Мартин Макдауъл: F-16 са мощен символ на партньорството между САЩ и България в отбраната

Пристигането на първият транш от вашите бойни самолети F-16 ще подобри значително отбранителните способности на България и ще укрепи сигурността и стабилността в Черноморския регион. Това каза Мартин Макдауъл, изпълняващ длъжността посланик на САЩ в България, по време на церемония в Трета авиобаза – Граф Игнатиево по представяне на първите осем изтребителя на българските Военновъздушни сили.

Церемонията отбелязва приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 от България, сключен през 2019 година, припомни БТА.

Макдауъл каза, че тези изтребители са мощен символ на партньорството между САЩ и България в областта на отбраната. По думите му, те символизират не само волята, но и готовността на България да защитава своята нация срещу всякакви противници. Той посочи, че през 2026 г. ще пристигнат и първите бронирани бойни машини "Страйкър" (Stryker), които ще бъдат сглобени в България. Заедно с втората партида изтребители F-16 това ще отбележи продължението на най-големия проект за модернизация в българската история, каза дипломатът и допълни, че това ще доведе и до растеж в българската отбранителна индустрия.

По думите на Макдауъл, е необходимо българските механици да продължават да поддържат своята професионална подготовка и да поддържат самолетите винаги готови за мисия. Това изисква фундаментална трансформация и модернизация на българските въоръжение сили, постоянна вътрешна реформа, с която да се осигури институционализирана подкрепа от всички, включително от тези които не подкрепят промените, каза още дипломатът.