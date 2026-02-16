Новини
Три газови бутилки се взривиха в къща в Асеновградско, жена загина

Три газови бутилки се взривиха в къща в Асеновградско, жена загина

16 Февруари, 2026 11:41 1 339 7

  • взрив-
  • газова бутилка-
  • загинала-
  • тополово

При пожара е загинала Г.Т.Д., жена на 85 години

Три газови бутилки се взривиха в къща в Асеновградско, жена загина - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал и един е пострадал при пожари през изминалото денонощие у нас, съобщават от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Потушени са общо 52 пожара.

В 11:22 ч. вчера е получен сигнал за пожар на къща в с. Тополово, община Асеновград. На мястото са изпратени три пожарни автомобила на РДПБЗН-Пловдив.

При пожара е загинала Г.Т.Д., жена на 85 години. Това е станало преди пристигането на екипите.

В къщата е имало 5 газови бутилки, от които 3 са били монтирани на печки за отопление. Установено е, че три от бутилките са се взривили.

Преки материални щети има при 19 пожара, от които 9 са били в жилищни сгради, 4 – в транспортни средства, 5 – в съоръжения на открито и др.

Извършени са 143 спасителни дейности и помощни операции.

Получени са и пет лъжливи повиквания.


  • 1 кой му дреме

    5 2 Отговор
    тъкмо четох долната статия
    "Европа приключи със запасите от газ за тази зима"
    и ми стана ясно защо нямало газ

    11:43 16.02.2026

  • 2 Гост

    13 1 Отговор
    Немотията и мизерията убива. Ма на кого от вредните отпадъци на наши издръжка му пука?

    11:44 16.02.2026

  • 3 Дрон с газово

    8 1 Отговор
    А в независима Украйна, как е?

    11:45 16.02.2026

  • 4 Мисит

    10 1 Отговор
    85годишна баба,,борави с 5 газови бутилки по 30кг горе-доле всяка,,и печки. Странно,,,,,,!

    Коментиран от #6

    11:57 16.02.2026

  • 5 Нехиs

    13 1 Отговор
    Не можаха да се ограмотят нашите журналя, ей...... Газова бутилка няма как да се взриви. Газ изтича от бутилката и при искра се възпламенява - това е, което се случва, уважаеми журналя. Никаква бутилка не се взривява.

    Коментиран от #7

    12:05 16.02.2026

  • 6 Била е будиска

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мисит":

    И педуфилка

    12:26 16.02.2026

  • 7 На кого обясняваш

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нехиs":

    На тая със слънчевите очила ли ?
    Губиш си времето...

    12:27 16.02.2026

