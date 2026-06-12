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Гълъб Донев пред ЕКОФИН: Целта на България е икономически растеж

Гълъб Донев пред ЕКОФИН: Целта на България е икономически растеж

12 Юни, 2026 22:07 386 13

  • гълъб донев-
  • екофин-
  • икономика

В рамките на законодателните обсъждания министрите обмениха мнения по регламента относно разширяването на обхвата на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите

Гълъб Донев пред ЕКОФИН: Целта на България е икономически растеж - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Люксембург.

Съвет ЕКОФИН обсъди икономическото и финансово въздействие на руската агресия срещу Украйна, икономическото възстановяване в Европа, Пролетния пакет на Европейски семестър за 2026 г., както и прилагане на рамката за икономическо управление. В контекста на проведената дискусия и във връзка с доклада на Европейската комисията за стартиране на процедурата по свръхдефицит за България, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев запозна съвета с вътрешните и външни фактори, оказали влияние върху фискалната позиция на страната. Негативните събития в геополитически план, съчетани с разходни ангажименти с постоянен характер, приети от няколко последователни парламента, без съответстващите приходни компенсаторни мерки, са в основата на натрупаните дисбаланси в публичните финанси.

Министърът подчерта, че възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на настоящото правителството. Гълъб Донев информира, че в момента активно се работи по подготовката на Закона за държавния бюджет за 2026 г., с цел приемането му до края на юли от Народното събрание. Министерският съвет започва процес на фискална консолидация, така че България да се върне в рамките на референтните граници на Пакта за стабилност и растеж и към дългосрочна устойчивост на публичните си финанси.

В рамките на законодателните обсъждания министрите обмениха мнения по регламента относно разширяването на обхвата на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM). Постигнат беше общ подход за целенасочената му ревизия поради важната му роля като инструмент за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии и за осигуряване на равнопоставени условия на конкуренция между европейските и чуждестранните производители.

Дискутиран беше и Пакетът за пазарна интеграция и надзор с мерки, предназначени да премахнат бариерите и да отключат пълния потенциал на единния пазар на ЕС за финансови услуги. Вицепремиерът Донев заяви, че трансграничното измерение следва да бъде основен елемент при определяне на значимите субекти под пряк надзор на равнище ЕС, насочен към дружества, чиято дейност, рисков профил и потенциално въздействие надхвърлят рамките на една държава членка и могат да окажат влияние върху функционирането на вътрешния пазар или върху финансовата стабилност в повече от една юрисдикция. България счита, че бъдещата рамка за пряк надзор на Европейския орган за ценни книжа и пазари следва да постигне баланс между по-голяма надзорна конвергенция на равнище ЕС и запазване на секторната експертиза и приноса на националните компетентни органи.

Вицепремиерът Гълъб Донев взе участие в заседанията на Еврогрупата в регулярен и приобщаващ формат, които се проведоха вчера.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    5 0 Отговор
    Засега растем само на дългове.

    Коментиран от #12

    22:09 12.06.2026

  • 2 Гълъбът е лого Световно

    4 0 Отговор
    Ама нашия е кацал и на двете жици и като говори още го тресе !?…….

    22:12 12.06.2026

  • 3 Яяяяяя

    3 0 Отговор
    Виц на деня

    22:17 12.06.2026

  • 4 Даааа

    1 0 Отговор
    Кажете, господин Министър, как да растем икономически като нямаме икономика!!! Нашите заводи ги унижожиха с категоричната повеля на Запада. Преди в много от селата имаше по някой цех, АПК( навсякъде). Е градовете всякакви заводи
    Днес има някой и друг чужд завод. Останаха оръжейните, ама и те вече отдавна са частни, пък миналата година Урсула кацана с хеликоптер, иначе нямаше как, за да възвести поредното производство, което ще отрови хората, ще изнесе печалбата ( повечето е немско), а за работниците мизерни заплати. Как да има икономика като няма нищо! Нищо!

    Коментиран от #7

    22:17 12.06.2026

  • 5 Гълаба е

    5 0 Отговор
    изключително слаб икономист. Каквото и да направи все е лошо за България. Защо не иска прогресивно облагане и да има приходи от банките, ЕРПтана хранителните вериги ами дере бедните българи до кокал Абе я ОСТАВКА

    22:20 12.06.2026

  • 6 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Икономически растеж? Всеки ден на БОТАШ по 1 000 000

    22:21 12.06.2026

  • 7 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даааа":

    Заводите ги унищожиха комунягите от некадърност, защото не можеха да ги управляват като им ги раздадоха..Нарязаха всичко за скрап.

    Коментиран от #11

    22:25 12.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Ненормалник! Как може да растеж като всичките ти "партньори" са в рецесия?!!
    Отишъл да лиже дупета

    22:25 12.06.2026

  • 9 Гробар

    3 0 Отговор
    Каква икономика бе Гълъбе? Строителния балон? Джендерите айтита? Наркотрафикантите? Това икономика ли е? Устойчив е растежа само на кражбите и грабежите.

    22:27 12.06.2026

  • 10 Целия свят е

    2 0 Отговор
    В кризи / нашия щял да ръсте пардом да ръсте/лети /фърка/?????????????

    22:27 12.06.2026

  • 11 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Араб":

    Да ама главното комуне Драгалевския Кюмур се шматка на свобода и ръси мозък.

    22:29 12.06.2026

  • 12 Лесна работа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Те на инфлацията и викат растеж.

    22:29 12.06.2026

  • 13 Летец Пешеходец

    1 0 Отговор
    Преди години Ванга предрече: "гълъб ке долети и ке нацвъка България"

    22:33 12.06.2026

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