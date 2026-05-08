Ивайло Мирчев: ГЕРБ направиха комлимент от заведението към ПБ

Разделянето (с "Продължаваме промяната" – б.ред) беше голяма политическа грешка. Нашата отговорност също е факт, макар че разделянето не беше по наша инициатива. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Оттук нататък имаме много важна задача – да обединим демократичната общност, защото в този парламент с концентрирана власт има нужда от силна дясна алтернатива, добави той.
Казваме "да" на всички смислени мерки, "да" на всичко, което ще промени страната – "да" на нов ВСС, "да" на нов Закон за съедббната власт. Пътят за това обаче е много труден и мнозинството не започна добре. Мнозинството започна с фалстарт и част от този фалстарт са комисиите. Ние поискахме да има разследване на доходите на Пеевски. В един модел, в който прокуратурата обслужва модела "Пеевски-Борисов", е нормално да се намеси парламентът, заяви Мирчев.
Имаме поети ангажименти в предизборната кампания по отношение на Закона за съдебната власт и избора на нов Висш съдебен съвет. Нямам съмнение, че както ние от "Демократична България", така и колегите от "Продължаваме промяната" ще направим правилните неща, посочи съпредседателят на "Да, България.
Попитан дали може да се стигне дотам от "Прогресивна България" да преговарят с друг за смяна на състава на Висшия съдебен съвет, Ивайло Мирчев отбеляза: "Въпросният друг в ролята си на келнер в ресторант вече направи тази заявка. Днес ГЕРБ направиха "комплимент от заведението" към управляващите и е въпрос на избор на управляващите с кого ще разговарят. Ние бързаме по този въпрос, защото много години минаха, бързаме да осъществим смяната на Висшщия съдебен съвет, защото заявката в кампанията беше този модел да се разгражда".
4 Нехис
"Не може парламентът да става арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев.“
Така говори човек, който дойде на власт именно върху общественото отвращение към модела „Пеевски“.
Протестите не бяха срещу „две лобита“. Не бяха срещу абстрактни икономически кръгове. Бяха срещу задкулисието, безнаказаността и овладяната държава. Бяха срещу Пеевски като символ на този модел.
Радев изконсумира тази енергия. Качи се върху гнева на хората, говореше за мафия, за разграждане на модела, за морал и промяна. А днес? Днес вече няма проблем „Пеевски“. Има просто „някакви лобита“, които се били помежду си.
Когато ти трябваше народният гняв, знаеше много добре кой е проблемът.
Когато дойде време за реална битка с модела, всичко се превърна в „сблъсък на интереси“, от който Радев стои уж над нещата. Не знаел.
Това не е принципност, а измама. Това е бягство от обещанията.
Защото не можеш да яхнеш протест срещу статуквото и после да се правиш, че статукво няма.
А най тревожното е друго. Това вече не изглежда като колебание. Изглежда като страх.
Или още по-лошото, като договорка.
22:43 08.05.2026
22:43 08.05.2026
8 Анонимен
До коментар #5 от "Стенли":Че кой караше да тичате да гласувате за месията кой нормален тичаше зад едно прасе влачено от измамника Василев Кой
22:48 08.05.2026
10 Анонимен
До коментар #4 от "Нехис":Обещания лично на теб Радев кога ти е давал Кога лично сте се срещали с Радев и сте говорили на дълго и нашироко Всеки каквото го сърби смята че Радев ще го изпълни
22:50 08.05.2026
11 Кой си ти
Мичка ти пайчина ....
Коментиран от #20
22:54 08.05.2026
16 ?????
Няма и кинти съответствено.
Те вече са на друго място.
Ха ха.
Що така бре?
23:05 08.05.2026
17 Браво
До коментар #4 от "Нехис":Много точно написано!И на мен ми мирише на измама!
23:09 08.05.2026
20 иван костов
До коментар #11 от "Кой си ти":Един от педофилите Петрохански, каквито са всички жълтопаветни соросоиди!🌈🧑🤝🧑
23:37 08.05.2026