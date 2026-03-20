Собственик на бензиностанция за помощта от 20 евро: Смешна работа

Цените на горивата у нас остават във фокуса на общественото внимание.

В русенско само за месец цената бележи ръст с около 0.30 евроцента повече за крайния потребител. Някои от собствениците на бензиностанции са принудени да работят без надценка.

Междувременно заради скока по бензиностанциите кабинетът прие помощ от 20 евро за най-уязвимите групи. Мярката ще е в сила до 30 юни, но ще бъде въведена, когато три поредни дни средната цена на горивата достигне нива от над 1,60 евро за литър.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция в Русенско потвърди пред БНТ, че на едро цените поддържат един темп на растеж.

Според Пенгезов цените едва ли ще паднат в скоро време.

Той е на мнение, че мярката на кабинета е абсолютно неработеща. "Смешна работа", каза той за сутрешния блок "Денят започва" по БНТ и сподели, че е редно да се свали ДДС-то и да се коментира с ЕК акциза.