Ружа Райчева: Зарков беше единственият шанс на умиращата Столетница, сега трябва да чисти мухъла

Ружа Райчева: Зарков беше единственият шанс на умиращата Столетница, сега трябва да чисти мухъла

8 Февруари, 2026 04:41

БСП се оказа жива и изненада мнозина, заяви политологът

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

БСП се оказа жива и изненада мнозина! Това написа политологът Ружа Райчева във Facebook, цитирана от ФОКУС, относно избирането на Зарков за председател на БСП.

"Крум Зарков начело на БСП е единственият шанс умиращата Столетница да се възроди. Изборът му за председател е изключително добра новина, в България трябва да има истинска лява партия, освен истински център-ляво (Радев).

Сега първата и най-трудната работа на Зарков ще е да изчисти партията от мухъла, който я е налазил и днес гласува за Гуцанов", изтъкна политологът.


България
  • 1 Сталин

    65 6 Отговор
    Столетницата отдавна е умряла,само остава да се пусне водата и всичките г0вн@ в септичната яма

    Коментиран от #7, #16

    04:21 08.02.2026

  • 2 МУХЛЬО

    56 12 Отговор
    Как МУХЪЛ ще чисти МУХЪЛ , 😜

    Коментиран от #44

    04:22 08.02.2026

  • 3 Ружа

    36 7 Отговор
    изразява женска солидарност към Зарчето

    04:55 08.02.2026

  • 4 9989

    37 7 Отговор
    Тази къде е навират навсякъде?

    Коментиран от #26

    05:26 08.02.2026

  • 5 Айде и тоя,

    14 3 Отговор
    познавали си сюжетите и си ги били преразказали. Ама, че нещото, дето ще управлява не прилича на социалистическа партия нито дума.

    Коментиран от #83

    07:07 08.02.2026

  • 6 идеалния капиталистически избор

    34 11 Отговор
    Зарков мрази Русия и референдумите за лева.Винаги поставя ЕС над държавата и си пада по капитализма.БСП продължава по същи път на Зафирката.Там вече инакомислещи няма!

    Коментиран от #17

    07:36 08.02.2026

  • 7 на изборите

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    нито глас за тия душмани на народа

    07:36 08.02.2026

  • 8 Истината

    12 21 Отговор
    Крум Зарков има потенциал да бъде силен морален и идейно ясен лидер, но дали ще е успешен лидер на БСП зависи от това дали партията е готова да се промени заедно с него, а не просто да смени лицето отпред.
    Крум Зарков е интелектуално и публично силен – говори ясно, аргументирано и без популистки крясъци. Това му носи уважение и извън твърдия партиен електорат.
    Крум Зарков е един от редките хора в българската политика с изключително почтен образ.
    Модерен ляв профил – по-близък е до европейската социалдемокрация, отколкото до стария апаратен стил на БСП.
    Държавнически опит – бил е служебен министър на правосъдието, познава институциите.
    Крум Зарков има магистърска степен по Международно право и право на международните организации от Университет Paris I „Пантеон-Сорбона“.

    Коментиран от #19

    07:50 08.02.2026

  • 9 Истината

    15 25 Отговор
    Не съм избирател на БСП, но Крум Зарков е от малкото политици, които правят впечатление с почтеност, спокойствие и ясна мисъл. Без излишна агресия, без популистки крясъци и без усещане за задкулисие. Такъв тип хора липсват в българската политика, независимо от партийната им принадлежност. Ако БСП търси реално обновление и връщане на доверие, Зарков изглежда като шанс за това – не заради лозунги, а заради поведение и последователност, но и визия.

    Коментиран от #20

    07:52 08.02.2026

  • 10 Как

    16 3 Отговор
    толкова години е се сети , госпойце, че Кацамунски е единствения ѝ шанс да го кажеш , а сега ръсиш мозъци ?

    07:53 08.02.2026

  • 11 Мнение

    9 21 Отговор
    Сорбоната в Париж, която е завършил Крум Зарков, е едно от най-престижните политически училища в Европа. Такива политици са нужни на България, а не калъфи завършили измислени милиционерски училища или незнайни университети в глугата провинция в България, които роздават дипломи на всеки, който влезе при тях.

    Коментиран от #27, #38, #39

    07:55 08.02.2026

  • 12 Коментар

    10 20 Отговор
    Крум Зарков е от онези редки фигури в българската политика, при които думите и поведението вървят заедно. Юрист с европейско образование, човек с ясна ценностна система и усет към държавността, той носи онзи тип лидерство, от което БСП има остра нужда – спокойно, аргументирано и почтено.
    Зарков не разчита на лозунги, а на смисъл; не на вътрешнопартийни интриги, а на идеи и кауза. В негово лице левицата има шанс да излезе от цикъла на противопоставяне и да се върне към същността си – защита на справедливостта, солидарността и достойнството на хората.
    Ако БСП иска бъдеще, а не просто оцеляване, Крум Зарков е правилният избор – не като „спасител“, а като лидер, който може да обединява, да вдъхва доверие и да върне смисъла на лявата политика в България.

    Коментиран от #69

    07:56 08.02.2026

  • 13 Отвратително!

    19 8 Отговор
    Доскоро измъчваше котката на съседите, сега ще измъчва БСП! 😿

    08:00 08.02.2026

  • 14 Фен

    17 6 Отговор
    Мислех си, че от Нинова по-зле не може да е. А то, можело...

    Коментиран от #45

    08:08 08.02.2026

  • 15 Зарков,

    12 2 Отговор
    Той от бсп ли е?

    Коментиран от #57

    08:08 08.02.2026

  • 16 Феликс Дж

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ех, Коба, Коба. Защо както винаги си прав. И каква мерзост - внукът на българския "Вишински" в партията на комунистите-милиардери.

    08:16 08.02.2026

  • 17 Феликс Дж

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "идеалния капиталистически избор":

    Достоен наследник на деда си - Леонид Кацамунски (по кръщелно Ленко е деда му). Последния началник на "зловещото" Главно следсвено управление на "комунистическото" МВР. Защо това ми напомня за зелен-ския и неговия дядо. Бедни, бедни народе...................

    08:19 08.02.2026

  • 18 няма лошо

    12 2 Отговор
    Бесепарите да се самонадъхват. Но за сега са направили само едно - избрали са нов председател и толкоз. Ако бяха избрали друг какво?

    Бесепарите десетилетия бяха партия от канибали. Охраниха се с плътта, честта и имота на 900 000 членове. Буквално.
    Ако това не се промени и не си посипят главите с пепел, значи ни най-малко не са оцелели.
    Да не би някой бесепар милионер да е реши лда отдели 2 лева за благотворителност?
    По статистика червените милионери са дали помало за блаотворителснот от родените и живели от поколения крайно десни западни милиардери.
    За какво си говорим?

    За мен Зарков е избран с една единствена цел - партията да се позиционира в фрупата на Президента. Толкоз.
    А дали ще има други промени и дали минат четирите процента, ще видим.
    Принципно, много малко култури толерират канибализма....

    08:21 08.02.2026

  • 19 Феликс Дж

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Истината":

    Блестяща визитка на млад успешен продукт на шорош. Дежурната кола още ли не е тръгнала за задържане. И малко по-сериозно. Точно тия СВАЛИХА ЖАН ВИДЕНОВ от власт и направиха така, че Виденов днес да не иска и да знае за тази партия.

    08:22 08.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Крум без Зарков

    11 3 Отговор
    Крум Зарков ще му спретнат бърз пуч както направиха с Корнелия , когато започне да чисти или да говори на въпреки на червените барони. Излиза ония лигльо бързата заекваща уста и казва, че машините фалшифицират изборите... Упс Крум вече става за тоалетна хартия, защото червените маазни капиталисти са се взели пак с двете прасета и е пътник.

    Бабичките не разбраха, че това е партията на гробокопачите им.

    Коментиран от #29

    08:26 08.02.2026

  • 22 Вземи

    5 3 Отговор
    му подари една котка !

    08:28 08.02.2026

  • 23 БКП

    14 3 Отговор
    Ако трябва да чисти мухъла трябва да започне от себе си,плужека на ДС.

    08:28 08.02.2026

  • 24 ккк

    7 1 Отговор
    е той трябва да махне всички на 100% и да се сменят с нови , което няма как да стане

    08:31 08.02.2026

  • 25 Четири лапи

    7 3 Отговор
    Горките котенца

    08:31 08.02.2026

  • 26 Само отговарям

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "9989":

    Ами то в бг така се влиза в “голямата” политика , където са властта и парите ( това вече и децата го знаят ) !
    Явно девойчето има “гръб” и затова го бутат навсякъде !
    На територията , наречена бг , така се прави кариера !

    08:33 08.02.2026

  • 27 Пенчо доктора

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    А дали я е завършил Сорбоната или е изкарал съкратен курс като кирчо теляка който управлява парапета на хиената.

    08:34 08.02.2026

  • 28 солпяс

    18 1 Отговор
    Ружка се е объркала нещо??? БСП се опитват да се преобуят във въздуха, и да излъжат още някои глупак. Само че се изчерпаха. Доказаха че са некадърници дето само се оглеждат кои да ги храни и пои. И тоя БСП вожд и той няма и 1 ден нещо да е работил, освен да вика даите да дадем. Гласуваш за БСП а получаваш крадеца от банкя дето лъже повече и от циганин и 1 свиня бонус??? За какво да гласуваш за тези умрели лъжци??? Не са построили и по 1 ке неф а само се чудят кой да ги храни. Стига толкова. Няма нужда. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Да изринем кочината. Вън лъжливите крадци.

    08:37 08.02.2026

  • 29 праведен

    16 1 Отговор

    До коментар #21 от "Крум без Зарков":

    Как да разберат бабичките че БСП няма нищо общо с БКП, които създадоха България от калта и два фалита, като нямат време от хвърляне на пачки през балкона

    08:40 08.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 праведен

    18 0 Отговор
    Тази ружа не беше ли дъщеря на синия еврейски шаман райчев и тя ли захлеби покрай "умния" си татко собственик на голф игрище и милионер със устата си лъжлива.

    08:47 08.02.2026

  • 32 Кондарев

    5 1 Отговор
    Това си е Гавра.

    08:52 08.02.2026

  • 33 помен

    8 2 Отговор
    Каквото и да чисти Зарков, БСП УМРЯ! Умря в сглобката с ГЕРБ и ДПС!

    Коментиран от #50

    08:53 08.02.2026

  • 34 Здрасти

    11 2 Отговор
    Това противно същество ли бре?! Че той по американец от ПП-йците. Къде видяхте социалист в тоя Хари потър.. Ако някой гласува за тея лъжци на народа, то трябва да са само изкуфели безмозъчници.

    08:57 08.02.2026

  • 35 Нищо и никой не

    4 2 Отговор
    в състояние да върне "Столетницата", освен фа.л.ш.и.ф.ицирани избори.
    За м.ъ.р.т.вите или добро, или "истината".
    Такова ч.уд.в.и.щ.но п.р.ед.ателство с унищожаването на Б.е.л.е.не. У.ни.щ.ожаван и ф.а.л.ш.ифициран Референдум, като от референдум за Б.елене махнаха Белене НС, съществена промяна на въпрос. У.н.и.щ.ожената националната парична единица лЪв. У.н.ищ.ожаване Референдум за лъВ. Отказ за вписване на Кеш в Конституцията.. Ч.у.д.о.вищни инфлация и дефицит, з.а.еми. Ч.у.д.ов.и.щ.н.и цени на лекарства. Липса на социална политика, вдовишките и наследствените пенсии в Германия са 90% от пенсията на поч.ч.иналият. Поне да бяха изравнили стандартите преди на..си.л.ствено да ни натикат в юрозоната.
    Територията купува най-скъп ток в ЕС. Кубик вода е по-скъп от тази в Турция, Гърция, Македония, Сърбия, и в пустинни държави 5 лв. кубик вода в Шумен.

    08:57 08.02.2026

  • 36 Как

    10 1 Отговор
    Ако не е бащата то дъщерята ще ни поучава кое е правилното!

    08:59 08.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Само отговарям

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Това , че някой е завършил престижно учебно заведение и е кадърен , НЕ Е ГАРАНЦИЯ , че ще използва знанията и уменията , които е придобил , в полза на народа и държавата си !

    Коментиран от #40

    09:01 08.02.2026

  • 39 Велев

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    Да заминава във Франция да става политик. България си е за българите. Майка му и баща му са сабирали от скромните си заплати по 200 лв за да му осигурят образование в Сорбонтата. Той много ще мисли за народа..

    09:05 08.02.2026

  • 40 604

    13 2 Отговор

    До коментар #38 от "Само отговарям":

    Тоя ако е къдърен аз съм юрий гагарин? По нелеп голтак не съм чувъл!

    Коментиран от #72

    09:06 08.02.2026

  • 41 яяяя

    9 1 Отговор
    Имаше някакъв съседски скандал с Мая Нешкова и мъжа й.

    09:06 08.02.2026

  • 42 Смърфиета

    7 0 Отговор
    Закусва с водка. Ще стане ясно, но все още се прикрива.

    09:07 08.02.2026

  • 43 ами амин

    6 0 Отговор
    Бйе сйе пйе умре, да й прави помен на Задушница другата събота и да се приключва. Надали ще хванат и 3,8 процента на изборите - заслужено.

    09:07 08.02.2026

  • 44 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "МУХЛЬО":

    Симилис симилибус кγрантур.

    09:08 08.02.2026

  • 45 естествени причини

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Фен":

    След Нинова....

    09:14 08.02.2026

  • 46 салата Цезар

    2 2 Отговор
    Зарков е хвърлен!

    09:15 08.02.2026

  • 47 Абсурдистан

    2 5 Отговор
    Това е човекът, който показа на миризливия чорап, какво е да имаш чест. Ще му е трудно, цялата история на столетничката е дълбоко обременена с извращения, лъжи и зависимости.

    Коментиран от #65

    09:16 08.02.2026

  • 48 Електра

    9 0 Отговор
    Не е нормално двете ком. племпела баща и дъщеря, да окупират студията и от сутрин до вечер да им слушаме тъпотии те! Той да Боготворите другаря Боташ а тя неговите шарлатани...

    09:17 08.02.2026

  • 49 Глупости малката

    8 1 Отговор
    БСП е разчленена като Паметника на Съветската армия!
    Разчленяването на порциите - Радев къса 30%, Възраждане - 30%,
    останалите 40% остават за "тялото" на Столетницата,
    ама кои части от тялото ще останат здрави.....

    Радев и да яхне БСП като ракета-носител на своя партиен проект,
    едва ли ще събере разчленените части. Защото ....

    БСП не спаси нито Българския Лев, нито ПСА,
    нито спаси Българския народ от ограбване на спестяванията му
    с хвърчащите нагоре цени на стоки и услуги.
    Тоест БСП предаде народа си, предателски с лъжи...
    Затова справедливо ще е БСП да бъде застигната от същото:
    "Който копае гроб другиму, сам пада в него!“
    "Който нож вади - от нож умира!"

    Иначе много хитро нали - БСП предаде, дозароби народа си
    и сега хоп Зарков ще правел "идейно обновление" за какво, за България на българите ли?!
    БСП на бунището за ЛЪЖАТА.

    Коментиран от #59

    09:17 08.02.2026

  • 50 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "помен":

    Умря мнооого по-рано, да не изброявам причините!

    09:18 08.02.2026

  • 51 Видял

    5 1 Отговор
    Ружа освен за една турска не става за друго

    Коментиран от #56

    09:21 08.02.2026

  • 52 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Дингил, келеме и негодник.

    09:27 08.02.2026

  • 53 мдаа

    4 1 Отговор
    И столетницата сдаде Догу дух...

    Кейм ту ън енд.

    Сега е златно време Нинова да си напомпа проекта и да присъедини всички недоволни от прогресивния вариант на БСП. Хората гласуваха за традицията, за прогресивизма я останат 1 % , я не.

    09:28 08.02.2026

  • 54 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Този Нинова го вкара в партията. И то директно в ръководството.

    Коментиран от #63

    09:29 08.02.2026

  • 55 БСП не е социалистическа

    5 1 Отговор
    Т.нар.социалисти са извън интересите на трудещите се и се факти защитават едрия капитал. Следователно са поклонници на дивашкия капитализъм у нас. Погледнато назад в историята БКП е била с много голям принос в развитието на България отколкото розовата Бсп.

    09:29 08.02.2026

  • 56 Манол Пейков

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Видял":

    Става става.....няма да я пускам да стане от кревата.

    09:29 08.02.2026

  • 57 АЗ-знаeщият

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Зарков,":

    Отроче на агент от ДС !

    Коментиран от #61

    09:30 08.02.2026

  • 58 Оракул

    3 1 Отговор
    Според мене Крум Зарков ще е последния пирон в ковчега на БСП само като гледам какви политически нефелници го фалят си правя извода че ще е кръгла нула.

    09:30 08.02.2026

  • 59 Защо

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Глупости малката":

    Неможе партия от милионери да защитава бедните и работещите хора.То се разчу че всеки депутат и др. подобни имат ветрогенератори,вецове и пр.Работещите хора разбраха че за да имат добри заплати и добър живот е важно бизнеса и фирмите да работят добре.А не постоянно да говориш срещу работодателите.Затова им останаха само пенсионери с б. мозъции тростотията по провинцията.

    09:30 08.02.2026

  • 60 нннн

    6 1 Отговор
    Как ще чисти мухъла? Ще мъчи бабички и дядовци, както се похвали веднъж, ли?

    09:31 08.02.2026

  • 61 Този

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "АЗ-знаeщият":

    Потомък на ДС но и от другия бряг.

    Коментиран от #66

    09:32 08.02.2026

  • 62 Това момче

    4 2 Отговор
    като е завършило Сорбоната какво прави в тази терористична партия? Отговорът : Щото е внук на червения генерал Кацамунски! Те пращаха децата и внуците си да учат на запад щото имаха възможност. Изглежда начетено но дано не го държи гена на дядо му щото още снощи при първата си реч започна да се прави на Ленин и Кастро а докъде ще стигне ще видим като се прегърне с Радев когото само месеци преди това напусна!

    Коментиран от #73

    09:36 08.02.2026

  • 63 така беше

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Данко Харсъзина":

    Но тя отиде към традиционализма, а той към прогресивизма. Поне като заявка вече са противоположности.

    09:37 08.02.2026

  • 64 Град Козлодуй

    3 1 Отговор
    Какъв ид и@т трябва да си-да кръстиш дъщеря си Ружа?!Ама то от Андрей Райчев какво да очакваш?!Какъвто "бащата-такава и дъщерята!

    09:38 08.02.2026

  • 65 верно ли

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Абсурдистан":

    Той никога не е критикал Радев.
    Ако мине четерите процента, ще влезе в коалицията му.
    Ако не мине 4% ше обере пешкира и ще е найкратко изпълнявалият ролята председател на БСП.

    09:39 08.02.2026

  • 66 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Този":

    То и БорисOFF e бивш агент на ДС ама си трайкаш.......За него може!

    09:40 08.02.2026

  • 67 Иво

    5 1 Отговор
    Кой Ви дава дипломите на Вас бре? Кой? Вие случайно да сте чували старите хора да казват: умрял кон не рита! Та така и БКП то! Тази партия я направиха на маскара последните двайсет години сега щяло да има възраждане! На изборите не Зарков или Зарковица, ще видите какво ще се случи, ако минете 4%, задниците трябва да си биете в тавана! Вие сте едни от виновниците България да е на това дередже! Крадци и мошенници сте всичките до един, дано има господ и Ви накаже! Безродници! И онези Р. Петков, Р. ОВЧАРОВ, НИНОВА, ПЛЮЯ НА ВАС! Затвор и си вземете псето от Банкя с Вас!

    09:45 08.02.2026

  • 68 Червени гниди

    6 0 Отговор
    Това същество , което наричате политолог да няма родствена връзка с мъп.ета Райчев ?

    09:46 08.02.2026

  • 69 Анна Заркова

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Коментар":

    Крумчо мама, не са хаби да драскаш тука, ами отивай да си изядеш пюрето, че скоро ще сменяме пелените.

    09:48 08.02.2026

  • 70 Хехе

    4 1 Отговор
    То хубава е репликата за "мухъла"! Да започне с баща ти! Той отдавна е под прикритието на социолог

    09:49 08.02.2026

  • 71 Млада гвардия, ха-ха!

    3 1 Отговор
    "Мухълът, гласувал за Гуцанов..." Браво, Ружке! Така се прави! Още един пирон в ковчега на бесепето!
    Когато имаш само мухъл и инфантилност, за социални и социалистически идеи място няма.

    09:51 08.02.2026

  • 72 Само отговарям

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "604":

    Имам впредвид по принцип ! Нямам впредвид конкретния случай !

    09:56 08.02.2026

  • 73 Колега

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Това момче":

    Нищо не е напуснал. Това е врътка на БСП измамниците ако се провали Радев да влязат през Зарков да са на коритото което ние пълним

    09:56 08.02.2026

  • 74 Не само Ружето,

    4 1 Отговор
    цялата Шайка на Радев е доволна и хвали Зарков, понеже Зарков = Радев. Зарков ще поднесе БСП на Радев . Радев спокойно може да се яви на избори в листата на БСП, където неговите хора, вкл. Ружето, ще бъдат на избираеми позиции. Така Радев обединява червения вот и няма нужда да прави своя партия, да харчи ресурси и т.н. Получава БСП наготово.

    Този сценарий, както и цялостното предаване на властта от Борисов на Радев , е замислен не от вчера.
    Тази тема я говорим всеки ден. Идеята е Радев да овладее всички власти, Борисов и Доган подвиха коляно пред него. Както и всички останали " лидери " - ППДБ, МЕЧ, Величие, АСП, всички извънпарламентарни, Черепа и т.н.

    Изключение все още правят ЕДИНСТВЕНО ДПС, Възраждане и Нинова.

    09:57 08.02.2026

  • 75 Зарков

    3 4 Отговор
    за това " напусна " Радев- за да оглави БСП.

    БСП имаше шанс да се превърне в лява , европейска партия, но вече край- обратно към Кремъл!

    10:00 08.02.2026

  • 76 Какво да възроди?

    6 0 Отговор
    Това си е една шайка без ценности ламтяща да заграби залъка на трудовия човек.

    10:01 08.02.2026

  • 77 И Крумчо...

    4 1 Отговор
    ...и Ружка, и още много като тях са чеда на червената номенклатура от социализма, които от 1989 г. до сега по различни схеми станаха милионери. Да, богати са и затуй могат да говорят за идеали и възвишени неща колкото си искат. Но това е световна практика, дори в Африка или джунглите на Амазонка. Тоя, който е на власт, първо е богат, после другото. Вън тия размисли, на човека му желая успех.

    10:04 08.02.2026

  • 78 Синир

    4 2 Отговор
    Не може да има БСП със Стойнев, Петков, Първанов, Гуцанов, Добрев, леля Дора и пр. и пр. цоциалисти - капиталисти , че вече и повечето станаха евроатлантици. Нужна е нова лява партия, партия на народа , на трудящите се.

    10:10 08.02.2026

  • 79 непротестиращ

    6 1 Отговор
    Кацамун Коткоубийски бе изпратен от Радев още миналата година, да превземе БСП! Сега Йотова върти процедурата за служебно правителство в полза на Рундьо, за да си "направи проекта"! Още ли си мислите, че Радев е спасител и се интересува от електората си?! Ако му вярвате, гласувайте за него, за Кацамунски и наесен за Илияна Йотова!

    Коментиран от #81

    10:16 08.02.2026

  • 80 Зарков

    1 1 Отговор
    изчисти мошениците и крадците в БСП, както почна Нинова. Старите комундета разбирт само от схеми и кражби. Ако играчите добрев и другия фъфлещ милионер са още в ръководството, по-добре дигай белия байрак.

    11:03 08.02.2026

  • 81 Феликс Дж

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "непротестиращ":

    Все имена на ренегати, опортюнисти и вся осталная ............... или крадци на българска народна кръв.

    11:14 08.02.2026

  • 82 като чисти мухъла

    0 0 Отговор
    да не забрави накрая и себе си да изчегърта

    12:22 08.02.2026

  • 83 това че никой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айде и тоя,":

    няма да гласува за бсп а те си правят конгреси с почести и фанфари какво ви говори?

    12:28 08.02.2026

