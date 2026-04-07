Делян Пеевски: В листите на ДПС няма нито един агент на Държавна сигурност

7 Април, 2026 22:33 1 302 56

ДПС без ДС! Това е новото начало!

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В листите на ДПС няма нито един агент на Държавна сигурност. Това стана ясно от Решение № 3-69/ 07.04.2026 г. на Комисията по досиетата, с което бяха обявени агентите на ДС и разузнавателните служби на БНА в кандидатските листи за народни представители в 52-то Народно събрание.

С това лидерът на ДПС Делян Пеевски изпълни своето обещание, че ДПС ще бъде изчистена от ДС агентите, ще бъде затворена срамната страница и прерязана пъпната връв на ДПС с комунистическите тайни служби.

ДПС без ДС! Това е новото начало!, обяви тогава лидерът и неизменно и последователно отстоя своя ангажимент за честност и откритост с избирателите и структурирането на партията без сянката на зависими и обвързани с ДС лица с дебели агентурни досиета.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе

    44 2 Отговор
    А има ли синчета като Д, дето предците му са били от ДС?

    22:35 07.04.2026

  • 2 На бас 👍

    4 36 Отговор
    Без ГЕРБ няма да бъде сформирано правителство!!! Просто защото не може да има правителство без ГЕРБ. Подлъгват овцете да излязат на протест, плащат на шепа лумпени да трошат и ГЕРБ дава оставка ама после пак същото 😆

    Коментиран от #6

    22:36 07.04.2026

  • 3 Само където

    52 1 Отговор
    Сам Делянчо е наследник от ДС.

    22:36 07.04.2026

  • 4 Наблюдател

    40 1 Отговор
    Противни, продажни, престъпни, подлоги.

    22:37 07.04.2026

  • 5 ЕДВА ЛИ ЩЕ ИМА

    14 1 Отговор
    3-4%. ДПСто
    НИЕ ВСИЧКИ СЕ ВЪРНАХМЕ ПРИ СОКОЛА
    ДОКТОР ИНЖИНЕР АХМЕД ДОГАН

    22:38 07.04.2026

  • 6 Тиквата отива в Затвора.

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "На бас 👍":

    Където му е мястото. Хайде на бас.

    Коментиран от #10

    22:38 07.04.2026

  • 7 Е нЕма нужда

    36 0 Отговор
    Е неМа нужда от редови агенти на ДС. То начело на ДПС е доста дебел изтърсак на ДС, внук на ДС , майката му държанка на супер агента на ЩАЗИ Сократис КОкалис.

    22:39 07.04.2026

  • 8 Само

    20 1 Отговор
    Милио...нери от дала...вери,и прес...тъп..ници,притежаващи частна про...куратура в страна от Европа.....по -зле и от афри...канска дикта...тура,с бюджет,направен така,че Де..лян да окр..аде полови..ната за лични нужди......

    22:39 07.04.2026

  • 9 Повечето

    21 0 Отговор
    са малограмотни в листите на шиши!

    Коментиран от #27

    22:44 07.04.2026

  • 10 На бас 👍

    0 15 Отговор

    До коментар #6 от "Тиквата отива в Затвора.":

    По-скоро би станал пак премиер отколкото да отиде в затвора 😆

    Коментиран от #13

    22:46 07.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кокорчо, с мекото дупе

    3 4 Отговор
    А в наште листи няма някой, който да не е потомствено ченге. Ние залагаме на приемствеността между поколенията.

    Коментиран от #26

    22:48 07.04.2026

  • 13 Премиер

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "На бас 👍":

    В килията. Доживотен.

    22:50 07.04.2026

  • 14 ?????

    15 0 Отговор
    "ДПС без ДС! Това е новото начало!"
    Ха ха.
    А кога Шиши ще занесе цветя на паметника на гара Буново?
    Или тва е друго? А?

    22:52 07.04.2026

  • 15 Даниел Немитов

    14 0 Отговор
    Жалък смешник, мисли си, че някой му вярва!?

    22:56 07.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За Илия

    8 0 Отговор
    Новите интересчии са по-алчни от старите, а новите доностници, по-мръсни. С какво се хвали Шишандрий?

    22:56 07.04.2026

  • 18 Емигрант

    10 0 Отговор
    Няма защото са унищожени досиетата им със съдействието на БСП/Доган, а е достатъчно, че ти си обявен за международен корупционер от списъкът "Магнитски", това не ти ли говори достатъчно бе ИЛИТЕРАТЕ, че цялата ти шайка е престъпна, все едно бандата на Ал Капоне американците да я обявят за почтена ? Този не го ли осъдите и вкарате в затвор в България ще ви дразни постоянно с глупостта си !

    23:00 07.04.2026

  • 19 оазис

    7 0 Отговор
    Това прасе като чуе че идва Коледа и все бяга, а на избори е голямата работа. Но ще дойде един момент в който няма да може да избяга и това ще има шат на сви@нята главата.

    23:01 07.04.2026

  • 20 Лъжеш Шиши, както винаги

    12 1 Отговор
    Данчо ментата, който е бил в продавач в плод-зеленчук! Знам още!

    Коментиран от #24

    23:22 07.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Де го чукаш де се пука

    9 0 Отговор
    Вече не се интересуваме от агенти на ДС.
    Те и без друго поизмряха ge бa мa мa uм.

    Коментиран от #55

    23:28 07.04.2026

  • 23 Хаха

    7 0 Отговор
    Ти си най големия доносник

    23:31 07.04.2026

  • 24 В рибарски магазин е продавал риба

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лъжеш Шиши, както винаги":

    Не знаех че е бил в плод геленчук. Ми той затуй е такъв квалитет. Чест и почитание !

    23:34 07.04.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    11 0 Отговор
    Попитах изкуствения интелект и ето отговора.
    Пеевски е част от модел, създаден от бившата ДС, който контролира ключови фигури в бизнеса. Името му се свързва с ДС шефове, като Бриго Аспарухов и Атанас Тилев.

    23:35 07.04.2026

  • 26 Разни старшини имате вие

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кокорчо, с мекото дупе":

    Знаем ние.

    23:37 07.04.2026

  • 27 Ти да видиш в секционните комисии

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Повечето":

    Една доста черноока жена от махалата в секционна комисия назначена но понеже е неграмотна и я оставили на свободна шайба. Отива до хората на машините и им вика:
    Да имате нужда от помощ ? Наглост голяма !

    23:44 07.04.2026

  • 28 Горски

    11 1 Отговор
    Няма агенти, но пък за сметка на това е пълно с "честно" забогатели бизнесмени, тоест - ОЛИГАРСИ.... 🤣🤣🤣🤣 То и ДС стана ДАНС with mе и библиотекарско задкулисие затова всичките сте бивши агенти на ДС. 37 години няма лустрация благодарение на симеоновските възпитаници и дружките им. В списъците за кандидат-депутати 70 души официално са с досиета, за неофициалните (унищожените) да не говорим. Така е Yryuf Meeliur, няма агенти на ДС,има само,, бивши,, агенти на ДС,защото официално агенцията е закрита 1990 г, но,, бившите,, едва ли са станали монаси или градинари...защото са реваншисти,така че по- внимателно с лъжите,не сме тинейджъри. Търси се куха популярност, иначе между ушите няма никой! Основният критерии е бил да не са били свързани с ДС, която не съществува от 36 г. Какви промени ще правят с тия овце! Агентите поне ги подбираха, шапкар ставаше всеки, който не ставаше за нищо друго. Кеф ти летни дрехи и обувки, кеф ти зимни, кеф ти санатаориум без пари, кеф ти Военна болница с връзки, кеф ти апартамент и гараж, кеф ти работа на жена ти и детска градина, кеф ти голяма пенсия на 45 г. и т.н. От полковник нагоре ги пращаха за промиване на мозъци в СССР.

    Коментиран от #29

    23:47 07.04.2026

  • 29 право

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Горски":

    думаш, а шопара не казва още и самият той да е наследствен ДС агент по не една линия.....

    00:06 08.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Георгиев

    4 0 Отговор
    Хайде де! А на задкулисието? Те агентите в ДПС си изиграха ролята на времето и почиват в пенсия и горе. Сега задкулисието определя правилата на играта.

    Коментиран от #54

    00:54 08.04.2026

  • 32 Този

    3 0 Отговор
    Малък агент ли е на ДС Крадец от Мулти Груп на Илия Павлов.С милиарди завлече държавата и си живее в този кеш и никой не го арестува ,защото мафията е обладала държавата с частната му прокуратура,с частния му ДАНС.Радев как ще се бори срещу корупцията като само говори,но за Сарафа мълчи,за ВСС мълчи,за някакви смислени реформи мълчи.Яхна недоволството от протеста и срещу всеки,който му задава неудобни въпроси злослови като Тиквата.А мафията на Пеевски и Таки безчинства.

    01:09 08.04.2026

  • 33 Джихади Йово

    5 0 Отговор
    ПРА-СЕ-ТА, ПРА-СЕ-ТА, ПРА-СЕ-ТА!

    01:36 08.04.2026

  • 34 Делчо

    1 0 Отговор
    В миналуя приод всички доносници бяха от твойте имат слабост към това действие мислиш ли че нещо ще се промени в бъдеще освен господаря им

    01:55 08.04.2026

  • 35 Неволя

    4 0 Отговор
    Няма агенти на КДС, има агенти на западни посолства и противонародни НПО. И тези агенти са болшинството от кадидатите на ДПС.

    01:57 08.04.2026

  • 36 Наивник на средна възраст

    3 0 Отговор
    Само ти си внуче на зам.шефът на държавна сигурност Видин.......болен мозък......

    01:57 08.04.2026

  • 37 Перо

    5 0 Отговор
    Всички партии с криминално минало и настояще още треперят от ДС, които не съществуват от 36 г., това поколение измря или са пенсионери на почетна възраст! Самият факт, че криминалите Пеевски, Костов и Борисов още ги споменават, говори, че са работили ефективно и професионално!

    02:03 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бейлейрейби

    5 0 Отговор
    Делян Пеевски ВНУК на ДСгенерал Васил Кръстев от IIГУ ДС /ВГУ ДС/ Враца и полковник от ВЙР-Воено Контра Разузнаване
    Майка Ирен Кръстева -дългогодишна секретарка на Андрей Карло ЛУКАНОВ-руски ГРУ агент ,руски гражданин от еврейски хазар произход

    03:33 08.04.2026

  • 41 Не на Омлзата, Не на Омлазата

    3 0 Отговор
    03:38 08.04.2026

  • 42 Не на Омлзата, Не на Омлазата

    3 0 Отговор
    Йордан ЦОНЕВ -Ментета секретен сътрудник ВГУ ДС Бургас вербован от ВГУ ДС и внедрен във бургаски КАЗИНО като кръпие където събира и информация за заможни ТУРСКИ ,сирийски,Ливански бизнесмени с които давлезе в контакт и вврбова с цел межд.търговия трафик на акцизни стоки /фалшиви цигари Боро,фалшив алкохол менте ит Ливан и Египет,трафик на каптагон и казанлъшки оръжия/ водещи офицери ДСбизнесмените Караненов и Сава Чоролеев ВГУ ДС Бургас

    03:41 08.04.2026

  • 43 Ливанския Доктор

    3 0 Отговор
    Асен Василев лидер ПП ДБ син на дългодушем ШЕФ КАТ Хааково.
    Като шеф КАТ Хасково контролира трафика на турски ТИРове с хероин през България оо СОЦа в замяна БГ служби полупват улесние и логистика наТИРивере наьТЕКСИМ и СОМАТ в Ливан, Турция,Ирак , СИРИЯ

    03:45 08.04.2026

  • 44 От шумкарски

    1 0 Отговор
    и ДС род , олигарх и за веки веков в Магнитски плюс поне половината в сбирточа продукти на ДС ! Нямало било ? Читави , един читав няма ! Лъжи и безсрамие !

    06:12 08.04.2026

  • 45 ООрана държава

    1 0 Отговор
    При вас са само путуря, дребни крадци и една скачачка която се подхъзна

    06:37 08.04.2026

  • 46 Сюнет

    2 0 Отговор
    За свинята

    07:19 08.04.2026

  • 47 да де

    1 0 Отговор
    Само 100% от новата държавна сигурност .

    07:26 08.04.2026

  • 48 безпартиен

    2 0 Отговор
    Няма,но има деца и внуци на ДС агенти и служители!

    07:26 08.04.2026

  • 49 секта

    2 0 Отговор
    Но е пълно с престъпници и селски тарикати

    07:32 08.04.2026

  • 50 брег

    2 0 Отговор
    Обаче има крадец на КТБ Булгартабак лафка и Дубай магнитски с-и-чуг

    07:35 08.04.2026

  • 51 Квиииииииииииич

    2 0 Отговор
    А млъкни вече, ве! Иде Коледа, не разбра ли? Тееа и грухаря. Млъквай там, комунделското ти десарско корумпе такова. Мисирките и вие - спрете да давате подиум за изказване на подобни утрепки. Вредите на националния интерес, като обслужвате олигархичния. Знаем, че за пари бихте продали майка си, но имайте малко национално самосъзнание. Крайно време е.

    07:55 08.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ама Големия Мраз е Приватизатор с Боташа

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Де го чукаш де се пука":

    Де го чукаш де се пука
    80ОТГОВОР
    Вече не се интересуваме от агенти на ДС.
    Те и без друго поизмряха ge бa мa мa uм.
    -;-
    Ама кега Горемия Мръз твърди че бил приватизирал Занода с 3 милиона долара.
    Ама не казва колко е струвал Завода!

    Аман от доносници, Агенти и всякакви БКП пасммина
    А Другарката Татянаванко-1 ще спасява БКП-то от 3.8%!

    08:45 08.04.2026

  • 56 А ти какъв си бе?

    0 0 Отговор
    Шопар?Кой и защо те пробута при агентите?

    08:49 08.04.2026

