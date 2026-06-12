Йотова: България и БНБ трябва да защитят възпоменателната монета от 2 евро

„Българската народна банка трябва да защити този проект, желая им кураж и твърдост в отстояването му. Имаме всички основания – и научни, и от гледна точка на националното и европейското законодателство.“ Това заяви президентът Илияна Йотова във връзка с казуса с предявена от държава членка на еврозоната претенция към дизайна на първата българска възпоменателна монета от 2 евро, която е посветена на българската азбука.

"Кирилицата е българската азбука. На организираните от мен три Международни форума за кирилицата всеки участник чуждестранен учен от световна величина използваше определението българска азбука за кирилицата, създадена в края на 9-и и началото на 10-и век в Преславските скриптории", заяви президентът.

Илияна Йотова взе участие в церемонията по встъпване в длъжност на проф. д. ик. н. Николай Неновски като член на Управителния съвет на БНБ.

"С влизането в еврозоната България не е само изпълнител на политиките, наложени от Европейската централна банка, а участва с Българската народна банка във формирането тези политики", каза Йотова.

Тя поздрави управителя Димитър Радев, цялото ръководство и екипа на банката за огромната работа, която свършиха за приемането на еврото.

„БНБ работи дълго и упорито, стъпка по стъпка извървя целия процес. Ако имаше институция, която беше напълно готова за приемането на еврото, това беше Българската народна банка“, посочи Йотова.

Президентът отново подчерта, че еврото не е цел, а инструмент за парични и икономически политики, голяма възможност за повече инвестиции в България, за по-бързи темпове на развитие на българската икономика.

Илияна Йотова открои основните предизвикателства пред паричната и финансовата политика на страната.

„Двете войни – в Украйна и Близкия изток, изправиха света пред несигурно време с растящи цени и покачваща се инфлация, време, което поставя под въпрос не само сигурността на доставките, но и стабилността на европейските икономики“, заяви Йотова.

Тя обърна внимание и на дебатите за Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и резервите, които немалка част от държавите членки имат към настоящото предложение.

Държавният глава пожела успех на проф. Николай Неновски в работата му като член на Управителния съвет на БНБ. Тя изтъкна богатата му научна и професионална биография. Проф. Неновски благодари на президента за честта и доверието да го назначи на този отговорен пост.

Кой е Николай Неновски?

Проф. д-р на икономическите науки Николай Неновски е редовен професор в Университета „Жул Верн“ в Амиен, Франция, и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Преподавал е като редовен и гост-професор в университети в България, Италия, Франция, Китай, Русия, Ливан, Румъния, Япония и други страни. Бил е научен ръководител на повече от тридесет докторанти в България и чужбина.

Научните му интереси са в областта на теорията на парите и паричната политика, международната икономика и паричната история. Автор е на множество статии и монографии, публикувани във водещи български и международни научни списания и издателства.

В периода 1996–2008 г. работи в Българската народна банка, като заема експертни и ръководни позиции в аналитичните звена, а от 2002 до 2008 г. е член на Управителния съвет на БНБ. От 13 юни 2020 г. отново е член на Управителния съвет на Българската народна банка с шестгодишен мандат.