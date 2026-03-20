Докъде ще достигнат цените на дизела и бензина

20 Март, 2026 08:46 927 29

Само за 48 часа горивата в района на Бургас скочиха с 5 евроцента

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава плавното повишаване на цените на бензина и дизела по бензиностанциите в цялата страна. Само за последните 48 часа горивата в района на Бургас са поскъпнали с 5 евроцента, а за едно денонощие ръстът е с 2 евроцента, стана ясно в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Ситуацията на колонките

Проверка на NOVA на малка бензиностанция в Бургас потвърди тенденцията. Управителят на обекта Георги Георгиев обясни актуалната ситуация: „Цените тази сутрин са завишени с 5 евроцента спрямо преди два дни. В момента литър А95 се предлага за 1,40 евро, дизелът за 1,55, а газът за 0,65 евроцента”.

По думите му пазарът е изключително нестабилен. „Спрямо борсите и това, което се вижда в момента, цената се вдига всеки ден. Няма стабилно положение. Колкото се завишава горивото, на толкова се и продава”, подчерта Георгиев.

Постоянното поскъпване на горивата и услугите пряко се отразява на навиците на шофьорите. „Клиентите зареждат по-малко. Според семейния бюджет се определя това колко ще заредят днес. Предимно между 20 и 50 евро зареждат клиентите”, обясни Георгиев и добави, че хората, които пълнят резервоарите си догоре, „все повече намаляват”.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще стигнат

    9 1 Отговор
    До Америка

    08:47 20.03.2026

  • 2 скочиха

    7 0 Отговор
    скочиха

    08:49 20.03.2026

  • 3 побърканяк

    11 2 Отговор
    търся да закупя 4 местна семейна тротинетка

    08:50 20.03.2026

  • 4 Бай Благой

    18 0 Отговор
    Ако продължат чи фу ти те и кра вар ите да се напъват на Иран....2-та еврака ще го идари скоро

    08:50 20.03.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    2 1 Отговор
    до дето е края на вселената

    08:50 20.03.2026

  • 6 Стигат директно до

    13 1 Отговор
    Булекзит

    08:50 20.03.2026

  • 7 1488

    13 2 Отговор
    русия пак ще спасява бг

    Коментиран от #17

    08:51 20.03.2026

  • 8 Пич

    18 1 Отговор
    Аз вервам само на кретените от държавата!!! Кретените казАха, че инфлацията е под 3% и толкова! Дори имало поевтиняване. Хората са училИ бе, как да им оспориш математика? Нали ви казах, че един лев ще стане едно евро!!! Мумийте от паветата отново нищо няма да разберат!!!

    08:52 20.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Поне 4 евро за литър.

    08:52 20.03.2026

  • 10 Споко

    3 3 Отговор
    Yмник Гюро шще опрай работата.

    08:53 20.03.2026

  • 11 ще стане колкото трябва но

    12 1 Отговор
    проблема не е колко ще стане а защо се повишиха цените след като ползваме още горива на старите цени???

    Коментиран от #28

    08:54 20.03.2026

  • 12 Хм...

    11 0 Отговор
    В германистанския халифат са твърдо над две евро с тенденция към три и нагоре.
    Скоро и у нас.

    08:55 20.03.2026

  • 13 Мануил

    3 0 Отговор
    ЦЕНИТЕ ЩЕ ДОСТИГНАТ ДО АНТАРКТИДА. НА ЕКСКУРЗИЯ.

    08:57 20.03.2026

  • 14 Гого Мого

    9 1 Отговор
    Вместо да дават по 20 евро, да намалят акциза или ддс-то. Ама с 20 евро ще източат едни държавни пари за едни наши хора. Иначе държавата ако иска да помага акциза и ддс-то са първите неща които държавата контролира и може да регулира.

    Коментиран от #29

    08:58 20.03.2026

  • 15 Човек от народа

    4 6 Отговор
    Когато шарлатаните на Крадеф са на власт горивата са 3.60 лв.

    09:00 20.03.2026

  • 16 Двойно

    7 0 Отговор
    Опитът от последните кризи с какаото, кафето, лешниците показва двойно увеличение на цената. Проблемът е, че от шоколада може да се откажеш, но от енергия - не.

    09:01 20.03.2026

  • 17 Точно така е

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Много си прав! Ама преди да почнат да ни спасяват братушките ще изчистят България от мръсната продажна предателска измет, която ни докара до това положение.

    09:03 20.03.2026

  • 18 Бургазлия

    9 0 Отговор
    5 евро ще стане вече дизела е 1.63
    Нали сме в Европа и има санкции на Русия
    В Русия дизела е 0.60 в Германия е 2,50
    Урсула каза че Европа ще стои на тъмно без ток ни няма да махне санкциите на Русия
    Тя и да махне санкциите няма кой да и продава горива
    Ай честито слава Украина

    Коментиран от #22

    09:05 20.03.2026

  • 19 Оня с коня

    6 0 Отговор
    нали има БАНАНИ целогодишно във магазина?!

    какво е значението че бензина станал 5€/литъра?

    айде стига сте ревали , така ревахте за бананите едно време

    Коментиран от #21

    09:09 20.03.2026

  • 20 Докъдето Трябва !

    1 0 Отговор
    За пда Се Нагуши !

    Най - Едрия Капитал !

    Който предизвиква !

    Тези Ситуации !

    09:10 20.03.2026

  • 21 Домати

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оня с коня":

    Банани има ама доматите изчезнах българските
    А пластмасовите станаха по 5 евро краставиците по 4

    Коментиран от #23

    09:11 20.03.2026

  • 22 слава окрааине

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бургазлия":

    ние в прованса дори вече сме спрели да се къпим да не зендосваме излишна енергия

    важното е пари да има за зеления брадясал наркоман

    09:11 20.03.2026

  • 23 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Домати":

    ниска е още цената на домата и краставицата докато ви мързи да копате още трябва да се вдигне според мен

    бай тошо ви направи селяни вие граждани ще ми ставате а? сега домата бил скъп, не е скъп още трябва да поскъпне

    Коментиран от #25

    09:13 20.03.2026

  • 24 Оня с коня

    1 1 Отговор
    да знаете ,че BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    09:14 20.03.2026

  • 25 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Садете домати и варете ракия и на село)
    По една крава щот прасето яде яйрма а комбаймаъа на 5 евро дизел не става
    По добре овце и крави и берете трева безплатна е

    09:16 20.03.2026

  • 26 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Ган ьо вци те имат пари за бензин и дизел, вдигайте още.

    09:18 20.03.2026

  • 27 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Лесно е. Вчера колективните тъпетети мъцнаха нещо за премахване на СО данъка, аз бих казал и акциза. Не може 60 процента от цената да са ти такси и акцизи.

    09:20 20.03.2026

  • 28 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ще стане колкото трябва но":

    Цените се повишават неконтролируемо, защото от НРБ махнахме Н. Демек, народът да го дy...а.

    09:20 20.03.2026

  • 29 Ако намалят

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гого Мого":

    ДДС и акцизиа няма да има пара за оръжие мамцата им фашистка

    09:20 20.03.2026

