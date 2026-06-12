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Йотова: България и БНБ трябва да защитят възпоменателната монета от 2 евро

Йотова: България и БНБ трябва да защитят възпоменателната монета от 2 евро

12 Юни, 2026 20:21 1 093 49

  • илияна йотова-
  • кирилица-
  • бнб-
  • 2 евро

Илияна Йотова взе участие в церемонията по встъпване в длъжност на проф. д. ик. н. Николай Неновски като член на Управителния съвет на БНБ

Йотова: България и БНБ трябва да защитят възпоменателната монета от 2 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Българската народна банка трябва да защити този проект, желая им кураж и твърдост в отстояването му. Имаме всички основания – и научни, и от гледна точка на националното и европейското законодателство.“ Това заяви президентът Илияна Йотова във връзка с казуса с предявена от държава членка на еврозоната претенция към дизайна на първата българска възпоменателна монета от 2 евро, която е посветена на българската азбука.

"Кирилицата е българската азбука. На организираните от мен три Международни форума за кирилицата всеки участник чуждестранен учен от световна величина използваше определението българска азбука за кирилицата, създадена в края на 9-и и началото на 10-и век в Преславските скриптории", заяви президентът.

Илияна Йотова взе участие в церемонията по встъпване в длъжност на проф. д. ик. н. Николай Неновски като член на Управителния съвет на БНБ.

"С влизането в еврозоната България не е само изпълнител на политиките, наложени от Европейската централна банка, а участва с Българската народна банка във формирането тези политики", каза Йотова.

Тя поздрави управителя Димитър Радев, цялото ръководство и екипа на банката за огромната работа, която свършиха за приемането на еврото.

„БНБ работи дълго и упорито, стъпка по стъпка извървя целия процес. Ако имаше институция, която беше напълно готова за приемането на еврото, това беше Българската народна банка“, посочи Йотова.

Президентът отново подчерта, че еврото не е цел, а инструмент за парични и икономически политики, голяма възможност за повече инвестиции в България, за по-бързи темпове на развитие на българската икономика.

Илияна Йотова открои основните предизвикателства пред паричната и финансовата политика на страната.

„Двете войни – в Украйна и Близкия изток, изправиха света пред несигурно време с растящи цени и покачваща се инфлация, време, което поставя под въпрос не само сигурността на доставките, но и стабилността на европейските икономики“, заяви Йотова.

Тя обърна внимание и на дебатите за Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и резервите, които немалка част от държавите членки имат към настоящото предложение.

Държавният глава пожела успех на проф. Николай Неновски в работата му като член на Управителния съвет на БНБ. Тя изтъкна богатата му научна и професионална биография. Проф. Неновски благодари на президента за честта и доверието да го назначи на този отговорен пост.

Кой е Николай Неновски?

Проф. д-р на икономическите науки Николай Неновски е редовен професор в Университета „Жул Верн“ в Амиен, Франция, и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Преподавал е като редовен и гост-професор в университети в България, Италия, Франция, Китай, Русия, Ливан, Румъния, Япония и други страни. Бил е научен ръководител на повече от тридесет докторанти в България и чужбина.

Научните му интереси са в областта на теорията на парите и паричната политика, международната икономика и паричната история. Автор е на множество статии и монографии, публикувани във водещи български и международни научни списания и издателства.

В периода 1996–2008 г. работи в Българската народна банка, като заема експертни и ръководни позиции в аналитичните звена, а от 2002 до 2008 г. е член на Управителния съвет на БНБ. От 13 юни 2020 г. отново е член на Управителния съвет на Българската народна банка с шестгодишен мандат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 11 Отговор
    ЕЦБ ни открадна 80 млрд валутен фонд.В БНБ няма и две евро.

    Коментиран от #20, #23, #42, #43, #44, #48, #49

    20:46 12.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без име

    28 4 Отговор
    Такава гавра като народ не бяхме преживели.

    Коментиран от #28

    20:48 12.06.2026

  • 4 Казуар

    9 12 Отговор
    По време на живковизма се учеше, че Кирил и Методий са солунски братя и били ангажирани от византийците да съставят азбука на северните варварски племена.

    Коментиран от #8, #19

    20:49 12.06.2026

  • 5 Тази още ли е за Окраина?

    10 6 Отговор
    ,,В извънредно положение, но Габард нанася удар по д-р Антъни Фаучи

    Напускащият шеф на американското разузнаване Габард ПУБЛИКУВА ДОСИЕТАТА НА УКРАИНСКАТА БИОЛАБОРАТОРИЯ

    „Над 120 лаборатории, финансирани от САЩ, в 30 страни, включително Украйна, тези лаборатории вече могат да бъдат КОМПРОМИТИРАНИ “

    Коментиран от #12, #37

    20:50 12.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    11 7 Отговор
    Левът не защитихме, но щом е за Еврото......

    Коментиран от #13

    20:51 12.06.2026

  • 8 Гост

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Казуар":

    Бъди спокоен. Не ползваме азбуката на Кирил и Методий.

    Коментиран от #27

    20:52 12.06.2026

  • 9 Атина Палада

    3 6 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    21:10 12.06.2026

  • 10 Николова , София

    7 5 Отговор
    Пак ли тази ...рава

    21:12 12.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    12 7 Отговор
    Булка... БЪЛГАРИЯ И БНБ ТРЯБВА ДА НАПУСНАТ ЕВРОТО И ДА СИ ПЕЧАТАТ ЛЕВЧЕТА!!!
    не възпоменателно монети за новото робство и възхвала на новия господар!

    21:12 12.06.2026

  • 12 ИВО

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тази още ли е за Окраина?":

    Габърд получи шут от чичо Дончо.Не е фактор.

    Коментиран от #15

    21:12 12.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нещо си се объркал..

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "ИВО":

    Всяко новина тук е преиначена..

    Тя свърши това, което трябваше.

    21:21 12.06.2026

  • 16 Казуар

    1 3 Отговор
    Сега Кирил и Методий не се споменават и пропагандата се насочи към Преслав.

    21:25 12.06.2026

  • 17 Нали

    9 2 Отговор
    щяхме да бъдем на масата за вземане на решения? Докато бяхме с наша валута можехме да си сечем монети и да си печатаме банкноти с каквито си искаме "ези и тура". Толкова за правото ни да вземаме решения.

    21:31 12.06.2026

  • 18 Сегашната двулевка е с образа

    1 2 Отговор
    На Саддам Хюсеин

    21:32 12.06.2026

  • 19 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Казуар":

    ...нали, и след като я написали (съставили) взели, че ни превели от гръцки БИБЛИЯТА, само за четири месеца.

    21:36 12.06.2026

  • 20 Даде ги на украйна

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сега сме все едно след 1996

    21:36 12.06.2026

  • 21 Ала бала

    0 0 Отговор
    Гкедай пари и бизнес да съм добре тук много държави е имало средновековната е с друг натпис и тва гето сега няма общо с нас някои си докарал проблемни и ги увластил

    21:37 12.06.2026

  • 22 БЪЛГАРИТЕ

    3 3 Отговор
    си искат ЛЕВА. С този политически "елит" и езика ще ни вземат. Ревнали за това фалшиво евро. От 1989 до днес, всички политици в затвора до живот.

    Коментиран от #25, #26

    21:37 12.06.2026

  • 23 Така ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сега да ги върнат ОБРАТНО, щом не можем да слагаме на монетите Българската азбука!

    21:42 12.06.2026

  • 24 Запомнете това изказване

    3 3 Отговор
    на тази жена, която след няколко месеца ще е претедент за най - високия пост в България. Надали е имало по- голяма гавра с българите от това да ги призоваваш да подкрепят насилственото им въвличане в еврозоната , отнемането на финансовата им независимост и пълното мълчание относно съдбата на милиардите от валутния резерв. Това ли иска.госпожата да защитим?

    Коментиран от #29

    21:48 12.06.2026

  • 25 Търновец

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "БЪЛГАРИТЕ":

    Атаката срещу монетата може би почва от РФ и представлява опит за диверсия срещу България - и преди Руското разузнаване спонсорира Европейски политици за да предизвика разцепление в ЕС. Съмнявам се че тази анти Българска атака идва от Гърция защото те са твърде умни за да предизвикат караница и ответни действия. А България има разузнаване и генерали и досега трябваше да се знае кой ни атакува.

    21:52 12.06.2026

  • 26 Соц носталгия 2026

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "БЪЛГАРИТЕ":

    Пропусна само да кажеш че нищо не се е строи само се краде руши🍌🍌🍌

    21:53 12.06.2026

  • 27 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Сегашните ни букви НЕ СА КИРИЛИЦА. Изфабрикувани са от амстердамските печатари по поръчката на руския цар Петър І и са наречени ГРАЖДАНИЦА, по част от заглавието на първата книга отпечатана с тях. По-късно руснаците създават и ръкописния вариант на ГРАЖДАНИЦАТА, които букви всички сме учили в училище от букварчето.
    Натрапената ни ГРАЖДАНИЦА сега създава проблеми при членството ни в ЕС, в областта на патентното право и не само там!!!

    копи-пейст:
    ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 2014 в София се проведе първото издание на Типофест - единствен по рода си фестивал, посветен на типографията. В рамките му бе публикуван и Манифест за българска кирилица, в който са формулирани историческите и съвременните нужди от използване именно на българската форма на кирилицата. ...СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ в Европейския съюз през 2007 кирилицатa е въведена като една от официалните писмености на общността. За съжаление се пропуска възможността да се въведе като задължителна българската форма на кирилица, защото специалистите, които полагат усилия в тази посока, не намират институционална подкрепа. Така кирилицата, приета официално в Европа, е с РУСКИ начертания...
    Сега се мъчим, с новата ни паричка от две Евро, нещо да компенсираме...

    Коментиран от #32, #39

    21:56 12.06.2026

  • 28 Патриот

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Защо Радев уж е за мир в Украйна,
    но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!

    21:57 12.06.2026

  • 29 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Запомнете това изказване":

    Една голяма гавра с България беше начина по който Нефтохим Бургас стана собственост на Лукойл като 1999 за 58% от акциите Лукойл плати около 80 милиона долара. А Мултигруп начело с Илия Павлов имаха и нефтен бизнес и може и да да имали намерение да купят Нефтохим Бургас. А според други източници Шел също са проявявали интерес към Нефтохима и да предлагали много повече. А златната концесия в Родопите и приватизацията на Пловдивския панаир? Саботаж срещу България. А аз пожелавам на гражданка Йотова и на оня професор да оправят Топлофикация София защото отново става воденичен камък за цяла България

    22:03 12.06.2026

  • 30 Хмм

    4 1 Отговор
    държавата против е Гърция, азбуката не била българска, защото с нея пишели и сърбите, не са още в ЕС, но вече действат срещу нас - предлагат да пише не Българска Азбука, а България Азбука, да видим ще склонят ли нашите, както наричат македонците северомакедонци по указание на гърците, азбуката наистина е българска, създадена от Климент Охридски по поръчение на Княз Борис Покръстител, който го изпратил в Охрид да открие книжовна школа и да развива българското писмо

    Коментиран от #35

    22:04 12.06.2026

  • 31 Кирилицата е

    0 3 Отговор
    приспособена чужда азбука към особеностите на българския език. В този смисъл тя не е българска. Какво се напъва Идийотова? И в братята са се вкопчили, но какво се опитват да докажат едва ли и те знаят. Да не би само българите да пишат?

    Коментиран от #33, #38

    22:09 12.06.2026

  • 32 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ти си тукашният шампион по разпространение на иди 0тщини, напипани от какви ли не съмнителни сайтове.

    22:12 12.06.2026

  • 33 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кирилицата е":

    П0ма40р, в любимата ти Турция вече пишат на латиница. Няма ги йероглифите.

    Коментиран от #41

    22:13 12.06.2026

  • 34 Гърците са нагли,

    2 0 Отговор
    Фалираха си държавата и им опростиха дълговете, скоро имаше инцидент за служба на гръцки език в българска църква, 60г им даваме води, защо подписахте за още 5г, трябва максимум 1г, тия са намислили да изнудват и друго, пътя от Златоград готов, колко го бавиха, долни номера въртят винаги

    Коментиран от #36

    22:14 12.06.2026

  • 35 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хмм":

    Защо да променяме надписа на монетата, само заради някаква нация, която все гледа да е прът в колелото на всички?
    Кой го е еня, какво казват гърците? Сърбите пишат на нашата азбука. Това е.

    22:15 12.06.2026

  • 36 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гърците са нагли,":

    За договорът за водите да благодарим на Росен Желязков.

    22:16 12.06.2026

  • 37 Тревожното е,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тази още ли е за Окраина?":

    че и у нас има такива-във ВМА и в инст. по заразни и паразитни болести. Възможно е и на др. места, но тези обявиха официално.

    22:19 12.06.2026

  • 38 От кого е приспособена

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кирилицата е":

    От някой роден на Луната, значи е лунна азбука. Ей мършляци долни, ако си роден в Солун и работиш в американска компания, продукта който създаваш ще е солунски, тъй ли?
    Азбуката е анонимна пада от небето и както си вървиш по пътя се обучаваш, тъй ли?
    Азбукста е създадена за български фонетичен говор от българската държава, финансирала книжовни школи и разпространила, даже учениците са били изгонени от Великоморавия, които ползват днес

    22:19 12.06.2026

  • 39 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Петър-1 е живял през 17-18 век. Знаеш ли откога е българската азбука? От 9 век.
    Амстердам възниква като малко рибарско село в края на 12 век.
    Всичките ти писаници будят неистов смях с тоталното си некорепондиране на дати и събития в историята.

    22:21 12.06.2026

  • 40 Да не се знае, че е

    3 1 Отговор
    Българска, за удобство на тия които я ползват. Няма такава наглост, византийски номера.
    Спирай вноса на плодове, туризма в Гърция, не ходете там, за водите никакви договори вече, знаем как искаха Вардарска Македония да делят със сърбите, репресират българския етнос, погранично се говори нс български, зстова колко год.не пъдката пътя Златоград

    22:23 12.06.2026

  • 41 За жабата в

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    кладенеца, отворът му е цялото небе. Основната част от буквите в азбуката са същите като в латинската и гръцката, както и във финикийската и други по-стари писмености. Но ти как ще го знаеш, като цялото си познание добиваш от висенето си тук.

    Коментиран от #47

    22:26 12.06.2026

  • 42 Парадокс БГ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Откраднали на баба ти шортите!
    Кой ви ги втълпява тези конспиративни глупости бре?!

    Истината е:
    Има реално прехвърляне на ограничена сума към ЕЦБ, но тя е далеч от 80 млрд. лв. След присъединяването към еврозоната БНБ внася капитал и резервни активи в ЕЦБ съгласно правилата на Европейската система на централните банки. Публикуваните данни сочат около 1,48 млрд. евро резервни активи плюс около 102 млн. евро капиталова вноска – суми, които са многократно по-малки от 80 млрд. лв.

    22:29 12.06.2026

  • 43 Тинтири-минтири

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако трябва да оценим изречението:
    „ЕЦБ ни открадна 80 млрд. валутен фонд“ → Невярно.
    „В БНБ няма и две евро“ → Невярно.
    По-скоро това е фалшив политически лозунг.

    22:31 12.06.2026

  • 44 Възмутен

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Преди да повтаряме сензационни твърдения, е добре да проверим фактите. Валутният резерв на БНБ не е „откраднат“ от ЕЦБ и не е изчезнал. България прехвърля само ограничена част от резервите си по правилата на еврозоната, а останалите активи остават собственост на БНБ. И твърдението, че „в БНБ няма и две евро“, е абсурдно, при положение че голяма част от резервите са именно в евро. Фактите са по-полезни от лозунгите.

    22:32 12.06.2026

  • 45 Искам официално

    1 0 Отговор
    Питане към Гърция защо няма проблем за хърватите да си сложат ГЛАГОЛИЦАТА на 1,2,5 евроцента, създадена от солунските братя, а за България е проблем кирилицата ксто българска азбука. Други я ползвали и да нямали претенции, за какво претенция, за анонимност ли или техен принос, няма такава наглост

    22:32 12.06.2026

  • 46 УдоМача

    2 0 Отговор
    Аре да видим колко ви стиска и стиска ли ви да поставите Европейското бъдеще на България на карта. Стиска ли ви??? Нека видим!

    22:36 12.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лъжеш нагло!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако питаш:„ Колко е останало от резерва, който обезпечаваше валутния борд?“, отговорът е: Почти всичко!
    Преди влизането в еврозоната международните валутни резерви на БНБ бяха около 42 млрд. евро (около 82 млрд. лв.).

    След приемането на еврото, БНБ е прехвърлила към ЕЦБ около 1,483 млрд. евро резервни активи плюс около 102 млн. евро капиталова вноска.

    Това означава, че: резервите преди това са били около 42 млрд. евро; прехвърлени са около 1,5 млрд. евро; в БНБ и като актив на БНБ остават над 40 млрд. евро. Освен това прехвърленото към ЕЦБ не е „загубено“ — то се отчита като вземане/актив на БНБ в Евросистемата.
    С други думи, ако някой твърди, че са „взети 80 млрд.“, математиката не излиза. Говорим за прехвърляне на приблизително 3,5% от резервите, а не за изчезване на целия резерв.

    22:38 12.06.2026

  • 49 Реалист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А истината е, че от резерв около 42 млрд. евро към ЕЦБ са прехвърлени около 1,5 млрд. евро по правилата на еврозоната. Над 40 млрд. евро остават в баланса на БНБ. Между „прехвърлени 1,5 млрд.“ и „откраднати 80 млрд.“ разликата е около 78,5 млрд. евро и малко факти.

    22:41 12.06.2026

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