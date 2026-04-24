"Атанас Атанасов, БСП: Намерихме правилния път, чака ни много работа"

“Като най-старата партия, време е БСП да се реформира – организационно, като начин на работа и като начин на излъчване на послания.” Това заяви Атанас Атанасов, член на Националния съвет на БСП, пред bTV радио.

Според него причината за изборния резултат на левицата се корени в грешки, допускани през изминалите години, за които не е достигнало политическо време на новото ръководство да ги поправи и да спечели доверието на избирателите.

“Оттук нататък ни чака страшно много работа. Пътят е верен, посоката е вярна. Не казвам, че ще е лесно, но БСП трябва да излезе обратно при хората, при своите симпатизанти, да разговаря с тях, да формулира политически тези по начин, който се разбира от обществото.”, каза Атанасов.

По неговите думи Крум Зарков е показал, че може да носи отговорност. “Вярвам, че Националният съвет ще му гласува вот на доверие. Крум Зарков и Конгресът отпреди почти два месеца вдъхнаха нова енергия и нов живот в партията, от които в момента имаме нужда.”, смята социалистът.

Според Атанасов бъдещото правителство трябва да упражни контрол върху цените. “В много европейски държави вече въведоха мерки – намаляване на акцизи, тавани на цени или печалби. Очаквам държавата да се намеси, защото по време на кампанията виждах страха в очите на хората от растящите цени”, посочи той.

Атанас Атанасов определи срива на доверието в институциите като основен проблем в обществото ни. “Всеки казус се политизира и разделя населението. Няма как да се развиваме като държава без доверие в институциите”, подчерта социалистът.

Според него е логично да се върви към избор на нов Висш съдебен съвет и на главен прокурор. Той определи оттеглянето на Борислав Сарафов като закъсняло действие. “Нашият председател Крум Зарков го определи като нелегален главен прокурор. Всички тези проблеми са резултат от дългата политическа криза и е време да започнем да ги решаваме”, каза още Атанас Атанасов.

По отношение на предстоящите президентски избори той заяви: “Мисля, че цялото общество очаква от БСП да издигне един смислен кандидат за президент, както сме го правили досега.”