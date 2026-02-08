Ружа Райчева: Зарков беше единственият шанс на умиращата Столетница, сега трябва да чисти мухъла

БСП се оказа жива и изненада мнозина! Това написа политологът Ружа Райчева във Facebook, цитирана от ФОКУС, относно избирането на Зарков за председател на БСП.
"Крум Зарков начело на БСП е единственият шанс умиращата Столетница да се възроди. Изборът му за председател е изключително добра новина, в България трябва да има истинска лява партия, освен истински център-ляво (Радев).
Сега първата и най-трудната работа на Зарков ще е да изчисти партията от мухъла, който я е налазил и днес гласува за Гуцанов", изтъкна политологът.
1 Сталин
Коментиран от #7, #16
04:21 08.02.2026
2 МУХЛЬО
Коментиран от #44
04:22 08.02.2026
3 Ружа
04:55 08.02.2026
4 9989
Коментиран от #26
05:26 08.02.2026
5 Айде и тоя,
Коментиран от #83
07:07 08.02.2026
6 идеалния капиталистически избор
Коментиран от #17
07:36 08.02.2026
7 на изборите
До коментар #1 от "Сталин":нито глас за тия душмани на народа
07:36 08.02.2026
8 Истината
Крум Зарков е интелектуално и публично силен – говори ясно, аргументирано и без популистки крясъци. Това му носи уважение и извън твърдия партиен електорат.
Крум Зарков е един от редките хора в българската политика с изключително почтен образ.
Модерен ляв профил – по-близък е до европейската социалдемокрация, отколкото до стария апаратен стил на БСП.
Държавнически опит – бил е служебен министър на правосъдието, познава институциите.
Крум Зарков има магистърска степен по Международно право и право на международните организации от Университет Paris I „Пантеон-Сорбона“.
Коментиран от #19
07:50 08.02.2026
9 Истината
Коментиран от #20
07:52 08.02.2026
10 Как
07:53 08.02.2026
11 Мнение
Коментиран от #27, #38, #39
07:55 08.02.2026
12 Коментар
Зарков не разчита на лозунги, а на смисъл; не на вътрешнопартийни интриги, а на идеи и кауза. В негово лице левицата има шанс да излезе от цикъла на противопоставяне и да се върне към същността си – защита на справедливостта, солидарността и достойнството на хората.
Ако БСП иска бъдеще, а не просто оцеляване, Крум Зарков е правилният избор – не като „спасител“, а като лидер, който може да обединява, да вдъхва доверие и да върне смисъла на лявата политика в България.
Коментиран от #69
07:56 08.02.2026
13 Отвратително!
08:00 08.02.2026
14 Фен
Коментиран от #45
08:08 08.02.2026
15 Зарков,
Коментиран от #57
08:08 08.02.2026
16 Феликс Дж
До коментар #1 от "Сталин":Ех, Коба, Коба. Защо както винаги си прав. И каква мерзост - внукът на българския "Вишински" в партията на комунистите-милиардери.
08:16 08.02.2026
17 Феликс Дж
До коментар #6 от "идеалния капиталистически избор":Достоен наследник на деда си - Леонид Кацамунски (по кръщелно Ленко е деда му). Последния началник на "зловещото" Главно следсвено управление на "комунистическото" МВР. Защо това ми напомня за зелен-ския и неговия дядо. Бедни, бедни народе...................
08:19 08.02.2026
18 няма лошо
Бесепарите десетилетия бяха партия от канибали. Охраниха се с плътта, честта и имота на 900 000 членове. Буквално.
Ако това не се промени и не си посипят главите с пепел, значи ни най-малко не са оцелели.
Да не би някой бесепар милионер да е реши лда отдели 2 лева за благотворителност?
По статистика червените милионери са дали помало за блаотворителснот от родените и живели от поколения крайно десни западни милиардери.
За какво си говорим?
За мен Зарков е избран с една единствена цел - партията да се позиционира в фрупата на Президента. Толкоз.
А дали ще има други промени и дали минат четирите процента, ще видим.
Принципно, много малко култури толерират канибализма....
08:21 08.02.2026
19 Феликс Дж
До коментар #8 от "Истината":Блестяща визитка на млад успешен продукт на шорош. Дежурната кола още ли не е тръгнала за задържане. И малко по-сериозно. Точно тия СВАЛИХА ЖАН ВИДЕНОВ от власт и направиха така, че Виденов днес да не иска и да знае за тази партия.
08:22 08.02.2026
21 Крум без Зарков
Бабичките не разбраха, че това е партията на гробокопачите им.
Коментиран от #29
08:26 08.02.2026
22 Вземи
08:28 08.02.2026
23 БКП
08:28 08.02.2026
24 ккк
08:31 08.02.2026
25 Четири лапи
08:31 08.02.2026
26 Само отговарям
До коментар #4 от "9989":Ами то в бг така се влиза в “голямата” политика , където са властта и парите ( това вече и децата го знаят ) !
Явно девойчето има “гръб” и затова го бутат навсякъде !
На територията , наречена бг , така се прави кариера !
08:33 08.02.2026
27 Пенчо доктора
До коментар #11 от "Мнение":А дали я е завършил Сорбоната или е изкарал съкратен курс като кирчо теляка който управлява парапета на хиената.
08:34 08.02.2026
28 солпяс
08:37 08.02.2026
29 праведен
До коментар #21 от "Крум без Зарков":Как да разберат бабичките че БСП няма нищо общо с БКП, които създадоха България от калта и два фалита, като нямат време от хвърляне на пачки през балкона
08:40 08.02.2026
31 праведен
08:47 08.02.2026
32 Кондарев
08:52 08.02.2026
33 помен
Коментиран от #50
08:53 08.02.2026
34 Здрасти
08:57 08.02.2026
35 Нищо и никой не
За м.ъ.р.т.вите или добро, или "истината".
Такова ч.уд.в.и.щ.но п.р.ед.ателство с унищожаването на Б.е.л.е.не. У.ни.щ.ожаван и ф.а.л.ш.ифициран Референдум, като от референдум за Б.елене махнаха Белене НС, съществена промяна на въпрос. У.н.и.щ.ожената националната парична единица лЪв. У.н.ищ.ожаване Референдум за лъВ. Отказ за вписване на Кеш в Конституцията.. Ч.у.д.о.вищни инфлация и дефицит, з.а.еми. Ч.у.д.ов.и.щ.н.и цени на лекарства. Липса на социална политика, вдовишките и наследствените пенсии в Германия са 90% от пенсията на поч.ч.иналият. Поне да бяха изравнили стандартите преди на..си.л.ствено да ни натикат в юрозоната.
Територията купува най-скъп ток в ЕС. Кубик вода е по-скъп от тази в Турция, Гърция, Македония, Сърбия, и в пустинни държави 5 лв. кубик вода в Шумен.
08:57 08.02.2026
36 Как
08:59 08.02.2026
38 Само отговарям
До коментар #11 от "Мнение":Това , че някой е завършил престижно учебно заведение и е кадърен , НЕ Е ГАРАНЦИЯ , че ще използва знанията и уменията , които е придобил , в полза на народа и държавата си !
Коментиран от #40
09:01 08.02.2026
39 Велев
До коментар #11 от "Мнение":Да заминава във Франция да става политик. България си е за българите. Майка му и баща му са сабирали от скромните си заплати по 200 лв за да му осигурят образование в Сорбонтата. Той много ще мисли за народа..
09:05 08.02.2026
40 604
До коментар #38 от "Само отговарям":Тоя ако е къдърен аз съм юрий гагарин? По нелеп голтак не съм чувъл!
Коментиран от #72
09:06 08.02.2026
41 яяяя
09:06 08.02.2026
42 Смърфиета
09:07 08.02.2026
43 ами амин
09:07 08.02.2026
44 Смърфиета
До коментар #2 от "МУХЛЬО":Симилис симилибус кγрантур.
09:08 08.02.2026
45 естествени причини
До коментар #14 от "Фен":След Нинова....
09:14 08.02.2026
46 салата Цезар
09:15 08.02.2026
47 Абсурдистан
Коментиран от #65
09:16 08.02.2026
48 Електра
09:17 08.02.2026
49 Глупости малката
Разчленяването на порциите - Радев къса 30%, Възраждане - 30%,
останалите 40% остават за "тялото" на Столетницата,
ама кои части от тялото ще останат здрави.....
Радев и да яхне БСП като ракета-носител на своя партиен проект,
едва ли ще събере разчленените части. Защото ....
БСП не спаси нито Българския Лев, нито ПСА,
нито спаси Българския народ от ограбване на спестяванията му
с хвърчащите нагоре цени на стоки и услуги.
Тоест БСП предаде народа си, предателски с лъжи...
Затова справедливо ще е БСП да бъде застигната от същото:
"Който копае гроб другиму, сам пада в него!“
"Който нож вади - от нож умира!"
Иначе много хитро нали - БСП предаде, дозароби народа си
и сега хоп Зарков ще правел "идейно обновление" за какво, за България на българите ли?!
БСП на бунището за ЛЪЖАТА.
Коментиран от #59
09:17 08.02.2026
50 Анонимен
До коментар #33 от "помен":Умря мнооого по-рано, да не изброявам причините!
09:18 08.02.2026
51 Видял
Коментиран от #56
09:21 08.02.2026
52 Данко Харсъзина
09:27 08.02.2026
53 мдаа
Кейм ту ън енд.
Сега е златно време Нинова да си напомпа проекта и да присъедини всички недоволни от прогресивния вариант на БСП. Хората гласуваха за традицията, за прогресивизма я останат 1 % , я не.
09:28 08.02.2026
54 Данко Харсъзина
Коментиран от #63
09:29 08.02.2026
55 БСП не е социалистическа
09:29 08.02.2026
56 Манол Пейков
До коментар #51 от "Видял":Става става.....няма да я пускам да стане от кревата.
09:29 08.02.2026
57 АЗ-знаeщият
До коментар #15 от "Зарков,":Отроче на агент от ДС !
Коментиран от #61
09:30 08.02.2026
58 Оракул
09:30 08.02.2026
59 Защо
До коментар #49 от "Глупости малката":Неможе партия от милионери да защитава бедните и работещите хора.То се разчу че всеки депутат и др. подобни имат ветрогенератори,вецове и пр.Работещите хора разбраха че за да имат добри заплати и добър живот е важно бизнеса и фирмите да работят добре.А не постоянно да говориш срещу работодателите.Затова им останаха само пенсионери с б. мозъции тростотията по провинцията.
09:30 08.02.2026
60 нннн
09:31 08.02.2026
61 Този
До коментар #57 от "АЗ-знаeщият":Потомък на ДС но и от другия бряг.
Коментиран от #66
09:32 08.02.2026
62 Това момче
Коментиран от #73
09:36 08.02.2026
63 така беше
До коментар #54 от "Данко Харсъзина":Но тя отиде към традиционализма, а той към прогресивизма. Поне като заявка вече са противоположности.
09:37 08.02.2026
64 Град Козлодуй
09:38 08.02.2026
65 верно ли
До коментар #47 от "Абсурдистан":Той никога не е критикал Радев.
Ако мине четерите процента, ще влезе в коалицията му.
Ако не мине 4% ше обере пешкира и ще е найкратко изпълнявалият ролята председател на БСП.
09:39 08.02.2026
66 Последния Софиянец
До коментар #61 от "Този":То и БорисOFF e бивш агент на ДС ама си трайкаш.......За него може!
09:40 08.02.2026
67 Иво
09:45 08.02.2026
68 Червени гниди
09:46 08.02.2026
69 Анна Заркова
До коментар #12 от "Коментар":Крумчо мама, не са хаби да драскаш тука, ами отивай да си изядеш пюрето, че скоро ще сменяме пелените.
09:48 08.02.2026
70 Хехе
09:49 08.02.2026
71 Млада гвардия, ха-ха!
Когато имаш само мухъл и инфантилност, за социални и социалистически идеи място няма.
09:51 08.02.2026
72 Само отговарям
До коментар #40 от "604":Имам впредвид по принцип ! Нямам впредвид конкретния случай !
09:56 08.02.2026
73 Колега
До коментар #62 от "Това момче":Нищо не е напуснал. Това е врътка на БСП измамниците ако се провали Радев да влязат през Зарков да са на коритото което ние пълним
09:56 08.02.2026
74 Не само Ружето,
Този сценарий, както и цялостното предаване на властта от Борисов на Радев , е замислен не от вчера.
Тази тема я говорим всеки ден. Идеята е Радев да овладее всички власти, Борисов и Доган подвиха коляно пред него. Както и всички останали " лидери " - ППДБ, МЕЧ, Величие, АСП, всички извънпарламентарни, Черепа и т.н.
Изключение все още правят ЕДИНСТВЕНО ДПС, Възраждане и Нинова.
09:57 08.02.2026
75 Зарков
БСП имаше шанс да се превърне в лява , европейска партия, но вече край- обратно към Кремъл!
10:00 08.02.2026
76 Какво да възроди?
10:01 08.02.2026
77 И Крумчо...
10:04 08.02.2026
78 Синир
10:10 08.02.2026
79 непротестиращ
Коментиран от #81
10:16 08.02.2026
80 Зарков
11:03 08.02.2026
81 Феликс Дж
До коментар #79 от "непротестиращ":Все имена на ренегати, опортюнисти и вся осталная ............... или крадци на българска народна кръв.
11:14 08.02.2026
82 като чисти мухъла
12:22 08.02.2026
83 това че никой
До коментар #5 от "Айде и тоя,":няма да гласува за бсп а те си правят конгреси с почести и фанфари какво ви говори?
12:28 08.02.2026