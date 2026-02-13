Новини
Георги Харизанов: Рисковете пред служебното правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора

13 Февруари, 2026 11:48 633 24

Единствено от г-н Гюров си зависи дали самото служебно правителство ще е подчинено на партиите или ще упражнява свободно и независимо своята работа

Единствено от г-н Гюров си зависи дали самото служебно правителство ще е подчинено на партиите или ще упражнява свободно и независимо своята работа. Това каза политическият анализатор Георги Харизанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус" относно служебното правителство на Андрей Гюров.

По думите му рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора.

"При единния сценарий ще има действия високо експертни, но силно политически мотивирани, които не съвпадат непременно с волята и с вижданията на министър-председателя и на президента, да не забравяме. И другият риск е попадането на случайни хора, които само защото са се позиционирали по някакъв начин политически, протестно, опозиционно, антистатукво и т.н., ще получат шанс да попаднат на позиции, за които не са готови", обясни той.

Според него изборът на Гюров беше доста логичен като цяло и доста очакван, но със сигурност част от мотивацията е това да се подаде ръка на градската демократична общност и тя, ако не е привърженик и съмишленик и съюзник в битките, поне да не бъде враг.

"Вътре в коалицията ПП-ДБ има много различни отношения към Румен Радев – на "Продължаваме промяната“ е едно, на "Демократична България“ е съвсем друго, на техните електорати също е много различно отношението лично към Румен Радев. Така че как би изглеждала една такава коалиция на фона на проевропейските и прозападни претенции, за мен ще е много любопитно и в това отношение специално аз съм по-скоро скептичен към нея", смята Харизанов.


  • 1 Банкята

    28 0 Отговор
    Ами ти какъв си бре ? Всички те знаем че те командва Севда Арнаудова.

    П.П.
    Къде са тръбите ?

    Коментиран от #23

    11:50 13.02.2026

  • 2 ФЕЙК

    22 0 Отговор
    Добре, че е Жоро Тръбата - моралния стълб на обществото! За това сме на това дередже, да са живи и здрави джурналята дето го канят! А може би някой плаща да го канят???

    11:50 13.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зевс

    21 0 Отговор
    Харизанка, връщай парите от продадените за скрап тръби на "Напоителни системи" и беж към Бай Ставри в ЦСЗ.

    11:50 13.02.2026

  • 5 Тоя не се ли усеща,

    21 0 Отговор
    че вече става банален

    11:51 13.02.2026

  • 6 факт

    23 0 Отговор
    Жоро тръбата е осъден за разсипванете на Напоителни системи ,и вместо да лежи в затвова стана ПR. на тиквуня

    11:51 13.02.2026

  • 7 Гого

    22 0 Отговор
    А какви хора попадат в ГЕРБ-НН?!

    11:51 13.02.2026

  • 8 Деций

    19 0 Отговор
    Рискове има включително; за теб.Представи си ,че всичко се развие по план,и дойде време да ревизираме делото за напоителни системи,дали няма да бъдеш най добрия аналлизатор в затвора?

    11:51 13.02.2026

  • 9 Нафталин

    21 0 Отговор
    Оооо Герберче малко мамино сладко, пак ли тебе изровиха от гардероба.

    11:51 13.02.2026

  • 10 Голям смях

    20 0 Отговор
    Ха ха ха...Жоро-тръбата пак цъфнал в ТV- студията,вместо да чука камъни в някоя кариера...
    Егати...

    11:51 13.02.2026

  • 11 хкгг

    6 5 Отговор
    Ще сложат разни укронатовски ястреби

    11:52 13.02.2026

  • 12 Повдига ми се

    17 1 Отговор
    Тиквата ли те прати да лъжеш мазно, мазно ?

    11:52 13.02.2026

  • 13 И още мисирки ООД

    17 0 Отговор
    Винаги съм асоциирал тоя самозван политолог Георги Харизанов с куче порода "булдог".

    11:53 13.02.2026

  • 14 Гошо Тръбата

    10 0 Отговор
    е на Бочето жената.

    11:57 13.02.2026

  • 15 саксън

    13 0 Отговор
    Герберастката медия на Налджиев си кани компроментирани герберастки пее раси , естествено.

    12:02 13.02.2026

  • 16 дцосед

    14 0 Отговор
    Жоро тръбата така са го хванали за топките от ГЕРБ че ще пее песни за ламята от ГЕРБ банкя песни похвални дори когато го приберат в килията за цялостно творчество. С тръбите от напоителни системи са му направили едно досие и сега Жоро Тръбата пее похвални песни за лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Защо дава интервюта този рапон с кривата кратуна??? До кога такива ще ни четат морал??? Няма напояване заради тази гнида. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изритаме ламата от Банкя, другата свиня и слугите им.

    12:08 13.02.2026

  • 17 Харизане

    10 0 Отговор
    Къде са тръбите, кога ще лежиш доживотно животно?

    12:14 13.02.2026

  • 18 Абе

    8 0 Отговор
    гоше, що ти викат тръбата да не би да правиш тръби?

    12:16 13.02.2026

  • 19 Ами че в редовното

    2 0 Отговор
    Какви са бе, керпеден - нали са хванати от кол и въже? Щото ако бяха таферни, ти щеше да си у кауша!

    12:36 13.02.2026

  • 20 Вашето мнение

    2 1 Отговор
    Този елемент не е сковал една кучешка барака през живота си, борисов го намества по разни службички, иначе е независим и е с дясно мислене.

    12:46 13.02.2026

  • 21 Следващата коалиция

    2 1 Отговор
    пак ще бъде редена от Борисов , Радев и Доган, независимо кой колко депутата има.

    Радев ще оглави кабинета, независимо дали лично или с негов подчинен представител. Но Радев ще командва!

    Борисов ще подкрепя в парламента.

    12:53 13.02.2026

  • 22 Не стига

    2 0 Отговор
    глупостите ва втръснали лизатори, а и тоя кухар В за когото незнайно защо коментарите са забранени

    13:02 13.02.2026

  • 23 Данъкоплатец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Банкята":

    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
    твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
    коено е грубо нарушение на закона!

    Защо ДАНС умишлено са нарушили закона?

    Какви доказателства са зачистили ДАНС?
    Има ли нещо общо агент Буда
    с разкрития от убитите рейнджъри наркоканал край Петрохан

    13:09 13.02.2026

  • 24 След Като Са !

    1 0 Отговор
    След Като Са !

    Наредени В Домовата Книга !

    Това Не Е !

    Случайно !

    Знае Се !

    Кой Мръсник !

    Как !

    Гласува !

    13:17 13.02.2026

