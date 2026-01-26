Доц. Мусева: Съветът за мир на Тръмп противоречи на българската Конституция

Хартата на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп противоречи на Конституцията, на международното публично право и на правото на ЕС. Това заяви доц. Боряна Мусева от катедра „Международно право и международни отношения“ в СУ пред "Лице в лице" по бТВ.
Уточни, че в хартата Тръмп е посочен като пожизнен председател и е предвидено да определя кой може да бъде член, как се взимат решенията: „От неговото решение зависи изпълнението на дейността на тази организация. Той може да я разпусне. Той се явява и органът, който разрешава спорове между държави.“
„Имаме една тайна процедура – още не сме видели този акт на български. Този пакт за мир го няма никъде официално. Когато се присъединяваме към международна организация, трябва да знаем съдържането ѝ и другите участващи държави“, подчерта тя.
Доц. Мусева е категорична, че е трябвало да има дискусия и обществото да види този проект, защото последиците от присъединяването към едно такова споразумение са много сериозни.
По думите ѝ този борд противоречи на българската Конституция – на чл. 1, на чл. 4.
„Очевидно е непоследователно поведение от страна на управляващите и липса на задълбочен мисловен процес при вземането на решения – несериозно е“, каза още тя.
На въпрос какво ще се случи, ако бъде ратифициран, без да стигнат подписите, за да мине през КС, тя уточни: „Това може да се случи и тогава възниква въпросът нашата конституция ли има предимство или международния договор, с който сме се задължили.“
По повод възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер, тя уточни: „Мандатът не е прекратен, но той е отстранен от тази длъжност. Затова е въпрос на тълкуване на Конституцията за това какво значи качеството на подуправител на БНБ.“
1 ООрана държава
Коментиран от #16
17:49 26.01.2026
2 Права е доцентката
🚨🅱️ЕС отряза окончателно руския газ! Губим 3 милиарда от “Балканския поток” на Борисов, а договорът с БОТАШ е единствена алтернатива за Европа‼️🇷🇺🇧🇬🇹🇷🇪🇺💶💶
ЕС БОТАШ БалканскиПоток
ЕС отряза окончателно руския газ! Губим 3 милиарда от “Балканския поток” на Борисов, а договорът с БОТАШ е единствена алтернатива за Европа и истинска печатница за пари за България, както самият Борисов го хвалеше в началото!
България гласува “въздържала се”, Унгария и Словакия гласуваха против, предаде кореспондентът на БНТ в Брюксел. София е оправдала позицията си с Турски/Балкански поток и евентуалната загуба на приходи от таксите за транзита към Сърбия и Унгария!
Коментиран от #5, #10, #13
17:50 26.01.2026
3 честен ционист
Коментиран от #19
17:51 26.01.2026
4 Ура,,Ура
17:52 26.01.2026
6 Промяна
17:54 26.01.2026
7 Защо?
17:58 26.01.2026
8 Баба Попадийка
17:59 26.01.2026
9 Весело
17:59 26.01.2026
11 Някой
18:02 26.01.2026
12 Доц. Намусена калинка
18:03 26.01.2026
13 Путин: аман от други доценти акълии
До коментар #2 от "Права е доцентката":3-те милиарда долара които боко подари на
чекмеджетата
18:04 26.01.2026
14 мучо
18:08 26.01.2026
18:12 26.01.2026
16 Брачет разбра ли ?
До коментар #1 от "ООрана държава":- Какво брачет ?
- Тръм е нарушил българската консистенция.
18:14 26.01.2026
17 Майора
18:15 26.01.2026
18 Анонимен
18:16 26.01.2026
19 Българската конституция и
До коментар #3 от "честен ционист":Законите са преведени на английски и руски език
18:20 26.01.2026
20 Мусева, е много Намусена!
18:20 26.01.2026
21 Горски
18:39 26.01.2026
22 аман от прътове в колата
18:53 26.01.2026