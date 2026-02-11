Ружа Райчева: Приписват случая "Петрохан" на ПП–ДБ

Трагичния случай в "Петрохан", където смъртта намериха трима рейнджъри и една седмица по-късно намерените тела на Ивайло Калушев, млад мъж и 15-годишно дете разбуни духовете в държавата и причини трусове и на политическо ниво.

"Категорично политическата употреба е налице. Случаят е изключително зловещ, недоизяснен, лошо комуникиран от страна на МВР и Прокуратурата. Тази една седмица изглеждащо бездействие, хаос, в който се търси този кемпер, който по странен начин се е движил около Околчица доведе само и единствено до недоверие. Виждам около себе си основно конспиративни теории. Вяра в това, че записът е подправен. Защо ако се самоубиват, да не са всички заедно?" Така журналистът Ружа Райчева коментира пред бТВ темата за мистериозното убийство.

"Този случай вкарва смъртта като една от темите в предизборната кампания. Това, което каза президентът Радев е интересно - че трябва да си върнем държавата. Голямото предизвикателство пред него е да върнем държавата на всички или за него? Защото "Атака" преди 20 г. и те имаха плакат "Да си върнем държавата". В политиката нищо не е за първи път. Важно е Радев да покаже, че иска да разбие системата", заяви Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката.

Според политолога Петър Чолаков има политическа употреба на случая "Петрохан" - Тежкият проблем е с институциите, които никой не зачита. Ние не можем да се доверим на съда и прокуратурата", заяви той.

"Ще бъде много кална кампания, пълна с компромати, очерняне. Още отсега го виждаме, защото това убийство се приписва на ПП-ДБ по някакъв начин. Техни хора са финансирали организацията. Но трябва да се изясни всичко", коментира Ружа Райчева.

По въпроса за това дали трябва министърът на вътрешните работи трябва да коментира случая "Петрохан" Чолаков заяви, че министърът е политическа фигура. "Ако имаше доверие в институциите, е хубаво да министърът на вътрешните работи да излезе и да успокои хората".

За Мирослав Севлиевски това не е необходимо.

"Големият въпрос е защо се случват тези работи. Надявам се предизборната кампания да направи така, че тези неща да не се случват в бъдеще. Много е важно кои са кандидатите, които партиите ще извадят. Имаме промяна в геополитиката. Трябват реформатори в ЕС. Въпросът е дали ще пращаме реформатори или пошлушковци", заяви Севлиевски.

По темата за предстоящите избори Райчева смята, че е много е трудно да се извадят нови лица. "Предимно ще гледаме "стари муцуни". Ще има експерти разбира се. Има нужда от хора, освен Радев, които да поведат тази формация, защото е много трудно да имаш само един човек, който да е ярък в тази формация", смята Райчева.

"Около президента Радев има фигури, които са свързани със старото време, със стария строй. Визирам фигури като Васил Василев, бизнесмена, Бобокови. Когато имаш такива фигури, откъде ще дойдат новите имена? Това, от което Радев трябва да се пази, е от хора, които са с непроверена биография", заяви Чолаков.

"Ако Андрей Гюров е служебен премиер, на мен ми звучи, че ПП-ДБ ще бъдат трета политическа сила. Ако не е - ще бъдат четвърта политическа сила", коментира Севлиевски. Важното е кои са първите три. Интригата ще бъде кои ще са трети - Пеевски или ПП-ДБ.