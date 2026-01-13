Новини
Заради лоши метеорологични условия не се пропускат товарни автомобили през сръбския пункт „Стрезимировци“

13 Януари, 2026 12:11 529 0

Заради лоши метеорологични условия не се пропускат товарни автомобили през сръбския пункт „Стрезимировци“ - 1
Снимка: БНТ
Поради лоши метеорологични условия на сръбска територия е преустановено пропускането на товарни автомобили през пункта, съпределен на българския Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Стрезимировци", съобщават на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“, позовавайки се на сръбските гранични власти. Леките автомобили се пропускат без ограничения. На останалите гранични пунктове със Сърбия трафикът е нормален.

Интензивен е трафикът на товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево" и ГКПП „Лесово" на границата с Турция. Информацията е към 6:00 часа.

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи с Гърция, предупреждават от „Гранична полиция“. По информация от гръцките власти от 12:00 часа днес протестиращите гръцки фермери ще затворят за преминаване на товарни автомобили граничен преход „Кулата - Промахон“ и в двете посоки.

На границата с Румъния на всички гранични преходи преминаването се осъществява нормално. На всички гранични пунктове с Република Северна Македония трафикът също е нормален.


България
