Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Пенсионната реформа влиза в пленарната зала

Пенсионната реформа влиза в пленарната зала

11 Февруари, 2026 07:52 1 952 31

  • пенсионна реформа-
  • гласуване-
  • нс

Миналата седмица промените в Кодекса за социално осигуряване получиха одобрението на социалната комисия с почти пълно единодушие, но без присъствието на социалния министър

Пенсионната реформа влиза в пленарната зала - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пенсионната реформа минава на първо четене в пленарната зала. Миналата седмица промените в Кодекса за социално осигуряване получиха одобрението на социалната комисия с почти пълно единодушие, но без присъствието на социалния министър.

Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд.

До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента. Идеята сега е да се въведе „мултифондова система” - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пладнешки обир

    37 1 Отговор
    напълно безмислено е да се гърчиш на тая територия

    07:54 11.02.2026

  • 2 ООрана държава

    40 0 Отговор
    Какво ще реформират тия м@лоумници в оставка?

    Коментиран от #3

    07:55 11.02.2026

  • 3 Правителството е в "оставка"

    33 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Парламента работи непрекъснато и получава заплата целогодишно. При това много висока заплата.

    07:58 11.02.2026

  • 4 Бързат колкото се може

    39 0 Отговор
    да се подарят, концесионират, приватизират, обслужат частни интереси. Ттакива важни промени не могат да се извършват от кабинет в оставка.
    Най- полезни 240 депутата ще са ако нищо не правят и отидат завинаги в аналите на историята като "о.м.р.а.з.н.и правителства".
    След 1945 г. на Територията не са се провеждали "честни избори". Станахме 5 милиона за 36 г. Фондовете им били важни. Те не гледат, че в Германия вдовишките и наследствените добавки и пенсии са 90% от пенсия на починал.
    Не изчакаха да стигнем нивото на Запада, за да приемем единицата им.

    07:59 11.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аква

    33 0 Отговор
    След като ни убихте с криминалното реалити, НЕ НИ УБИВАЙТЕ втори път с пенсионните си извращения!

    08:02 11.02.2026

  • 8 честен ционист

    24 0 Отговор
    "създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек."

    Защо сте пропуснали да споменете, че "подфондовете" имат различна степен риск и обикновените баби и дедовци ще са в най-рисковия и пенсиите им може да се стопят.

    08:03 11.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 0 Отговор
    Ехо , поколението WC ли, (00) ли, джам дзън ли ,
    нали ги свалихте бе 🤔❓
    А те ще разиграват в бинго зали Вашите пенсии🤔❗

    Коментиран от #11

    08:05 11.02.2026

  • 10 Пич

    29 0 Отговор
    Ще ограбят парите на хората безцеремонно, с уж пропаднали инвестиции !!! Защо...?! Защото ви принуждават да избирате инвестиции, независимо коя ще изберете !!! Не видях предвидена възможност, да откажете инвестиции !!!

    08:06 11.02.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И ще Ви оставят ГОЛемИ .... пенисии...

    08:06 11.02.2026

  • 12 Механик

    29 0 Отговор
    Айде стига циркове, а! ПЕНСИОННА РЕФОРМА???
    Отменете ги направо тия пенсии и да с е приключва вече с тоя цирк! Поне не ни обиждайте да маскирате грабежа на средствата на хората с разни думи като РЕФОРМА!
    Кажете си направо, че трябва да работим за хляб и вода докато мърдаме. И даже направете както искаха да правят японските ви колеги. Когато някой остарее и не може да работи, да го приспивате като остаряло куче.

    Коментиран от #17

    08:13 11.02.2026

  • 13 Реално кризата от 2008 г.

    19 0 Отговор
    рефлектира върху пенсиите на хората по света, защото пенсиите се "залагаха", много българи тогава се върнаха на Територията и останаха без жилища и пенсии в частни фондове.
    На малко по-късен етап ЕС се сблъска с последствията на кризата от 2008 г. и започна безобразното печатане на пари, а малко по-късно и дълговите спирали на ЕЦБ. Тогава територията я спасиха Валутен Борд и национална парична единица.

    08:19 11.02.2026

  • 14 Гага

    20 0 Отговор
    Голямо бързане, без да са уточнени редица детайли - лобито работи яко за наша сметка

    08:24 11.02.2026

  • 15 Най сигурната инвестиция е

    18 0 Отговор
    Покупката на злато от което може да се правят монети при евентуално вувеждане на златен стандарт в бъдещето

    08:29 11.02.2026

  • 16 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    13 1 Отговор
    лагард от ецб каза - пенции йокмусун

    08:31 11.02.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    А за процедурата по ЕFтаназия работникът ли ще си плаща😉😉😉

    08:32 11.02.2026

  • 18 разбрал

    17 0 Отговор
    Поредната пирамида. Така наречената държавна кражба.

    08:45 11.02.2026

  • 19 Аз не знам защо пенсионните фондове

    13 0 Отговор
    Не са купували злато толкова години ами са държали пари в брой и сега се чудят как да уредят номенклатурци да разиграват кеша събиран толкова години

    08:47 11.02.2026

  • 20 Европенсия

    9 0 Отговор
    Да внимават с пенциите, щото може и да дърти, но имат здрави, дебели бастуни.

    08:51 11.02.2026

  • 21 Хиляди останаха без пенсии

    22 0 Отговор
    защото 90-те години за да оцелеят работеха за новите чорбаджии без осигуровки!
    Къде е скапаната държава?

    08:52 11.02.2026

  • 22 Ако нямаш стаж,

    13 2 Отговор
    не можеш да се пенсионираш! Защо?
    Например, имаш 30 г. стаж, вместо 42. Защо не изчислят пропорционално на стажа съответната пенсия?

    08:56 11.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дид

    8 0 Отговор
    Ще ви пенсионират скоро на 70 г., т.е.ще харчите пенсията си ама на куково лято.

    09:04 11.02.2026

  • 28 Град Козлодуй

    11 0 Отговор
    Т.нар. "Втори пенсионен фонд" е една док аз ана пир а мида!От 2000 г. това е форма на ог раб ване на работещите.....Някой може ли да гарантира,че този "фонд" не е празен?!Това е поредната из мама - като масо вата при ват изация!

    09:05 11.02.2026

  • 29 Защо

    8 0 Отговор
    спи и икономическата полиция да погва и телк-овете

    Коментиран от #31

    09:08 11.02.2026

  • 30 Тоест, чудят се

    7 0 Отговор
    как да откраднат на хората парите!Тиквата и друг път е посягал на парите на най-бедните пенсионери.Да му изсъхнат ръцете дано!

    09:10 11.02.2026

  • 31 Това е въпросът

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Защо":

    Над 5 млрд лева годишно плаща бюджета за незаконни ТЕЛК-ове. Цели цигански фамилии, махали и квартали са с такива- от деца до старци. Най-популярни заболявания са общите и "смяната" на стави. Познавам циганки с ТЕЛК, които веднага щом се сдобият с такъв, веднага заминават за Англия да работят. Данъци в България не плащат.И ние ги издържаме...пеевските избиратели. Народе????

    09:19 11.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове