Три газови бутилки се взривиха в къща в Асеновградско, жена загина

Един човек е загинал и един е пострадал при пожари през изминалото денонощие у нас, съобщават от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Потушени са общо 52 пожара.
В 11:22 ч. вчера е получен сигнал за пожар на къща в с. Тополово, община Асеновград. На мястото са изпратени три пожарни автомобила на РДПБЗН-Пловдив.
При пожара е загинала Г.Т.Д., жена на 85 години. Това е станало преди пристигането на екипите.
В къщата е имало 5 газови бутилки, от които 3 са били монтирани на печки за отопление. Установено е, че три от бутилките са се взривили.
Преки материални щети има при 19 пожара, от които 9 са били в жилищни сгради, 4 – в транспортни средства, 5 – в съоръжения на открито и др.
Извършени са 143 спасителни дейности и помощни операции.
Получени са и пет лъжливи повиквания.
