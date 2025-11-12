Новини
България »
Димитър Зоров: Немалка част от продуктите с наименование "българско сирене" имат различни нерегламентирани примеси

12 Ноември, 2025 09:48 396 10

  • сирене-
  • кашкавал-
  • млечни продукти

Асоциацията на млекопреработвателите е била яростен застъпник да се въведе понятието "бяло сирене“ за сирене, произведено по БДС

Димитър Зоров: Немалка част от продуктите с наименование "българско сирене" имат различни нерегламентирани примеси - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Освен тези, които ги произвеждат, голяма вина за фалшивите млечни продукти, имат и тези, които го купуват, т.е. крайният потребител. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров по повод подадените от Министерството на земеделието и храните информация, че 9500 т фалшиво сирене са продали мандрите за 9 месеца на тази година.

По думите му малко са ресторантите и туристическите обекти в България, които купуват истинско сирене заради цената, да не говорим за сирене по ЗНП. "Искаме да повишаваме туристическата услуга, искаме да е доволен туристът, а накрая го храним и му даваме боклуци с единствената отправна точка да е по-ниска и по-евтина цената.“

"Всичко се знае, няма нещо, което да е тайна,“ каза още гостът и призова БАБХ да си върши съвестно работата. Според него в момента в лицето на министър Тахов има политическата решителност да се справят с именно това нерегламентирано предлагане, но това е част от проблема. "Има една немалка част продукти, които се водят с наименование българско сирене, а вътре са с различни примеси и добавки, които са нерегламентирани, които са влагозадържащи,“ каза той и призова потребителите да не купуват по-евтино сирене, "защото това не е безопасен продукт“.

Зоров обясни още, че Асоциацията на млекопреработвателите е била яростен застъпник да се въведе понятието "бяло сирене“ за сирене, произведено по БДС преди, а сега по ЗНП, т.е. с 54-56% водно съдържание, но предложението не е било прието, включително на Комисията по земеделие с председател тогава Десислава Танева и тези след нея.

"Ние и тогава обясняваме, и сега казваме, че в самото наименование на тези предприятия пише: Млекопреработвателно предприятие, не пише "химически завод“ или "лаборатория за еди какво си“. И тези предприятия са създадени да преработват мляко и да произвеждат млечни продукти по рецептите, които са познати от над 100 години в България.“

"Държавата е главният виновник този процес да го има. И това не може да продължава безкрайно. Държавата трябва да има политическата роля да се справи с този процес, а не лицемерно да говори: ами виждате, има добавки. Кой е виновен? Производителят. Да, той в случая, когато лъже. Ама в другите случаи, когато ти си му разрешил и не вземаш никакви мерки при контрола и в двата случая? Трябва да има някакъв минимален праг, от който да почне да се расте,“ категоричен е председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    7 1 Отговор
    Егати наглеца още малко и ще изкара крайния купувач виновен за бо.луците произвеждат.

    Коментиран от #9

    09:50 12.11.2025

  • 2 Абе

    3 0 Отговор
    На тоа дедо му се е казвал Зоро.

    09:53 12.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Зоров произвежда най-големите боклуци.

    09:54 12.11.2025

  • 4 в кратце

    2 0 Отговор
    Маската на Зоро не яде подправено сирене.

    09:54 12.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Продукцията на Зоров е боклук на високи цени. А усвои десетки милиони еврофондове.

    09:56 12.11.2025

  • 6 Ах Ох

    1 0 Отговор
    Маската на Зоро, ахахахахахаааа 😎🤣🖕

    09:56 12.11.2025

  • 7 инж технолог по хранене

    0 0 Отговор
    Ако българският държавен стандарт не важи за сирената,то какви тогава са тези видове сирене? Какво ядем? Това трябва да се запитаме.

    09:56 12.11.2025

  • 8 затова в изработката е нужно да се

    0 0 Отговор
    контролират от детски диетолози . да няма отровители и последващи деменсии и рак . у нас има 300 000 раково болни . и сирени фабрики около 40 000 . всеки има право да забогатява . изнасят за къде ли не . но не правят гауда и ементал . а вносно е по 40-50 лева . примамливо е да правят . е пак ще сложат палма и нишесте , някои консерванти и подсладители . много от производителите на сирена и сами си ги ядат . и са си добре .

    09:57 12.11.2025

  • 9 прочете ли какво е казал

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Казва, че държавата не контролира процеса и затова пройзводителите си позволяват да кръшкат. И всъщност настоява държавата да си влезе в ролята.

    09:58 12.11.2025

  • 10 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Няма нито един уволнен,наказан ,някой с повдигнати обвинения,някой в ареста,друг в затвора за това че ядем боклуци които струват три лева,а ни ги продават за двадесет !!! Кои са имената сложили подпис че това сирене е годно,кои са имената на мандрите продаващи отрова !!! Отговор няма,няма полиция,няма прокуратура,има само КОРУПЦИЯ,НЕКАДЪРНИЦИ и ПРЕСТЪПНИЦИ на всички нива в държавната администрация която не плаща осигуровки и и се увеличават заплатите всеки месец !!!

    09:59 12.11.2025

Новини по градове:
