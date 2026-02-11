Ружа Райчева: Приписват случая "Петрохан" на ПП–ДБ

Трагичния случай в "Петрохан", където смъртта намериха трима рейнджъри и една седмица по-късно намерените тела на Ивайло Калушев, млад мъж и 15-годишно дете разбуни духовете в държавата и причини трусове и на политическо ниво.
"Категорично политическата употреба е налице. Случаят е изключително зловещ, недоизяснен, лошо комуникиран от страна на МВР и Прокуратурата. Тази една седмица изглеждащо бездействие, хаос, в който се търси този кемпер, който по странен начин се е движил около Околчица доведе само и единствено до недоверие. Виждам около себе си основно конспиративни теории. Вяра в това, че записът е подправен. Защо ако се самоубиват, да не са всички заедно?" Така журналистът Ружа Райчева коментира пред бТВ темата за мистериозното убийство.
"Този случай вкарва смъртта като една от темите в предизборната кампания. Това, което каза президентът Радев е интересно - че трябва да си върнем държавата. Голямото предизвикателство пред него е да върнем държавата на всички или за него? Защото "Атака" преди 20 г. и те имаха плакат "Да си върнем държавата". В политиката нищо не е за първи път. Важно е Радев да покаже, че иска да разбие системата", заяви Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката.
Според политолога Петър Чолаков има политическа употреба на случая "Петрохан" - Тежкият проблем е с институциите, които никой не зачита. Ние не можем да се доверим на съда и прокуратурата", заяви той.
"Ще бъде много кална кампания, пълна с компромати, очерняне. Още отсега го виждаме, защото това убийство се приписва на ПП-ДБ по някакъв начин. Техни хора са финансирали организацията. Но трябва да се изясни всичко", коментира Ружа Райчева.
По въпроса за това дали трябва министърът на вътрешните работи трябва да коментира случая "Петрохан" Чолаков заяви, че министърът е политическа фигура. "Ако имаше доверие в институциите, е хубаво да министърът на вътрешните работи да излезе и да успокои хората".
За Мирослав Севлиевски това не е необходимо.
"Големият въпрос е защо се случват тези работи. Надявам се предизборната кампания да направи така, че тези неща да не се случват в бъдеще. Много е важно кои са кандидатите, които партиите ще извадят. Имаме промяна в геополитиката. Трябват реформатори в ЕС. Въпросът е дали ще пращаме реформатори или пошлушковци", заяви Севлиевски.
По темата за предстоящите избори Райчева смята, че е много е трудно да се извадят нови лица. "Предимно ще гледаме "стари муцуни". Ще има експерти разбира се. Има нужда от хора, освен Радев, които да поведат тази формация, защото е много трудно да имаш само един човек, който да е ярък в тази формация", смята Райчева.
"Около президента Радев има фигури, които са свързани със старото време, със стария строй. Визирам фигури като Васил Василев, бизнесмена, Бобокови. Когато имаш такива фигури, откъде ще дойдат новите имена? Това, от което Радев трябва да се пази, е от хора, които са с непроверена биография", заяви Чолаков.
"Ако Андрей Гюров е служебен премиер, на мен ми звучи, че ПП-ДБ ще бъдат трета политическа сила. Ако не е - ще бъдат четвърта политическа сила", коментира Севлиевски. Важното е кои са първите три. Интригата ще бъде кои ще са трети - Пеевски или ПП-ДБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #15, #19, #28, #43, #75
11:54 11.02.2026
3 БАШ ШАРЛАТ.АНИНА И ДЕЦАТА МУ
Коментиран от #41
11:54 11.02.2026
4 Какво да се прави
11:55 11.02.2026
5 честен ционист
11:56 11.02.2026
6 604
11:56 11.02.2026
7 Мнение
Кой е направил НПОто да бъде с името "национална агенция..."???
ППДБ СА ЕПЩАЙНОВЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ!!!
РАЗСЛЕДВАНЕ И ЗАТВОР ЗА ГЕРБ, ДПС И ППДБ!!!
11:57 11.02.2026
8 Преписват
11:58 11.02.2026
9 Ехааа
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти ще изкараш,че някой насила е накарал Сандов да подпише споразумение,после Рашков да разкара полицаите от Годеч,после да им дадат разрешение за един куп оръжие,после пък тези от агенцията по вписванията са се разбързали,после НИКОЙ да не може да ги разкара,а уж са се опитвали.
12:00 11.02.2026
10 Бонев
Коментиран от #13, #69, #74
12:01 11.02.2026
11 Кой от ДАНС е извлякъл труповете
12:03 11.02.2026
12 ох горката
Коментиран от #17
12:03 11.02.2026
15 Гечко
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Само да напомня,че Кирил Петков първи уби човек! Всички са за горещия казан барабар с теб!
Коментиран от #33
12:06 11.02.2026
16 Тити на Кака
Сага знам.
Коментиран от #30
12:06 11.02.2026
17 Излиза мутрата
До коментар #12 от "ох горката":И наемниците му, дето ги ползва за мокри поръчки в над 160 неразкрити убийства на територията ....
12:07 11.02.2026
18 герберист
12:07 11.02.2026
19 Всеки може да бъде изнудван, ако
До коментар #2 от "Последния Софиянец":изнудвачът разполага с компромати, които изнудваният не желае да стават обществено достояние.
12:07 11.02.2026
20 604
Коментиран от #70
12:07 11.02.2026
21 Тити на Кака
До коментар #13 от "А ти с кво си облъчрн":Демонстрация на отлично възпитание!
Харвард, нали?
12:07 11.02.2026
22 Сталин
12:08 11.02.2026
24 до :мили жълтопаветнотиквеничовчета
Коментиран от #27
12:09 11.02.2026
25 Гост
Четирима над 45 годишни бездетници, няма данни някога са са имали контакти с жени, разполагащи с много средства, оръжия и оборуднане...." пазят природата" и "обучават" деца в "духовни практики"! От всякъде буквално смърди на нетрадиционна перверзна ориентация, защото аз не вярвам в "случайно" събрани в дън гора четирима над 45 годишни бездетни, нямащи интимни контакти с жени пергиши!
Тепърва отговори трябва да дават родителите на децата, поверени на пергишите, училищата, от които са отсъствали, кой и защо е разрешил отсъствията, агенция за закрила на децата, както и органи на мвр, издали разрешителни за оръжия, горски, хората от съседните села, всички близки, роднини и познати на жертвите! Задължително да се изиска информация от службите в Мексико и други държави, където са пребивавали, информация за банкови сметки, сейфове и произход на парите!
Коментиран от #48
12:11 11.02.2026
26 Ти да видиш
12:11 11.02.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #24 от "до :мили жълтопаветнотиквеничовчета":Школата Роук работи от 1992 г с пари от американският шпионин Дими Паница.
Коментиран от #29, #32, #35
12:12 11.02.2026
28 Промяна
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ЕЙ ГНУСНИ АЛЧНИ ВЛАЧАТ МАЛКИ МОМЧЕТА 5 ГОДИНИ ШАРЛАТАНИЯТА МУТРИ ВЪН ИЗВРАТЕНЯЦИСТЕ
12:14 11.02.2026
30 Ами...
До коментар #16 от "Тити на Кака":Ееее, ти пък сега. 100% факти срещу ПП-растите и ДБ-илите са.... клевета, ако питаш тях. Виж, обратното - техните клевети и фантасмагории са 100% истЕна.
12:17 11.02.2026
31 а не ве
12:17 11.02.2026
33 Ами
До коментар #15 от "Гечко":Всички ние,позволихме да се случи.Знаехме за двойното гражданство,знаехме за това,че Асен Василев е съден от съдружника си,обаче пък Президентът като каже,че е нямало по-добър финансов министър...После се опита да каже,че са шарлатани,но..мачът беше свирен.Изведнъж се оказа,че ние,които не сме завършили Харвард нищо не разбираме и ние "вдигнахме ръце".За съжаление
Коментиран от #97
12:18 11.02.2026
34 Терзиев
12:18 11.02.2026
36 Файърфлай
12:20 11.02.2026
37 Mайора
12:20 11.02.2026
38 Специално участие
Коментиран от #46
12:20 11.02.2026
39 Бацо
Коментиран от #40
12:20 11.02.2026
40 ВВП
До коментар #39 от "Бацо":Аамо мен не са ме писали в тоя случай, ама ми преписаха ПеПе геникологичните снимки, чакаме и училищата да ни ги лепнат
12:22 11.02.2026
41 Видьо Видев
До коментар #3 от "БАШ ШАРЛАТ.АНИНА И ДЕЦАТА МУ":БОРИСОВ, КАЖИ!
Според закона,
Поемното лице е пълнолетен, дееспособен гражданин,
призован от разследващите органи да присъства и да удостовери законосъобразността и точността на следствени действия
като обиск, претърсване, разпознаване или следствен експеримент, като подписва протокола и може да прави възражения
срещу непълноти и нарушения, гарантирайки обективността.
Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице
в първото си интервю пред медиите даде едни сведения,
относно това, кой или кои първо са били на местопрестъплението т.е. агентите на ДАНС
и че същите не са допуснали представителите на оперативно - следствената група да се приближат до хижата с часове.
Само след един ден си смени твърденията на 180 градуса.
А, този човек е длъжностно лице с опит и би следвало да знае какво говори!
БОРИСОВ, КАЖИ!
Кой принуди кметът на село Гинци, само
след един ден си смени твърденията на 180 градуса.
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето
12:25 11.02.2026
42 Григор
Защо приписват? Той си е 100% тяхна заслуга. Слави Трифонов посочва факти срещу, които мърдане няма. Замесени са трима министри от правителството на "Продължаваме промяната"-"Демократична България", които са позволили светкавична регистрация на НПО със скандална абревиатура "Национална агенция за контрол на защитените територии". Огромното количество притежавано оръжие/ бойно!/, сектантството и педофилските практики са отделно. Сега от "ПП-ДБ" се скъсват да викат, че МВР, ДАНС и Прокуратура не са си свършили работата. Това е вярно, но е вярно и това, че вие сте работили за бързото узаконяване на въпросната "национална агенция". Бъдете сигурни,че и сектантството и педофилията ще бъдат доказани.
Коментиран от #44
12:25 11.02.2026
43 Пич
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти полудял ли си бе ?! Какви жертви са бе , Ружо?! Насреща стоят документи, подписани черно на бяло от трима министри от ПП и ДБ !!! Двамата от които особено важни - на МВР, и на Правосъдието!!! И личните признания на спонсорите Терзиев и Безуханова , и двамата от ДС котило !!! По скоро сега виждаме впрягане на огромен ресурс, за да ни убедят, че черното е бяло !!! А останалите които загинаха около ПП и ДБ ?!
Коментиран от #55
12:26 11.02.2026
44 А ПОСЛЕДНОТО
До коментар #42 от "Григор":Правителството на скутаджиите слаф зафчу шиш и тууулупа какво направиха вече 15 месеца. Защо не ги разследваха имало е искания от хора потърпевши дядо баба на малкият и други майки семейства. Оня на околната среда и водите горите от бсп що прави. САМО ЕДНО ДАНО ИМА ЧЕСТНИ СЛУЖБАРИ ДА КАЖАТ ИСТИНАТА.
12:33 11.02.2026
45 az СВО Победа 80
1. Кой им даде регистрацията в нарушение на закона? -ППДБ
2. Кой им позволи да имат достъп до частните училища? -ППДБ
3. Кой сключи с тях договор да извършват такава дейност? - ППДБ
4. Кой ги спонсорира? - ППДБ
5. Кой закрива полицейско управление в район, където те оперират? - ППДБ
Навсякъде е ППДБ, очевидно са толерирани и подкрепяни от ППДБ. Който отрича очевидното си заравя главата в пясъка...
12:36 11.02.2026
46 Aлфа Bълкът
До коментар #38 от "Специално участие":ДАНС си има фракции и вътрешни борби също, едните играят с ПП, други играят с Шиши, нещо такова. Сега вече се залага на Радев и ПП трябва да бъдат доубити. Скоро ще има удари по МЕЧ и Възраждане, схеми нещо ще изскочат и Радев ще пробва да спечели мнозинство или да ограничи коалицията си до БСП примерно.
Той Радев нищо няма да пробва де, той функционално неграмотен и други ще му дърпат конците, историята с Боташ го потвърждава.
12:36 11.02.2026
47 Гай Турий
Коментиран от #71
12:37 11.02.2026
48 Хгфдфгх
До коментар #25 от "Гост":Много информация,много нещо си изчел и накрая язък, нищо не си разбрал.Има свободно достъпна официална информация за децата и родителите на ;самоубилите ; се хора.
12:39 11.02.2026
49 Да смените дилара паляци :)
12:40 11.02.2026
50 Лама от ПП
12:45 11.02.2026
52 така е
12:47 11.02.2026
53 Кокорчи
12:47 11.02.2026
54 Президента съм
12:48 11.02.2026
55 Чудя се
До коментар #43 от "Пич":На кого са трябвали бушони.Подбрани правилно,няма следи,няма виновни.Само жертви
Коментиран от #57, #76
12:48 11.02.2026
56 Баш Майстора
12:49 11.02.2026
57 абе
До коментар #55 от "Чудя се":В политиката се появи нов играч. Чист и неопетнен. Той ще ни оправи!
12:51 11.02.2026
58 Ружа
Няма връзки, да.
12:51 11.02.2026
59 София прайд
12:51 11.02.2026
60 !!!?
12:53 11.02.2026
61 БОЙС ТУ МЕН
КЪДЕ БЯХТЕ В НОЩТА НА ВТОРИ ФЕВРУАРИ....
12:53 11.02.2026
62 Анонимен
12:54 11.02.2026
63 Площада каза
Коментиран от #73
12:55 11.02.2026
64 Емигрант
12:55 11.02.2026
65 Емигрант
12:56 11.02.2026
66 Не можете да скриете истината
Коментиран от #80
12:57 11.02.2026
67 Четете бе
Например "Отприщен гроб" на Джоан Роулинг...
А и колко други има за подобни секти...
Пък тогава говорете, че това е невъзможно.
13:02 11.02.2026
68 чер футке
13:02 11.02.2026
70 Ген.Атанасов!
До коментар #20 от "604":Не е вярно!
Тук отново е дългата ръка на Путин!
Тия шестимата са агенти на Путин,който нареди на КГБ,да ги ликвидират,защото вече твърде много знаеха...!
Коментиран от #87
13:04 11.02.2026
72 Ламя с лъжа
13:04 11.02.2026
73 Промяна
До коментар #63 от "Площада каза":ХАХАХА ОНЕЗИ ВЪОРЪЖЕНИГЕ БАНДИТИ СА ЗА ЗАТВОРА
13:04 11.02.2026
74 Верно ли бе
До коментар #10 от "Бонев":Родителите са психо - десни еврог.е.й.ски либерасти. Какво да се каже повече ?
13:05 11.02.2026
76 Пич
До коментар #55 от "Чудя се":Мисля следното - това не са бушони, а разходен материал! Бушоните ще бъдет за изненада на всички - от политиците на ПП и ДБ ! Засега ги пазят, защото трудно ги инсталираха във властта. Но ако се наложи - ще изгорят !!! Вече не считам конспирацията за - либерасти сатанисти с извратени ритуали , за конспирация!!! И това е глобално, това което успяха глобалистите. Мозъците и господарите според мен са извън България!!!
Коментиран от #82
13:07 11.02.2026
77 Да,
13:07 11.02.2026
78 37.51т
13:07 11.02.2026
79 А НЕ Е ЛИ ВЯРНО?
13:08 11.02.2026
80 !!!?
До коментар #66 от "Не можете да скриете истината":Ако ПП са дали разрешение защо служебните правителства на Мистър Кеш не са ги забранили...!?
Ако някой е разрешил на "хижарите" толкова оръжие защо милиционерите от служебните правителства не са ги отнели !?
...!!!?
13:08 11.02.2026
81 Пламен
,,Бившите" ченгета сега са в гангстерска война .
13:09 11.02.2026
82 ичке
До коментар #76 от "Пич":в столипиново какво практикувате
13:11 11.02.2026
83 Всички от ПП-ДБ
13:11 11.02.2026
84 Всички от ПП-ДБ....
13:13 11.02.2026
85 ЕДГАР КЕЙСИ
13:16 11.02.2026
86 Всички от ПП-ДБ са психари ..
Всички еколози и планинари са психари. В различна степен са изтрещяли, но всички са антисоциални .... и антидържавни. психари са естествено. Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават. Връх тоя, връх оня, пещери дупки, делтапланери, канута .. и само сочат нещо на снимките ама квоо сочат и те не знаят. Психиатрична проблематика на високо образовани и физически подготвени" беше точният изказ на Ботю Ботев ...)
Коментиран от #94
13:18 11.02.2026
87 Не бе
До коментар #70 от "Ген.Атанасов!":Лично Путин ги е гръмнал! На кадрите от хижата ясно се вижда силуета на Путин в едната ръка пистолет, в другата тува с руски бензин и води и черната пантера от Добрич да сдави кучетата!
Коментиран от #90
13:19 11.02.2026
88 Секта! Секта са...
13:21 11.02.2026
89 Райчева опозори професията си
Коментиран от #100
13:23 11.02.2026
90 Да бе!
До коментар #87 от "Не бе":Всичко се връзва!
Само дето бензина в тубата не е руски,щото Урсула,забрани вноса му...
Коментиран от #92
13:23 11.02.2026
91 Путин не смее да пътува в Европа
13:29 11.02.2026
92 Абе незнам
До коментар #90 от "Да бе!":Ама ми се ттрува, че тавариш Путин няма да се довери на американски бензин от Европа...
А може и да си прав де... той американския си е пак руски...
13:29 11.02.2026
93 Ауууууу...
13:31 11.02.2026
94 А вие обикновените
До коментар #86 от "Всички от ПП-ДБ са психари ..":българи пък сте БУДАЛИ и всички улики доказват това ! Най-важната е, че ви контролират празните тикви едно дуо от ИЛИТЕРАТИ - Тиква/Намагнитен ! Ха ха ха ами то да си психар е къде, къде по-изгодно от будала....
13:36 11.02.2026
95 всичко е странно
Чудя се, защото не чух такова нещо, а поне това е видимо в снега.
Коментиран от #96
13:38 11.02.2026
96 Емигрант
До коментар #95 от "всичко е странно":Не е странно, а е режисирано ! Сигурно е, че е имало следи от гуми и стъпки, нали затова е отцепен район така, че да не се види с просто око и заснеме с камери които могат да приближат местото толкова колкото да е възможно да се различават и виждат ! Защо се крие Д.Митов, има ли по-сериозна причина от смъртта на 6 човека от които едно дете за които МВР трябва да се грижи и пази животът им като основна задача ? Колко струва човешкият живот в България за тези корумпирани политици се вижда точно сега от "маневрите" на Митов - 0 сентимос !
Коментиран от #98
13:56 11.02.2026
97 Мнение
До коментар #33 от "Ами":Така е, аз именно затова НЕ вярвам на Радев!
Едно говори, а друго върши!
14:22 11.02.2026
98 гьотлак
До коментар #96 от "Емигрант":облизвай бидетата и питай за оше
14:23 11.02.2026
99 Хмм
14:33 11.02.2026
100 Ами
До коментар #89 от "Райчева опозори професията си":тя е протестърк, понякога се въздържа заради баща си, но сие ПП-ДБ, които знаят само да протестират, толкова бели свършиха
14:36 11.02.2026