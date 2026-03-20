Собственик на бензиностанция за помощта от 20 евро: Смешна работа

Собственик на бензиностанция за помощта от 20 евро: Смешна работа

20 Март, 2026 10:25 1 050 39

Редно е да се свали ДДС-то и да се коментира с ЕК акциза

Собственик на бензиностанция за помощта от 20 евро: Смешна работа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Цените на горивата у нас остават във фокуса на общественото внимание.

В русенско само за месец цената бележи ръст с около 0.30 евроцента повече за крайния потребител. Някои от собствениците на бензиностанции са принудени да работят без надценка.

Междувременно заради скока по бензиностанциите кабинетът прие помощ от 20 евро за най-уязвимите групи. Мярката ще е в сила до 30 юни, но ще бъде въведена, когато три поредни дни средната цена на горивата достигне нива от над 1,60 евро за литър.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция в Русенско потвърди пред БНТ, че на едро цените поддържат един темп на растеж.

Според Пенгезов цените едва ли ще паднат в скоро време.

Той е на мнение, че мярката на кабинета е абсолютно неработеща. "Смешна работа", каза той за сутрешния блок "Денят започва" по БНТ и сподели, че е редно да се свали ДДС-то и да се коментира с ЕК акциза.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 аритметика, 3 клас

    27 7 Отговор
    Абе в София задръстванията са целодневни! Какви помощи за гориво?!? Трябва акциза да се увеличава, докато трафика намалее на половина! Баба ви на всякъде с голфа е ходила!

    Коментиран от #3, #12

    10:27 20.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Да ходиш да подаваш заявления и да изгубиш цял ден за 20 евро.

    Коментиран от #4, #7

    10:28 20.03.2026

  • 3 Жълтопаветен планктон

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "аритметика, 3 клас":

    Аз и в тоалетната ходя с джипа.

    10:29 20.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лост

    17 4 Отговор
    Никакво сваляне на ДДС и акциз.Ше си напълнят бюджета,а иначе ще хвърлят по 20 евро да замажат очите на хората.

    10:31 20.03.2026

  • 6 Аз клошар с автомобил непознавам

    19 4 Отговор
    Кои са най уязвимите

    Доста измислена мярка
    Гюро пак се изложи типично за групата на петроханските хижари

    10:31 20.03.2026

  • 7 оня с питон.я

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ама време да ходите да гласувате пак за евроатлантиците ще имате, нали?

    Коментиран от #16

    10:31 20.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ООрана държава

    12 1 Отговор
    Зулусите ще дават на всяко дете под 18 години, по 20 евро за нафта, това ще ни струва само 25 милиона евро

    10:32 20.03.2026

  • 10 Така Така

    13 3 Отговор
    ес е цирк а сметката за пошлите представления я плащаме ние обикновените хора

    10:32 20.03.2026

  • 11 Дориана

    11 6 Отговор
    Тази мярка е абсолютно глупава . Щом един човек е решил да си купи кола и да я кара значи не е беден Никакви компенсации на тези шофьори не трябва да се дават. Да пътуват с колело , тротинетки или с обществения транспорт Така, че тази мярка по - скоро вреди на бюджета.

    Коментиран от #14, #19, #30

    10:33 20.03.2026

  • 12 Ми изнеси се

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "аритметика, 3 клас":

    Като не ти изнася, изнеси се от София. Аз се изнесох и съм добре. И в прованса се живее. Не е толкова страшно и по-малко задръствания има. Ко само смърдиш, хората имат право да си живеят където искат и да си ползват лични автомобили, не си ти тоя който да казва, кой на колата и кой в автобуса. Иначе притесненията на хората са оправдани, от горивото зависи цялата икономика на страната. Отделно колата вече не е удобство, а отдавна е необходимост, а ти искаш да ни връщаш във времето на баба ти. Ами давай, отивай някъде високо в планината и сади картофи, пък до града слизай веднъж месечно за сапун и тоалетна хартия

    10:33 20.03.2026

  • 13 Ура,,Ура

    11 0 Отговор
    Тоя собственик трябва да се радва, че още не е затворил. Защото само големите ще оцелеят при подобни кризи.

    10:34 20.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ

    11 3 Отговор
    Е да махнат от ценообразуване АКЦИЗ и ДДС тогава горивото ще е 0.95 цент-1.10цента
    Да си търси парите от свойте израело-американскинпартньори който носят изцяло вината за ответната реакция на Иран

    10:41 20.03.2026

  • 16 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "оня с питон.я":

    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #24

    10:42 20.03.2026

  • 17 Работата е смешна, но никой не се смее

    9 0 Отговор
    20 евро помощ?! Че е смешно, смешно е, но по-скоро е симптом за тежко "българско" заболяване - тотална идейна безпомощност. В добавка 20-те евро са знак, че демоничната общност просто се опитва, по запазена герберска рецепта, да си купи вота на избирателите. Както винаги с пари на данъкоплатците, с обществени средства.

    10:42 20.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 оня с коня

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    добре е да се разрешат каруците във софия , тъкмо ще има тор за градинките пред блока

    10:43 20.03.2026

  • 20 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "На хонорар е":

    забелязал съм! го лентя я се появява заедно сутрин със оня дето трриие дали не са един и същ човек?

    10:45 20.03.2026

  • 21 Простият

    11 1 Отговор
    Какви са тези простотии от временния кабинет. Веднага да се премахне тази мярка. Нали вече сме в клуба на богатите за какви уязвими/бедни още говорим. Нека се научат да бачкат и да печелят - няма само да лежат и да просят пари. Нали има свобода и демокрация или пак ще се делим на бедни и богати?

    10:46 20.03.2026

  • 22 на 20 и компаньонките се мръщят

    4 0 Отговор
    явно е някаква пиар акция . 10 стинки на литър беше преди 5 години . ще внасяме наготово от сръбска много по евтини петролни продукти и газ . сега се чудят на изток как да подпаляр всичките природни кладенци .

    10:46 20.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Прав си

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    И аз няма да гласувам докато не ми дадат 20 евро за бенДзин.

    10:49 20.03.2026

  • 25 Хм..

    5 2 Отговор
    А дали не е редно да се провери защо спекулират с цените? Ако мо е да ми обяснят как скъпият петрол стигна изведнъж до рафинерията и цената изхвърча нагоре рязко?

    10:50 20.03.2026

  • 26 Зевзек

    5 0 Отговор
    "кабинетът прие помощ от 20 евро за най-уязвимите групи"

    Значи вече на изборите няма да има купуване на гласове от "братята роми" а ще дават "помощ" по 20 евро за гориво "за най-уязвимите групи" - да не стават издънки де.

    10:51 20.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Е що

    3 2 Отговор
    Не им дават билетчета за 20 евро за градски транспорт - хем ще ги подпомагат хем трафика ще намалее. Както се казва 2 в 1.

    Коментиран от #31

    10:55 20.03.2026

  • 29 Тия 20...

    4 0 Отговор
    ...еврита наистина са смешна работа, но още по-смешното е обяснението на Анди Гюров как ги дава, кога ги дава и т.н., като показваше на публиката табълцето с колонката, колцата и др. неща, да ти е ясно, че си компенсиран 100% и че не си прецакан, Пепи...

    10:59 20.03.2026

  • 30 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    "Да пътуват с колело , тротинетки"

    Емили ти ли си миличка с тротинетката - що си се писала Дориана. И какво те интересува бюджета - щом има 1.5 милиарда евро за Украйна и 1 милиард долара за "съвета за мир" на Тръмп значи има достатъчно пари.

    10:59 20.03.2026

  • 31 Пенсионер

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Е що":

    "билетчета за 20 евро за градски транспорт"

    Защото бедните не са в София ами са пенсионерите по селата където няма градски транспорт нито пък трафик.

    11:02 20.03.2026

  • 32 Боко

    3 1 Отговор
    Гласувайте за кирчоКокорчовци и смехът е гарантиран🤪

    Коментиран от #36

    11:04 20.03.2026

  • 33 Костадин

    5 0 Отговор
    Абе тия нашите олигофрени наречени политици за пореден път докзват че мястото им не е там,такава некадърност и неадекватност няма никъде другаде.

    11:04 20.03.2026

  • 34 НРБ

    5 1 Отговор
    Щом има 65 милиона за избори...8 поред...трябва да има също толкова за справяне с кризата на горивата....с високите цени, които дигат цени на всичко свързано с тях : храни, услуги, транспорт, отопление /газ/.....само сметнете колко милиони отидоха на вятъра за избори в последните 5 години !!???? 15 партии участват за да вземат субсидии от бюджета...защо и до кога ?????

    Коментиран от #38

    11:05 20.03.2026

  • 35 у плевенско имаме нефт бее

    2 1 Отговор
    отваряйте плевенската рафинерия да правим евтин бензин

    Коментиран от #37

    11:05 20.03.2026

  • 36 Възмутен

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Боко":

    Ами "евроатлантиците" ни докараха до това положение - имахме дерогация за руския петрол и газ ама те да се подмажат на господарите колко верни подлоги са. Сега пак да гласуват за тях.

    11:07 20.03.2026

  • 37 Мата Космата

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "у плевенско имаме нефт бее":

    Нема вече, бате го изпи!

    11:07 20.03.2026

  • 38 Избирател

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "НРБ":

    "Щом има 65 милиона за избори"

    Това да ни е проблема - дадохме 1.5 милиарда евро подарък на зеления за бело и златни тоалетни - още 20 години с тези пари можехме да си правим избори всяка година.

    11:14 20.03.2026

  • 39 нннн

    1 0 Отговор
    Ако искат да помогнат на нуждаещите се, е по- добре да махнат ДДС-то на хляба.

    11:15 20.03.2026

