали сме промени в Изборния кодекс, чрез които доказано участвали в нарушения в предишен вот да не могат да участват отново. Това предложение не бе прието, макар да срещна разбиране. Предложихме и регистър на хора, преминали обучение за членове на СИК, но и това не бе одобрено“, заяви Нушева.

Тя отбеляза, че едно от първите послания на Андрей Гюров към ЦИК е било за предприемане на действия за по-добро обучение за членовете. „Параваните ще предотвратят две нарушения - невъзможността да бъде заснета бюлетина без някой да го види и практиката на т.нар. индианска нишка - с предварително попълнена бюлетина, с която да се замени празната. Това е възможно да се случи, ако член на СИК изнесе такава, а след това не се проверят номерата на бюлетините“, посочи съветникът на премиера.

По думите на Нушева в някои общини паравани вече се използват в изпълнение на разпоредба от 2022 година. „Всяко конкретно действие решава един или няколко проблема. Видеонаблюдението е много важно, то позволи на всички граждани, не само на наблюдателите, да видят, че понякога членове на СИК си позволяват неправомерни действия. Трябва да се превърне в практика санкционирането на нарушенията им. Санкциите до момента са условни, съпроводени със значителни глоби“, отбеляза изборният експерт.

По отношение на гласуването зад граница Нушева разкри, че МВнР систематизира информация за това къде е по-голям броят заявления на граждани, за да предвиди достатъчно места за създаване на секции извън дипломатическите представителства. Тя упомена, че в самите консулства няма ограничения за броя секции. Нушева определи ограничаването им до 20 извън дипломатическите представителства като прибързано решение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    0 0 Отговор
    Ваня ДаяИзМушаВа.

    09:30 20.03.2026

  • 2 зреене

    0 0 Отговор
    Поканете Бони Блу,тя ще ни оправи. Доста време ще сме оправени.

    09:37 20.03.2026

  • 3 И 106 ХИЛЯДИ

    2 0 Отговор
    СИГНАЛА ДА ПОСТЪПЯТ,
    НИКОГА НЯМА ДА ИМА НАКАЗАНИ.

    09:53 20.03.2026

  • 4 Емигрант

    0 0 Отговор
    И какво е значението колко са нарушителите на закона, има ли реално наказани ? И още, накой знае ли коя партия чрез еди-кой с купувач нарушава закона, защо се крият имената на купувачите на гласове и името на партията ? Това ли е прозрачността на изборния процес - ТАЙНСТВЕНОСТ ???

    11:02 20.03.2026

