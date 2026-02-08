Ружа Райчева: Зарков беше единственият шанс на умиращата Столетница, сега трябва да чисти мухъла

БСП се оказа жива и изненада мнозина! Това написа политологът Ружа Райчева във Facebook, цитирана от ФОКУС, относно избирането на Зарков за председател на БСП.

"Крум Зарков начело на БСП е единственият шанс умиращата Столетница да се възроди. Изборът му за председател е изключително добра новина, в България трябва да има истинска лява партия, освен истински център-ляво (Радев).

Сега първата и най-трудната работа на Зарков ще е да изчисти партията от мухъла, който я е налазил и днес гласува за Гуцанов", изтъкна политологът.