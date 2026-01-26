Новини
Доц. Мусева: Съветът за мир на Тръмп противоречи на българската Конституция

26 Януари, 2026 17:46

Този пакт за мир го няма никъде официално, посочи, ученият

Доц. Мусева: Съветът за мир на Тръмп противоречи на българската Конституция - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хартата на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп противоречи на Конституцията, на международното публично право и на правото на ЕС. Това заяви доц. Боряна Мусева от катедра „Международно право и международни отношения“ в СУ пред "Лице в лице" по бТВ.

Уточни, че в хартата Тръмп е посочен като пожизнен председател и е предвидено да определя кой може да бъде член, как се взимат решенията: „От неговото решение зависи изпълнението на дейността на тази организация. Той може да я разпусне. Той се явява и органът, който разрешава спорове между държави.“

„Имаме една тайна процедура – още не сме видели този акт на български. Този пакт за мир го няма никъде официално. Когато се присъединяваме към международна организация, трябва да знаем съдържането ѝ и другите участващи държави“, подчерта тя.

Доц. Мусева е категорична, че е трябвало да има дискусия и обществото да види този проект, защото последиците от присъединяването към едно такова споразумение са много сериозни.

По думите ѝ този борд противоречи на българската Конституция – на чл. 1, на чл. 4.

„Очевидно е непоследователно поведение от страна на управляващите и липса на задълбочен мисловен процес при вземането на решения – несериозно е“, каза още тя.

На въпрос какво ще се случи, ако бъде ратифициран, без да стигнат подписите, за да мине през КС, тя уточни: „Това може да се случи и тогава възниква въпросът нашата конституция ли има предимство или международния договор, с който сме се задължили.“

По повод възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер, тя уточни: „Мандатът не е прекратен, но той е отстранен от тази длъжност. Затова е въпрос на тълкуване на Конституцията за това какво значи качеството на подуправител на БНБ.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    24 2 Отговор
    Ама той лукчо не я е чел, само тича с една писалка и подписва каквото му се даде

    Коментиран от #16

    17:49 26.01.2026

  • 2 Права е доцентката

    7 3 Отговор
    България окончателно загуби 3-те милиарда долара които боко подари на путин-

    🚨🅱️ЕС отряза окончателно руския газ! Губим 3 милиарда от “Балканския поток” на Борисов, а договорът с БОТАШ е единствена алтернатива за Европа‼️🇷🇺🇧🇬🇹🇷🇪🇺💶💶

    ЕС БОТАШ БалканскиПоток

    ЕС отряза окончателно руския газ! Губим 3 милиарда от “Балканския поток” на Борисов, а договорът с БОТАШ е единствена алтернатива за Европа и истинска печатница за пари за България, както самият Борисов го хвалеше в началото!

    България гласува “въздържала се”, Унгария и Словакия гласуваха против, предаде кореспондентът на БНТ в Брюксел. София е оправдала позицията си с Турски/Балкански поток и евентуалната загуба на приходи от таксите за транзита към Сърбия и Унгария!

    Коментиран от #5, #10, #13

    17:50 26.01.2026

  • 3 честен ционист

    5 2 Отговор
    "Българската" конституция е писана от чужденци.

    Коментиран от #19

    17:51 26.01.2026

  • 4 Ура,,Ура

    9 1 Отговор
    Каква конституция, драга госпожо? Феноменът никога не се е интересувал от подобни подробности и дребнавости. Тук се работи първосигнално.

    17:52 26.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Промяна

    13 0 Отговор
    Де....лян,вместо в пан...делата,заедно с Ме..си от Бан..кя,определя пътя на страната....ега ти и наг...лия,самозаб...равен бок...лук.

    17:54 26.01.2026

  • 7 Защо?

    8 2 Отговор
    Не споменато че Тръмп се е обявил за наместник на Бога!

    17:58 26.01.2026

  • 8 Баба Попадийка

    11 4 Отговор
    Доц. Мусева, твойте дедовци комунисти защо унищожиха Търновската Конституция?

    17:59 26.01.2026

  • 9 Весело

    6 1 Отговор
    Премиера Росен Желязков, който подписа. Кое не е чел? Конституцията или документа на Тръмп. По-скоро ги е чел и двете, като седи в скута, ще подписва, няма къде да мърда. Мръде ли ще го боли още повече седалището.

    17:59 26.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    6 0 Отговор
    Тази ли ще замени Киселова като бъдещ непартиен депутат от БСП и БСП председател на парламента.

    18:02 26.01.2026

  • 12 Доц. Намусена калинка

    8 3 Отговор
    Съветът за мир на Тръмп противоречи на бг калинките и бръмбари на статуквото

    18:03 26.01.2026

  • 13 Путин: аман от други доценти акълии

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Права е доцентката":

    3-те милиарда долара които боко подари на
    чекмеджетата

    18:04 26.01.2026

  • 14 мучо

    3 3 Отговор
    мандатът на Гюров не е изтекъл, във всеки един момент може да се върне на работа......

    18:08 26.01.2026

  • 15 Млада Мома

    0 4 Отговор
    Калугер, ме гони мале, калугер ми смига.
    Целите ми ноги мале, чака да надига.
    Дали да му легна мале, или да му седна?
    Че каква съм мале щура, ще му строша пура.

    Не мой щерко, не мой мила, ти си я червила,
    но ще видиш, как ти качи, ногите на шия.
    Не мой щерко, не мой мила, мамина гугутка.
    Нека първо да начеша, твойта дърта шу тка.

    Три години, девет дена, как не съм ром бана.
    Поло вата ми система, паяжина хвана.
    Три години, девет дена, морков не съм видела.
    За калугер, за ром бане, аз съм закопнела.

    Разсърди се млад калугер, кривен морков извади,
    по главата, два три пъти леко го погали.
    Леле морков като колец, каруцарска пица,
    той се направи мале, шут ката ме вика.

    Ей ги идат през полето, майка, щерка двете.
    Всите друсат, шу тки бич ат и за морков тичат.

    Шут ката ми бай Иване, сега идва пръста
    хай да видим, бай Иване живи до кръста.
    Не ме гледай, бай Иване, че съм гола, боса.
    Най - ме гледай бай Иване, каква шу тка нося,
    със черно фередже.

    18:12 26.01.2026

  • 16 Брачет разбра ли ?

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    - Какво брачет ?
    - Тръм е нарушил българската консистенция.

    18:14 26.01.2026

  • 17 Майора

    6 3 Отговор
    Стига тълкувания от хора в телевизиите на Сорос!Колкото и да тръбите от неговите НПО че е невалиден , няма да стане! България за пръв застава на точната страна!

    18:15 26.01.2026

  • 18 Анонимен

    1 1 Отговор
    И нашите управници са назначени по втория начин

    18:16 26.01.2026

  • 19 Българската конституция и

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Законите са преведени на английски и руски език

    18:20 26.01.2026

  • 20 Мусева, е много Намусена!

    2 1 Отговор
    Нито нашите"Политици" нито Чужди се Съобразяват с Бългаската Конституция! Удрят ни Шамара и Сламения подписва каквото му поднесат! Никой не го интересува имаме ли Конституция!

    18:20 26.01.2026

  • 21 Горски

    1 1 Отговор
    Щом е отстранен от длъжност, как може да говориш глупости. Това показва, че не заема длъжността. Няма право да е в списъка за служебни премиери. Доцентката, светът е променен, ако не го осъзнаваш , на какво учиш децата? Разчупете мисленето си бе хора, за да оцелеем. Не е виждала договора ама знае че е противоконституционен.? Брях да му се невиди.

    18:39 26.01.2026

  • 22 аман от прътове в колата

    0 0 Отговор
    Юристите твърдят, че и премиер в оставка, чийто мандат още не е приключил, могат да вземат решения. Но този какви решения на финалната права взима, кардинални и невъзвратими за поколенията - по тъмно, без превод какво подписва, неогласено. Просто си хваща самолета и отива да стисне ръката на Тръмп, като се нареди само до треторазрядни държави, че се и гордее с това. И сега оставя основната отговорност на следващото правителство, после да ги сочи с пръст, че видиш ли те са ратифицирали л.йната, който той и компания забъркаха, докато си тръгваха. Още колко глупости ще направят, докато им сложат черен печат за парламента.

    18:53 26.01.2026

