Ивайло Мирчев: ГЕРБ направиха комлимент от заведението към ПБ

8 Май, 2026 22:33 872 20

  ивайло мирчев
  герб
  пб

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разделянето (с "Продължаваме промяната" – б.ред) беше голяма политическа грешка. Нашата отговорност също е факт, макар че разделянето не беше по наша инициатива. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Оттук нататък имаме много важна задача – да обединим демократичната общност, защото в този парламент с концентрирана власт има нужда от силна дясна алтернатива, добави той.

Казваме "да" на всички смислени мерки, "да" на всичко, което ще промени страната – "да" на нов ВСС, "да" на нов Закон за съедббната власт. Пътят за това обаче е много труден и мнозинството не започна добре. Мнозинството започна с фалстарт и част от този фалстарт са комисиите. Ние поискахме да има разследване на доходите на Пеевски. В един модел, в който прокуратурата обслужва модела "Пеевски-Борисов", е нормално да се намеси парламентът, заяви Мирчев.

Имаме поети ангажименти в предизборната кампания по отношение на Закона за съдебната власт и избора на нов Висш съдебен съвет. Нямам съмнение, че както ние от "Демократична България", така и колегите от "Продължаваме промяната" ще направим правилните неща, посочи съпредседателят на "Да, България.

Попитан дали може да се стигне дотам от "Прогресивна България" да преговарят с друг за смяна на състава на Висшия съдебен съвет, Ивайло Мирчев отбеляза: "Въпросният друг в ролята си на келнер в ресторант вече направи тази заявка. Днес ГЕРБ направиха "комплимент от заведението" към управляващите и е въпрос на избор на управляващите с кого ще разговарят. Ние бързаме по този въпрос, защото много години минаха, бързаме да осъществим смяната на Висшщия съдебен съвет, защото заявката в кампанията беше този модел да се разгражда".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каунь Оригинълдъ

    8 1 Отговор
    Тези не са интересни. Интересни са Шиши -ДПС. Мълчат и щракакат картуните. Този как можем да купим ,този как можем да орезилим.

    22:43 08.05.2026

  • 2 Мирчев ясно ти е

    8 7 Отговор
    ГЕРБ - Радев -Пеевски управляват заедно

    22:43 08.05.2026

  • 3 Цвете

    7 7 Отговор
    НА МИРЧЕВ ИЗКАЗВАНЕТО С ДОКАЗАТЕЛСТВА БЕШЕ НА НИВО, НО ДОЦОВА СЪС ЗАУЧЕНИТЕ ПО УЧЕБНИК КЛИШЕТА, КАЗА ТАКОВА, ОНАКОВО ТА НИКОЙ НИЩО НЕ РАЗБРА.БАЩА Й КМЕТ, БРАТ Й ЗАМ.КМЕТ ,КАРАМЕ СИ ГО ПО ЖИВКОВО ВРЕМЕ. ТАКАВА БЕЗОТГОВОРНА ДЪРЖАВА С БОГАТАШИ ОТ МИНАЛОТО ОТ ГОЛЯМОТО КРАДЕНЕ НЯМА КРАЙ. ЗАТОВА ХОРАТА СИ ВЗИМАТ СЕМЕЙСТВОТО И НАПУСКАТ, ЗА ДА ЖИВЕЯТ ЦИВИЛИЗОВАНИ.ЛОШО ,ЛОШО.🤔🙄🇧🇬👺🐏✈️😠👺

    22:43 08.05.2026

  • 4 Нехис

    7 9 Отговор
    Думи на Радев днес :
    "Не може парламентът да става арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев.“

    Така говори човек, който дойде на власт именно върху общественото отвращение към модела „Пеевски“.
    Протестите не бяха срещу „две лобита“. Не бяха срещу абстрактни икономически кръгове. Бяха срещу задкулисието, безнаказаността и овладяната държава. Бяха срещу Пеевски като символ на този модел.

    Радев изконсумира тази енергия. Качи се върху гнева на хората, говореше за мафия, за разграждане на модела, за морал и промяна. А днес? Днес вече няма проблем „Пеевски“. Има просто „някакви лобита“, които се били помежду си.

    Когато ти трябваше народният гняв, знаеше много добре кой е проблемът.
    Когато дойде време за реална битка с модела, всичко се превърна в „сблъсък на интереси“, от който Радев стои уж над нещата. Не знаел.

    Това не е принципност, а измама. Това е бягство от обещанията.

    Защото не можеш да яхнеш протест срещу статуквото и после да се правиш, че статукво няма.

    А най тревожното е друго. Това вече не изглежда като колебание. Изглежда като страх.
    Или още по-лошото, като договорка.

    Коментиран от #10, #17

    22:43 08.05.2026

  • 5 Стенли

    8 9 Отговор
    Предложеното ни от фатмака от село Славяново правителство е брутален цинизъм! Дори повече от цинизъм, това е напълно неочаквана гавра с целокупния български народ! Фатмакът от село Славяново ни предлага правителство на чалгарите и на Прасето! Министрите му са все от Има Такива Наглеци, които впорчем вече трябва да са се разложили на бунището, та затова техните хора така осмърдяха Радевия "кабинет"!

    Коментиран от #8

    22:45 08.05.2026

  • 6 12340

    10 3 Отговор
    Мирчо вие жално

    22:46 08.05.2026

  • 7 Анонимен

    7 6 Отговор
    Мирчев модел кога ще бъде разграден Питам аз Шайката лъжлива кога ще бъде изхвърлена от властта В ън шайката модел Мирчевата

    Коментиран от #9

    22:46 08.05.2026

  • 8 Анонимен

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Че кой караше да тичате да гласувате за месията кой нормален тичаше зад едно прасе влачено от измамника Василев Кой

    22:48 08.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Нехис":

    Обещания лично на теб Радев кога ти е давал Кога лично сте се срещали с Радев и сте говорили на дълго и нашироко Всеки каквото го сърби смята че Радев ще го изпълни

    22:50 08.05.2026

  • 11 Кой си ти

    10 2 Отговор
    Мирчееев.....
    Мичка ти пайчина ....

    Коментиран от #20

    22:54 08.05.2026

  • 12 Гошо

    6 3 Отговор
    тоя се е паникьосал и има за какво Чакат го тежки безпарични години

    22:54 08.05.2026

  • 13 Хмм

    6 3 Отговор
    като сте алчни за власт така е, като откраднахте поне 3 депутати на ПП се надявахте Асен Василев да склони да влезе в обща партия начело с Мирчев, на следващите избори ще се види, ако всичко е нормално след четири години дали някой ще има нужда от вас

    22:55 08.05.2026

  • 14 Анонимен

    3 0 Отговор
    Едва ли посещават същото заведение!

    23:02 08.05.2026

  • 15 ООрана държава

    9 6 Отговор
    И вие сте се запътили към итн, извън сградата на парламента, пак квичите срещу грешния човек, вместо да квичите срещу бойко и шиши

    23:02 08.05.2026

  • 16 ?????

    3 0 Отговор
    Няма вече кой да го търси за някакви тихи кинти.
    Няма и кинти съответствено.
    Те вече са на друго място.
    Ха ха.
    Що така бре?

    23:05 08.05.2026

  • 17 Браво

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нехис":

    Много точно написано!И на мен ми мирише на измама!

    23:09 08.05.2026

  • 18 Зеления

    1 0 Отговор
    Мирчооглу как рИве, рИве че се къса....

    23:31 08.05.2026

  • 19 Хмм

    3 0 Отговор
    засега ГЕРБ се държат най-адекватно, знаят си мястото и не претендират за повече, отколкото са получили на изборите, всички останали се държат като победители и президентът трябва да се допитва до тях какво да прави, особено Мирчев и Костадинов

    23:31 08.05.2026

  • 20 иван костов

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кой си ти":

    Един от педофилите Петрохански, каквито са всички жълтопаветни соросоиди!🌈🧑‍🤝‍🧑

    23:37 08.05.2026

