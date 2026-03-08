Шаламанов: До момента са изведени около 2600 човека от над 11 страни, където има риск от ракети и дронове

Заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов увери, че всички български граждани, които се нуждаят от евакуация от засегнати от конфликти райони, получават необходимата грижа. В ефира на „Събуди се“ по Нова телевизия той подчерта: „Категорично никой българин не е изоставен. Тази евакуация показва, че държавата наистина се грижи за своите граждани“.
Шаламанов обясни, че приоритет в евакуационната операция са българите в райони на военни действия. „До момента са изведени около 2600 човека от над 11 страни, където има риск от ракети и дронове“, каза той и уточни, че процесът се координира от кризисния щаб в сътрудничество с туризма, транспорта и външните представителства.
По темата за критиките, че някои полети са били използвани от политици и известни личности, Шаламанов поясни: „Не всички полети се координират от кризисния щаб. Част от тях са търговски и хората са закупили билети сами. Първите полети, организирани от държавата, следват ясни указания за приоритет на хуманитарните случаи.“
Във връзка с киберзаплахите заместник-министърът отбеляза, че сайта на външното министерство, който служи за регистрация на гражданите за евакуация, е претоварен и е имало индикации за кибератаки, но изтичане на данни няма. „В момента се вземат всички мерки за защита на информацията за лични данни и здравословно състояние на гражданите“, обясни той.
Шаламанов също коментира сигурността на страната в контекста на конфликта в Близкия изток: „Рискът за България от ракети и дронове от Иран практически не съществува. Цялото ни покритие е обезпечено от противоракетния щит на НАТО, а информационно-психологическите атаки остават основната заплаха.“
Шаламанов посочи, че в Иран има 48 български граждани и 14 ирански граждани, членове на семейства. Оттам само една българка е пожелала да бъде изведена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
13:55 08.03.2026
2 От Врат
13:57 08.03.2026
3 Белене
13:58 08.03.2026
4 Вазелин шамандуроф
14:06 08.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Със....
14:06 08.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ъхугжф
14:10 08.03.2026
9 Тая марионетка
14:18 08.03.2026
10 ххххххх
14:20 08.03.2026
11 Сюлейман оff
14:21 08.03.2026
12 ххххххх
14:27 08.03.2026
13 Олга
14:36 08.03.2026
14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
15 Шаламанов ти си позор
НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и подлогите в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " . Не гласувайте за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !
Коментиран от #19
14:46 08.03.2026
16 Мафия ни управлява
14:46 08.03.2026
17 Така е
14:47 08.03.2026
18 Питаме
14:48 08.03.2026
19 Син на Слънцето
До коментар #15 от "Шаламанов ти си позор":От къде дойде след 16 век Картофа и спаси света от глад? - От Америка!
От къде дойде след 16 век Царевицата и спаси света от глад? - От Америка!
От къде дойде след 16 век Слънчогледа и спаси света от глад? - От Америка!
От къде дойдоха след 16 век Доматите и спасиха света от глад? - От Америка!
От къде дойдоха след 16 век Сладките Чушки и Лютите Чушки и спасиха света от глад? - От Америка!
От къде дойдоха след 16 век Пуйките и спасиха света от глад? - От Америка!
Българинът Драган Охридски - (Алонсо де Охеда) - откривателят на Америка!
Западните учени, които никога не са взимали такива български очила и български компас на родолюбието, се загубват в един безкраен лабиринт от противоречие и накрая стигат винаги до една безизходица, при която действията на Алонсо де Охеда са лишени от всякаква логика и смислено съдържание. Нито един от тези западни учени не е допускал, че Алонсо де Охеда не е испанец и никога не се е чувствал такъв. Той не е възнамерявал да живее до края на дните си в Испания. Но колкото странно и изненадващо да звучи, Алонсо де Охеда е българин. Истинското му име е Драган от Охрид или Драган Охридски
14:51 08.03.2026
20 Шаламанов във Външно
14:52 08.03.2026