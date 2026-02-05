"Специални проблеми" между България и САЩ станали причина за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

На заседание на групата на ЕНП поставих въпроса за подписването на т.нар. Харта на "Съвета за мир" (личното международно ЕООД на Тръмп) от българския премиер.
Отбелязах, че това събитие е съществен риск за ЕНП - защото от целия ЕС подписват само двама правителствени ръководители - добре известният Виктор Орбан и недотам известният Росен Желязков, който е обичайно, и в общи линии коректно, описван като “проевропейски премиер от ЕНП”. Дебатът на група беше в контекста на Гренландската криза и неравностойното търговско споразумение между ЕС и САЩ.
Подчертах, че отношението към рекетьорската политика на Доналд Тръмп и единният европейски отговор срещу нея ще бъдат част от предизборната кампания у нас. И предупредих да не се изненадват, че аз лично силно ще атакувам ГЕРБ и Борисов за този подпис - от изцяло принципни позиции и убеждения.
Това публикува на страницата си в социалната мрежа фейсбук евродепутатът Радан Кънев. Ето и още от неговия коментар по казуса:
Интересен беше отговорът на г-н Вебер*:
"По отношение на ситуацията с България: в Загреб Бойко Борисов ни даде обяснение, че някои специални проблеми (some special issues) между САЩ и България са наложили това действие, но Хартата няма да бъде ратифицирана".
Това много се различава от обясненията, които Бойко Борисов даде пред нашите медии. Аз лично с тревога разбирам, че между България и САЩ има special issues. И само подозирам, а и се надявам, че тези issues са лични, а не национални. И ще съм възмутен, ако лични проблеми водят до национални унижения и рискове.
*Подчертавам, че това е обмен на реплики пред стотици хора (депутати и служители на депутатите, на групата и на ЕП). Никога не цитирам публично лични разговори.
За 240-те лумпена и правителството на Хаяши какви ги надробиха не ми се коментира.
Въпросът е: от какво се отклонява вниманието на населението?
А дали за 36 дни станахме по-богати? Цените в лева - и в шиткойн почти се изравниха. А ние - с двойно по-малко пари в джоба. Остава утехата, че сме в клуба на богатите, макар и на последния ред...
33 Да питам
37 Боко, не се позори ще останеш сам
17:11 05.02.2026
Тези "специални проблеми" ги знаем - не могат да размагнитят един шопар а идват избори. Боко е съгласен и България да продаде за да размагнитят Шиши.
17:18 05.02.2026
44 Достойно ли е
До коментар #12 от "Не,че нещо, ама...":Не съм адвокат нито на Пеевски,нито на Владислав Горанов,но нормално ли беше Кирчо и Кокорчо да ходят да плащат на американски сенатори,които да лобират за наказания на българи.И какво точно постигнаха?И те самите не прокопсаха. Още по-гадно беше,че са некъдърни да направят съдебна реформа,а ходят да ЗЛОСЛОВЯТ в ЕС срещу България и да спират пари по ПВУ.Кой прав,кой крив?! Вместо да обединят усилия за благото на хората,те лягат и стават с Борисов и Пеевски на уста.Сигурно и нощем бълнуват.Омръзнаха вече.
17:18 05.02.2026
Радан се държи като опозиционен политик. В това няма нищо притеснително.
17:19 05.02.2026
17:20 05.02.2026
64 оня с коня
До коментар #30 от "Мнение":На Тикви като тебе наричащи усърдно Борисов "Тиква" за да прикрият собствената си ТИКВОСЪЩНОСТ ще обясня какво е "Магнитски":Това е Амер. Закон според който всички сметки на Санкционирания Индивид се запорират в Амер.Банки и тия по Света под тяхно влияние,а Лицето няма право да влиза в САЩ.А какво представляват тия Банки?Ами КАПКА В МОРЕ в сравнение на Банките по Света!А смяташ ли че Шиши е тръгнал на Екскурзия до Америка щото няма къде другаде да отиде?А дали има дори и 1 Цент в Амер Банка?Ама мразел ги Народа от дъното на Душата си...Може да ги мрази ВАШИЯТ "Народ",но вие сте едва 23,7% от Бълг. Народ,като всички останали Българи нямат нищо общо с мнението ви!Че не се и пръждосвате тъпунгери такива от БГ...
Коментиран от #113
17:27 05.02.2026
80 Неоспорим факт!
Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!
89 тоз процец го започна Иван Кистов,
До коментар #34 от "Дориана":Специалните проблеми на България
тоз процес го започнаха Иван Костов,Христо Иванов,Гриша Ганчев,
Цветан Василев,Сашо Дончев,Иво Прокофиев,
Огнян Донев,Лозан Панов.От Последния са ви проблемите в съдебната система
после от 89 г имате Тим, Сик, Вис и др. такива силови групировки
затова държава няма а демокрация пък хич
Коментиран от #120
17:53 05.02.2026
