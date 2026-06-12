Йотова: България и БНБ трябва да защитят възпоменателната монета от 2 евро

„Българската народна банка трябва да защити този проект, желая им кураж и твърдост в отстояването му. Имаме всички основания – и научни, и от гледна точка на националното и европейското законодателство.“ Това заяви президентът Илияна Йотова във връзка с казуса с предявена от държава членка на еврозоната претенция към дизайна на първата българска възпоменателна монета от 2 евро, която е посветена на българската азбука.
"Кирилицата е българската азбука. На организираните от мен три Международни форума за кирилицата всеки участник чуждестранен учен от световна величина използваше определението българска азбука за кирилицата, създадена в края на 9-и и началото на 10-и век в Преславските скриптории", заяви президентът.
Илияна Йотова взе участие в церемонията по встъпване в длъжност на проф. д. ик. н. Николай Неновски като член на Управителния съвет на БНБ.
"С влизането в еврозоната България не е само изпълнител на политиките, наложени от Европейската централна банка, а участва с Българската народна банка във формирането тези политики", каза Йотова.
Тя поздрави управителя Димитър Радев, цялото ръководство и екипа на банката за огромната работа, която свършиха за приемането на еврото.
„БНБ работи дълго и упорито, стъпка по стъпка извървя целия процес. Ако имаше институция, която беше напълно готова за приемането на еврото, това беше Българската народна банка“, посочи Йотова.
Президентът отново подчерта, че еврото не е цел, а инструмент за парични и икономически политики, голяма възможност за повече инвестиции в България, за по-бързи темпове на развитие на българската икономика.
Илияна Йотова открои основните предизвикателства пред паричната и финансовата политика на страната.
„Двете войни – в Украйна и Близкия изток, изправиха света пред несигурно време с растящи цени и покачваща се инфлация, време, което поставя под въпрос не само сигурността на доставките, но и стабилността на европейските икономики“, заяви Йотова.
Тя обърна внимание и на дебатите за Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и резервите, които немалка част от държавите членки имат към настоящото предложение.
Държавният глава пожела успех на проф. Николай Неновски в работата му като член на Управителния съвет на БНБ. Тя изтъкна богатата му научна и професионална биография. Проф. Неновски благодари на президента за честта и доверието да го назначи на този отговорен пост.
Кой е Николай Неновски?
Проф. д-р на икономическите науки Николай Неновски е редовен професор в Университета „Жул Верн“ в Амиен, Франция, и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС).
Преподавал е като редовен и гост-професор в университети в България, Италия, Франция, Китай, Русия, Ливан, Румъния, Япония и други страни. Бил е научен ръководител на повече от тридесет докторанти в България и чужбина.
Научните му интереси са в областта на теорията на парите и паричната политика, международната икономика и паричната история. Автор е на множество статии и монографии, публикувани във водещи български и международни научни списания и издателства.
В периода 1996–2008 г. работи в Българската народна банка, като заема експертни и ръководни позиции в аналитичните звена, а от 2002 до 2008 г. е член на Управителния съвет на БНБ. От 13 юни 2020 г. отново е член на Управителния съвет на Българската народна банка с шестгодишен мандат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #23, #42, #43, #44, #48, #49
20:46 12.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Без име
Коментиран от #28
20:48 12.06.2026
4 Казуар
Коментиран от #8, #19
20:49 12.06.2026
5 Тази още ли е за Окраина?
Напускащият шеф на американското разузнаване Габард ПУБЛИКУВА ДОСИЕТАТА НА УКРАИНСКАТА БИОЛАБОРАТОРИЯ
„Над 120 лаборатории, финансирани от САЩ, в 30 страни, включително Украйна, тези лаборатории вече могат да бъдат КОМПРОМИТИРАНИ “
Коментиран от #12, #37
20:50 12.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
Коментиран от #13
20:51 12.06.2026
8 Гост
До коментар #4 от "Казуар":Бъди спокоен. Не ползваме азбуката на Кирил и Методий.
Коментиран от #27
20:52 12.06.2026
9 Атина Палада
21:10 12.06.2026
10 Николова , София
21:12 12.06.2026
11 ДрайвингПлежър
не възпоменателно монети за новото робство и възхвала на новия господар!
21:12 12.06.2026
12 ИВО
До коментар #5 от "Тази още ли е за Окраина?":Габърд получи шут от чичо Дончо.Не е фактор.
Коментиран от #15
21:12 12.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нещо си се объркал..
До коментар #12 от "ИВО":Всяко новина тук е преиначена..
Тя свърши това, което трябваше.
21:21 12.06.2026
16 Казуар
21:25 12.06.2026
17 Нали
21:31 12.06.2026
18 Сегашната двулевка е с образа
21:32 12.06.2026
19 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #4 от "Казуар":...нали, и след като я написали (съставили) взели, че ни превели от гръцки БИБЛИЯТА, само за четири месеца.
21:36 12.06.2026
20 Даде ги на украйна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сега сме все едно след 1996
21:36 12.06.2026
21 Ала бала
21:37 12.06.2026
22 БЪЛГАРИТЕ
Коментиран от #25, #26
21:37 12.06.2026
23 Така ли?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сега да ги върнат ОБРАТНО, щом не можем да слагаме на монетите Българската азбука!
21:42 12.06.2026
24 Запомнете това изказване
Коментиран от #29
21:48 12.06.2026
25 Търновец
До коментар #22 от "БЪЛГАРИТЕ":Атаката срещу монетата може би почва от РФ и представлява опит за диверсия срещу България - и преди Руското разузнаване спонсорира Европейски политици за да предизвика разцепление в ЕС. Съмнявам се че тази анти Българска атака идва от Гърция защото те са твърде умни за да предизвикат караница и ответни действия. А България има разузнаване и генерали и досега трябваше да се знае кой ни атакува.
21:52 12.06.2026
26 Соц носталгия 2026
До коментар #22 от "БЪЛГАРИТЕ":Пропусна само да кажеш че нищо не се е строи само се краде руши🍌🍌🍌
21:53 12.06.2026
27 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #8 от "Гост":Сегашните ни букви НЕ СА КИРИЛИЦА. Изфабрикувани са от амстердамските печатари по поръчката на руския цар Петър І и са наречени ГРАЖДАНИЦА, по част от заглавието на първата книга отпечатана с тях. По-късно руснаците създават и ръкописния вариант на ГРАЖДАНИЦАТА, които букви всички сме учили в училище от букварчето.
Натрапената ни ГРАЖДАНИЦА сега създава проблеми при членството ни в ЕС, в областта на патентното право и не само там!!!
копи-пейст:
ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 2014 в София се проведе първото издание на Типофест - единствен по рода си фестивал, посветен на типографията. В рамките му бе публикуван и Манифест за българска кирилица, в който са формулирани историческите и съвременните нужди от използване именно на българската форма на кирилицата. ...СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ в Европейския съюз през 2007 кирилицатa е въведена като една от официалните писмености на общността. За съжаление се пропуска възможността да се въведе като задължителна българската форма на кирилица, защото специалистите, които полагат усилия в тази посока, не намират институционална подкрепа. Така кирилицата, приета официално в Европа, е с РУСКИ начертания...
Сега се мъчим, с новата ни паричка от две Евро, нещо да компенсираме...
Коментиран от #32, #39
21:56 12.06.2026
28 Патриот
До коментар #3 от "Без име":Защо Радев уж е за мир в Украйна,
но нито веднъж не е призовал Путин да прекрати агресията в Украйна!
21:57 12.06.2026
29 Търновец
До коментар #24 от "Запомнете това изказване":Една голяма гавра с България беше начина по който Нефтохим Бургас стана собственост на Лукойл като 1999 за 58% от акциите Лукойл плати около 80 милиона долара. А Мултигруп начело с Илия Павлов имаха и нефтен бизнес и може и да да имали намерение да купят Нефтохим Бургас. А според други източници Шел също са проявявали интерес към Нефтохима и да предлагали много повече. А златната концесия в Родопите и приватизацията на Пловдивския панаир? Саботаж срещу България. А аз пожелавам на гражданка Йотова и на оня професор да оправят Топлофикация София защото отново става воденичен камък за цяла България
22:03 12.06.2026
30 Хмм
Коментиран от #35
22:04 12.06.2026
31 Кирилицата е
Коментиран от #33, #38
22:09 12.06.2026
32 Гост
До коментар #27 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ти си тукашният шампион по разпространение на иди 0тщини, напипани от какви ли не съмнителни сайтове.
22:12 12.06.2026
33 Гост
До коментар #31 от "Кирилицата е":П0ма40р, в любимата ти Турция вече пишат на латиница. Няма ги йероглифите.
Коментиран от #41
22:13 12.06.2026
34 Гърците са нагли,
Коментиран от #36
22:14 12.06.2026
35 Гост
До коментар #30 от "Хмм":Защо да променяме надписа на монетата, само заради някаква нация, която все гледа да е прът в колелото на всички?
Кой го е еня, какво казват гърците? Сърбите пишат на нашата азбука. Това е.
22:15 12.06.2026
36 Гост
До коментар #34 от "Гърците са нагли,":За договорът за водите да благодарим на Росен Желязков.
22:16 12.06.2026
37 Тревожното е,
До коментар #5 от "Тази още ли е за Окраина?":че и у нас има такива-във ВМА и в инст. по заразни и паразитни болести. Възможно е и на др. места, но тези обявиха официално.
22:19 12.06.2026
38 От кого е приспособена
До коментар #31 от "Кирилицата е":От някой роден на Луната, значи е лунна азбука. Ей мършляци долни, ако си роден в Солун и работиш в американска компания, продукта който създаваш ще е солунски, тъй ли?
Азбуката е анонимна пада от небето и както си вървиш по пътя се обучаваш, тъй ли?
Азбукста е създадена за български фонетичен говор от българската държава, финансирала книжовни школи и разпространила, даже учениците са били изгонени от Великоморавия, които ползват днес
22:19 12.06.2026
39 Гост
До коментар #27 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Петър-1 е живял през 17-18 век. Знаеш ли откога е българската азбука? От 9 век.
Амстердам възниква като малко рибарско село в края на 12 век.
Всичките ти писаници будят неистов смях с тоталното си некорепондиране на дати и събития в историята.
22:21 12.06.2026
40 Да не се знае, че е
Спирай вноса на плодове, туризма в Гърция, не ходете там, за водите никакви договори вече, знаем как искаха Вардарска Македония да делят със сърбите, репресират българския етнос, погранично се говори нс български, зстова колко год.не пъдката пътя Златоград
22:23 12.06.2026
41 За жабата в
До коментар #33 от "Гост":кладенеца, отворът му е цялото небе. Основната част от буквите в азбуката са същите като в латинската и гръцката, както и във финикийската и други по-стари писмености. Но ти как ще го знаеш, като цялото си познание добиваш от висенето си тук.
Коментиран от #47
22:26 12.06.2026
42 Парадокс БГ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Откраднали на баба ти шортите!
Кой ви ги втълпява тези конспиративни глупости бре?!
Истината е:
Има реално прехвърляне на ограничена сума към ЕЦБ, но тя е далеч от 80 млрд. лв. След присъединяването към еврозоната БНБ внася капитал и резервни активи в ЕЦБ съгласно правилата на Европейската система на централните банки. Публикуваните данни сочат около 1,48 млрд. евро резервни активи плюс около 102 млн. евро капиталова вноска – суми, които са многократно по-малки от 80 млрд. лв.
22:29 12.06.2026
43 Тинтири-минтири
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако трябва да оценим изречението:
„ЕЦБ ни открадна 80 млрд. валутен фонд“ → Невярно.
„В БНБ няма и две евро“ → Невярно.
По-скоро това е фалшив политически лозунг.
22:31 12.06.2026
44 Възмутен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Преди да повтаряме сензационни твърдения, е добре да проверим фактите. Валутният резерв на БНБ не е „откраднат“ от ЕЦБ и не е изчезнал. България прехвърля само ограничена част от резервите си по правилата на еврозоната, а останалите активи остават собственост на БНБ. И твърдението, че „в БНБ няма и две евро“, е абсурдно, при положение че голяма част от резервите са именно в евро. Фактите са по-полезни от лозунгите.
22:32 12.06.2026
45 Искам официално
22:32 12.06.2026
46 УдоМача
22:36 12.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Лъжеш нагло!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако питаш:„ Колко е останало от резерва, който обезпечаваше валутния борд?“, отговорът е: Почти всичко!
Преди влизането в еврозоната международните валутни резерви на БНБ бяха около 42 млрд. евро (около 82 млрд. лв.).
След приемането на еврото, БНБ е прехвърлила към ЕЦБ около 1,483 млрд. евро резервни активи плюс около 102 млн. евро капиталова вноска.
Това означава, че: резервите преди това са били около 42 млрд. евро; прехвърлени са около 1,5 млрд. евро; в БНБ и като актив на БНБ остават над 40 млрд. евро. Освен това прехвърленото към ЕЦБ не е „загубено“ — то се отчита като вземане/актив на БНБ в Евросистемата.
С други думи, ако някой твърди, че са „взети 80 млрд.“, математиката не излиза. Говорим за прехвърляне на приблизително 3,5% от резервите, а не за изчезване на целия резерв.
22:38 12.06.2026
49 Реалист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А истината е, че от резерв около 42 млрд. евро към ЕЦБ са прехвърлени около 1,5 млрд. евро по правилата на еврозоната. Над 40 млрд. евро остават в баланса на БНБ. Между „прехвърлени 1,5 млрд.“ и „откраднати 80 млрд.“ разликата е около 78,5 млрд. евро и малко факти.
22:41 12.06.2026