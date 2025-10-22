Новини
Задържаният за убийството на 15-годишно момче е в Националната кардиологична болница

22 Октомври, 2025 13:33 1 074 17

  • национална кардиологична болница-
  • 15-годишен-
  • трета градска болница-
  • мол

Гледането на мярката му вчера остана без решение, защото му прилоша

Задържаният за убийството на 15-годишно момче е в Националната кардиологична болница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

15-годишното момче, което беше задържано за убийството на свой връстник в мол в София, е в Националната кардиологична болница (Трата градска болница), съобщи бТВ.

Направени са му всички изследвания и консултации и е в стабилно състояние, уточниха от лечебното заведение. Не се знае докога ще остане там.

Без решение остана вчера гледането на мярката за неотклонение на обвинения за убийството в столичен мол. Причината – на младежа му стана лошо и се наложи да бъде откаран за изследвания в болница.

По искане на Софийската градска прокуратура, магистратите обсъждаха налагането на най-тежката мярка – „задържане под стража“.

Заседанието се провеждаше при закрити врата, обвиняемият е непълнолетен. То продължи повече от 4 часа, защото на два пъти беше прекъснато. Първо – заради проблеми, свързани с говора на 15-годишното момче. Накрая на обвиняемия му прилоша и се наложи да дойдат медици на Спешна помощ.

Престъплението беше извършено в неделя вечерта в мола на бул. „Александър Стамболийски“ в София – след спречкване между две 15-годишни момчета едното беше намушкано с нож. Раненото момче беше закарано бързо в болница „Пирогов“, но въпреки усилията на лекарите почина.


  • 1 Здравната каца

    18 2 Отговор
    Евала, ще му платим престоя

    13:35 22.10.2025

  • 2 1488

    11 4 Отговор
    какво е общото между туй момче, стоичков, фамилия стораро и бащата на сияна ?
    сички са избиратели на феномена с голямото Д

    13:36 22.10.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 4 Отговор
    Тц тц,тц!Какви крехки и нежни души дава на света Майка България!Дано БХК да се намеси, и момчето да се прибере в къщи при милото си семейство.🌈🦍🥳🤣👍

    13:37 22.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 0 Отговор
    навремето се биехме джентълменски , да ритнеш паднал беше позор! сега и ножове вадят...

    Коментиран от #7

    13:43 22.10.2025

  • 5 456

    14 0 Отговор
    Научили са го ,да се прави на болен за да избегне панделата.

    13:48 22.10.2025

  • 6 Той е милостив но едва ли колкото бг съд

    6 0 Отговор
    Могат значи леко да се забавят с реанимацията и да оставят съдебните дела на Господ!

    13:49 22.10.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тека е,расте смело джендър поколение!НО с това поколение ще победим Расията,само стой та гледай!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    13:50 22.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 добър артист

    5 0 Отговор
    Лошото е че ще си вземе ТЕЛКче

    и родителите ще охлаждат таратор

    13:51 22.10.2025

  • 10 истина ти казвам

    6 0 Отговор
    Тц,тц,тц тии да видиш! Сигански номера! Току виж осъдил дъравата! Ама не е луд тоя дето яде баницата!

    13:55 22.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    СЕГА И "БЕЗПЛАТНО " ГО ПРЕГЛЕДАХА ЗА НАША СМЕТКА.

    13:56 22.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    0 7 Отговор
    Момчето е извършило убийство при самозащита. Но е бедно, родителите нямат пари за адвокат и ще отнесе тоягата. Ако не пукне като куче в болницата. За добро лечение също трябват пари. Особено в кардиология.

    Коментиран от #13

    13:58 22.10.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Тека е,милото момче е с порок на сърцето!🦧🦍😪🦍🦧

    14:02 22.10.2025

  • 14 Адвокат

    1 0 Отговор
    Клиентът ми съжалява и обеща, че друг път няма да прави така. Моля да бъде освободен!

    14:03 22.10.2025

  • 15 оценка

    1 0 Отговор
    "Не се знае докога ще остане там." ЗНАЕ СЕ,ЗНАЕ СЕ. ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛОТО МУ. ДО ТОГАВА ЩЕ ДА Е В ТРЕТА,В ЧЕТВЪРТА БОЛНИЦА .....И Т.Н. Катаклизми разни.Има ги масово в Бългерията.

    14:03 22.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Към Факти

    1 0 Отговор
    Приятели ,съвсем сериозно- разследвайте ,нали имате безстрашни журналисти

    14:08 22.10.2025

