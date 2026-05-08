Ивайло Мирчев: ГЕРБ направиха комлимент от заведението към ПБ

Разделянето (с "Продължаваме промяната" – б.ред) беше голяма политическа грешка. Нашата отговорност също е факт, макар че разделянето не беше по наша инициатива. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Оттук нататък имаме много важна задача – да обединим демократичната общност, защото в този парламент с концентрирана власт има нужда от силна дясна алтернатива, добави той.

Казваме "да" на всички смислени мерки, "да" на всичко, което ще промени страната – "да" на нов ВСС, "да" на нов Закон за съедббната власт. Пътят за това обаче е много труден и мнозинството не започна добре. Мнозинството започна с фалстарт и част от този фалстарт са комисиите. Ние поискахме да има разследване на доходите на Пеевски. В един модел, в който прокуратурата обслужва модела "Пеевски-Борисов", е нормално да се намеси парламентът, заяви Мирчев.

Имаме поети ангажименти в предизборната кампания по отношение на Закона за съдебната власт и избора на нов Висш съдебен съвет. Нямам съмнение, че както ние от "Демократична България", така и колегите от "Продължаваме промяната" ще направим правилните неща, посочи съпредседателят на "Да, България.

Попитан дали може да се стигне дотам от "Прогресивна България" да преговарят с друг за смяна на състава на Висшия съдебен съвет, Ивайло Мирчев отбеляза: "Въпросният друг в ролята си на келнер в ресторант вече направи тази заявка. Днес ГЕРБ направиха "комплимент от заведението" към управляващите и е въпрос на избор на управляващите с кого ще разговарят. Ние бързаме по този въпрос, защото много години минаха, бързаме да осъществим смяната на Висшщия съдебен съвет, защото заявката в кампанията беше този модел да се разгражда".