Доц. Огнян Минчев: Участието на България в Съвета за мир е прибързано и крие рискове

23 Януари, 2026 17:28

Политологът смята, че българските политици вероятно търсят благосклонност от страна на Тръмп

Подписът на премиера Росен Желязков за присъединяването на България към Съвета за мир не е предизвикал напрежение сред останалите държави от Европейския съюз, но позицията на страната ни в тази инициатива е по-скоро странна. Това заяви политологът доц. Огнян Минчев в ефира на „Пресечна точка“.

По думите му България е втората държава от ЕС, която се е включила в инициативата, като единственият друг европейски лидер е унгарският премиер Виктор Орбан. Според Минчев това поставя страната ни в специфична и трудно обяснима позиция спрямо европейските ѝ партньори.

Политологът подчерта, че Съветът за мир е частна международна инициатива на американския президент Доналд Тръмп. „Тръмп еднолично определя структурата на Съвета – той изпраща покани, приема членове и може да оттегля покани“, посочи Минчев.

Според него фактът, че Съветът за мир се намира под прякото влияние на Тръмп, крие потенциални рискове за България, тъй като част от решенията, вземани в рамките на тази структура, може да не съвпадат с националния интерес на страната.

Доц. Минчев изрази мнение, че българските политици вероятно търсят благосклонност от страна на Тръмп на фона на вътрешнополитическата конкуренция. По думите му присъединяването към Съвета за мир може да се разглежда и като елемент от политическото съперничество между ГЕРБ и евентуалния бъдещ политически проект на Румен Радев.

„Присъединяването на България беше прибързано. Липсваше публично обсъждане и ясен анализ на ползите и рисковете“, подчерта политологът.

Той напомни, че в рамките на следващите три години страната ни ще трябва да вземе решение дали да плати около 1 милиард долара, за да остане постоянен член на Съвета за мир.

Според Минчев Съветът за мир би могъл да се конкурира с Организацията на обединените нации само ако бъде трансформиран в по-широка и публична платформа с ясно разписани права и механизми за участие на всички членове. Въпреки това той изрази скептицизъм, че подобна структура може реално да се превърне в алтернатива на ООН.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    16 3 Отговор
    Историята показва, че в който съюз сме влезнали, следва пълен разпад!

    17:31 23.01.2026

  • 2 Б Машалов

    13 6 Отговор
    КВИ РИСКОВЕ ДОНОСНИК

    17:31 23.01.2026

  • 3 Тези

    15 0 Отговор
    Толкова ,, умни”” български политици първо действат после мислят И непрекъснато се о….. ат

    17:31 23.01.2026

  • 4 Винету

    18 2 Отговор
    Нема как. Иначе Тръмп щеше да ми блокира сметките в Швейцария.

    17:31 23.01.2026

  • 5 Оги Дебелия Трол може

    10 2 Отговор
    да прави като вятъра.

    17:32 23.01.2026

  • 6 малко истински факти

    7 2 Отговор
    Я по добре кажете какво става с порно оскарите , че е по интересно , нашата порно актриса Диана Габровска , ще барне ли утре първото място с порно оскара в ръка ??? Какво ни занимавате с дърти либерализкуфилници

    17:40 23.01.2026

  • 7 бай Даньо

    5 4 Отговор
    Честито Ганчо Промяната! Кмета комунистическа издънка , Президентка комунист, чакаме премиер комунист и Промяната е победила. Ганчоооо!

    Коментиран от #13

    17:40 23.01.2026

  • 9 напротив

    2 0 Отговор
    Това е намек към ЕС, защото след като ни взеха парсата, искат да ни изпратят и поредния Афердинанд.

    17:41 23.01.2026

  • 10 Българин

    7 2 Отговор
    Всички слуги на мамона и на сорос излязоха, защото не могат да понесат, че България ще се бори за мир! И че се наредихме до Тръмп, Орбан, Турция итнт!

    17:42 23.01.2026

  • 11 Посетител

    1 0 Отговор
    Боже, един път да съм съгласен с него... И не толкова "някои политици", колкото един конкретен... Който ревна, че трябва незабавно да се включим в частния клуб на Тръмп... Пусто намагнитване...

    17:44 23.01.2026

  • 12 виктория

    6 1 Отговор
    намагнитеното прасе бърза към кочината!!!

    17:46 23.01.2026

  • 14 Ужас

    4 2 Отговор
    Пак ще ни крадат с милиарди долари за да сме в Съвета за мир

    17:51 23.01.2026

  • 15 Георгиев

    1 2 Отговор
    Що да четем какво е казал този шопар. Между другото аз се чудя от какво живее. Примерно Факти плащат ли му статиите? Като му гледа килограмите, едва ли преживява с бурканче нахут и доматена супа. А иска да го четат. Тогава той трябва да плаща. Та по темата: беше поканен Желев, а хукна Желязков. Ами той, Желязков, си търси работа. Ако го харесат и го вземат на някакъв пост в тази структура.... Не зная как е в английския. Руски сигурно знае, учил го е. Да пробва, не боли глава от това. Ама пищят политолози, Дойче веле и... Ама да пищят, докато ги има.

    17:54 23.01.2026

  • 16 Чиба куче

    3 0 Отговор
    То и народно обсъждане за шиткойна немаше.

    17:55 23.01.2026

  • 17 Чуков

    0 1 Отговор
    Огняне,стига си се лутал във външнополитическите дълбини!

    17:56 23.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Райха загива.България има два изхода -Борда на Тръмп или БРИКС.

    18:00 23.01.2026

  • 19 Горски

    3 1 Отговор
    Бай Дончо не знае, къде се намира Белгия. Нормално е да я е сбъркал с Беларус, а знае ли човек, скоро табелата на град Брюж, може да е и на Кирилица. Май и това наше подписване се очертава последното отмъщение на Тиквата и Шопара към България и българския народ. Помните ли филма "Идиотокрация"? Оказва се, че не било филм, а пророчество. Янките са слаби в познанията си по география , това си пролича и от познанията на Тръмп в тая област. Точно пък санкционирания за корупция Пеевски тръгнал да се подмазва на Тръмп с надеждата да го изкарат от списъка. Обаче това което не знае и не иска да приеме е омразата и отвращението на хората от него и от Борисов. Така, че не само,че си остава в списъка, но провала и излизането му от Парламента и политиката вече са заложени и той сам си го причини с арогантното си и нагло поведение от типа "Аз казах." А, ние казваме- Вън от Парламента и политиката! Николай Младенов е на пряко подчинение на САЩ .Даже всеки направен харч му се възстановява в кредитната му карта оттам. Да го знаете просто. Само името му е българско и родословието в тоталитарните служби преди 1989 г.Както се казва дете на комунистическата репресивна номенклатура, подготвен на запад и превербуван за работа в полза на Запада.

    18:05 23.01.2026

  • 20 007

    1 2 Отговор
    Мнения всякакви, но думите "По-добре да сме на масата, отколкото в менюто" на канадския премиер, казва всичко. Правителството ни в оставка правилно прие поканата на Тръмп за съвета за мир и ако войната свърши сега ще има още 3 години с Тръмп за "победилата" Русия и ако не искаме да сме им в тяхното меню, също е добре да сме готови и за тази маса. Да не се влачим след дамите на ЕС, които се правят на мъже и ни водят с политика на майски бръмбъри, а да се спасяваме с логична дипломация колкото можем.

    18:16 23.01.2026

  • 21 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    0 0 Отговор
    В Конституцията на САЩ пише, че президентът "със съгласието на сената може да сключва международни договори при условие, че две трети от присъстващите сенатори дадат съгласието си".
    Сенатът на САЩ не е давал мандат на Тръмп за "Board of Peace." Това, което се случи вчера е фарс. България стана съучастник на Оранжевия 🤡 в опасната му геополитическа игра, чиято основна цел е да помогне на Путин и да навреди на ЕС. Бойко Борисов и г-н Шиши са пряко отговорни, че намесиха България в този нелеп, посредствен и налудничев театър!
    Борисов и Пеевски са реална заплаха за националната сигурност на страната!

    18:31 23.01.2026

  • 22 ОГИ

    0 0 Отговор
    Абе Огнян Минчев, дори когато изглежда да е прав, пак е крив

    18:35 23.01.2026

