Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Трайчо Трайков: Осигурени сме с горива, защото не се поддадохме на изкушението

Трайчо Трайков: Осигурени сме с горива, защото не се поддадохме на изкушението

5 Май, 2026 19:46 1 343 17

  • трайчо трайков-
  • ес-
  • горива

Министърът заяви, че предприетите мерки са получили висока оценка на европейско ниво

Трайчо Трайков: Осигурени сме с горива, защото не се поддадохме на изкушението - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е подготвена за евентуални енергийни сътресения, въпреки напрежението в Близкия изток. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в студиото „Още от деня“ по БНТ. По думите му, страната разполага с достатъчни резерви от горива.

„Осигурени сме, защото не се поддадохме на изкушението да използваме резерви за контролиране на ценовите нива. Ако се случи най-критичният сценарий, имаме горива за достатъчно дълъг период от време“, подчерта Трайков.

Министърът заяви, че предприетите мерки са получили висока оценка на европейско ниво.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Подходът, който прие нашето правителство, беше признат за “златен стандарт“ в рамките на Европейския съюз. Той не е изключително щедър, но е прицелен и контролиран.“

Според него по-крайни намеси на пазара биха довели до негативни ефекти. Енергийният министър определи инфлацията като основен риск за икономиката.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Инфлацията е най-големият риск и най-големият проблем. Всички мерки трябва да бъдат насочени към нейното ограничаване.“

По отношение на бизнеса Трайков подчерта, че България действа бързо.

„Бяхме първата страна в Европейския съюз, която приложи схема за подкрепа на енергоинтензивните предприятия“, каза министърът.

Той добави, че е осигурена и работа на рафинерията в Бургас.

„Успяхме да гарантираме работата на рафинерията за още шест месеца, и то 16 дни предварително, за да има време бизнесът да планира“, уточни той.

Трайков отчете напредък по ключови енергийни обекти и подчерта решението на проблемите в АЕЦ “Козлодуй“ включително технически въпроси с оборудването. По отношение на ПАВЕЦ „Чаира“ министърът подчерта:

„Единият хидроагрегат беше възстановен в началото на април. За другия предстои нова процедура.“

Той съобщи още, че се планират нови подобни места, където могат да се изградят ПАВЕЦ. По темата за договора с „Боташ“ министърът посочи, че вече има яснота.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: „Вече не е хаос – има формулирана преговорна рамка, която изпратихме на 16 април.“

Министърът отчете напредък и по темата за енергийната бедност и отбеляза, че са успели да приключат 15-годишна сага, като са създали система, която ще работи почти автоматично. Сред нерешените въпроси остават стабилизирането на „Булгаргаз“ и концесиите в сектора.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СПРЕТЕ ДА ДАВАТЕ ДУМАТА

    17 2 Отговор
    На загубилите изборите загубеняци.

    Коментиран от #9, #17

    19:48 05.05.2026

  • 2 Гробар

    17 1 Отговор
    Мршоооо фашистка. Дните са ти преброени. КГБ те издирва. НКВД ще те отведе някоя нощ заедно с жена ти и дечицата.

    19:48 05.05.2026

  • 3 Сатана Z

    20 2 Отговор
    Подписът на лицето Трайков е на договора,с който преотстъпихме златните залежи на България,за чието престъпление срещу народа няма давност

    19:54 05.05.2026

  • 4 Мурка

    7 1 Отговор
    мух льо

    19:57 05.05.2026

  • 5 И за еврото така ни омайваха!

    16 2 Отговор
    Идва колосална криза !

    19:58 05.05.2026

  • 6 Българин

    10 5 Отговор
    Нафтата поскъпна от 1 евро на 3,20, ама всичко било наред! И това, само защото обявихме война на Русия! Нашата тройна Освободителка!

    20:02 05.05.2026

  • 7 Със сигурност

    7 0 Отговор
    Са се подсигурили повече от добре даже и праправнуците ……..

    20:04 05.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Всичко имало в държавата... а сме все най-бедни
    къ стаа? Даже и пари бол имало

    20:10 05.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "СПРЕТЕ ДА ДАВАТЕ ДУМАТА":

    Не че не съм съгласен... ама победителите като не я искат и се крият?

    20:10 05.05.2026

  • 10 русоляв

    10 4 Отговор
    Добре ,че навремето Бай Тошо е направил цялата енергийна инфраструктура , че сега горивото щяхте го съхранявате в кофи .

    Коментиран от #15

    20:11 05.05.2026

  • 11 Артилерист

    7 2 Отговор
    Още с появата си на политическата сцена Трайчо се обозначи с наглостта си. Но те всички в това служебно правителство са изровени от тинята на ранното СДС, начело с Михайлова-тя така се казваше тогава-която после стана Нейнски. Гюров е сложен като фасада на зловонието...

    20:14 05.05.2026

  • 12 Калин

    3 2 Отговор
    Тоя отпадък е енергиен експерт колкото аз съм космонавт. Не знаех че в икономическия институт Карл Маркс са завършвали за енергетици, но със сигурност знам че са изучавали история на БКП, а тези които завършваха международни икономически отношения бяха със специални препоръки от БКП.
    Неслучайно стана министър на мафиота Борисов като обигран схемаджия.

    20:46 05.05.2026

  • 13 хихи

    4 0 Отговор
    А ще има ли диктаторски мембрани за АЕЦ или ни отрязаха!?!?

    20:48 05.05.2026

  • 14 Трай си…

    3 2 Отговор
    …Трайков…

    20:50 05.05.2026

  • 15 Ъхъ

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "русоляв":

    БайТошо беше визионер, на тия мухльовци хоризонта им е 6месеца!

    20:50 05.05.2026

  • 16 Голям

    2 2 Отговор
    Браво. Защото следващият министър ще каже, че няма гориво и трябва да купуваме познайте от къде, ще искат русофилите да купуваме скъпо и прескъпо гориво, ами точно така, ще искат да купуваме от Русия, а Европейският съюз ще ни налижи санкции, за това че правителството на Румен Радев е правителство от 60клуци-русофили, пряко подчинени на Путин и ще започнем да затъваме скоропостижно.
    Честито, боклуци русофилски!

    20:50 05.05.2026

  • 17 Загуба за милиони

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "СПРЕТЕ ДА ДАВАТЕ ДУМАТА":

    Скоро цената на горивата ще падне и кой, кайвото продал, продал. Нефтохима ще отчете само загуби. Същото с АЕЦ. Същото с ПАвец.

    20:57 05.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове