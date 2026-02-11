Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ружа Райчева: Приписват случая "Петрохан" на ПП–ДБ

Ружа Райчева: Приписват случая "Петрохан" на ПП–ДБ

11 Февруари, 2026 11:50 3 313 100

  • ружа райчева-
  • петър чолаков-
  • мирослав севлиевски

Според политолога Петър Чолаков има политическа употреба на случая "Петрохан"

Ружа Райчева: Приписват случая "Петрохан" на ПП–ДБ - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трагичния случай в "Петрохан", където смъртта намериха трима рейнджъри и една седмица по-късно намерените тела на Ивайло Калушев, млад мъж и 15-годишно дете разбуни духовете в държавата и причини трусове и на политическо ниво.

"Категорично политическата употреба е налице. Случаят е изключително зловещ, недоизяснен, лошо комуникиран от страна на МВР и Прокуратурата. Тази една седмица изглеждащо бездействие, хаос, в който се търси този кемпер, който по странен начин се е движил около Околчица доведе само и единствено до недоверие. Виждам около себе си основно конспиративни теории. Вяра в това, че записът е подправен. Защо ако се самоубиват, да не са всички заедно?" Така журналистът Ружа Райчева коментира пред бТВ темата за мистериозното убийство.

"Този случай вкарва смъртта като една от темите в предизборната кампания. Това, което каза президентът Радев е интересно - че трябва да си върнем държавата. Голямото предизвикателство пред него е да върнем държавата на всички или за него? Защото "Атака" преди 20 г. и те имаха плакат "Да си върнем държавата". В политиката нищо не е за първи път. Важно е Радев да покаже, че иска да разбие системата", заяви Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката.

Според политолога Петър Чолаков има политическа употреба на случая "Петрохан" - Тежкият проблем е с институциите, които никой не зачита. Ние не можем да се доверим на съда и прокуратурата", заяви той.

"Ще бъде много кална кампания, пълна с компромати, очерняне. Още отсега го виждаме, защото това убийство се приписва на ПП-ДБ по някакъв начин. Техни хора са финансирали организацията. Но трябва да се изясни всичко", коментира Ружа Райчева.

По въпроса за това дали трябва министърът на вътрешните работи трябва да коментира случая "Петрохан" Чолаков заяви, че министърът е политическа фигура. "Ако имаше доверие в институциите, е хубаво да министърът на вътрешните работи да излезе и да успокои хората".

За Мирослав Севлиевски това не е необходимо.

"Големият въпрос е защо се случват тези работи. Надявам се предизборната кампания да направи така, че тези неща да не се случват в бъдеще. Много е важно кои са кандидатите, които партиите ще извадят. Имаме промяна в геополитиката. Трябват реформатори в ЕС. Въпросът е дали ще пращаме реформатори или пошлушковци", заяви Севлиевски.

По темата за предстоящите избори Райчева смята, че е много е трудно да се извадят нови лица. "Предимно ще гледаме "стари муцуни". Ще има експерти разбира се. Има нужда от хора, освен Радев, които да поведат тази формация, защото е много трудно да имаш само един човек, който да е ярък в тази формация", смята Райчева.

"Около президента Радев има фигури, които са свързани със старото време, със стария строй. Визирам фигури като Васил Василев, бизнесмена, Бобокови. Когато имаш такива фигури, откъде ще дойдат новите имена? Това, от което Радев трябва да се пази, е от хора, които са с непроверена биография", заяви Чолаков.

"Ако Андрей Гюров е служебен премиер, на мен ми звучи, че ПП-ДБ ще бъдат трета политическа сила. Ако не е - ще бъдат четвърта политическа сила", коментира Севлиевски. Важното е кои са първите три. Интригата ще бъде кои ще са трети - Пеевски или ПП-ДБ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    8 49 Отговор
    ПП и ДБ са жертви.Изнудват ги за големи суми пари.

    Коментиран от #9, #15, #19, #28, #43, #75

    11:54 11.02.2026

  • 3 БАШ ШАРЛАТ.АНИНА И ДЕЦАТА МУ

    40 21 Отговор
    М.ършо , мър.шоооо-- ППДБ са на боклука , Кау.ня ще ги приключи .

    Коментиран от #41

    11:54 11.02.2026

  • 4 Какво да се прави

    55 16 Отговор
    Всички от ПП изплуват по един или друг начин около случая Петрохан .Очебийно.

    11:55 11.02.2026

  • 5 честен ционист

    47 23 Отговор
    Избирателите на ПП/ДБ са същия профил като дружинката от Петрохан.

    11:56 11.02.2026

  • 6 604

    26 9 Отговор
    Щом тая го каза че не е така...значи е точно така. Васко кгб то знае всичко ..докът не го дансажирът и него...оп самоубият

    11:56 11.02.2026

  • 7 Мнение

    50 13 Отговор
    Ружо слугинажова, а кой я е спонсорирал официално тая секта в Петрохан???

    Кой е направил НПОто да бъде с името "национална агенция..."???

    ППДБ СА ЕПЩАЙНОВЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ!!!
    РАЗСЛЕДВАНЕ И ЗАТВОР ЗА ГЕРБ, ДПС И ППДБ!!!

    11:57 11.02.2026

  • 8 Преписват

    18 12 Отговор
    глобалното затопляне на ПП - ДБ. Не се излагайте, Райчеви

    11:58 11.02.2026

  • 9 Ехааа

    41 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти ще изкараш,че някой насила е накарал Сандов да подпише споразумение,после Рашков да разкара полицаите от Годеч,после да им дадат разрешение за един куп оръжие,после пък тези от агенцията по вписванията са се разбързали,после НИКОЙ да не може да ги разкара,а уж са се опитвали.

    12:00 11.02.2026

  • 10 Бонев

    37 4 Отговор
    От цялата история най не ми е ясно с какво са облъчени родителите,та са си харизали децата на чужда воля.

    Коментиран от #13, #69, #74

    12:01 11.02.2026

  • 11 Кой от ДАНС е извлякъл труповете

    29 11 Отговор
    От вътре в стаята , в която са гилзите и в която са били убити и огорчени труповете, кой ги е извлякъл от стаята навън отпред на снега и ги е подредил по очи към снега така че да твърдят, че са се "самоубили ритуално"!? Кой от данс е забравил карабина под един от труповете, завлечени на снега отвън пред хижата!? Роднините на жертвите незабавно с адвокати да поискат сами да огледат телата на жертвите, със сигурност са на релето от куршуми, кметът на Гинциказва че вътре в стая в хижата е било пълно с МНОГО гилзи ....къде са куршумите от тези гилзи!?

    12:03 11.02.2026

  • 12 ох горката

    35 9 Отговор
    никой нищо не приписва !!! всеки който поразрови по случая излиза ПП толкова е простичко…

    Коментиран от #17

    12:03 11.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гечко

    28 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Само да напомня,че Кирил Петков първи уби човек! Всички са за горещия казан барабар с теб!

    Коментиран от #33

    12:06 11.02.2026

  • 16 Тити на Кака

    33 7 Отговор
    Не знаех, че е "приписване" посочването на 100% факти за доказан политически и финансов чадър на ПП ДС над главите на хората около Калушев!
    Сага знам.

    Коментиран от #30

    12:06 11.02.2026

  • 17 Излиза мутрата

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "ох горката":

    И наемниците му, дето ги ползва за мокри поръчки в над 160 неразкрити убийства на територията ....

    12:07 11.02.2026

  • 18 герберист

    3 14 Отговор
    Лично видях как Асен Василев ги гръмна ,без да му мигне окото!!

    12:07 11.02.2026

  • 19 Всеки може да бъде изнудван, ако

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    изнудвачът разполага с компромати, които изнудваният не желае да стават обществено достояние.

    12:07 11.02.2026

  • 20 604

    27 8 Отговор
    ПП са всите за белене! Шарлатани сър.....

    Коментиран от #70

    12:07 11.02.2026

  • 21 Тити на Кака

    13 5 Отговор

    До коментар #13 от "А ти с кво си облъчрн":

    Демонстрация на отлично възпитание!
    Харвард, нали?

    12:07 11.02.2026

  • 22 Сталин

    22 7 Отговор
    И правилно, всичките Пепейци са психита

    12:08 11.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 до :мили жълтопаветнотиквеничовчета

    43 6 Отговор
    Ми , на кого да го приписват ?! На арменският поп ! Регистрация на НПО за 72 часа ???!!! Име на НПО - абсурдно !!! (кой е министър - Надежда Йорданова) ; 20 дни след регистрацията - договор с МОСВ за половин планина (кой е министър - Сандов) и с опцията да си прави каквото иска там НПО-то ; ден след договора с МОСВ - разпореждане да се предприеме закриването на РПУ-то в района (отговарящо за един град и 26 села) , без каквато и да било причина (кой е министър - Бойко Рашков) ; дарение (ама - ДАРЕНИЯ) за милиони на току що излюпеното НПО (кои са щедрите дарители - Васил Терзиев и Безуханова) ; кореспонденции и лайкове за НПО-то (от де-що има ПП-ец и най вече от "татко" Петко) , както и пълна подкрепа във всяко едно отношение (кой е министър Председател - Кирчо Петков) и т.н.т. и т.н.т. !!!!!!!!!!! Така ,че моля да ни кажете на кого да ги припишем ,а ?!

    Коментиран от #27

    12:09 11.02.2026

  • 25 Гост

    36 6 Отговор
    Че те Васко и Борислав сами си го "приписаха" случая "Петрохан"! Някой насила ли ги е карал да даряват пари и сключват споразумения с въпросните "рейнджъри"!?
    Четирима над 45 годишни бездетници, няма данни някога са са имали контакти с жени, разполагащи с много средства, оръжия и оборуднане...." пазят природата" и "обучават" деца в "духовни практики"! От всякъде буквално смърди на нетрадиционна перверзна ориентация, защото аз не вярвам в "случайно" събрани в дън гора четирима над 45 годишни бездетни, нямащи интимни контакти с жени пергиши!
    Тепърва отговори трябва да дават родителите на децата, поверени на пергишите, училищата, от които са отсъствали, кой и защо е разрешил отсъствията, агенция за закрила на децата, както и органи на мвр, издали разрешителни за оръжия, горски, хората от съседните села, всички близки, роднини и познати на жертвите! Задължително да се изиска информация от службите в Мексико и други държави, където са пребивавали, информация за банкови сметки, сейфове и произход на парите!

    Коментиран от #48

    12:11 11.02.2026

  • 26 Ти да видиш

    24 6 Отговор
    Какво има да им го приписват, като той си е техен.

    12:11 11.02.2026

  • 27 Последния Софиянец

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "до :мили жълтопаветнотиквеничовчета":

    Школата Роук работи от 1992 г с пари от американският шпионин Дими Паница.

    Коментиран от #29, #32, #35

    12:12 11.02.2026

  • 28 Промяна

    22 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ЕЙ ГНУСНИ АЛЧНИ ВЛАЧАТ МАЛКИ МОМЧЕТА 5 ГОДИНИ ШАРЛАТАНИЯТА МУТРИ ВЪН ИЗВРАТЕНЯЦИСТЕ

    12:14 11.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ами...

    20 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Ееее, ти пък сега. 100% факти срещу ПП-растите и ДБ-илите са.... клевета, ако питаш тях. Виж, обратното - техните клевети и фантасмагории са 100% истЕна.

    12:17 11.02.2026

  • 31 а не ве

    10 5 Отговор
    просто една огромна съвкупност от години и събития, и всичките водят към вдигнатия юмрук и шарлатаните му.

    12:17 11.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    20 5 Отговор

    До коментар #15 от "Гечко":

    Всички ние,позволихме да се случи.Знаехме за двойното гражданство,знаехме за това,че Асен Василев е съден от съдружника си,обаче пък Президентът като каже,че е нямало по-добър финансов министър...После се опита да каже,че са шарлатани,но..мачът беше свирен.Изведнъж се оказа,че ние,които не сме завършили Харвард нищо не разбираме и ние "вдигнахме ръце".За съжаление

    Коментиран от #97

    12:18 11.02.2026

  • 34 Терзиев

    19 3 Отговор
    Що политизиране бе?Аз само финансирах сектата

    12:18 11.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Файърфлай

    6 5 Отговор
    Да си върнем Държавата звучи много добре.От кого да си я върнем също е известно.Но ония стрелят.И убиват.Значи с демократично лигавене и протести няма да стане.Трябват Репресии.Щом ТЕ стрелят и срещу ТЯХ трябва да се стреля.Защото НЯМА ОПГ ,която да да е по-силна от Държавата .НЯМА ! Но,ако Властта в Държавата е ОПГ,това вече е проблем.

    12:20 11.02.2026

  • 37 Mайора

    10 6 Отговор
    Няма смисъл да коментирате нещо и да казвате че се приписва на ПП/ДБ , защото това е самата стана! Много добре се знае кой закри ПУ Годеч, кой подписа меморандума и кой го вписа в регистрите , това не съм аз , а хора от Партията на кеша и пудела с пачките!И стига сте ми хвалили човека , вдигнал юмрук и с платените от олигарси протести свалил законния кабинет на Борисов!Освен това абдикирал без да Ина причина и подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев , Васил Василев! Това ли е новото начало?

    12:20 11.02.2026

  • 38 Специално участие

    16 8 Отговор
    Случаят Петрохан е със специалното участие на ППДБ.

    Коментиран от #46

    12:20 11.02.2026

  • 39 Бацо

    5 3 Отговор
    Ааа техен си е стига са ме обвинявали мени, те са подписвали там

    Коментиран от #40

    12:20 11.02.2026

  • 40 ВВП

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Бацо":

    Аамо мен не са ме писали в тоя случай, ама ми преписаха ПеПе геникологичните снимки, чакаме и училищата да ни ги лепнат

    12:22 11.02.2026

  • 41 Видьо Видев

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "БАШ ШАРЛАТ.АНИНА И ДЕЦАТА МУ":

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Според закона,
    Поемното лице е пълнолетен, дееспособен гражданин,
    призован от разследващите органи да присъства и да удостовери законосъобразността и точността на следствени действия
    като обиск, претърсване, разпознаване или следствен експеримент, като подписва протокола и може да прави възражения
    срещу непълноти и нарушения, гарантирайки обективността.

    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице
    в първото си интервю пред медиите даде едни сведения,
    относно това, кой или кои първо са били на местопрестъплението т.е. агентите на ДАНС
    и че същите не са допуснали представителите на оперативно - следствената група да се приближат до хижата с часове.
    Само след един ден си смени твърденията на 180 градуса.
    А, този човек е длъжностно лице с опит и би следвало да знае какво говори!

    БОРИСОВ, КАЖИ!
    Кой принуди кметът на село Гинци, само
    след един ден си смени твърденията на 180 градуса.


    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    12:25 11.02.2026

  • 42 Григор

    13 6 Отговор
    "Приписват случая "Петрохан" на ПП–ДБ".
    Защо приписват? Той си е 100% тяхна заслуга. Слави Трифонов посочва факти срещу, които мърдане няма. Замесени са трима министри от правителството на "Продължаваме промяната"-"Демократична България", които са позволили светкавична регистрация на НПО със скандална абревиатура "Национална агенция за контрол на защитените територии". Огромното количество притежавано оръжие/ бойно!/, сектантството и педофилските практики са отделно. Сега от "ПП-ДБ" се скъсват да викат, че МВР, ДАНС и Прокуратура не са си свършили работата. Това е вярно, но е вярно и това, че вие сте работили за бързото узаконяване на въпросната "национална агенция". Бъдете сигурни,че и сектантството и педофилията ще бъдат доказани.

    Коментиран от #44

    12:25 11.02.2026

  • 43 Пич

    18 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти полудял ли си бе ?! Какви жертви са бе , Ружо?! Насреща стоят документи, подписани черно на бяло от трима министри от ПП и ДБ !!! Двамата от които особено важни - на МВР, и на Правосъдието!!! И личните признания на спонсорите Терзиев и Безуханова , и двамата от ДС котило !!! По скоро сега виждаме впрягане на огромен ресурс, за да ни убедят, че черното е бяло !!! А останалите които загинаха около ПП и ДБ ?!

    Коментиран от #55

    12:26 11.02.2026

  • 44 А ПОСЛЕДНОТО

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "Григор":

    Правителството на скутаджиите слаф зафчу шиш и тууулупа какво направиха вече 15 месеца. Защо не ги разследваха имало е искания от хора потърпевши дядо баба на малкият и други майки семейства. Оня на околната среда и водите горите от бсп що прави. САМО ЕДНО ДАНО ИМА ЧЕСТНИ СЛУЖБАРИ ДА КАЖАТ ИСТИНАТА.

    12:33 11.02.2026

  • 45 az СВО Победа 80

    13 7 Отговор
    Накратко:

    1. Кой им даде регистрацията в нарушение на закона? -ППДБ
    2. Кой им позволи да имат достъп до частните училища? -ППДБ
    3. Кой сключи с тях договор да извършват такава дейност? - ППДБ
    4. Кой ги спонсорира? - ППДБ
    5. Кой закрива полицейско управление в район, където те оперират? - ППДБ

    Навсякъде е ППДБ, очевидно са толерирани и подкрепяни от ППДБ. Който отрича очевидното си заравя главата в пясъка...

    12:36 11.02.2026

  • 46 Aлфа Bълкът

    9 3 Отговор

    До коментар #38 от "Специално участие":

    ДАНС си има фракции и вътрешни борби също, едните играят с ПП, други играят с Шиши, нещо такова. Сега вече се залага на Радев и ПП трябва да бъдат доубити. Скоро ще има удари по МЕЧ и Възраждане, схеми нещо ще изскочат и Радев ще пробва да спечели мнозинство или да ограничи коалицията си до БСП примерно.
    Той Радев нищо няма да пробва де, той функционално неграмотен и други ще му дърпат конците, историята с Боташ го потвърждава.

    12:36 11.02.2026

  • 47 Гай Турий

    5 4 Отговор
    Крадецът на милиони от продажбата на национални активи Севлиевски трябва да е в затвора, а не да мърси ефирас продажническите си съвети. Чолаков и Ружа са умни и достойни.

    Коментиран от #71

    12:37 11.02.2026

  • 48 Хгфдфгх

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Много информация,много нещо си изчел и накрая язък, нищо не си разбрал.Има свободно достъпна официална информация за децата и родителите на ;самоубилите ; се хора.

    12:39 11.02.2026

  • 49 Да смените дилара паляци :)

    2 0 Отговор
    Банда голяма ! Респектиращо , да 😎 а парите на хората отиват за цирк и фокуси , ужас Марийке :)

    12:40 11.02.2026

  • 50 Лама от ПП

    8 3 Отговор
    Няма да политизиране педофилската секта че ще се върна от отвъдното с Колт и Глок/типични будистки символи/

    12:45 11.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 така е

    9 3 Отговор
    Освен ППДБ и Васил Терзиев, пропускате и дейното участие на Саша Безуханова.

    12:47 11.02.2026

  • 53 Кокорчи

    8 4 Отговор
    Обичам Лами с големи патлаци

    12:47 11.02.2026

  • 54 Президента съм

    4 2 Отговор
    Шърлатани.

    12:48 11.02.2026

  • 55 Чудя се

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Пич":

    На кого са трябвали бушони.Подбрани правилно,няма следи,няма виновни.Само жертви

    Коментиран от #57, #76

    12:48 11.02.2026

  • 56 Баш Майстора

    11 2 Отговор
    Няма нужда от политизиране....ние знаем коя политическа партия всеки път е на София прайд и защитава нетрадиционните сексуални отношения

    12:49 11.02.2026

  • 57 абе

    2 6 Отговор

    До коментар #55 от "Чудя се":

    В политиката се появи нов играч. Чист и неопетнен. Той ще ни оправи!

    12:51 11.02.2026

  • 58 Ружа

    9 3 Отговор
    Последно за и. Тн или за пдб играе. А връзките на пдб + с веселата вила са повече от страшни. Доказани чрез документи. Разрешително за " Национална агенция" пидписва леля надка. Пушкала от рашков, със специалното участие на ссндюв. Пари от Васе. Терзиев.
    Няма връзки, да.

    12:51 11.02.2026

  • 59 София прайд

    8 4 Отговор
    Стига бе! Ламата беше добър педофил!

    12:51 11.02.2026

  • 60 !!!?

    5 3 Отговор
    Религиозния култ и Радев за "хижарите-будисти"...!!!?

    12:53 11.02.2026

  • 61 БОЙС ТУ МЕН

    4 2 Отговор
    СТАРОТО КРИМИ КЛИШЕ...П П
    КЪДЕ БЯХТЕ В НОЩТА НА ВТОРИ ФЕВРУАРИ....

    12:53 11.02.2026

  • 62 Анонимен

    10 8 Отговор
    ПП Партията на Педофилите трябва да е извън парламента

    12:54 11.02.2026

  • 63 Площада каза

    7 9 Отговор
    ПП ДБ първа политическа сила! Всичко останало е БКП-ДС статукво! Радев а ты КУДА????

    Коментиран от #73

    12:55 11.02.2026

  • 64 Емигрант

    10 5 Отговор
    Много лесна тълпа за манипулиране сте бе, само ви се подхвърля нещо политическо вместо истинската корупция и веднага се закачате на "кукичката" ! Това е УБИЙСТВО, не е самоубийство и няма никаква политика в него, нищо няма открито което да доказва самоубийство, напротив дори се доказва убийство което разследващите не искат да разкрият ! Защо като ще се самоубиват тези мъже се разделят на две групи, това първо, второ всеки самоубиец оставя някакво писмо за да осведоми роднините си за решението и причината да извърши този зловещ акт /това са умни и интелигентни хора няма да оставят роднините си в неизвестността / , трето защо тези в кемпера се мотаят една седмица за да се самоубият или са го сторили веднага след рвздялата но патолозите не могат да решат кой ден да обяват за фатален, четвърто защо камерите са заснели само радостното куче и прегръщащи. се хора и са спрели да заснемат или има още кадри които не трябва да се показват, пето защо разследваща журналистика не е допусната до местопрестъплението и се държи на километри встрани и не задава правилните въпроси и още много съмнения които водят до самата истина която разследващите така неграмотно и безцеремонно опитват да скрият знаейки, че срещу себе си имат един покорен, послушен и лесно контролиран суверен ! Това е УБИЙСТВО и ще бъде архивирано и забравено както всички стари знакови убийства ! В България се залавят само убийците на стари хора.......това е действителността ви....

    12:55 11.02.2026

  • 65 Емигрант

    9 5 Отговор
    Много лесна тъллпа за манипулиране сте бе, само ви се подхвърля нещо политическо вместо истинската корупция и веднага се закачате на "кукичката" ! Това е УБИЙСТВО, не е самоубийство и няма никаква политика в него, нищо няма открито което да доказва самоубийство, напротив дори се доказва убийство което разследващите не искат да разкрият ! Защо като ще се самоубиват тези мъже се разделят на две групи, това първо, второ всеки самоубиец оставя някакво писмо за да осведоми роднините си за решението и причината да извърши този зловещ акт /това са умни и интелигентни хора няма да оставят роднините си в неизвестността / , трето защо тези в кемпера се мотаят една седмица за да се самоубият или са го сторили веднага след рвздялата но патолозите не могат да решат кой ден да обяват за фатален, четвърто защо камерите са заснели само радостното куче и прегръщащи. се хора и са спрели да заснемат или има още кадри които не трябва да се показват, пето защо разследваща журналистика не е допусната до местопрестъплението и се държи на километри встрани и не задава правилните въпроси и още много съмнения които водят до самата истина която разследващите така неграмотно и безцеремонно опитват да скрият знаейки, че срещу себе си имат един покорен, послушен и лесно контролиран суверен ! Това е УБИЙСТВО и ще бъде архивирано и забравено както всички стари знакови убийства ! В България се залавят само убийците на стари хора.......това е действителността ви....

    12:56 11.02.2026

  • 66 Не можете да скриете истината

    12 3 Отговор
    ППДБ -направете справка по кое време са дали карт бланш на т.нр."природозащитна" организация, при кой министър са разрешили да притежават боен арсенал от най-модерни оръжия, кой провери с какво точно се издържат рейнджърите, с какви средства са закупили всичките си имоти, оборудването им с най-съвременна техника, атв, джипове, каравани и т.н. Та Ружке, ти като видна мис....ка що не провери тези факти, не за друго, ами да не плещиш глупости. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #80

    12:57 11.02.2026

  • 67 Четете бе

    3 5 Отговор
    Хора и жълтопаветници!
    Например "Отприщен гроб" на Джоан Роулинг...
    А и колко други има за подобни секти...
    Пък тогава говорете, че това е невъзможно.

    13:02 11.02.2026

  • 68 чер футке

    4 2 Отговор
    на кого да го рриписват?на вашия цион

    13:02 11.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ген.Атанасов!

    7 5 Отговор

    До коментар #20 от "604":

    Не е вярно!
    Тук отново е дългата ръка на Путин!
    Тия шестимата са агенти на Путин,който нареди на КГБ,да ги ликвидират,защото вече твърде много знаеха...!

    Коментиран от #87

    13:04 11.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ламя с лъжа

    8 1 Отговор
    Понякога истината е толкова ужасна, че се търси спасение в лъжата. Жалко за невинните, детето и кучетата.

    13:04 11.02.2026

  • 73 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Площада каза":

    ХАХАХА ОНЕЗИ ВЪОРЪЖЕНИГЕ БАНДИТИ СА ЗА ЗАТВОРА

    13:04 11.02.2026

  • 74 Верно ли бе

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Бонев":

    Родителите са психо - десни еврог.е.й.ски либерасти. Какво да се каже повече ?

    13:05 11.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Пич

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Чудя се":

    Мисля следното - това не са бушони, а разходен материал! Бушоните ще бъдет за изненада на всички - от политиците на ПП и ДБ ! Засега ги пазят, защото трудно ги инсталираха във властта. Но ако се наложи - ще изгорят !!! Вече не считам конспирацията за - либерасти сатанисти с извратени ритуали , за конспирация!!! И това е глобално, това което успяха глобалистите. Мозъците и господарите според мен са извън България!!!

    Коментиран от #82

    13:07 11.02.2026

  • 77 Да,

    6 1 Отговор
    докато никой не отговаря на истинските въпроси за мотива ва извършителя, бездействието на службите и т.н.

    13:07 11.02.2026

  • 78 37.51т

    0 0 Отговор
    Севлиевски ...е много "гол......ем" министър 3 месеца....

    13:07 11.02.2026

  • 79 А НЕ Е ЛИ ВЯРНО?

    5 1 Отговор
    Терзийски…вашио кмет какъв се явява - спонсор. Стара истина е - искаш ли да намериш това дето те интересува, проследи парите!

    13:08 11.02.2026

  • 80 !!!?

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "Не можете да скриете истината":

    Ако ПП са дали разрешение защо служебните правителства на Мистър Кеш не са ги забранили...!?
    Ако някой е разрешил на "хижарите" толкова оръжие защо милиционерите от служебните правителства не са ги отнели !?
    ...!!!?

    13:08 11.02.2026

  • 81 Пламен

    4 1 Отговор
    ПП–ДБ ми станаха ясни още когато назначиха Б.Рашкоф за вътрешен министър.
    ,,Бившите" ченгета сега са в гангстерска война .

    13:09 11.02.2026

  • 82 ичке

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Пич":

    в столипиново какво практикувате

    13:11 11.02.2026

  • 83 Всички от ПП-ДБ

    7 1 Отговор
    Са извратеняци и социални паразити. Това е което ги обединява

    13:11 11.02.2026

  • 84 Всички от ПП-ДБ....

    7 2 Отговор
    Така е! Психари са.... Лами.... не само че не им се работи нещо смислено, но и страшно голям процент от населението станаха разните му там псевдокултурници на държавна субсидия и проектни финансирания. Кинаджии, мааастии, денсъри, протестъри, оперетки, постановчици, журналета, блогъри, ергени, шоукурвентии, продуценчита, въшлета и разнитему други педирета, перперикони, пимпири и ред други мааастии... и всичко тва е все на бюджетна хранилка дрфакто и минаха още преди 2 години 380 000 души. И като чуят че сакън вече няма да ги хранят и пада рев до небесата и тук вече се появяват и политическите шиибаняци, политолози, социолози и юруш на мармалада и да си броим хлебарките че за разлика от ромите са ни безплатни и супер прооооости и лесни дефакто .....

    13:13 11.02.2026

  • 85 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор
    НИКОЙ НЕ ИМ ПРЕПИСВА .................... УБИЙСТВАТА В ПЕТРОХАН .................... ТЕ САМИ СИ ПРИЗНАХА , ЧЕ ..................... КМЕТА ГИ Е СУБСИДИРАЛ ........................ ФАКТ !

    13:16 11.02.2026

  • 86 Всички от ПП-ДБ са психари ..

    7 2 Отговор
    Така е.... и много малки Лами са се навъдили !
    Всички еколози и планинари са психари. В различна степен са изтрещяли, но всички са антисоциални .... и антидържавни. психари са естествено. Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават. Връх тоя, връх оня, пещери дупки, делтапланери, канута .. и само сочат нещо на снимките ама квоо сочат и те не знаят. Психиатрична проблематика на високо образовани и физически подготвени" беше точният изказ на Ботю Ботев ...)

    Коментиран от #94

    13:18 11.02.2026

  • 87 Не бе

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ген.Атанасов!":

    Лично Путин ги е гръмнал! На кадрите от хижата ясно се вижда силуета на Путин в едната ръка пистолет, в другата тува с руски бензин и води и черната пантера от Добрич да сдави кучетата!

    Коментиран от #90

    13:19 11.02.2026

  • 88 Секта! Секта са...

    4 1 Отговор
    Пълна лустрация за извратеняците ! N1 по НПО-та и секти са

    13:21 11.02.2026

  • 89 Райчева опозори професията си

    5 1 Отговор
    Ружа Райчева "ослепя и оглуша" за фактите уличаващи връзката на ППДБ с паравоенните извратеняци.

    Коментиран от #100

    13:23 11.02.2026

  • 90 Да бе!

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Не бе":

    Всичко се връзва!
    Само дето бензина в тубата не е руски,щото Урсула,забрани вноса му...

    Коментиран от #92

    13:23 11.02.2026

  • 91 Путин не смее да пътува в Европа

    2 3 Отговор
    Ноуп! Не си видял добре, Срещу Путин има издадна заповед за арест от Международния съд в Хога. Затова той не смее да пътува в Евпопа.

    13:29 11.02.2026

  • 92 Абе незнам

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Да бе!":

    Ама ми се ттрува, че тавариш Путин няма да се довери на американски бензин от Европа...
    А може и да си прав де... той американския си е пак руски...

    13:29 11.02.2026

  • 93 Ауууууу...

    3 1 Отговор
    Да бъде забранена веднага тази партия на извратеняците паразити и анархисти

    13:31 11.02.2026

  • 94 А вие обикновените

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Всички от ПП-ДБ са психари ..":

    българи пък сте БУДАЛИ и всички улики доказват това ! Най-важната е, че ви контролират празните тикви едно дуо от ИЛИТЕРАТИ - Тиква/Намагнитен ! Ха ха ха ами то да си психар е къде, къде по-изгодно от будала....

    13:36 11.02.2026

  • 95 всичко е странно

    3 0 Отговор
    Питам се, дали е имало следи от стъпки, от гуми, от кучета, около кемпера, в момента, когато проверяващите са пристигнали на Околчица.
    Чудя се, защото не чух такова нещо, а поне това е видимо в снега.

    Коментиран от #96

    13:38 11.02.2026

  • 96 Емигрант

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "всичко е странно":

    Не е странно, а е режисирано ! Сигурно е, че е имало следи от гуми и стъпки, нали затова е отцепен район така, че да не се види с просто око и заснеме с камери които могат да приближат местото толкова колкото да е възможно да се различават и виждат ! Защо се крие Д.Митов, има ли по-сериозна причина от смъртта на 6 човека от които едно дете за които МВР трябва да се грижи и пази животът им като основна задача ? Колко струва човешкият живот в България за тези корумпирани политици се вижда точно сега от "маневрите" на Митов - 0 сентимос !

    Коментиран от #98

    13:56 11.02.2026

  • 97 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Така е, аз именно затова НЕ вярвам на Радев!
    Едно говори, а друго върши!

    14:22 11.02.2026

  • 98 гьотлак

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Емигрант":

    облизвай бидетата и питай за оше

    14:23 11.02.2026

  • 99 Хмм

    1 0 Отговор
    и какво, не слагат Възраждане изобщо в сметките, ГЕРБ, президента, ПП-ДБ/ДПС

    14:33 11.02.2026

  • 100 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Райчева опозори професията си":

    тя е протестърк, понякога се въздържа заради баща си, но сие ПП-ДБ, които знаят само да протестират, толкова бели свършиха

    14:36 11.02.2026

