"Специални проблеми" между България и САЩ станали причина за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

На заседание на групата на ЕНП поставих въпроса за подписването на т.нар. Харта на "Съвета за мир" (личното международно ЕООД на Тръмп) от българския премиер.

Отбелязах, че това събитие е съществен риск за ЕНП - защото от целия ЕС подписват само двама правителствени ръководители - добре известният Виктор Орбан и недотам известният Росен Желязков, който е обичайно, и в общи линии коректно, описван като “проевропейски премиер от ЕНП”. Дебатът на група беше в контекста на Гренландската криза и неравностойното търговско споразумение между ЕС и САЩ.

Подчертах, че отношението към рекетьорската политика на Доналд Тръмп и единният европейски отговор срещу нея ще бъдат част от предизборната кампания у нас. И предупредих да не се изненадват, че аз лично силно ще атакувам ГЕРБ и Борисов за този подпис - от изцяло принципни позиции и убеждения.

Това публикува на страницата си в социалната мрежа фейсбук евродепутатът Радан Кънев. Ето и още от неговия коментар по казуса:

Интересен беше отговорът на г-н Вебер*:

"По отношение на ситуацията с България: в Загреб Бойко Борисов ни даде обяснение, че някои специални проблеми (some special issues) между САЩ и България са наложили това действие, но Хартата няма да бъде ратифицирана".

Това много се различава от обясненията, които Бойко Борисов даде пред нашите медии. Аз лично с тревога разбирам, че между България и САЩ има special issues. И само подозирам, а и се надявам, че тези issues са лични, а не национални. И ще съм възмутен, ако лични проблеми водят до национални унижения и рискове.

*Подчертавам, че това е обмен на реплики пред стотици хора (депутати и служители на депутатите, на групата и на ЕП). Никога не цитирам публично лични разговори.