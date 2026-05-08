Бойко Найденов: Правосъдната система е затънала до шия в блатото

8 Май, 2026 21:35 686 15

  • бойко найденов-
  • правосъдна система

Той призна, че не познава новия министър на правосъдието

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Николай Найденов Найденов е министър на правосъдието в кабинета на Румен Радев.

Той е на 51 години и е експерт с над 20-годишен стратегически опит в управлението на държавните институции, социалните реформи и международното право. Бил е главен секретар на Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ), главен секретар на Висшия съдебен съвет (ВСС) и началник на отдел в администрацията на Министерски съвет.

"За първи път в последните 20 години една политическа партия има възможността да изработи тази съдебна реформа и да я проведе, без да е зависима от останалите политически партии. ВСС и инспекторатът към ВСС са двете организации, които контролират съдебната власт, която е изключителна важна. И двете са с почти 3 години изтекъл мандат. Ръководителите на най-важните ведомства в съдебната власт са с изтекли мандати. Европейският съд неколкократно ни каза, че така не може да бъде", каза бившият директор на Националното следствие и бивш зам.-главен прокурор Бойко Найденов в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че не са един и два скандалите в правосъдната система.

"Има и ежедневни сигнали, които не се решават. В момента инспекторатът не може да наказва магистрати - един магистрат може нищо да не върши, но той си получава заплатата и няма как да бъде наказан. Ако получи наказание, той ще го обжалва в Административния съд и ще падне. ВВС належащо трябва да реши натрупаните в продължение на години проблеми, да реорганизира работата на съдилища и прокуратури, да проведе проверки и разследвания за огромните скандали, които станаха ясни", допълни Найденов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му ще има нужда и от нови ръководители.

"Ще трябва да се види кой какво е правил в годините назад, защото правосъдната система е затънала до шия в блатото. Общественото доверие на прокуратурата е не повече от 4-5%. Прокуратурата е тази, която трябва да защитава правата на хората и да защита държавата. Много магистрати започнаха да работят не по изискването на закона, а с някакво убеждение, че всичко може да им размине, щом ВСС е на тяхна страна. Обърнете внимание на последните двама и.ф. главни прокурори - всеки от тях мислеше, че е вечен и никой никога няма да му потърси сметка", подчерта бившият зам.-главен прокурор. "Изкушението да имаш свой главен прокурор е голямо. Но е по-добре да има истински и работещ ВСС с професионалисти, които да знаят какво вършат, за да могат да го свършат. Главният прокурор е твърде силна фигура и винаги би могъл да оказва влияние, дори върху политическия живот. Това е необходимо да се премахне, защото той не е избран от хората с избори. Този наш главен прокурор е остатък от миналото и се надявам, че с това мнозинство би могло да се променят нещата", поясни Бойко Найденов.

Той призна, че не познава новия министър на правосъдието.

"Напълно непознато ми е името - може това да е положително, да е човек, откъснат от всички зависимости", коментира гостът. А "Демократична България" предлага парламентът да се занимае с "Осемте джуджета" и Мартин Божанов-Нотариуса.

"Комисиите могат да съберат материали. В тези казуси има данни за извършени престъпления и за мен е много по-адекватно да се проучи как са водени тези разследвания, да се види дали някой не ги е спирал и защо ги е спирал. Ако има извършени престъпления, само прокуратурата е тази, която може да повдигне обвинения и да ги представи в съда, а съдът да се произнесе дали някой е виновен. Важни са първите крачки, защото процедурата е тромава", добави Бойко Найденов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    10 0 Отговор
    Правосъдната система е на племето с малките шапки които са назначили само тия кифли проститутки за съдии и прокурори които да прикриват криминалната дейност на бандити и мутри

    21:38 08.05.2026

  • 2 Смърфиета

    2 2 Отговор
    Не познава брат си или братовчед си?

    21:38 08.05.2026

  • 3 Както

    4 2 Отговор
    винаги се прави на умряла лисица .

    Коментиран от #4

    21:38 08.05.2026

  • 4 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Както":

    Професионални изкривявания.

    21:40 08.05.2026

  • 5 Кво блато бе

    8 0 Отговор
    Аман от куртоазия, това е кенеф, септична яма.

    Коментиран от #11

    21:42 08.05.2026

  • 6 Близък

    8 1 Отговор
    с мутри , мафия и олигарси , никого не познава ! На майка си "лельо" вика Боковия адаш .

    21:45 08.05.2026

  • 7 това

    4 0 Отговор
    ВСИЧКИ го знаят

    Коментиран от #9

    21:45 08.05.2026

  • 8 истина ти казвам

    8 0 Отговор
    Не във блатото,прокуратурата е затънала в 💩💩💩💩💩💩! Абе кво стана със прокурорското синче????

    21:49 08.05.2026

  • 9 сега вече са всички

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "това":

    този сега е разбрал и се похвали...

    21:49 08.05.2026

  • 10 За съжаление

    7 0 Отговор
    Новото мнозинство не дава каквито и да е било заявки за каквато и да е добрина за хората които гласуваха за него. Само някакви клишета повтарят . ....

    21:51 08.05.2026

  • 11 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кво блато бе":

    "Родина, сине..."

    Коментиран от #15

    21:54 08.05.2026

  • 12 Хайде да видим

    3 0 Отговор
    Щом тази система е затънала до шия в блатото ТО ЗНАЧИ, ЧЕ ТРЯБВА МЕТЛА ОТ НАЙ-ГОРЕ ДО НАЙ-ДОЛУ И НОВИ МЛАДИ ХОРА НАЗНАЧЕНИ. Ако това не го направи Радев и той ще е пътник на следващите избори когато и да са те. Да не стане и той да не си изкара мандата?

    21:56 08.05.2026

  • 13 Найденови

    3 0 Отговор
    Излиза ,че експерт неизвестен , с 20 години стаж давал експертизи - изведнъж министър . И по какви заслуги ,че точно последните 20 години направо сме цъфнали и мафия никаква няма тука . Най-вече в " Правосъдието " и разните там служби. Никакви Джуджета , Еврота и слуги прокурори , висши съдии и най-вече адвокати . За информатори и доносници на служба и снасящи на изброените - няма. Няма политически убийства на видни фигури ,прокурори ,счетоводители ,бизнесмени около тях . Експерта 20 години си е вършил перфектно работата и сега вече ще я довърши окончателно .

    22:01 08.05.2026

  • 14 Изглежда батакът ще се задълбочи

    2 0 Отговор
    Тиквата и Прасето останаха без разследване от тоя глупав и слаб човек Радев....Това им трябва на тия двамата - спокойствие, докато изработят план как да го приключат и него - поредният борец срещу тях като всички преди него...хаха...Ще ви кажа кви ще стане, слабохарактерният лицемер Радев ще ги изпере и няма да ги разследва , излъгвайки 1,5 милиона българи, но тези двамата в замяна ще му разцепят партийката, сега ги проучват внимателно цървулите на Радев в партийния дом, много от тях са им бивши членове на герб, итн....Ще почакат да видят и кви далавери ще завъртят копринковциъе, прокопиевците и радевите по министерствата и ще приключат с управлението на Радев до две години....

    22:05 08.05.2026

  • 15 Глисти

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Смърфиета":

    Едно време прасетата си се самолекуваха с рупане на керемиди. Ама нашите грухита сега са изнежени. Неамат забе, требе операция с ножо на главнио готвач.

    22:06 08.05.2026

