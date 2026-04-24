Атанас Атанасов, БСП: Намерихме правилния път, чака ни много работа
Атанас Атанасов, БСП: Намерихме правилния път, чака ни много работа

24 Април, 2026 11:08 1 021 47

Всеки казус се политизира и разделя населението. Няма как да се развиваме като държава без доверие в институциите, подчерта социалистът

Атанас Атанасов, БСП: Намерихме правилния път, чака ни много работа - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Като най-старата партия, време е БСП да се реформира – организационно, като начин на работа и като начин на излъчване на послания.” Това заяви Атанас Атанасов, член на Националния съвет на БСП, пред bTV радио.

Според него причината за изборния резултат на левицата се корени в грешки, допускани през изминалите години, за които не е достигнало политическо време на новото ръководство да ги поправи и да спечели доверието на избирателите.

“Оттук нататък ни чака страшно много работа. Пътят е верен, посоката е вярна. Не казвам, че ще е лесно, но БСП трябва да излезе обратно при хората, при своите симпатизанти, да разговаря с тях, да формулира политически тези по начин, който се разбира от обществото.”, каза Атанасов.

По неговите думи Крум Зарков е показал, че може да носи отговорност. “Вярвам, че Националният съвет ще му гласува вот на доверие. Крум Зарков и Конгресът отпреди почти два месеца вдъхнаха нова енергия и нов живот в партията, от които в момента имаме нужда.”, смята социалистът.

Според Атанасов бъдещото правителство трябва да упражни контрол върху цените. “В много европейски държави вече въведоха мерки – намаляване на акцизи, тавани на цени или печалби. Очаквам държавата да се намеси, защото по време на кампанията виждах страха в очите на хората от растящите цени”, посочи той.

Атанас Атанасов определи срива на доверието в институциите като основен проблем в обществото ни. “Всеки казус се политизира и разделя населението. Няма как да се развиваме като държава без доверие в институциите”, подчерта социалистът.

Според него е логично да се върви към избор на нов Висш съдебен съвет и на главен прокурор. Той определи оттеглянето на Борислав Сарафов като закъсняло действие. “Нашият председател Крум Зарков го определи като нелегален главен прокурор. Всички тези проблеми са резултат от дългата политическа криза и е време да започнем да ги решаваме”, каза още Атанас Атанасов.

По отношение на предстоящите президентски избори той заяви: “Мисля, че цялото общество очаква от БСП да издигне един смислен кандидат за президент, както сме го правили досега.”


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАУЗА ПЕРДУТА

    16 2 Отговор
    СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА САМО БОГАТАТА ДЪРЖАВА, А БОГАТА ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ ОТ БОГАТИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ РАЗЧИТАЩИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА „ДРУГАРИТЕ и ДРУГАРКИТЕ“.

    Коментиран от #24

    11:13 24.04.2026

  • 2 попфолковник марков 🐖🍺👍

    10 0 Отговор
    намерихме бальци дето ни избутаха над 4%
    чака ни много ядене

    11:15 24.04.2026

  • 3 Дориана

    17 1 Отговор
    Атанас Атанасов беше един от най върлите защитници на Борисов и Пеевски с нагло самодоволно поведение. Отвратително и продължава с цялото си нахалство да иска пак да се докопа до Парламента, но народа им даде наказателен вот. Така, че правилния път е предателската партия БСП ОЛ никога повече в Парламента остава завинаги в Историята като корумпирана отвътре партия.

    11:16 24.04.2026

  • 4 Зарков

    11 3 Отговор
    Е камък на шията на всяка партия.А за БСП не може за бъде дори член.
    .

    11:19 24.04.2026

  • 5 Донка каза.... оня ден.

    10 0 Отговор
    Преди изборите. Че вече сте се реформирали. И сте чисто нови

    Коментиран от #9

    11:21 24.04.2026

  • 6 От тоя

    20 1 Отговор
    самонадеян и безполезен келеш работа и акъл , ли ? Хайде , по - сериозно !

    11:22 24.04.2026

  • 7 Тато

    5 1 Отговор
    Президента е с курнела,тя е бясна.

    11:30 24.04.2026

  • 8 хахаха

    12 1 Отговор
    да правия път за вас е под 4% и без субсидия

    11:32 24.04.2026

  • 9 След изборите

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Донка каза.... оня ден.":

    Донка се покри. Сега пак ли ще се реформираме?

    11:32 24.04.2026

  • 10 Исторически факти

    13 0 Отговор
    Явно този екземпляр е завършен олигофрен.

    11:35 24.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иван Грозни

    10 0 Отговор
    Бе туй момче и за войник не става. Няма да издържи медицинските прегледи.Да не говорим, че има офицери с 3-5 геотъра и не могат да видят края на пушката.Само се огледайте!А за наднорменото тегло да не говорим.

    11:45 24.04.2026

  • 13 Григор

    11 0 Отговор
    "Атанас Атанасов, БСП: Намерихме правилния път, чака ни много работа"
    Глупости! Нищо не сте намерили! Не разбрахте ли защо останахте извън парламента?Ами защото хората гласуваха за вас, а получиха Борисов и Пеевски. За предателство се плаща! И нега оня гологлавия да спре да ломоти глупости, че Нинова е виновна. Няма такъв филм!

    11:46 24.04.2026

  • 14 ИВАН

    8 0 Отговор
    Дааа, чака ви много работа, идете да си възстановите чинията на Бузлуджа, защо я оставихте да я осквернят и разрушат .... хората са си давали живота за лявата идея, а вие един паметник не можахте да опазите.

    11:47 24.04.2026

  • 15 Мирчуту

    8 1 Отговор
    товарете се на чинията на Бузлуджа и излитайте най насетне. ние ви казахме: не.

    11:56 24.04.2026

  • 16 хехехехе

    10 0 Отговор
    Атанас Атанасов, БСП: Намерихме правилния път - към изхода на НС.

    12:07 24.04.2026

  • 17 Зарков,

    5 0 Отговор
    Колко гласа донесе тая зафирка на партията

    12:09 24.04.2026

  • 18 Чърчил

    6 1 Отговор
    Този сбъркал в изказа си-“Като най-старата партия, време е БСП да се реформира ...Вместо последната дума /реформира/ да се чете разформира !

    12:10 24.04.2026

  • 19 Стара чанта

    7 0 Отговор
    Батька, не разбрахме на кой лот на магистралата ще работите? Да ви носим от време на време разхладителни напитки и нещо за хапване ...?!

    Коментиран от #20

    12:19 24.04.2026

  • 20 Работник

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стара чанта":

    нищо няма да носим, да си ги купуват като нас

    12:25 24.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 джак

    2 1 Отговор
    аз пък виждам насмешка в очите на хората.Най старата партия на червения терор която е обявена за незаконна след като извърши масови убийства и терор над българите и ограби банките сама се изкара от парламента.. В момента червените олигарси вече са зад кРАДЕВ, и са преминали в по друг вид .,,, но всъщност са си същите крадци и убийци..А ДА ВИДИТЕ какви ще ги сдробят заедно с кРАДЕВ

    12:28 24.04.2026

  • 23 Тц,тц

    7 0 Отговор
    Много хубав път намерихте! И хич не се връщайте от него! И кажи на Габриел Вълков,че Господ види и чува лицемери като него.

    12:30 24.04.2026

  • 24 КзББ и ДП

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "КАУЗА ПЕРДУТА":

    Тоз е напушен,не виждаш ли?Бил на прав път.Най-правия е 1%

    12:31 24.04.2026

  • 25 Това Леке!

    7 0 Отговор
    Много бързо смени пистата! Този и Габриел Вълков са двулични кариеристи!

    12:32 24.04.2026

  • 26 хмммм

    7 0 Отговор
    Какво сте намерили бе смешшкооо? подавай оставка!

    12:32 24.04.2026

  • 27 мултиМИЛИОНЕРИ СТЕ

    3 0 Отговор
    Пътя е да не сте милионери. Само 20% от кандидати за народни представители да са от не работническата класа, но поне дядовците им да са били цял живот работници. И 20% да избирате по жребии от работническата класа, за който има 100 подписа, и 60% от депутатите на избираеми места, да имат поне 20 години стаж като работници. Това е пътят. Но ще го заобиколите, и ще паднете още по надолу. 100% от вас са милионери и то от 5-милиона нагоре, общо имате няколко милиарда. Една лява партия е логично да иска безплатни общински и държавни болници, с парите които и сега държавата ги дава, а частните болници да работят със застраховки към работодателят. Здравето е основа за щастието. И кажете, че сега 100 лева от соц време е покупателно пенсия и заплата сега. Не искайте нула данък за първо жилище, а нека да има държавни жилища и застраховка фалит за жилище на изплащане. Но едва ли ще си върнете младите, нали отвсякъде пропагандата е да си инвеститор. Чиста храна и ферма за всеки безработен. Държавата да инвестира във ферми и магазини, и половината от продукцията на държавните ферми да отива в държавните магазини, другата половина за работниците във фермата.

    12:35 24.04.2026

  • 28 Хмм

    5 1 Отговор
    ей такива като този провалиха БСП, обикаляха по телевизиите с габриелчо да говорят, че пеевски и борисов нямат алтернатива, сега пак сенадяваха на депутатска заплата без да правят нищо, там е работата, че президентът проявява лоялност и ще сисътрудничи с тях, а те ще му забият нож в гърба, в нашия град навремето кадрите на ГЕРБ бяха много свестни, но дойде цветанов и ги замени със "суджуци"

    12:39 24.04.2026

  • 29 Емигрант

    4 1 Отговор
    Ха ха ха какви наивници, намерили са наистина правилния път към ЗАБВЕНИЕТО обаче, скоро ще намерят и пътят към ЛИКВИДАЦИЯТА СИ ! Шумкарски инатлък ! Сега се чудя тези млади загубеняци след време към коя шайка ще се присламчат, че от малки са свикнали да мързелуват като политици, червена наследственост !

    Коментиран от #31

    12:42 24.04.2026

  • 30 аБе,

    4 1 Отговор
    Момче,БСП=БКП=ДС умрЕ.Само ти не си го разбрал.135 г. е пределна възраст за каквото и да било човешко сформирование.

    12:47 24.04.2026

  • 31 сащ не иска социализъм

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Емигрант":

    Преди имаше един сайт гугъл-икономически данни. Там Куба имаше 2% недохранване, но толкова имаха и Русия, САЩ, Швейцария, нямаше под 2% за цял сват. България бе 3,6% недохранване. Но нали знаете, в САЩ и момичета и момчета проституират за да могат да си купят храна, беше много известно това. И да нахранят братя и сестри. Колонията на САЩ, Египет, беше описано как майка има толкова пари колкото да купи фалафел за децата си, или инсулин за малкият си син, трябва да избира. И така е по цялата планета, особено при американски контрол, налагащи дясното - неолиберализмът - всичко да е частно и нула държава. А колко напускат САЩ, да се лекуват в Куба или Канада? 59% от американците нямат 1000 долара за спешен разход, което ги поставя точно на тази „kill line“. (Масовата пенсия и заплата е под 100 соц лева, в България, АЛО РАДЕВ) == Тийнейджърите в Съединените американски щати прибягват до предлагане на сексуални услуги, защото не могат да си позволят храна, показва проучване, което хвърля светлина върху глада в най-богатата страна в света, пише британският вестник The Guardian.

    Коментиран от #33

    12:50 24.04.2026

  • 32 Този натегач каквото

    3 0 Отговор
    е казал все не е станало
    Я гласуван, я не
    Ами то няма истински живи комунисти
    Тъжен край

    12:59 24.04.2026

  • 33 Емигрант

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "сащ не иска социализъм":

    Ти нормално мислещ ли си или си податлив силно на манипулация ? Поне да беше си "помислил" (ако е по силите ти разбира се), че аз наистина съм се евакуирал и заради това не мога да приема глупостите ти за истина защото съм реален свидетел на настоящето в този момент и миналото от преди 29 г.в цивилизована държава която не е била никога от социалистически тип ! Ти нямаш срам бе, типично за "шумкар" да напишеш толкова дълга лъжлива "реч", от какъв "клан" си на шумкари или ятаци ?

    13:08 24.04.2026

  • 34 Ветеран

    5 0 Отговор
    Вие си прОдадохте и излъгахте членовете и електората си на мутри и олигарси. Най лошото е, че излъгахте хората с идеали, хората с бели коси пазили лявата идея в сърцата си.
    Сега си търсете друга работа и не ни мапулирайте с абревиатурата БСП, която си присвоихте за личното си благосъстояние.

    13:11 24.04.2026

  • 35 Стига!

    1 2 Отговор
    Стига с тия клишета бе, нищожество червено и в червата, дето ти викат Наско, стига! Престъпната и кървава дъртофелница БКП, която преименувахте на БСП умря от старческа деменциявече е в моргата! Българският народ, червен Наско, никога няма да забрави чудовищните престъпления на престъпната ви партия, никога! Няма да забрави 35-те хиляди убити без съд и присъда в черната есен на зловещата 1944 г., няма да забрави лагерите на смъртта, в които хранехте свинете в лагерния свинарник с тела на убити от изродите Газдов и Мирчо Спасов затворници! Няма да забрави как правешкият говедар Тодор Живков предложи великата ни някога държава да стане 16-а република на СССР! Няма да забрави и гаврата на ноизлюпения ви "лидер", малкото Кацамунче Зарков, чийто дядо е съсипал не малко човешки съдби и човешки животи! Да, ама сега малкото Кацамунче нещо го играе много "почтено" и много "смирено", горкото и дрънка високопарни приказки, на които го е научила майка му! Свърши се, червен Наско, свърши се! Престъпната ви и кърваав БКП е в моргата и там ще си остане! Дори и земята не я иска и ако я погребете, ще я изхвърли! Балсамирайте си я и си я вземете на "Позитано", ама то пък, оттам ще ви изгонят, защото не си плащате наема!

    Коментиран от #36

    14:02 24.04.2026

  • 36 Констатация

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Стига!":

    Със злоба, омраза и завист до никъде не се стига. Това са качества на първосигнални и ограничени итмъстителни хорица.

    Коментиран от #38

    14:12 24.04.2026

  • 37 Нехис

    1 0 Отговор
    Наистина ви чака работа!
    Ама истинска работа!
    Може да заминавате по строежи, дюнерджийници и прочие - вас чакат!

    14:18 24.04.2026

  • 38 Нехис

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Констатация":

    Приятел, тук става въпрос и за справедливост.
    Нима червените от ДС не избиха стотици хора от интелигенцията и не наложиха 45 мрачни години, в които си раздаваха куфарчета с парите на българите, катонсинразделиха тези куфарчета сякаш са техни?
    Човекът няма ли право да иска възмездие?
    Няма ли право да е възмутен, че червените, вместо да са в затвора, искат да са все във властта и да не правят нищо?

    Коментиран от #40

    14:21 24.04.2026

  • 39 Цецо

    0 0 Отговор
    Ти луд ли си, брааааат. Генерал Румен Радев оглави новото БСП и го преименува на Прогресивна България. БСП умре, але але

    14:28 24.04.2026

  • 40 Принцип

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Нехис":

    С радио точки не споря!

    14:30 24.04.2026

  • 41 Илиев

    0 0 Отговор
    Този талант Наско Атанасов нещо се е объркал.Забравил е,че като народен представител чинно гласуваше за всичко посочено от ментора на БСП КОЙ…Като стана ясно,че Зафиров и компания се провалиха и занулиха БСП Наско и компания се “еманципираха” и се обявиха за новото начало в БСП.Айде не на нас тия номера.Предаваите си ги на Мина Кутева например….Ясно е,че сега се целите в Зарков да ви препознае и да се забрави какви ги вършехте досега.Може и да успеете но Зарков за разлика от вас не е куха лейка.Учил е и знае,какво е политика,партия,идеии и не само…Той не декламира,а расъждава и мисли,а т.н.младежко в БСП копунясва и си мисли,че ще спаси света та и БСП даже🤪Поиграхте си с Нинова после със Зафиров и сега се надявате на Зарков.Трудна работа защото той е ясен но за Наско и Габи нищо не знаем,а трябва защото иначе може да повярваме на слухове,а те не са никак готини…

    14:38 24.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 до 38 - и

    0 0 Отговор
    Защо въобще удостояваш с вниманието си отиз ервен Алцхаймер", дето е драскал под номер 36? Не си е струвало труда бе, брато! Една куха червена картуна, задръстена с ръждясали сърпове и чукове никога няма да проумее, че партеята му е престъпна и кървава, че погуби великата ни някога държава, че е прогизнала от предатели и лакеи на Кремъл, престъпници и убийци, които след 89 г., ти да видиш "майтап" станаха милонери и върли капиталисит! нищо ,че се "бореха" против капитализма и убиха хиляди капиталисти след най-черната дата в българската история - 09. 09. 18 44 г. Да, това е най-черната и зловеща дата в историята ни ! В сравнение с нея онези 500 години турско робство са пионерски лагер.

    14:46 24.04.2026

  • 44 36 - и червен

    0 0 Отговор
    Ха-ха-ха! Че на ккаво отгоре да ви "завиждам " бе червено нищожество? на това ли, че българският народ ви изрита от живота си и с един шут в червените з....и ви запрати на бунището, да правите компания на сакатото учиндолско нищожество, на просатците Хаджи Тошко Африкански и Балбана Джебчията с мръсните и цинични езици?! На това ли да ви завиждам бе, червено нищожество 36 -о? Не става дума за злоба бе, позитанецо нещастен, става дума за чиста човешка омраза! За огромната омраза на целокупния български народ към престъпната ви и кървава БКП! Никога, никога, червено нищожество, няма да можете да измиете от мръсните си ръце кръвта на убитите без съд и пирсъда десетките хиляди невинни българи! И винаги ще бъдете мразени! Малкият Кацамунчо- също!

    14:51 24.04.2026

  • 45 Нищо не сте намерили

    1 0 Отговор
    Само мяткате кухи фрази и клишета по медиите !
    Никакви идеи, никаква мисъл !
    Гуци се изцепи вчера - незабавна оставка, веднага нов конгрес !? И какво ще стане по различно ?

    14:55 24.04.2026

  • 46 Защо триете истината?!

    0 0 Отговор
    Лъжа ли е, че 09.091944 г. е най-черната дата в историята на великата ни някога държава? Лъжа ли е, че през есента на зловещата 1944 г. бяха убити без съд и присъда повече от 35 хиляди българи, елита на нацията ни?! Лъжа ли са комунистическите лагери на смъртта, лъжа ли е лагерът на смъртта край Ловеч, българският "Освиенцим"? Лъжа ли са убийците Мирчо Спасов и Газдов?! Лъжа ли е, че БКП е престъпна и кървава терористична организация?! Лъжа ли е атентатът в "Света Неделя"? Не беше ли извършено това чудовищно, безпрецедентно в световната история преспъление от кървавата, терористична, престъпна и просатшка БКП? Лъжа ли е , че всенародната омраза изхвърли от живота ни "позитанците"? Ама то пък, въобще да не ги мислим! Почти всички са олигарси, банкери и милионри!

    14:58 24.04.2026

  • 47 Наско,

    0 0 Отговор
    идеологията ви беше да защитите хората на наемния труд във фабриките, с което получихте подкрепа от всички пролетарии от целия свят. Когато обаче взехте властта нещо много ви се услади, избихте буржоазията за да им вземете имуществото, парите. След сгромолясването на порочната ви власт отидохте да се борите с империализма най-вече в неговото сърце - САЩ. Не отидохте в страната вдъхновител на комунизма - СССР. Това лицемерие ви раздира още от време оно. Със специалните права, корекомите, правото да пътувате където ви се иска по времето на соца, а пролетариата бяхме вардени с кльон и АК-47. Е, раздирайте се сега, начело с Крумчо Зарков.

    15:07 24.04.2026

