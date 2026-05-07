Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Димитър Манолов: За Пеканов не крия критиките си. Той направи батаците с ПВУ в частта „Енергетика“

Димитър Манолов: За Пеканов не крия критиките си. Той направи батаците с ПВУ в частта „Енергетика“

7 Май, 2026 18:27 1 410 24

  • димитър манолов-
  • атанас пеканов-
  • батаци-
  • пву-
  • енергетика

„Политическите партии очевидно не са осъзнали все още, че има нов шериф в града. Продължават да си мислят, че малки групички ще диктуват дневния ред в НС и в обществото. Ще трябва да им бъде обяснено, че играта вече е различна“, предупреди още лидерът на КТ "Подкрепа"

Димитър Манолов: За Пеканов не крия критиките си. Той направи батаците с ПВУ в частта „Енергетика“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имаме ново правителство, ще видим как ще я подкарат. Вътре има хора, за които имам добро мнение, и такива, за които нямам. Ще видим дали ще заработят правилно. Това заяви пред Nova News президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, цитиран от novini.bg.

„Гълъб Донев като финансист няма откъде да го познавам, но той беше няколко пъти министър-председател, със сигурност е научил някои неща и е важно новият министър-председател да има доверен човек в това министерство. Министърът не е този, който прави бюджета, а е този, който казва какъв бюджет да бъде направен“, коментира той предложението за финансов министър.
За новия социален министър Манолов подчерта: „Познавам Наталия Ефремова, тя беше зам.-министър. Работили сме добре, имам прилични впечатления от нея. Мисля, че ще работим добре с нея. На мен ми е важно от тези четирима вицепремиери кой ще бъде председател на НСТС. Дано не сложат Атанас Пеканов там, за когото не крия критиките си. Той направи батаците с ПВУ в частта „Енергетика“. Искрено се надявам Пеканов да не е в позиция, в която да пречи на енергетиката, защото имам чувството, че пречеше с чувство, когато имаше възможност. Ще видим.“

„Политическите партии очевидно не са осъзнали все още, че има нов шериф в града. Продължават да си мислят, че малки групички ще диктуват дневния ред в НС и в обществото. Ще трябва да им бъде обяснено, че играта вече е различна“, предупреди още той.

За вдигането на тавана на дълга, Манолов допълни: „Те искат възможността, а дали ще го направят е друг въпрос. Много пъти дългът не е стигал тавана. Какво ще направят – Радев каза, че от три министерства са направили две, макар че можеше и едно да остане, но по тази тема ще трябва да говорим, защото има много такива гласове, взиращи се в администрацията. Има 200 броя администрации, които произлизат от централната администрация, има купчина агенции, които могат да изчезнат или да бъдат обединени. Това трябва да бъде направено, иначе обратното – ще съкратим еди-колко си процента от администрацията, а директорите остават, отнасяйки го хората, които вършат работата. Ако ще има нов подход, той трябва да бъде структурен, а не математически.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дидо към чичо си Румен

    15 3 Отговор
    Съвсем скоро заедно ще бягат от народния гняв

    Коментиран от #15

    18:28 07.05.2026

  • 2 Ти пък ,

    15 4 Отговор
    другарю , какво си очаквал от шумкарски внук ? И той хрантутник като теб на народен гръб !

    18:28 07.05.2026

  • 3 РумРадев

    10 9 Отговор
    Политическите партии очевидно не са осъзнали все още, че има нов шериф в града.

    18:29 07.05.2026

  • 4 яни

    8 11 Отговор
    Сигурен съм ,че територията ще тръгне напред , но само без тикви и свинее!!

    18:30 07.05.2026

  • 5 Почва се

    8 9 Отговор
    Гербаво-пеевските синдикати, ресторантьори, строителни фирми, бакшиши, земеделци, транспортни фирми и цялата крадлива банда на Тиквата на въстание срещу Радев.

    18:30 07.05.2026

  • 6 Боряна

    8 3 Отговор
    Вече дълго време се питам и не мога да си отговоря. Все ни показват, говорят, съветват експерти, само топ специалисти се назначават, само топ специалисти формират разни сдружения с икономически, социални и културни цели. Защо обаче така бавно напредваме, сякаш усилията и експертите с нищо не допринясат за един по-видим скок. Не е ли време да признаем, че това са просто обикновени специалисти, неблестящи с никаква изключителност, назначени кога връзкарски, когато от такива които самите те слабо разбират материята, но са заели политически постове.

    18:33 07.05.2026

  • 7 Пияндето

    5 4 Отговор
    лисугер "не криел критиките си". Пеканов се е набутал сред неможачи. Предстои да видим с какво го държат

    18:34 07.05.2026

  • 8 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Не разбирам какъв акъл трябва да имаш за да назначиш това недоразумение Пекания като вицепремиер по нещо си?Директор на водопад

    18:37 07.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Това момченце Пеканов на протестите носеше кафе на мен и Кирчо и се криеше зад гърбовете ни.Много е страхлив.

    Коментиран от #23

    18:40 07.05.2026

  • 10 ЧАЛГАРЯ

    8 2 Отговор
    Не ми трябва парламентарна група ....като имам без нея няколко министри !!!!

    18:42 07.05.2026

  • 11 Горски

    8 1 Отговор
    Народа нищо не е видял от тези милиарди и няма да види . През всичките тези години .Тези пари се "усвояват " през политическите фирми още от времето на "Братко и батко " и "Къщи за тъщи " . Факт- погледни си момко заемите, колко милиарда са били и сега колко натрупахте отново върху народа и неродените още ,вече и във Евро. Май нещо се върти около 50 Милиарда при това за сметка на реално останал да живее постоянно тук осакатен народ от 3,5- 4 милиона души. Колко е бил заема на почти 9 милиона ,колко на 6 и колко сега с празните села ,градчета и блокове в големите градове . Е ,верно . Вие в София може и да не знаете и да не сте забелязали липсата на хора. Пък и статистиката и химикала в ръцете Ви.

    18:42 07.05.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    СПОКО БРЕ МАНОЛОВ
    ....
    ОТГОВОРНИЦИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА ЩЕ СА ИВАН ДЕМЕРЖИЕВ И ПРОКУРОРА НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
    - ПРАВОСЪДНИЯ МИНИСТЪР
    ......
    МОЖЕШ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ИЗПОВЯДАШ ПРЕД ИВО ХРИСТОВ - ЧЕРВЕНИЯ ПОП, АКО ИМАШ ГРЕХОВЕ :)

    18:46 07.05.2026

  • 13 Станислав

    7 1 Отговор
    Ако не спрат спекулата, много няма да се задържат на власт. Сега имат възможност да разкрият защо стоките български или вносни са четири-пет пъти по скъпи от себестойността им и къде отиват тези огромни печалби. Отидете на един обикновен пазар и вижте защо цените са толкова надути много повече от веригите, и борсите където властват картелите.

    18:50 07.05.2026

  • 14 Парадокс БГ

    7 2 Отговор
    Радевите аматьори ще се упражняват в управление на България.
    Гълъб Донев няма абсолютно никакъв опит като финансист! Такива като него, които лъжат, че разбират от всичко и ги слагат на всякакъв пост без абсолютно никакви компетенции, са опасност за страната ни.

    18:57 07.05.2026

  • 15 Промяна

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дидо към чичо си Румен":

    Ама с Пачки ще избягат А Вие ша Връщате заемите

    Коментиран от #16

    18:59 07.05.2026

  • 16 Подмяна

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    А, що да бягат? Твоят Боко е още тука, само пачките му са изнесени в чужбина.

    Коментиран от #22

    19:10 07.05.2026

  • 17 Миме

    1 2 Отговор
    митето да не се прави на интересен,че ше доде и неговия ред да намаже въжето

    19:19 07.05.2026

  • 18 боппп

    1 2 Отговор
    Дай им пици с кристали и всички ще заработят добре.

    19:23 07.05.2026

  • 19 СЗО

    1 2 Отговор
    Истината започва все по силно да прозира-очаква ни гръцки сценарий. Наред с големите заеми и продаването на държавни активи(гърците поне имат острови за продаване, а ние какво имаме?), да се готви държавната и общинските администрации...там ще има голяма метла..иии намаленид на заплатите, които толкова много им се радват.

    19:23 07.05.2026

  • 20 дондьо 2026

    2 2 Отговор
    а, ве тоя Манолов що не вземе да си фърли дипломата
    в река Дунав!

    19:23 07.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хубаво де ,

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Подмяна":

    ама го докажете , не лъжете !Сега и тия ако не намерят откраднатото , какво правим ? Има два варианта : Или празни приказки по форумите, или и следващите продължават да крадат .

    19:24 07.05.2026

  • 23 Евала бате

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Никой не може да лъже като теб.

    19:25 07.05.2026

  • 24 Тонев ,

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тонев":

    излез от кочината и се очовечи ! Само това ли можеш да повтаряш ? Не правиш добро впечатление с обидите , тъпанарско е !

    19:27 07.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол