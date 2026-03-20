Докъде ще достигнат цените на дизела и бензина

Продължава плавното повишаване на цените на бензина и дизела по бензиностанциите в цялата страна. Само за последните 48 часа горивата в района на Бургас са поскъпнали с 5 евроцента, а за едно денонощие ръстът е с 2 евроцента, стана ясно в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Ситуацията на колонките

Проверка на NOVA на малка бензиностанция в Бургас потвърди тенденцията. Управителят на обекта Георги Георгиев обясни актуалната ситуация: „Цените тази сутрин са завишени с 5 евроцента спрямо преди два дни. В момента литър А95 се предлага за 1,40 евро, дизелът за 1,55, а газът за 0,65 евроцента”.

По думите му пазарът е изключително нестабилен. „Спрямо борсите и това, което се вижда в момента, цената се вдига всеки ден. Няма стабилно положение. Колкото се завишава горивото, на толкова се и продава”, подчерта Георгиев.

Постоянното поскъпване на горивата и услугите пряко се отразява на навиците на шофьорите. „Клиентите зареждат по-малко. Според семейния бюджет се определя това колко ще заредят днес. Предимно между 20 и 50 евро зареждат клиентите”, обясни Георгиев и добави, че хората, които пълнят резервоарите си догоре, „все повече намаляват”.