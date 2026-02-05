Новини
"Специални проблеми" между България и САЩ станали причина за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

"Специални проблеми" между България и САЩ станали причина за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

5 Февруари, 2026 16:36

Това много се различава от обясненията, които Бойко Борисов даде пред нашите медии. Аз лично с тревога разбирам, че между България и САЩ има special issues. И само подозирам, а и се надявам, че тези issues са лични, а не национални. И ще съм възмутен, ако лични проблеми водят до национални унижения и рискове, коментира още евродепутатът

"Специални проблеми" между България и САЩ станали причина за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На заседание на групата на ЕНП поставих въпроса за подписването на т.нар. Харта на "Съвета за мир" (личното международно ЕООД на Тръмп) от българския премиер.
Отбелязах, че това събитие е съществен риск за ЕНП - защото от целия ЕС подписват само двама правителствени ръководители - добре известният Виктор Орбан и недотам известният Росен Желязков, който е обичайно, и в общи линии коректно, описван като “проевропейски премиер от ЕНП”. Дебатът на група беше в контекста на Гренландската криза и неравностойното търговско споразумение между ЕС и САЩ.
Подчертах, че отношението към рекетьорската политика на Доналд Тръмп и единният европейски отговор срещу нея ще бъдат част от предизборната кампания у нас. И предупредих да не се изненадват, че аз лично силно ще атакувам ГЕРБ и Борисов за този подпис - от изцяло принципни позиции и убеждения.

Това публикува на страницата си в социалната мрежа фейсбук евродепутатът Радан Кънев. Ето и още от неговия коментар по казуса:

Интересен беше отговорът на г-н Вебер*:
"По отношение на ситуацията с България: в Загреб Бойко Борисов ни даде обяснение, че някои специални проблеми (some special issues) между САЩ и България са наложили това действие, но Хартата няма да бъде ратифицирана".
Това много се различава от обясненията, които Бойко Борисов даде пред нашите медии. Аз лично с тревога разбирам, че между България и САЩ има special issues. И само подозирам, а и се надявам, че тези issues са лични, а не национални. И ще съм възмутен, ако лични проблеми водят до национални унижения и рискове.
*Подчертавам, че това е обмен на реплики пред стотици хора (депутати и служители на депутатите, на групата и на ЕП). Никога не цитирам публично лични разговори.


  • 1 ,,,,,,

    50 5 Отговор
    Има си ООН

    Коментиран от #19

    16:40 05.02.2026

  • 2 гост

    107 6 Отговор
    Аз съм Боко, баш крадецът, вечния лъжец......................

    16:41 05.02.2026

  • 3 Радан

    53 9 Отговор
    - Ох, ох, и аз имам специален проблем! С един снаряд за гаубица...

    Коментиран от #96

    16:41 05.02.2026

  • 4 Мурка

    27 3 Отговор
    да разбираме някакви си 867 ДОКЛАДА-

    16:42 05.02.2026

  • 5 Сатана Z

    14 64 Отговор
    Рада Дълбоката иска да пипне мускула на ген.Борисов,или може би пожарникарския шланг?

    Коментиран от #116

    16:42 05.02.2026

  • 6 павела митова

    109 4 Отговор
    special issues - магнита шиши и кандидат магнита бою

    16:42 05.02.2026

  • 7 сокове ББ

    71 3 Отговор
    аз не казвам истините
    а това което искат да чуят хората

    16:44 05.02.2026

  • 8 Коки

    84 11 Отговор
    Тия дни е голям екшън в медиите: война на горските нинджи, домашно порно в мрежата.
    За 240-те лумпена и правителството на Хаяши какви ги надробиха не ми се коментира.
    Въпросът е: от какво се отклонява вниманието на населението?

    А дали за 36 дни станахме по-богати? Цените в лева - и в шиткойн почти се изравниха. А ние - с двойно по-малко пари в джоба. Остава утехата, че сме в клуба на богатите, макар и на последния ред...

    16:44 05.02.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    97 5 Отговор
    Даже знаем и името на тези "Специални проблеми" - Магнитски...

    16:44 05.02.2026

  • 10 Покрай

    80 2 Отговор
    Бою само "специални" проблеми и действия - нищо позитивно нито за България , нито за обществото ни ! Залага ги на карта , окото му не мога !

    16:44 05.02.2026

  • 11 Клюкарка

    14 41 Отговор
    Радан Кънев е сниман гол в генекологичен преглед

    Коментиран от #14

    16:44 05.02.2026

  • 12 Не,че нещо, ама...

    93 4 Отговор
    Казва се "Закон Магнитски" .Ако двамата толупа можеха да подарят държавата, само да ги извадят от списъка, досега да са го направили 100 пъти.

    Коментиран от #44

    16:45 05.02.2026

  • 13 Цвете

    49 7 Отговор
    ДОКАТО СЪЩЕСТВУВА ООН ,НИЩО НЕ ТРЯБВА ДА НИ ИНТЕРЕСУВА. ЕЛЕ ПА ЧАСТНАТА АМЕРИКАНСКА " ХАРТА ".КОЙТО Е СГАЗИЛ ЛУКА, ДА Е МИСЛИЛ О ВРЕМЕ. 💯👍🇧🇬

    16:45 05.02.2026

  • 14 Коуега

    12 7 Отговор

    До коментар #11 от "Клюкарка":

    Имал е разкритие на 🥯

    16:45 05.02.2026

  • 15 обективен

    70 5 Отговор
    Изпирането на прасето е специалният проблем ,и за това ще дадем милиард народна пара !!! Докато двете ДЕ - та са нз свобода ,бял ден няма да види нашата стана

    16:46 05.02.2026

  • 16 Хасковски каунь

    54 3 Отговор
    МАГНИТСКИ ?

    16:46 05.02.2026

  • 17 Цвете

    18 8 Отговор
    ДОКАТО СЪЩЕСТВУВА ООН ,НИЩО НЕ ТРЯБВА ДА НИ ИНТЕРЕСУВА. ЕЛЕ ПА ЧАСТНАТА АМЕРИКАНСКА " ХАРТА ".КОЙТО Е СГАЗИЛ ЛУКА, ДА Е МИСЛИЛ О ВРЕМЕ. 💯👍🇧🇬

    16:47 05.02.2026

  • 18 Абеееее яяяяяяяя

    47 0 Отговор
    Всички боклуци на боклука!!!!!!

    16:47 05.02.2026

  • 19 честен ционист

    7 24 Отговор

    До коментар #1 от ",,,,,,":

    ООН финишира. Board of Peace начело с България напред към Новия ден!

    Коментиран от #40

    16:47 05.02.2026

  • 20 Бокатуня

    41 2 Отговор
    След него и потоп не веднъж е намеквал. Уж непредиэвикан от него

    16:48 05.02.2026

  • 21 българина

    47 3 Отговор
    българите специално глсуват за БМБ от 2009...как не им омръзнаха специалните ла на???

    Коментиран от #106

    16:49 05.02.2026

  • 22 боко червената мутра

    32 4 Отговор
    да живее бкп и кпсс!,който разбрал.разбрал, останалите ще си говорят с AI и робота робърт,докато им и дойде и на тях акъла,ако изобщо дойде!!!!!!!

    16:50 05.02.2026

  • 23 Хе!

    36 4 Отговор
    Всеки обитател на форомите знае за тези специални проблеми!

    16:50 05.02.2026

  • 24 УСА боклук

    40 3 Отговор
    Рядък боклук и лъжец

    16:51 05.02.2026

  • 25 Макс

    46 2 Отговор
    И какви са специалните проблеми ? Та ние , като българи все още не пътуваме свободно в САЩ . Борисов остаря и изпростя /не че преди не беше / . Направете го почетен на ГЕРБ /подобно на Доган / и нека почива занапред .

    16:51 05.02.2026

  • 26 Селянин

    45 1 Отговор
    Този да вземе да го пенсионират,че говори само глупости.

    16:52 05.02.2026

  • 27 Дони

    25 1 Отговор
    Не може само да Вземаш -трябва и да даваш----------ТАКА РАЗБИРАШЕ ЖИВОТА ПОКОИНИЯТ МИ ПРИЯТЕЛ ФРАНК ЛОИД РАИТ

    16:53 05.02.2026

  • 28 Констатиращ

    22 10 Отговор
    Мнного тежко плешивостта се отразява на егото на един гей.

    16:58 05.02.2026

  • 29 Хмм

    30 2 Отговор
    това е заявка за санкции, хвали се, че подписал, а в ЕНП обяснява че е водопадът, самият той е направил всичко възможно,за да не се ратифицира

    17:01 05.02.2026

  • 30 Мнение

    41 6 Отговор
    Специалните проблеми между САЩ и България се наричат Бойко Борисов и Делян Пеевски и списъкът Магнитски. Колкото повече се стремят да лъжат и мажат, толкова народът ги мрази до дъното на душата си.

    Коментиран от #64

    17:04 05.02.2026

  • 31 смърт на ДС

    23 2 Отговор
    ъмммм едни спешъл шишмагнит ишуус нали?

    17:05 05.02.2026

  • 32 Град Симитли

    28 3 Отговор
    Боко е рекъл "човешки потребности/мата хари/,
    ама онзи толкоз го е разбрал !

    17:05 05.02.2026

  • 33 Да питам

    11 43 Отговор
    Има ли някаква вреда за България--НЯМА и няма да има Този Радан Кънев търси под вола теле.Ей,не им омръзна да КЛЕПАТ БЪЛГАРИЯ.Нищо смислено не са направили за Родината си ,но дълбаят.Как ли се чудят на български предатели.Има ли други такива нации.

    Коментиран от #39

    17:06 05.02.2026

  • 34 Дориана

    38 4 Отговор
    Специалните проблеми на България и Америка са мафията , корупцията и олигархията чиито създатели и проводници са Борисов и Пеевски. С подписването на този договор се изложиха много. Пеевски си остава в списъка Магнитски.

    Коментиран от #89

    17:07 05.02.2026

  • 35 нхтрфбъ

    27 3 Отговор
    Не са само магнитните проблеми. Има и едни други, за едни венецуелски мръсни парички, минали през българска банчица. Но в нашите медии много рядко може да го прочетете.

    17:08 05.02.2026

  • 36 Гост

    22 2 Отговор
    "Специалният проблем" е 200 кила живо, лойно месо

    17:10 05.02.2026

  • 37 Боко, не се позори ще останеш сам

    18 2 Отговор
    Кораба потьва и мишките които дьлго са били на него и хранилката му пьрви го напускат за да се приспособят по нататьк.

    17:11 05.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хай маргинал

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да питам":

    здравей,критичното мислене не е за Вас!

    Коментиран от #62

    17:12 05.02.2026

  • 40 ,,,,,,

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Има си нации и никой не може да игнорира другия.

    17:14 05.02.2026

  • 41 Горски

    23 1 Отговор
    Досиета имат всички служби. Ми6 не е изключение. Голямата част от паричките на нашите смели лидери са доста далеч от американска юрисдикция, по скоро Английска. Няма да споменавам зависимостите им от ЕС бюджетите. Хубаво е хората да започнат да мислят. "Специалните проблеми" не са между САЩ и България, а между правосъдната система на САЩ и няколко български бандити воглве с Пеевски. Бойко да беше казал направо: "Издънихме се, за да опитаме да извадим нашите корумпета Пеевски и Горанов от санкционния списък по закона МАгнистски". Специалните проблеми са Шиши и Боко, които имат дебели досиета в американските служби... и ги държат тея двамата на къс повод.

    Коментиран от #78

    17:14 05.02.2026

  • 42 Няма специални проблеми м/у България и С

    23 1 Отговор
    Има специални проблеми с една Намагнитизирана Свиня и една номинирана за Намагнитване Тиква!

    17:16 05.02.2026

  • 43 Запознат

    18 1 Отговор
    "Бойко Борисов ни даде обяснение, че някои специални проблеми (some special issues) между САЩ и България са наложили това действие"

    Тези "специални проблеми" ги знаем - не могат да размагнитят един шопар а идват избори. Боко е съгласен и България да продаде за да размагнитят Шиши.

    17:18 05.02.2026

  • 44 Достойно ли е

    9 20 Отговор

    До коментар #12 от "Не,че нещо, ама...":

    Не съм адвокат нито на Пеевски,нито на Владислав Горанов,но нормално ли беше Кирчо и Кокорчо да ходят да плащат на американски сенатори,които да лобират за наказания на българи.И какво точно постигнаха?И те самите не прокопсаха. Още по-гадно беше,че са некъдърни да направят съдебна реформа,а ходят да ЗЛОСЛОВЯТ в ЕС срещу България и да спират пари по ПВУ.Кой прав,кой крив?! Вместо да обединят усилия за благото на хората,те лягат и стават с Борисов и Пеевски на уста.Сигурно и нощем бълнуват.Омръзнаха вече.

    17:18 05.02.2026

  • 45 анализатор

    22 1 Отговор
    Баце , какво искаш да ти каже Тръмп ? Не зачитате Магнитски или , че тормозите населението -пример . най-високата цена на тока в света .Какво точно да ти каже , все пак има език на дипломацията , не може така открито да ти каже , че България не е точно държава , а е отвлечена територия на мафия .Неудобно е някак .

    17:19 05.02.2026

  • 46 Бойко много добре ти го обясни

    5 17 Отговор
    Борисов и Тръмп имат лични отношения. Това са специалните обстоятелства (не проблеми), за които говори Манфред Вебер, председател на групата на ЕНП в ЕП.

    Радан се държи като опозиционен политик. В това няма нищо притеснително.

    17:19 05.02.2026

  • 47 Дедо

    20 1 Отговор
    Бойко па са увърте ама до ушите. Много лъже, много. Тва зарад тоа Магнитски са готови на всичко. Малииии

    17:19 05.02.2026

  • 48 Боко Истината

    21 3 Отговор
    Е, че той Банкята кога е говорил истината? Ментално увреден човечец, вреден за народа и страната, поставящ личното си оцеляване за сметка живота и бъдещето на страната. Кога ще се събудят всички от съня, в който този ненормалник ги е приспал? Под "Special issues" Радан и всички читатели да разбират, че сме под наем на американята, а персонално Боко драпа да не е вМагнитски, а пък и да изкара Горанов от там, щото пък Владко (и Шиши) го е хванал за мъд€те с компромати..

    17:20 05.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 бай Митко

    19 1 Отговор
    Специални, "намагнитени" проблеми! Нагъл смешник! Безгръбначен немислещ мазник!

    17:21 05.02.2026

  • 51 история

    21 2 Отговор
    Такъв погром ,какъвто е извършен върху България за последните 36 години , дори Америка не е извършила върху континента и Тръм е втрещен . Добре беше казал Чърчил да ни превърнат в картофена нива

    17:22 05.02.2026

  • 52 Пинокио

    17 1 Отговор
    Този лъжлив многознайко няма ли да престанете да ни го натрапвате . Ако бяхме нормална истинска демократична държава и да ни работят професионално и според законите институциите представляващи съдебната система това лъжливо овчарче трябваше отдавна да го няма в политиката

    17:22 05.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 33 - и банкянски лизач

    14 7 Отговор
    За съжаление, долно нищожество, дето чистиш зайчарлника и лъскаш СИКаджийските маратонки на Боко Тиквата, позорът, извършен от Джелязкоф Хаячито носи огромна вреда за България! И не само вина, този срамен акт на марионетката Джелязков е позор за великата ни някога държава, която 20 години търпи да бъде управлявана от един полуграмотен селяндур, пожарникар по образование, чиято потресаваща простотия и простащина правят за посмешище по света страната ни! Че не е ли позор Боко Тиквата да се нареди до омразния на цяла Еропа Орбан, знаков лакей и подлога на кремълския злодей! Да, ама засега провалът му на изборите през пролетта ще е чутовен! Хайде тогава да го видим Боко тиквата какви ще ги плещи! Мутрата от СИК, магистрален бандит, престъпник и убиец вече е взел България за лична употреба! Докога ще го търпим, българи?! И не е само "Магнитсик", от който иска да спаси началника си Пеевски! Става дума за едно страховито пране на пари от колумбийската мафия през банката на Цветелина, дето му беше официална любовница! И още е, ама се прави на тапа! Много е хитър!

    Коментиран от #68

    17:23 05.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хехе

    4 0 Отговор
    Ти защо ма триеша ма

    17:24 05.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 хихи

    13 1 Отговор
    "Много Специални М@нитски пр0блеми"
    Т@рчи Л@жи
    П0дписал, н0 няма да ратифицира

    17:25 05.02.2026

  • 60 Баба Яга

    12 1 Отговор
    С предателство се опитва всячески да се от магнитната вила, за която са му подсказали. И тоя за да се спаси жертвува цял народ и страната ни, която преди него все още имаше образ на държава, но вече не - вече е Бокостан.

    17:26 05.02.2026

  • 61 си пън

    7 1 Отговор
    ръждивия помияр в оставка в затвора веднага за държавна измяна

    17:26 05.02.2026

  • 62 Хай и на теб

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "хай маргинал":

    Критично,критично,колко критично трябва да мисли човек,когато отрича очебийна истина.Като при казана с българи в ада,само там няма дяволи,защото те сами се топят.Спри да мислиш тенденциозно,махни капаците от очите и ще разбереш,че има и други неща в живота.Няма нужда да си показваме "кирливите ризи" тенденциозно.

    Коментиран от #76

    17:26 05.02.2026

  • 63 пешеходец

    4 1 Отговор
    Дали допуска , че големите протести и Тръм ги е гледал по СNN ?

    17:27 05.02.2026

  • 64 оня с коня

    6 13 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    На Тикви като тебе наричащи усърдно Борисов "Тиква" за да прикрият собствената си ТИКВОСЪЩНОСТ ще обясня какво е "Магнитски":Това е Амер. Закон според който всички сметки на Санкционирания Индивид се запорират в Амер.Банки и тия по Света под тяхно влияние,а Лицето няма право да влиза в САЩ.А какво представляват тия Банки?Ами КАПКА В МОРЕ в сравнение на Банките по Света!А смяташ ли че Шиши е тръгнал на Екскурзия до Америка щото няма къде другаде да отиде?А дали има дори и 1 Цент в Амер Банка?Ама мразел ги Народа от дъното на Душата си...Може да ги мрази ВАШИЯТ "Народ",но вие сте едва 23,7% от Бълг. Народ,като всички останали Българи нямат нищо общо с мнението ви!Че не се и пръждосвате тъпунгери такива от БГ...

    Коментиран от #113

    17:27 05.02.2026

  • 65 Иво

    8 1 Отговор
    е то еясно кой е "специялния проблем" госин Магнитски..

    17:28 05.02.2026

  • 66 Господи!

    11 1 Отговор
    Каква противна, просташка и отвратителна мутра е банкянският селяндур Боко тиквата! До него дори началникът му - мразеното от целокупния български народ 190- килограмово туловище Пеевски изглежда "симпатичен"!

    17:28 05.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Прилича ми

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "33 - и банкянски лизач":

    Ти да не си някой локал?!Много злоба ,бе човек!

    17:29 05.02.2026

  • 69 мафиот в евро

    13 2 Отговор
    Да не излезе нещо и за Баце от досиетата Епстийн? Страх лозе пази.

    17:30 05.02.2026

  • 70 тв зрител

    12 2 Отговор
    Хич не е хубаво , да имаме специални проблеми със САЩ . Садам ,Осама ,Мадуро и те имаха специални проблеми със САЩ .

    17:30 05.02.2026

  • 71 Гъди, гъди

    7 0 Отговор
    Кой е следващия, който ще копаме?

    17:31 05.02.2026

  • 72 Иво

    15 2 Отговор
    специялния проблем

    Коментиран от #74

    17:31 05.02.2026

  • 73 Нещо като Приднестровието ли искаш?

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "референдум":

    Оправено е всичко, референдуми всяка седмица. И си стоят зад оградата, че никой никъде не ги признава.

    17:32 05.02.2026

  • 74 Ега ти отврата

    7 2 Отговор

    До коментар #72 от "Иво":

    Къде се покри тоя бизон?
    Как така не се снима с турчетата- еничарчета от Търговище?

    Коментиран от #79

    17:35 05.02.2026

  • 75 Шишибойко брос

    6 2 Отговор
    Fat special issues на братя Шишибойко!

    17:36 05.02.2026

  • 76 хай

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Хай и на теб":

    добре казано,но все пак изгледай филма шменти капели ,или поне първите 10 минути,там е обяснено всичко за последните вече 36г !.а иначе всичко е LG / life is good/!

    17:36 05.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Чудя се

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "Горски":

    Защо постоянно говорите как всичко зависело от Пеевски,пък после бил на къс повод.Борисов ядоса много хора,като започна да дава интервюта.РАЗЛАЯ КУЧЕТАТА още повече.

    17:38 05.02.2026

  • 79 Иво

    10 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ега ти отврата":

    готвят му специална изненада турчетата,сега масово стяга циганите.

    17:38 05.02.2026

  • 80 Неоспорим факт!

    13 3 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    17:39 05.02.2026

  • 81 Специално

    11 2 Отговор
    намагнитване предстои!

    17:40 05.02.2026

  • 82 Имат се за специални

    9 2 Отговор
    Блокирали са сметките с откраднати милиарди от нерезите.

    17:41 05.02.2026

  • 83 Магнит ми дай...

    8 1 Отговор
    не ми го давай всъщност!

    17:44 05.02.2026

  • 84 Българин

    3 11 Отговор
    брадан кънев е лъжец и трябва само да бъде презиран и отхвърлен!

    17:45 05.02.2026

  • 85 Уса

    9 2 Отговор
    Проблемите са от лично национален характер.Личното е свързано с една тиква и прасе овладяли държавата и откраднали милиарди.Не е имало,кой да ги подсети,че всички пари са на евреите и който пипа в кацата ще бъде удавен в нея.Българския лев беше част от световните парични потоци и намаленото му присъствие означава кражба и липса на пазара.Американците не са слепи,когато става въпрос за много пари всичко виждат

    17:47 05.02.2026

  • 86 Бокуня

    6 2 Отговор
    Туу тууу

    17:48 05.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 до 68 - и банкянски лизач 2

    12 2 Отговор
    Не е злоба бе, брато! Омраза е! Чиста проба неистова човешка омраза към един национален предател, неграмотен и силно противен, за 20 годиин с голям зор успя да научи три чужди думи! Говори на диалект, прави великата ни някога държава за посмешище по света с потресаващата си простотия и простащина! Не е злоба, брато! Омраза е!

    Коментиран от #97

    17:51 05.02.2026

  • 89 тоз процец го започна Иван Кистов,

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дориана":

    Специалните проблеми на България
    тоз процес го започнаха Иван Костов,Христо Иванов,Гриша Ганчев,
    Цветан Василев,Сашо Дончев,Иво Прокофиев,
    Огнян Донев,Лозан Панов.От Последния са ви проблемите в съдебната система
    после от 89 г имате Тим, Сик, Вис и др. такива силови групировки
    затова държава няма а демокрация пък хич

    Коментиран от #120

    17:53 05.02.2026

  • 90 84 - и СИК ваксаджия

    11 3 Отговор
    Абе, нищожество! Абе, теляк ланкянски! Твоят идол - неграмотният банкянски селяндур, който ограби, съсипа и срути държавата ни, и срещу Радан кънев да тича, няма да го стигне! Боко Тикваат, СИКаджийската мутра за 20 години с голям зор запамети три чужди думи, а Радан Кънев говори немски, английски и френски като български, високо интелигентен и ерудиран е!

    Коментиран от #94

    17:54 05.02.2026

  • 91 Град Козлодуй

    9 0 Отговор
    Тоя е патологичен Лъжец.

    17:57 05.02.2026

  • 92 Лена

    4 2 Отговор
    Тези специални проблеми Борисов,са характерни за африканския слон и неговото изхождане в саваната!
    Винету,краварите знаят ли в кой континент е България? Близо е до Нигерия!На тропиците!На Екватора!Умник си!

    18:01 05.02.2026

  • 93 ОЛГА

    7 2 Отговор
    Буда , Буда, в клуба на богатите и в сърцето на Европа,гледаме само прегледа на филма,другото го видяхме във
    великото и неповторимо управление!Здравата ни занули!

    18:06 05.02.2026

  • 94 Винаги се чудя

    3 14 Отговор

    До коментар #90 от "84 - и СИК ваксаджия":

    Защо сравняваш несравними неща.Знаеш ли колко много хора говорят чужди езици,но не могат да управляват.Факт е,че ГЕРБ ,с лидер Борисов е ВОДЕЩА политическа партия от 2009 г.Другите,като са толкова кадърни,защо не успяват? Не ми излизай с номера,че им пречат.Факт е,че ГЕРБ помагат на своите общини,пък и на другите,факт е,че не допусна много мигранти в България, нищо,че Борисов не говори турски,факт е ,че Борисов разблокира пари по ПВУ,нищо,че не говори английски и сега ще се чудите,защо хората чиито жилища се санират безплатно ще гласуват за ГЕРБ. Хайде сега,кажи ЕДНО ЕДНИЧКО НЕЩО,което полиглотът Кънев е направил за благото на България.

    Коментиран от #107

    18:07 05.02.2026

  • 95 Елена

    7 2 Отговор
    Според краварите,Борисов ние сме близо до Ниггерия!На тропиците и до Екватора!Умник!Верен на Винету!

    18:11 05.02.2026

  • 96 Хараламби

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Радан":

    Отивай в Пирогов ама звънни по път на 112 да викнат сапьори и да опразнат болницата

    18:12 05.02.2026

  • 97 Чисто и просто

    1 10 Отговор

    До коментар #88 от "до 68 - и банкянски лизач 2":

    Не че е важно,но стотици хиляди човека са доволни от управлението на ГЕРБ. Така че,това,че някой мрази,си е негов проблем,който трябва да се консултира,защото да не се задълбочи.Помисли си кой те е настъпил по мазола.За това попитах,не си ли от т.нар.локали.С омраза нищо не се постига ,само се стига до ЗАДЪНЕНА УЛИЦА,образно казано.

    18:15 05.02.2026

  • 98 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Няма по-гнусно и долно същество от комунист-пребоядисал се на демократ а сега на републиканец.Това е Б.М.БорисOFF!Пътник си Ганьо!Хлъзгав си!Признавам ти но,но не си умен!Тук може да шикълкавиш и да лъжеш,но Тръмп-не можеш подхлъзна!Пътник си!

    Коментиран от #109

    18:15 05.02.2026

  • 99 Симеон

    7 2 Отговор
    Господи,Господи в безпроблемна България има люде живеещи с мисълта,че покрай безплатния обяд има и напълно
    безплатно саниране!Пази Боже,че от 2009 краденето до ден днешен си остава приоритет и главна задача на ГРОБ!

    Коментиран от #105

    18:17 05.02.2026

  • 100 Тоя

    8 2 Отговор
    Крадлив сикаджииско герберски мутрак на гости при трактора или в Белене

    18:19 05.02.2026

  • 101 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    Бойко-Поздрави от Чората!Чака те!

    18:22 05.02.2026

  • 102 Хмм

    6 2 Отговор
    Усещате ли:Операция "Мъдуро-2" с двама прибрани!И двамата крадци охранени!Кои са те ли?Ще се сетите!

    Коментиран от #110

    18:25 05.02.2026

  • 103 Иван

    6 2 Отговор
    Твърде вероятно е ББ да е получил знак към себе си, че е на мушката на американците и той. Досега все минаваше периферно мазничко, доказвайки им своята лоялност. Самият факт, е е толкова активен вече за свои интервюта тук и там, говорят за страх. Но бръщолевене, че той го прави пак за партията си и какви са заслугите й.....издиша. Реши се или вътрешното му самохвалство пак взе връх в последното му интервю при Ризова и завърши с "аз" и "благодарение на мен"! Мазник си е бил през всичките години на управлението си. Излагайки всички постигнати неща за България като свои и претендирайки с тоя или оня, потъвал го по рамото или здраеиссл се с него през годините, вероятно ще му изиграва лоша шега тепърва.

    18:27 05.02.2026

  • 104 Промяна

    4 2 Отговор
    "Специални проблеми","Специална Военна Операция".....Съвпадения някакви или асоциация?Кажи бе Агент Буда!

    18:28 05.02.2026

  • 105 Добре,де

    2 7 Отговор

    До коментар #99 от "Симеон":

    Другите като не са крали,къде са парите.Къде са парите,които финансовия гений Асен Василев прибра от "Хемус",къде са деветте милиарда заем за девет дни,къде са тунели,мостове,заводи? Защо те спират пари,които ни дават безвъзмездно,а Борисов ги разблокирва?Най-много се чудя на хора,които се връзват на голи обещания.Обещават им всичко за което си мечтаят,после Борисов им виновен,че шарлатаните(по Р.Радев) са ги излъгали.

    Коментиран от #112

    18:28 05.02.2026

  • 106 Аз не гласувам за него

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "българина":

    И не познавам никой който да е гласувал.

    18:33 05.02.2026

  • 107 ганю

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Винаги се чудя":

    единствено добро лапа чурката на Иван Костов

    18:36 05.02.2026

  • 108 Ясна е работата

    9 2 Отговор
    "Специалните проблеми" са магнетизацията на некои псевдоевропейци.

    18:36 05.02.2026

  • 109 ганю

    7 2 Отговор

    До коментар #98 от "Последния Софиянец":

    бою и шишито на ел. стол в USA

    18:38 05.02.2026

  • 110 ганю

    8 2 Отговор

    До коментар #102 от "Хмм":

    Операция Бою шкафа и Домуз Пеефски
    на прасетата

    18:40 05.02.2026

  • 111 Погонат

    7 2 Отговор
    ББ е хамелеон. Пред едни говори едно , пред други - второ , а после и трето. На следващия ден все едно не е било , казва съвсем друга версия. И го прави с такава убеденост , все едно сам си вярва !

    18:55 05.02.2026

  • 112 Аз.........

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Добре,де":

    Асен Василев?????
    Май бъркаш.....Гроздан Караджов и 55 000 000 на каса от банката на Ма..о.

    19:23 05.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Яяяаааа

    0 0 Отговор
    Абе Радев защо се крие. .

    Коментиран от #117

    20:48 05.02.2026

  • 115 Курсант

    0 0 Отговор
    Бойковите Шменти- Капели и Хоп изпаднаха намагнитените с народната пара откупени!

    20:56 05.02.2026

  • 116 Сатанчо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Ся ти кат си го пипал, не означава, че всички искат. Хай сега!

    20:57 05.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 ужас

    0 0 Отговор
    Радан Дълбоката.

    00:40 06.02.2026

  • 119 българин

    1 0 Отговор
    Не съм гледал и слушал приказките на нашият 15 годишен "управител" на страната, но ако действително е казал, че Желязков е подписал споразумението поради "лични проблеми между нашата страна и щатите", нещата излизат извън всякакви допустими граници. Да подписваш споразумения в нарушение на интересите на страната е върхът. Така ли са се уреждали всички проблеми за тези 15 години ? И за чии интереси, за народните или за личните?

    10:07 06.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

