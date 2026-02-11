Пенсионната реформа влиза в пленарната зала

Пенсионната реформа минава на първо четене в пленарната зала. Миналата седмица промените в Кодекса за социално осигуряване получиха одобрението на социалната комисия с почти пълно единодушие, но без присъствието на социалния министър.

Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд.

До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента. Идеята сега е да се въведе „мултифондова система” - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек.