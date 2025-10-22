Задържаният за убийството на 15-годишно момче е в Националната кардиологична болница

15-годишното момче, което беше задържано за убийството на свой връстник в мол в София, е в Националната кардиологична болница (Трата градска болница), съобщи бТВ.
Направени са му всички изследвания и консултации и е в стабилно състояние, уточниха от лечебното заведение. Не се знае докога ще остане там.
Без решение остана вчера гледането на мярката за неотклонение на обвинения за убийството в столичен мол. Причината – на младежа му стана лошо и се наложи да бъде откаран за изследвания в болница.
По искане на Софийската градска прокуратура, магистратите обсъждаха налагането на най-тежката мярка – „задържане под стража“.
Заседанието се провеждаше при закрити врата, обвиняемият е непълнолетен. То продължи повече от 4 часа, защото на два пъти беше прекъснато. Първо – заради проблеми, свързани с говора на 15-годишното момче. Накрая на обвиняемия му прилоша и се наложи да дойдат медици на Спешна помощ.
Престъплението беше извършено в неделя вечерта в мола на бул. „Александър Стамболийски“ в София – след спречкване между две 15-годишни момчета едното беше намушкано с нож. Раненото момче беше закарано бързо в болница „Пирогов“, но въпреки усилията на лекарите почина.
1 Здравната каца
13:35 22.10.2025
2 1488
сички са избиратели на феномена с голямото Д
13:36 22.10.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
13:37 22.10.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7
13:43 22.10.2025
5 456
13:48 22.10.2025
6 Той е милостив но едва ли колкото бг съд
13:49 22.10.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тека е,расте смело джендър поколение!НО с това поколение ще победим Расията,само стой та гледай!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
13:50 22.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 добър артист
и родителите ще охлаждат таратор
13:51 22.10.2025
10 истина ти казвам
13:55 22.10.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
13:56 22.10.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #13
13:58 22.10.2025
13 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Тека е,милото момче е с порок на сърцето!🦧🦍😪🦍🦧
14:02 22.10.2025
14 Адвокат
14:03 22.10.2025
15 оценка
14:03 22.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Към Факти
14:08 22.10.2025