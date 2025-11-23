Пропаст между регионите у нас

България се развива икономически „на две скорости“ - това е изводът от проучването на Института за пазарна икономика върху много от ключовите икономически и социални фактори, посочи бТВ.
От комплексните оценки по икономическо развитие се вижда ясното разделение. В групата на градовете с много добро развитие са столицата, Варна, Пловдив, Бургас и Габрово, чиято концентрирана промишлена база поддържа висок стандарт на живот.
Добро е развитието в Русе и област София.
С жълто на нашата карта са маркирани областите в средната група по икономическо развитие - 8 областни града. Шумен, Враца, Перник, Благоевград, Търново, Стара Загора, Ловеч и Ямбол.
Най-голяма е групата на незадоволително развитие - виждате градовете оцветени в оранжево.
А най-лоша е ситуацията в Кърджали, Монтана, Видин и Силистра.
Индикаторите, които формират тези оценки, са свързани с производството, заетостта, пътната настилка, канализацията, приходите на общините и много други.
Обръщаме внимание и на данните за населението, живеещо под линията на бедност за страната. Става въпрос за повече от една пета средно за цялата страна.
Ситуацията обаче е под средната само в единични области. Най-нисък дял на бедно население има в София и Варна.
Изключително високи са числата във Силистра, Пазарджик, Видин, Разград и Сливен - тук средно около 35% са под прага на бедността.
Всички тези данни анализираме с икономиста Петър Ганев от Института за пазарна икономика.
„Спокойно можем да кажем, че у нас скоростите са повече от две – едната със сигурност е скоростта на столицата, но можем да видим различни скорости между юг и север, между 4/5 водещи икономически центрове“, каза той.
И обясни – това като тенденция е донякъде нормално.
„Въпросът е какъв е шансът на всеки от тези икономически центрове все пак да създава богатство, да създава добро място за живот, така че хората там да не го напускат, и да има влияние на картата. Докато София оказва влияние на от 30 до 50 общини, един център като Русе оказва влияние на 3 или 4 общини около себе си“, допълни икономистът.
По думите му вече и на север има центрове с положителен приток на население. Такива са Велико Търново и Русе.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Домакините захлебиха
12:40 23.11.2025
2 Пустиняк
Коментиран от #34
12:40 23.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Стенли
12:48 23.11.2025
7 Безработен 🏠
Коментиран от #16
12:51 23.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стенли
До коментар #5 от "Сатана Z":Те нека да се самоопределят колкото си искат но щом живеят на територията на България ще спазват законите на страната впрочем така наречените български турци и помаци в голямата си част са много съвестни граждани по голям проблем са така наречените роми
Коментиран от #14
12:53 23.11.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
че плаши децата🖕
12:55 23.11.2025
11 Сусу Манарата
12:56 23.11.2025
12 Марко
Всеки, който е живял в САЩ знае, че има сериозни разлики в доходите между високоразвитите и царевичните щати, например. Това поражда значителна вътрешна миграция - 90% от младите американци, имали лошия шанс да се родят сред крави и фермери, мечтаят да се телепортират в някой от благословените мегаполиси. Успяват по-малък процент от желаещите, защото интеграцията в градска среда и за местните хора не е проста работа.
Но процесът така или иначе си върви.
Няма особена драма, особено като се има предвид, че рано или късно ще сработят механизми, които ще обърнат посоката. Пазарът си знае работата.
Само ипитата в Института за пазарна икономика не знаят това.
12:58 23.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И аз потдържах това мнение но вече не
До коментар #9 от "Стенли":Не са съвестни нито едните нито другите за третите да не говорим те са напаст божия. Но не забравяй че ромите са заселени умишлено от османците да тровят допълнително живота на хората.
13:02 23.11.2025
15 име
13:06 23.11.2025
16 Лидл големия спортен спонсор
До коментар #7 от "Безработен 🏠":Не е ли той работодател в Равно поле?
13:06 23.11.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Кое от него е НЕ ценз УРНА част🤔❓
Във връзка със статуята на
Смъртта ( нямаща нищо общо с лика на Св. София) в центъра на столицата на България мнозина все още не могат да осъзнаят следното:
НЕ Е ЛИ ВЯРНО ЧЕ
– черните дрехи са траурно облекло;
НЕ Е ЛИ ВЯРНО ЧЕ
– в дясната си ръка статуята държи погребален венец;
НЕ Е ЛИ ВЯРНО ЧЕ
- в лявата си ръка статуята държи монети, с които по традиция се затварят очите на мъртвите;
НЕ Е ЛИ ВЯРНО ЧЕ
– върху ръката на статуята е кацнала кукумявка – птицата на смъртта в българската народна традиция;
НЕ Е ЛИ ВЯРНО ЧЕ
– върху лицето си статуята носи златна погребална маска – според древната тракийска традиция.
Интересно, каква ли, както е модно да се казва, “енергия” излъчва този погребален символ в символичния център на България.
ТРИ Е НЕ ТО НЯМА ДА ПРОМЕНИ ИСТИНАТА❗
13:08 23.11.2025
18 Феникс
Коментиран от #25
13:12 23.11.2025
19 Навсякъде
Но това е за малцина.
13:12 23.11.2025
20 Смях в залата
Коментиран от #31
13:19 23.11.2025
21 айфаб
13:21 23.11.2025
22 Исторически парк
Коментиран от #29
13:22 23.11.2025
23 ха, ха, ха...
Седиш ли на два стола винаги на финала си на земята.
13:22 23.11.2025
24 Кви две скорости,
Останахме има-няма 6 милиона с турците и циганите, без тях я има 4 милиона, я не…
Коментиран от #26
13:23 23.11.2025
25 007 /агент/
До коментар #18 от "Феникс":90% в парламента и по улиците на София са МЕКАЩИ.
Сам си отговори
13:28 23.11.2025
26 Арменците и евреите са важни щото те са
До коментар #24 от "Кви две скорости,":Умни и интелигентни и знаят че трябва да се приеме еврото безпрекословно и да влезем в Еврозоната въпреки че Армения и Израел не са в еврозоната ама нас трябва да ни натикат там. И другите съгласни нихилисти еничари и всякакви герберасти тем подобни.
13:29 23.11.2025
27 Защо ли
13:36 23.11.2025
28 Трудно начало
13:37 23.11.2025
29 Има "важни" хора
До коментар #22 от "Исторически парк":Които точат обща вода и това вече много години. Но са явно комбина и никой нищо не им казва.
13:39 23.11.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:42 23.11.2025
31 Перник
До коментар #20 от "Смях в залата":е като краен квартал на София, и вероятно половината население работи в София, докато жилищата са на цени примерно 1000-2500 евро/квадрата, т.е. наполовина по-евтино от столицата. Та наистина не знам как може Перник да е след Габрово или Русе в тази класация, дори не знам как ще е след Бургас и Варна, където се разчита много на туризъм и само няколко силни месеца в годината. Няма държава с пазарна икономика без неравномерно развитие на регионите, въпросът е да не се стигне до разлика от три-четири пъти между регионите като заплати, защото извън жилищата и повечето услуги, всичко друго е със сходни цени и тотално ще обезлюди някои области у нас.
Коментиран от #33
13:42 23.11.2025
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
13:42 23.11.2025
33 П.А Д.
До коментар #31 от "Перник":Не се обиждай, но ако смяташ, че три месеца летен сезон могат да направят който и да било град богат, просто ми е жал за тебе... Хиляда пъти по-перспективна е ситуацията с туризма примерно в Пловдив или Търново, които привличат туристи целогодишно.
Коментиран от #36
14:01 23.11.2025
34 Ще окьоравееш
До коментар #2 от "Пустиняк":Га всичкото село дойде у Софията. Те тогава няма да има неравенство. Всичко ще е София от рук до морето и до Дунава.
14:39 23.11.2025
35 Мара го бара
15:40 23.11.2025
36 Не се обиждай
До коментар #33 от "П.А Д.":Ама опитай да четеш по-внимателно, коментари в нета как да е, но договори, противопоказания за лекарства и подобни. Това казвам, че Варна и Бургас разчитат много на летния сезон, който преко сили е от средата на май до средата на септември, реално силен юли и август и не съм сигурен, че компенсира факта, че голяма част от перничани получават целогодишно заплати в София. Пловдив за мен не е туристически град, но просто въпрос на вкус.
16:38 23.11.2025
37 Софето е град държава
16:48 23.11.2025