Пропаст между регионите у нас

България се развива икономически „на две скорости“ - това е изводът от проучването на Института за пазарна икономика върху много от ключовите икономически и социални фактори, посочи бТВ.

От комплексните оценки по икономическо развитие се вижда ясното разделение. В групата на градовете с много добро развитие са столицата, Варна, Пловдив, Бургас и Габрово, чиято концентрирана промишлена база поддържа висок стандарт на живот.

Добро е развитието в Русе и област София.

С жълто на нашата карта са маркирани областите в средната група по икономическо развитие - 8 областни града. Шумен, Враца, Перник, Благоевград, Търново, Стара Загора, Ловеч и Ямбол.

Най-голяма е групата на незадоволително развитие - виждате градовете оцветени в оранжево.

А най-лоша е ситуацията в Кърджали, Монтана, Видин и Силистра.

Индикаторите, които формират тези оценки, са свързани с производството, заетостта, пътната настилка, канализацията, приходите на общините и много други.

Обръщаме внимание и на данните за населението, живеещо под линията на бедност за страната. Става въпрос за повече от една пета средно за цялата страна.

Ситуацията обаче е под средната само в единични области. Най-нисък дял на бедно население има в София и Варна.

Изключително високи са числата във Силистра, Пазарджик, Видин, Разград и Сливен - тук средно около 35% са под прага на бедността.

Всички тези данни анализираме с икономиста Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

„Спокойно можем да кажем, че у нас скоростите са повече от две – едната със сигурност е скоростта на столицата, но можем да видим различни скорости между юг и север, между 4/5 водещи икономически центрове“, каза той.

И обясни – това като тенденция е донякъде нормално.

„Въпросът е какъв е шансът на всеки от тези икономически центрове все пак да създава богатство, да създава добро място за живот, така че хората там да не го напускат, и да има влияние на картата. Докато София оказва влияние на от 30 до 50 общини, един център като Русе оказва влияние на 3 или 4 общини около себе си“, допълни икономистът.

По думите му вече и на север има центрове с положителен приток на население. Такива са Велико Търново и Русе.