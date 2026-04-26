Почина собственикът на легендарното заведение "Барчето" в Лозенец

Атанас Атанасов, основател и собственик на емблематичното заведение "Барчето" в село Лозенец, е починал внезапно на 39-годишна възраст, съобщават от "Флагман.бг". Поклонението пред тленните му останки ще се състои днес от 16:30 часа в местната църква на курортното селище.

Наско, както е бил известен сред приятелите си, оставя след себе си две деца. Близките му го описват като човек с изключително голямо сърце и безспорната душа на всяка компания.

Преди години, заедно с братята си Александър и Калин, той създава "Барчето" – локация, чиято популярност бързо надхвърля границите на Южното Черноморие.

"Това се превърна в уникално място, което бе обичано от всички, а Наско бе неизменна част от него", споделят негови приятели пред бургаската медия.

Кметът на община Царево Марин Киров изрази своите съболезнования чрез емоционална публикация в социалните мрежи. Той припомни детските си години, прекарани с Атанасов в Лозенец.

"Помня Наско от дете, бабите ни бяха съседки в Лозенец, цял ден днес виждам онова малко момченце с буйни къдрици, което винаги казваше… хайде да си играем. Добряк като голям", написа Марин Киров.

Градоначалникът изказа дълбоки съболезнования на семейството и пожела покой на душата на 39-годишния мъж, завършвайки с думите, че в малката община всичко е лично.