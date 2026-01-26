Доц. Мусева: Съветът за мир на Тръмп противоречи на българската Конституция

Хартата на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп противоречи на Конституцията, на международното публично право и на правото на ЕС. Това заяви доц. Боряна Мусева от катедра „Международно право и международни отношения“ в СУ пред "Лице в лице" по бТВ.

Уточни, че в хартата Тръмп е посочен като пожизнен председател и е предвидено да определя кой може да бъде член, как се взимат решенията: „От неговото решение зависи изпълнението на дейността на тази организация. Той може да я разпусне. Той се явява и органът, който разрешава спорове между държави.“

„Имаме една тайна процедура – още не сме видели този акт на български. Този пакт за мир го няма никъде официално. Когато се присъединяваме към международна организация, трябва да знаем съдържането ѝ и другите участващи държави“, подчерта тя.

Доц. Мусева е категорична, че е трябвало да има дискусия и обществото да види този проект, защото последиците от присъединяването към едно такова споразумение са много сериозни.

По думите ѝ този борд противоречи на българската Конституция – на чл. 1, на чл. 4.

„Очевидно е непоследователно поведение от страна на управляващите и липса на задълбочен мисловен процес при вземането на решения – несериозно е“, каза още тя.

На въпрос какво ще се случи, ако бъде ратифициран, без да стигнат подписите, за да мине през КС, тя уточни: „Това може да се случи и тогава възниква въпросът нашата конституция ли има предимство или международния договор, с който сме се задължили.“

По повод възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер, тя уточни: „Мандатът не е прекратен, но той е отстранен от тази длъжност. Затова е въпрос на тълкуване на Конституцията за това какво значи качеството на подуправител на БНБ.“