Докъде ще достигнат цените на дизела и бензина

Продължава плавното повишаване на цените на бензина и дизела по бензиностанциите в цялата страна. Само за последните 48 часа горивата в района на Бургас са поскъпнали с 5 евроцента, а за едно денонощие ръстът е с 2 евроцента, стана ясно в ефира на „Здравей, България” по NOVA.
Ситуацията на колонките
Проверка на NOVA на малка бензиностанция в Бургас потвърди тенденцията. Управителят на обекта Георги Георгиев обясни актуалната ситуация: „Цените тази сутрин са завишени с 5 евроцента спрямо преди два дни. В момента литър А95 се предлага за 1,40 евро, дизелът за 1,55, а газът за 0,65 евроцента”.
По думите му пазарът е изключително нестабилен. „Спрямо борсите и това, което се вижда в момента, цената се вдига всеки ден. Няма стабилно положение. Колкото се завишава горивото, на толкова се и продава”, подчерта Георгиев.
Постоянното поскъпване на горивата и услугите пряко се отразява на навиците на шофьорите. „Клиентите зареждат по-малко. Според семейния бюджет се определя това колко ще заредят днес. Предимно между 20 и 50 евро зареждат клиентите”, обясни Георгиев и добави, че хората, които пълнят резервоарите си догоре, „все повече намаляват”.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще стигнат
08:47 20.03.2026
2 скочиха
08:49 20.03.2026
3 побърканяк
08:50 20.03.2026
4 Бай Благой
08:50 20.03.2026
5 кой мy дpeмe
08:50 20.03.2026
6 Стигат директно до
08:50 20.03.2026
7 1488
Коментиран от #17
08:51 20.03.2026
8 Пич
08:52 20.03.2026
9 Последния Софиянец
08:52 20.03.2026
10 Споко
08:53 20.03.2026
11 ще стане колкото трябва но
Коментиран от #28
08:54 20.03.2026
12 Хм...
Скоро и у нас.
08:55 20.03.2026
13 Мануил
08:57 20.03.2026
14 Гого Мого
Коментиран от #29
08:58 20.03.2026
15 Човек от народа
09:00 20.03.2026
16 Двойно
09:01 20.03.2026
17 Точно така е
До коментар #7 от "1488":Много си прав! Ама преди да почнат да ни спасяват братушките ще изчистят България от мръсната продажна предателска измет, която ни докара до това положение.
09:03 20.03.2026
18 Бургазлия
Нали сме в Европа и има санкции на Русия
В Русия дизела е 0.60 в Германия е 2,50
Урсула каза че Европа ще стои на тъмно без ток ни няма да махне санкциите на Русия
Тя и да махне санкциите няма кой да и продава горива
Ай честито слава Украина
Коментиран от #22
09:05 20.03.2026
19 Оня с коня
какво е значението че бензина станал 5€/литъра?
айде стига сте ревали , така ревахте за бананите едно време
Коментиран от #21
09:09 20.03.2026
20 Докъдето Трябва !
Най - Едрия Капитал !
Който предизвиква !
Тези Ситуации !
09:10 20.03.2026
21 Домати
До коментар #19 от "Оня с коня":Банани има ама доматите изчезнах българските
А пластмасовите станаха по 5 евро краставиците по 4
Коментиран от #23
09:11 20.03.2026
22 слава окрааине
До коментар #18 от "Бургазлия":ние в прованса дори вече сме спрели да се къпим да не зендосваме излишна енергия
важното е пари да има за зеления брадясал наркоман
09:11 20.03.2026
23 оня с коня
До коментар #21 от "Домати":ниска е още цената на домата и краставицата докато ви мързи да копате още трябва да се вдигне според мен
бай тошо ви направи селяни вие граждани ще ми ставате а? сега домата бил скъп, не е скъп още трябва да поскъпне
Коментиран от #25
09:13 20.03.2026
24 Оня с коня
09:14 20.03.2026
25 Така е
До коментар #23 от "оня с коня":Садете домати и варете ракия и на село)
По една крава щот прасето яде яйрма а комбаймаъа на 5 евро дизел не става
По добре овце и крави и берете трева безплатна е
09:16 20.03.2026
26 Хахахаха
09:18 20.03.2026
27 Хохо Бохо
09:20 20.03.2026
28 нннн
До коментар #11 от "ще стане колкото трябва но":Цените се повишават неконтролируемо, защото от НРБ махнахме Н. Демек, народът да го дy...а.
09:20 20.03.2026
29 Ако намалят
До коментар #14 от "Гого Мого":ДДС и акцизиа няма да има пара за оръжие мамцата им фашистка
09:20 20.03.2026