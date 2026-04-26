Новини
България »
Царево »
Почина собственикът на легендарното заведение "Барчето" в Лозенец

26 Април, 2026 10:08 2 770 14

Близките му го описват като човек с изключително голямо сърце и безспорната душа на всяка компания

Почина собственикът на легендарното заведение "Барчето" в Лозенец - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атанас Атанасов, основател и собственик на емблематичното заведение "Барчето" в село Лозенец, е починал внезапно на 39-годишна възраст, съобщават от "Флагман.бг". Поклонението пред тленните му останки ще се състои днес от 16:30 часа в местната църква на курортното селище.

Наско, както е бил известен сред приятелите си, оставя след себе си две деца. Близките му го описват като човек с изключително голямо сърце и безспорната душа на всяка компания.

Преди години, заедно с братята си Александър и Калин, той създава "Барчето" – локация, чиято популярност бързо надхвърля границите на Южното Черноморие.

"Това се превърна в уникално място, което бе обичано от всички, а Наско бе неизменна част от него", споделят негови приятели пред бургаската медия.

Кметът на община Царево Марин Киров изрази своите съболезнования чрез емоционална публикация в социалните мрежи. Той припомни детските си години, прекарани с Атанасов в Лозенец.

"Помня Наско от дете, бабите ни бяха съседки в Лозенец, цял ден днес виждам онова малко момченце с буйни къдрици, което винаги казваше… хайде да си играем. Добряк като голям", написа Марин Киров.

Градоначалникът изказа дълбоки съболезнования на семейството и пожела покой на душата на 39-годишния мъж, завършвайки с думите, че в малката община всичко е лично.


Царево / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    25 17 Отговор
    Как се умира внезапно, ако си бил здрав или не е било насилствено? Ваксина

    Коментиран от #11, #13

    10:11 26.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    13 4 Отговор
    Преяждане, препиване, може би и забранени субстанции, разгулен живот. Лека му пръст.

    10:17 26.04.2026

  • 6 Много

    24 3 Отговор
    далавери и шашми станаха в Лозенец , много земя се заграби и застрои от и чрез мошеници по всички нива . Много клетви и тежка карма тегнат там , някога едно прекрасно място .

    10:20 26.04.2026

  • 7 Абе

    13 8 Отговор
    Яко бустери да ни не фане ковида.

    10:22 26.04.2026

  • 8 д-р ГейтсТуХел световен ваксиантор

    14 8 Отговор
    Файзер дава крилаааа!

    10:38 26.04.2026

  • 9 ффф

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Удряй добро камионче":

    Я са гръмни ве боk лук.

    10:38 26.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъъъъ

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Разбирач":

    Добре че са ваксините! Преди ваксините, никой не умираше внезапно, нали и ди о ти? Да почива в мир.

    11:05 26.04.2026

  • 12 100ИМЕН ШОУ

    1 1 Отговор
    А ИНГИЙ ПОП Е НА ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНИ.....

    11:14 26.04.2026

  • 13 то може

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Разбирач":

    случайно да е намерил и онези моряци дето се изподавиха някъде в морето наблизо.Може да са били например с куршумче между очите като тези на Околчица

    11:35 26.04.2026

  • 14 Въъъй

    0 0 Отговор
    CNN дали ще отразят тази “новина”
    Чудя се кое е по-важно,стрелбата по Тръмп или че и е заминал някъв си световно БЕЗизвестен въъъъъъй

    12:15 26.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове