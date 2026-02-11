Пенсионната реформа влиза в пленарната зала

Пенсионната реформа минава на първо четене в пленарната зала. Миналата седмица промените в Кодекса за социално осигуряване получиха одобрението на социалната комисия с почти пълно единодушие, но без присъствието на социалния министър.
Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд.
До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента. Идеята сега е да се въведе „мултифондова система” - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на конкретния човек.
1 пладнешки обир
07:54 11.02.2026
2 ООрана държава
Коментиран от #3
07:55 11.02.2026
3 Правителството е в "оставка"
До коментар #2 от "ООрана държава":Парламента работи непрекъснато и получава заплата целогодишно. При това много висока заплата.
07:58 11.02.2026
4 Бързат колкото се може
Най- полезни 240 депутата ще са ако нищо не правят и отидат завинаги в аналите на историята като "о.м.р.а.з.н.и правителства".
След 1945 г. на Територията не са се провеждали "честни избори". Станахме 5 милиона за 36 г. Фондовете им били важни. Те не гледат, че в Германия вдовишките и наследствените добавки и пенсии са 90% от пенсия на починал.
Не изчакаха да стигнем нивото на Запада, за да приемем единицата им.
07:59 11.02.2026
7 Аква
08:02 11.02.2026
8 честен ционист
Защо сте пропуснали да споменете, че "подфондовете" имат различна степен риск и обикновените баби и дедовци ще са в най-рисковия и пенсиите им може да се стопят.
08:03 11.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
нали ги свалихте бе 🤔❓
А те ще разиграват в бинго зали Вашите пенсии🤔❗
Коментиран от #11
08:05 11.02.2026
10 Пич
08:06 11.02.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И ще Ви оставят ГОЛемИ .... пенисии...
08:06 11.02.2026
12 Механик
Отменете ги направо тия пенсии и да с е приключва вече с тоя цирк! Поне не ни обиждайте да маскирате грабежа на средствата на хората с разни думи като РЕФОРМА!
Кажете си направо, че трябва да работим за хляб и вода докато мърдаме. И даже направете както искаха да правят японските ви колеги. Когато някой остарее и не може да работи, да го приспивате като остаряло куче.
Коментиран от #17
08:13 11.02.2026
13 Реално кризата от 2008 г.
На малко по-късен етап ЕС се сблъска с последствията на кризата от 2008 г. и започна безобразното печатане на пари, а малко по-късно и дълговите спирали на ЕЦБ. Тогава територията я спасиха Валутен Борд и национална парична единица.
08:19 11.02.2026
14 Гага
08:24 11.02.2026
15 Най сигурната инвестиция е
08:29 11.02.2026
16 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
08:31 11.02.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Механик":А за процедурата по ЕFтаназия работникът ли ще си плаща😉😉😉
08:32 11.02.2026
18 разбрал
08:45 11.02.2026
19 Аз не знам защо пенсионните фондове
08:47 11.02.2026
20 Европенсия
08:51 11.02.2026
21 Хиляди останаха без пенсии
Къде е скапаната държава?
08:52 11.02.2026
22 Ако нямаш стаж,
Например, имаш 30 г. стаж, вместо 42. Защо не изчислят пропорционално на стажа съответната пенсия?
08:56 11.02.2026
27 Дид
09:04 11.02.2026
28 Град Козлодуй
09:05 11.02.2026
29 Защо
Коментиран от #31
09:08 11.02.2026
30 Тоест, чудят се
09:10 11.02.2026
31 Това е въпросът
До коментар #29 от "Защо":Над 5 млрд лева годишно плаща бюджета за незаконни ТЕЛК-ове. Цели цигански фамилии, махали и квартали са с такива- от деца до старци. Най-популярни заболявания са общите и "смяната" на стави. Познавам циганки с ТЕЛК, които веднага щом се сдобият с такъв, веднага заминават за Англия да работят. Данъци в България не плащат.И ние ги издържаме...пеевските избиратели. Народе????
09:19 11.02.2026