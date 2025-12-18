Новини
България »
Мартин Макдауъл: F-16 са мощен символ на партньорството между САЩ и България в отбраната

Мартин Макдауъл: F-16 са мощен символ на партньорството между САЩ и България в отбраната

18 Декември, 2025 13:42 422 20

  • мартин макдауъл-
  • f-16-
  • изтребители-
  • българия

През 2026 г. ще пристигнат и първите бронирани бойни машини "Страйкър", каза и.д. посланик на САЩ

Мартин Макдауъл: F-16 са мощен символ на партньорството между САЩ и България в отбраната - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пристигането на първият транш от вашите бойни самолети F-16 ще подобри значително отбранителните способности на България и ще укрепи сигурността и стабилността в Черноморския регион. Това каза Мартин Макдауъл, изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България, по време на церемония в Трета авиобаза – Граф Игнатиево по представяне на първите осем изтребителя на българските Военновъздушни сили.

Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 от България, сключен през 2019 година, припомни БТА.

Макдауъл каза, че тези изтребители са мощен символ на партньорството между САЩ и България в областта на отбраната. По думите му, те символизират не само волята, но и готовността на България да защитава своята нация срещу всякакви противници. Той посочи, че през 2026 г. ще пристигнат и първите бронирани бойни машини "Страйкър" (Stryker), които ще бъдат сглобени в България. Заедно с втората партида изтребители F-16 това ще отбележи продължението на най-големия проект за модернизация в българската история, каза дипломатът и допълни, че това ще доведе и до растеж в българската отбранителна индустрия.

По думите на Макдауъл, е необходимо българските механици да продължават да поддържат своята професионална подготовка и да поддържат самолетите винаги готови за мисия. Това изисква фундаментална трансформация и модернизация на българските въоръжение сили, постоянна вътрешна реформа, с която да се осигури институционализирана подкрепа от всички, включително от тези които не подкрепят промените, каза още дипломатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    10 0 Отговор
    Само да попитам освен за символ стават ли за нещо друго.

    Коментиран от #7

    13:45 18.12.2025

  • 2 да бе

    3 0 Отговор
    всички са утайки до един - но ще свърши и тази

    13:45 18.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    БРАВО!
    ЩОТО БЕЗ НАС НАТю НЕ ГО БИВА.

    13:45 18.12.2025

  • 4 провинциалист

    10 0 Отговор
    А най-мощният символ е конфигурация от три пръста с преобладаващ - средния.

    Коментиран от #9

    13:45 18.12.2025

  • 5 дядото

    6 0 Отговор
    много мощен за ...вас.има ли много такива балами да ви плащат на двойна и тройна цена остарялата ви бойна техника.

    13:46 18.12.2025

  • 6 Левски

    7 0 Отговор
    Поправка, те са мощен символ на колониално и раболепно мислене на БГ към господаря. А навремето само в база Земен имаше 200 самолета.

    13:47 18.12.2025

  • 7 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    тагарев да се снима с тях

    13:48 18.12.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Символ не на партньорството, а на феодализма!

    Около 15 милиарда сме изсипали на гринго печалби от енергетиката без нищо насреща
    сега още аха аха 10 милиарда за тенеке което не носи нищо насреща
    и това е нищо на фона на 30те милиарда, които ще им изсипем за АЕЦ

    бая скъпо излиза да си партньор на краварите кеша тече само към техния джоб

    13:48 18.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1488

    2 0 Отговор
    мощен символ че жилязку краде пари като купува самолети на над 50 г сто пъти завишени цени

    13:49 18.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    F-16 са мощен символ на господство и раболепие... ЗА СЪЖАЛЕНИЕ...

    13:52 18.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стенли

    1 0 Отговор
    Мощен мощен колко да са мощен да не са ги дали даром дадоха едни милярди за едни самолети които съмнително дали струват толкова

    Коментиран от #17

    13:52 18.12.2025

  • 15 а къде са

    3 0 Отговор
    шофИорита на аеропланите?!? С двама шофИора 16 аероплана трудно се карат!🤣🤣🤣

    13:53 18.12.2025

  • 16 Мдаааа

    4 0 Отговор
    Тоя символ ммм бая скъпо ни излезе...

    13:56 18.12.2025

  • 17 Нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    За което се дават милиони и милиарди не струва толкова,за колкото се обявява. Има чекмеджета за пълнене.

    Коментиран от #18

    13:59 18.12.2025

  • 18 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо":

    Много точно казано и тепърва още искат да пълнят

    14:00 18.12.2025

  • 19 ЪХЪ

    1 0 Отговор
    да ви имам и талигите нещастни нито една де лети. При такива приятели врагове не ти трябват

    14:00 18.12.2025

  • 20 Хейт

    2 0 Отговор
    Аз мислех, че са символ на това дето ни върнахте Буци на власт срещу скромна сума, която народът изплати.

    14:02 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове