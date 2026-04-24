"Атанас Атанасов, БСП: Намерихме правилния път, чака ни много работа"

“Като най-старата партия, време е БСП да се реформира – организационно, като начин на работа и като начин на излъчване на послания.” Това заяви Атанас Атанасов, член на Националния съвет на БСП, пред bTV радио.
Според него причината за изборния резултат на левицата се корени в грешки, допускани през изминалите години, за които не е достигнало политическо време на новото ръководство да ги поправи и да спечели доверието на избирателите.
“Оттук нататък ни чака страшно много работа. Пътят е верен, посоката е вярна. Не казвам, че ще е лесно, но БСП трябва да излезе обратно при хората, при своите симпатизанти, да разговаря с тях, да формулира политически тези по начин, който се разбира от обществото.”, каза Атанасов.
По неговите думи Крум Зарков е показал, че може да носи отговорност. “Вярвам, че Националният съвет ще му гласува вот на доверие. Крум Зарков и Конгресът отпреди почти два месеца вдъхнаха нова енергия и нов живот в партията, от които в момента имаме нужда.”, смята социалистът.
Според Атанасов бъдещото правителство трябва да упражни контрол върху цените. “В много европейски държави вече въведоха мерки – намаляване на акцизи, тавани на цени или печалби. Очаквам държавата да се намеси, защото по време на кампанията виждах страха в очите на хората от растящите цени”, посочи той.
Атанас Атанасов определи срива на доверието в институциите като основен проблем в обществото ни. “Всеки казус се политизира и разделя населението. Няма как да се развиваме като държава без доверие в институциите”, подчерта социалистът.
Според него е логично да се върви към избор на нов Висш съдебен съвет и на главен прокурор. Той определи оттеглянето на Борислав Сарафов като закъсняло действие. “Нашият председател Крум Зарков го определи като нелегален главен прокурор. Всички тези проблеми са резултат от дългата политическа криза и е време да започнем да ги решаваме”, каза още Атанас Атанасов.
По отношение на предстоящите президентски избори той заяви: “Мисля, че цялото общество очаква от БСП да издигне един смислен кандидат за президент, както сме го правили досега.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАУЗА ПЕРДУТА
Коментиран от #24
11:13 24.04.2026
2 попфолковник марков 🐖🍺👍
чака ни много ядене
11:15 24.04.2026
3 Дориана
11:16 24.04.2026
4 Зарков
11:19 24.04.2026
5 Донка каза.... оня ден.
Коментиран от #9
11:21 24.04.2026
6 От тоя
11:22 24.04.2026
7 Тато
11:30 24.04.2026
8 хахаха
11:32 24.04.2026
9 След изборите
До коментар #5 от "Донка каза.... оня ден.":Донка се покри. Сега пак ли ще се реформираме?
11:32 24.04.2026
10 Исторически факти
11:35 24.04.2026
12 Иван Грозни
11:45 24.04.2026
13 Григор
Глупости! Нищо не сте намерили! Не разбрахте ли защо останахте извън парламента?Ами защото хората гласуваха за вас, а получиха Борисов и Пеевски. За предателство се плаща! И нега оня гологлавия да спре да ломоти глупости, че Нинова е виновна. Няма такъв филм!
11:46 24.04.2026
14 ИВАН
11:47 24.04.2026
15 Мирчуту
11:56 24.04.2026
16 хехехехе
12:07 24.04.2026
17 Зарков,
12:09 24.04.2026
18 Чърчил
12:10 24.04.2026
19 Стара чанта
Коментиран от #20
12:19 24.04.2026
20 Работник
До коментар #19 от "Стара чанта":нищо няма да носим, да си ги купуват като нас
12:25 24.04.2026
22 джак
12:28 24.04.2026
23 Тц,тц
12:30 24.04.2026
24 КзББ и ДП
До коментар #1 от "КАУЗА ПЕРДУТА":Тоз е напушен,не виждаш ли?Бил на прав път.Най-правия е 1%
12:31 24.04.2026
25 Това Леке!
12:32 24.04.2026
26 хмммм
12:32 24.04.2026
27 мултиМИЛИОНЕРИ СТЕ
12:35 24.04.2026
28 Хмм
12:39 24.04.2026
29 Емигрант
Коментиран от #31
12:42 24.04.2026
30 аБе,
12:47 24.04.2026
31 сащ не иска социализъм
До коментар #29 от "Емигрант":Преди имаше един сайт гугъл-икономически данни. Там Куба имаше 2% недохранване, но толкова имаха и Русия, САЩ, Швейцария, нямаше под 2% за цял сват. България бе 3,6% недохранване. Но нали знаете, в САЩ и момичета и момчета проституират за да могат да си купят храна, беше много известно това. И да нахранят братя и сестри. Колонията на САЩ, Египет, беше описано как майка има толкова пари колкото да купи фалафел за децата си, или инсулин за малкият си син, трябва да избира. И така е по цялата планета, особено при американски контрол, налагащи дясното - неолиберализмът - всичко да е частно и нула държава. А колко напускат САЩ, да се лекуват в Куба или Канада? 59% от американците нямат 1000 долара за спешен разход, което ги поставя точно на тази „kill line“. (Масовата пенсия и заплата е под 100 соц лева, в България, АЛО РАДЕВ) == Тийнейджърите в Съединените американски щати прибягват до предлагане на сексуални услуги, защото не могат да си позволят храна, показва проучване, което хвърля светлина върху глада в най-богатата страна в света, пише британският вестник The Guardian.
Коментиран от #33
12:50 24.04.2026
32 Този натегач каквото
Я гласуван, я не
Ами то няма истински живи комунисти
Тъжен край
12:59 24.04.2026
33 Емигрант
До коментар #31 от "сащ не иска социализъм":Ти нормално мислещ ли си или си податлив силно на манипулация ? Поне да беше си "помислил" (ако е по силите ти разбира се), че аз наистина съм се евакуирал и заради това не мога да приема глупостите ти за истина защото съм реален свидетел на настоящето в този момент и миналото от преди 29 г.в цивилизована държава която не е била никога от социалистически тип ! Ти нямаш срам бе, типично за "шумкар" да напишеш толкова дълга лъжлива "реч", от какъв "клан" си на шумкари или ятаци ?
13:08 24.04.2026
34 Ветеран
Сега си търсете друга работа и не ни мапулирайте с абревиатурата БСП, която си присвоихте за личното си благосъстояние.
13:11 24.04.2026
35 Стига!
Коментиран от #36
14:02 24.04.2026
36 Констатация
До коментар #35 от "Стига!":Със злоба, омраза и завист до никъде не се стига. Това са качества на първосигнални и ограничени итмъстителни хорица.
Коментиран от #38
14:12 24.04.2026
37 Нехис
Ама истинска работа!
Може да заминавате по строежи, дюнерджийници и прочие - вас чакат!
14:18 24.04.2026
38 Нехис
До коментар #36 от "Констатация":Приятел, тук става въпрос и за справедливост.
Нима червените от ДС не избиха стотици хора от интелигенцията и не наложиха 45 мрачни години, в които си раздаваха куфарчета с парите на българите, катонсинразделиха тези куфарчета сякаш са техни?
Човекът няма ли право да иска възмездие?
Няма ли право да е възмутен, че червените, вместо да са в затвора, искат да са все във властта и да не правят нищо?
Коментиран от #40
14:21 24.04.2026
39 Цецо
14:28 24.04.2026
40 Принцип
До коментар #38 от "Нехис":С радио точки не споря!
14:30 24.04.2026
41 Илиев
14:38 24.04.2026
43 до 38 - и
14:46 24.04.2026
44 36 - и червен
14:51 24.04.2026
45 Нищо не сте намерили
Никакви идеи, никаква мисъл !
Гуци се изцепи вчера - незабавна оставка, веднага нов конгрес !? И какво ще стане по различно ?
14:55 24.04.2026
46 Защо триете истината?!
14:58 24.04.2026
47 Наско,
15:07 24.04.2026