Новини
България »
Бойко Борисов: Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието

Бойко Борисов: Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието

24 Май, 2026 09:55 948 75

  • 24 май-
  • празник-
  • бойко борисов
Бойко Борисов: Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието, защото те ни съхраняват като народ, призовава председателят на ГЕРБ Бойко Борисов по повод 24 май.

"Честит 24 май! Най-светлият и най-хубавият български празник! Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука, на която да прославят нашите духовност, култура и знание", написа Борисов в профила си във Фейсбук.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 3 Отговор
    ма малииииии...

    09:55 24.05.2026

  • 2 Винету

    44 7 Отговор
    в тиквата на тиквата всичко е бангаранга

    09:56 24.05.2026

  • 3 Лопата Орешник

    59 7 Отговор
    Ти ли ще пазиш словото ве, калъф? Гулю, гулю, Винету! Знаем ти словата, демагог издегустиран!

    09:56 24.05.2026

  • 4 Ташунко-сапа

    57 5 Отговор
    Този дали знае кои са Кирил и Методий?

    Коментиран от #34, #41

    09:58 24.05.2026

  • 5 Аферим Бабамашалла

    48 5 Отговор
    Тоя продаде цялата държава, развъди команчите железари, направи българите малцинство и говори за слово образование и уважение.

    Коментиран от #9

    09:58 24.05.2026

  • 6 Йонко

    37 4 Отговор
    Ей Баба, агент Буда, точно ти ли днес, ще говориш за писменост, наука, култура!!!

    09:59 24.05.2026

  • 7 Да пазим силата

    30 4 Отговор
    Кога пък и Джедай стана?

    09:59 24.05.2026

  • 8 Съдията

    42 4 Отговор
    За да опазим езика си, теб не трябва да те дават по телевизията. Не е ясно на какъв език говориш, по-зле си и от Христо Стоичков, но той е футболист, простено му е. А ти си никаквец!😂

    10:00 24.05.2026

  • 9 Ххх

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Аферим Бабамашалла":

    ++++++++++++++...👏

    10:00 24.05.2026

  • 10 Този

    37 5 Отговор
    еднокнижкик и безродник няма право на глас.

    Коментиран от #68

    10:00 24.05.2026

  • 11 И Да се Пазим !

    5 2 Отговор
    От Смисъла !

    И Значението Му !

    10:00 24.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Парадокс БГ

    34 6 Отговор
    Този неукия и некомпетентния, да говори за образование, дето едно правилно изречение не може да скалъпи и един чужд език не е научил, е парадокс

    Коментиран от #70

    10:02 24.05.2026

  • 15 А50

    32 2 Отговор
    Тоя простак с всяка изречена дума осквернява българския език

    10:02 24.05.2026

  • 16 На този

    25 4 Отговор
    ден му пожелавам на Толупа да прочете повече книги в затвора.

    10:03 24.05.2026

  • 17 бай Кольо

    22 3 Отговор
    Къш бе крадец!

    Коментиран от #69

    10:03 24.05.2026

  • 18 Дзак

    11 4 Отговор
    Бойко Борисов наистина уважава образованието. Лошото, е че се считаше за практик в управлението, без да е минал процес на изучаване. При благоприятна среда това не се забелязва, но под напрежение поддава. Затова системата на издигане с ходатайства, разработена в България, произвежда неспособни добре обгрижвани управляващи.

    10:04 24.05.2026

  • 19 Тома

    21 3 Отговор
    Върви народе възродени с прочетена половин книга за Винету и целия игрален филм за да разбере за какво се пише.

    10:04 24.05.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 2 Отговор
    ЕДНОКНИЖНИК МЪДЪР
    .... НОВОТО АМПЛОА НА БОЙКО ТУЛУПА :)

    Коментиран от #22

    10:04 24.05.2026

  • 21 доста нелепо изказване

    20 3 Отговор
    Какво има да пазим след като сме на дъното на всяка международна калсация?

    Това е като да пазим честа на Мара Общата малко.
    26 години разруха. Видими резултати и прочее. Апропо, от 10 000 директори на образователни институции, не са ли 9000 поне преки мутропитешки назначения? А те дали не се отчитат където трябва от 10 000 делегирани бюджета?
    Няма как да знам, само питам!

    10:04 24.05.2026

  • 22 ми да

    20 4 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Еднокнижник ама всички училища и университети са му в краката. Само свои хора е нацвъкал навсякъде.

    10:05 24.05.2026

  • 23 Смях в залата

    24 3 Отговор
    Има нещо дълбоко иронично в това точно Бойко Борисов да говори за образование и силата на словото. Човек, който често се затруднява да изразява мислите си грамотно и никога не е показал особено уважение към знанието и културата, днес се представя като техен защитник. Парадоксално, но и показателно за нивото на политиката ни.

    10:06 24.05.2026

  • 24 Борисов - брутално нагъл

    21 2 Отговор
    Да говориш за просвета, култура и силата на словото изисква поне някакъв личен пример. Затова звучи абсурдно точно Борисов да поучава по темата – човек, известен повече с неграмотните си изказвания и просташкия стил, отколкото с уважение към образованието. На 24 май лицемерието винаги изпъква най-силно.

    10:07 24.05.2026

  • 25 Неукият Бойко Борисов

    19 2 Отговор
    Най-голямата ирония на 24 май е, че хора, които с години обезценяваха образованието и културата, днес се снимат като техни защитници. Борисов говори за силата на словото, а самият той често показва колко далеч е от грамотната реч, ерудицията и истинското уважение към знанието.

    10:07 24.05.2026

  • 26 Бойко Борисов се е сбъркал

    21 3 Отговор
    Когато Борисов започне да говори за образование и духовност, човек не знае дали да се смее или да се притеснява. Да се представяш за защитник на словото, при положение че години наред си символ на посредственото говорене и политическата простащина, е върхът на политическия парадокс.

    Коментиран от #31

    10:08 24.05.2026

  • 27 Деций

    21 1 Отговор
    Един тежък неграмотник,се изказва за образование,потъпквано от него самия повече от десетилетие!

    10:09 24.05.2026

  • 28 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 6 Отговор
    Бойко Борисов е прероденият Климент Охридски!🦍🦍🦍🤣😪👍

    10:11 24.05.2026

  • 29 Буквата на закона

    17 2 Отговор
    Мястото на Методиев Борисов и на неговите съучастници от ГЕРББ е в затвора

    10:12 24.05.2026

  • 30 Директора👨‍✈️

    14 2 Отговор
    Това е виновникът за положението, в което сме сега. Инфраструктура, образование, здравеопазване, сигурност, финанси, земеделие, пенсии, заплати...
    ТРАГЕДИЯ!

    10:14 24.05.2026

  • 31 Абе чувек,...

    14 2 Отговор

    До коментар #26 от "Бойко Борисов се е сбъркал":

    от мутра, образование. Но пасаран

    10:15 24.05.2026

  • 32 Хахаха Безкнижника

    14 2 Отговор
    На снимката като Паисий Хиляндарски!
    Борисов с перо в ръка, вместо в г-жа.
    Хахаха!
    Сеги чекам и другою книжовник да изгрухти нещо за българската писменост, ама на етничарски език.

    10:17 24.05.2026

  • 33 Точно този илитерат?!

    16 1 Отговор
    Този не може едно изречение да сглоби правилно! Винету- ту-туу!

    10:17 24.05.2026

  • 34 хехе

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ташунко-сапа":

    знае разбира се Кирил и Методи са дядовците на Маргините.

    10:18 24.05.2026

  • 35 АБРЕ МУТРЬО

    16 1 Отговор
    БАНКЯТА И КНИЖОВНОСТ ЗАМИНАВАЙ ПРИ БАЙ СТАВРИ ЦЯЛ НАРОД ТЕБЕ ЧАКА.

    10:18 24.05.2026

  • 36 Менков

    9 0 Отговор
    Скоро ще пише така показания на ГМ Димитров

    10:20 24.05.2026

  • 37 нннн

    9 0 Отговор
    Бангаранга народе възродени!

    10:33 24.05.2026

  • 38 Хаха

    14 0 Отговор
    Каза човека, който пусна НПО тата в България ! Човека който за да си спаси крадливия задник ни продаде и препродаде 200 пъти! Човека който ни набута в Еврозоната и Клуба на длъжниците! Къде е прокурора, ДАНС бореца с олигархията Радефф???

    10:34 24.05.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    СНОЩИ БОЙКО РАПОНА Е ГУШКАЛ
    НЯКОЯ МИСИРКА
    ......
    ПРОСТО МЕ СЪМНЯВА ЧЕ МОЖЕ ДА НАПИШЕ САМ ТОЛКОВА ДЪЛГО НЕЩО БЕЗ ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ :)

    10:35 24.05.2026

  • 40 Меркуцио

    5 7 Отговор
    Бойко, виж снимките от протеста в Белград! И още Вучич не е казал кога ще са изборите! Преди имаше един лаф, че след царя идвали комунистите, а сега се оказа, че след ГЕРБ идва БКП! Май е логично!



    P.S. Прогресивна България е сбор от персони, лично или фамилно засегнати от Борисов. Всички до един. От Доцова, през Кутев и Владо Николов, та до Стоян Тричков и Слави Василеви. Това не е партия, а боен отряд, който иска бързичко да си оправи живота и да получи възмездие за пропуснати ползи, нереализирани схеми и далавери.

    10:35 24.05.2026

  • 41 SDEЧЕВ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ташунко-сапа":

    Кирил и Методий са двама Византийски гражданина които са написали Глаголицата. Кирилицата е въдворена и създадена с меча на Борис1 Михаил и от Преславската Школа. Но племето Булгари марширува и ходи да целува Папата в Рим. Ни дума ни стон за истината.

    10:41 24.05.2026

  • 42 наглост банкянска

    12 0 Отговор
    Този неграмотен банкянски селяндур, този опасен и свиреп СИКаджийски прекстъпник от подземния свят, който за 12 годиин престъпно, просташко, супер корумпирано и некадърно управление направи великата ни някога държава най-бедната и най-корумпираната в Европа, открадна милиарди и назначаваше неграмотни и крадливи като него престъпници за министри! Та този илитерат нещо се натяга да говори за "българския език"!Повече от позор, повече от наглост и цинизъм от страна на СИКаджийската мутра и магистрален бандит! Помните ли "шменти капели", "матрял" и "Проста Кърджалийска Пу..а"?

    10:43 24.05.2026

  • 43 ШЕФА

    13 0 Отговор
    Еднокнижника Винету да говори за слово и образование е направо смешно и жалко.Този трябва да е в килия 2 на 2 м. без прозорец до края на жалките си дни.

    10:45 24.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гост

    11 1 Отговор
    Долна лицемерна тв"ар и отличен крадец

    10:46 24.05.2026

  • 46 Джихади Йово

    12 0 Отговор
    Бегай Лойко! Не вървиш!

    10:48 24.05.2026

  • 47 опасен завой

    5 0 Отговор
    Не плюйте по Баце, защото от снимката се вижда, че пише научен труд. Ако не беше хванат от фотографа в творчески момент, тогава да повярва човек на всичките коментари. При положение, че е засниман как пише научен труд, тогава всички коментари отиват в кошчето. Имайте предвид, че преди години замалко да стане "Доктор на науките", но не пожела от скромност, или някой го посъветва да не го прави.

    11:01 24.05.2026

  • 48 Тиквата +Шиши =💩

    16 0 Отговор
    Палячо, ти прецака образованието и всичко останало при твоето 15 годишно управление 💩💩🤛👊

    11:02 24.05.2026

  • 49 Парадокс

    13 0 Отговор
    Бойко Лойко е неук.
    Магаре ни беше премиер 15 години!
    Срам!!!!

    11:06 24.05.2026

  • 50 Чанкете честит празник, нооо

    1 0 Отговор
    също така те молим свали гарда и влез там на Дондуков 2 за да пазиш автентичността и автономността на България, а за словото ще се говорим, чак когато спрете политиката за внос на талибанци и покриете очакванията на нашите деца за да учат и да се реализират тук в родната им страна, а не зад всеки ъгъл наркоманщина.

    11:07 24.05.2026

  • 51 Борисов е циничен!

    10 0 Отговор
    Човек, коото вместо да говори обосновано и книжовно български език, издава нечленоразделни звуци, като "Ту-тууу", е срам и позор за българския политически елит.
    Този човек е случайник, некадърник, неадекватник...

    11:10 24.05.2026

  • 52 Ви. Не. Ту

    8 0 Отговор
    С пожелание да прочетеш много книги. При бай Ставри ще имаш време

    11:10 24.05.2026

  • 53 Ви. Не. Ту

    5 0 Отговор
    С пожелание да прочетеш много книги. При бай Ставри ще имаш време

    11:11 24.05.2026

  • 54 Абе

    8 0 Отговор
    Сиреч сикаджииската герберска мутра се изказва като свободен страхлив крадлив гражданин - барселонагеййй

    11:12 24.05.2026

  • 55 Борисов е бездарен самозванец!!!

    8 0 Отговор
    Бойко Борисов НЕ владее нито езикова култура, нито „книжовност!!!!!!

    11:14 24.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Чудя се...

    4 0 Отговор
    Чудя се, Борисов с годините ли оглупя или си е бил такъв, но не сме забелязвали, или просто не е в крак с новото време???

    11:19 24.05.2026

  • 58 Това е садист Борисов

    6 1 Отговор
    Пулограмотен терорист !

    Коментиран от #71, #75

    11:25 24.05.2026

  • 59 Оксиморон

    5 1 Отговор
    Мутра и образование.

    11:30 24.05.2026

  • 60 Гост

    3 0 Отговор
    Ту ту честит празник на всички чели само Винету и нищо друго.

    11:51 24.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Жори

    4 0 Отговор
    СИК поздравява всички по случай 24 Май и организира колективно четене на Винету.

    12:05 24.05.2026

  • 63 Конгачулейшън

    3 1 Отговор
    Щ+Щ преведи си го сам

    12:06 24.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Оня с коня

    3 1 Отговор
    Магнитски и Рико поздравява с 24 Май техните настоящи и бъдещи клиенти! Чакаме Ви!

    12:15 24.05.2026

  • 66 Коста

    2 0 Отговор
    Честит 24ти май на България и Украйна! Ден на българската и украинската писменост!

    13:10 24.05.2026

  • 67 Развитие

    1 0 Отговор
    Борисов как можа толкова бързо да подадеш оставка Борисов виж сега всичката червена олигархия владее цялата власт Борисов

    13:40 24.05.2026

  • 68 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Този":

    До 10 а и до останалите безделници Вашият живот е скапан и сами сте отговорни за това ЖАЛКИ душици сте И изобщо що за хора сте

    13:44 24.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Парадокс БГ":

    14 тук виждам само едни неадекватни неграмотни хорица злобни бедни голтаци толкова изпаднали от собственият си живот Прочети написаното под статията 14 и виж кой е неграмотен

    13:48 24.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ПиАрСеви

    0 1 Отговор
    ми написа коментара, че с това Винету дето съм чел и то до половина, две думи на кръст не мога да вържа.

    14:13 24.05.2026

  • 73 така така

    2 1 Отговор
    Toчно при тоя и братята Вълчеви започна разрухата в българското образование, да не забравяме и египтолога!

    14:14 24.05.2026

  • 74 фен на сидеров

    0 0 Отговор
    необразован Д.Х.К. на ум да те учи ....

    14:14 24.05.2026

  • 75 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Това е садист Борисов":

    До ФАКТИ вижте си мутрите тук платените които разпространяват платени закани обиди клевети

    14:40 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове