Димитър Манолов: За Пеканов не крия критиките си. Той направи батаците с ПВУ в частта „Енергетика“

Имаме ново правителство, ще видим как ще я подкарат. Вътре има хора, за които имам добро мнение, и такива, за които нямам. Ще видим дали ще заработят правилно. Това заяви пред Nova News президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, цитиран от novini.bg.
„Гълъб Донев като финансист няма откъде да го познавам, но той беше няколко пъти министър-председател, със сигурност е научил някои неща и е важно новият министър-председател да има доверен човек в това министерство. Министърът не е този, който прави бюджета, а е този, който казва какъв бюджет да бъде направен“, коментира той предложението за финансов министър.
За новия социален министър Манолов подчерта: „Познавам Наталия Ефремова, тя беше зам.-министър. Работили сме добре, имам прилични впечатления от нея. Мисля, че ще работим добре с нея. На мен ми е важно от тези четирима вицепремиери кой ще бъде председател на НСТС. Дано не сложат Атанас Пеканов там, за когото не крия критиките си. Той направи батаците с ПВУ в частта „Енергетика“. Искрено се надявам Пеканов да не е в позиция, в която да пречи на енергетиката, защото имам чувството, че пречеше с чувство, когато имаше възможност. Ще видим.“
„Политическите партии очевидно не са осъзнали все още, че има нов шериф в града. Продължават да си мислят, че малки групички ще диктуват дневния ред в НС и в обществото. Ще трябва да им бъде обяснено, че играта вече е различна“, предупреди още той.
За вдигането на тавана на дълга, Манолов допълни: „Те искат възможността, а дали ще го направят е друг въпрос. Много пъти дългът не е стигал тавана. Какво ще направят – Радев каза, че от три министерства са направили две, макар че можеше и едно да остане, но по тази тема ще трябва да говорим, защото има много такива гласове, взиращи се в администрацията. Има 200 броя администрации, които произлизат от централната администрация, има купчина агенции, които могат да изчезнат или да бъдат обединени. Това трябва да бъде направено, иначе обратното – ще съкратим еди-колко си процента от администрацията, а директорите остават, отнасяйки го хората, които вършат работата. Ако ще има нов подход, той трябва да бъде структурен, а не математически.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дидо към чичо си Румен
18:28 07.05.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #23
18:40 07.05.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ОТГОВОРНИЦИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА ЩЕ СА ИВАН ДЕМЕРЖИЕВ И ПРОКУРОРА НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
- ПРАВОСЪДНИЯ МИНИСТЪР
......
МОЖЕШ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ИЗПОВЯДАШ ПРЕД ИВО ХРИСТОВ - ЧЕРВЕНИЯ ПОП, АКО ИМАШ ГРЕХОВЕ :)
18:46 07.05.2026
14 Парадокс БГ
Гълъб Донев няма абсолютно никакъв опит като финансист! Такива като него, които лъжат, че разбират от всичко и ги слагат на всякакъв пост без абсолютно никакви компетенции, са опасност за страната ни.
18:57 07.05.2026
15 Промяна
До коментар #1 от "Дидо към чичо си Румен":Ама с Пачки ще избягат А Вие ша Връщате заемите
18:59 07.05.2026
16 Подмяна
До коментар #15 от "Промяна":А, що да бягат? Твоят Боко е още тука, само пачките му са изнесени в чужбина.
Коментиран от #22
19:10 07.05.2026
20 дондьо 2026
в река Дунав!
19:23 07.05.2026
22 Хубаво де ,
До коментар #16 от "Подмяна":ама го докажете , не лъжете !Сега и тия ако не намерят откраднатото , какво правим ? Има два варианта : Или празни приказки по форумите, или и следващите продължават да крадат .
19:24 07.05.2026
23 Евала бате
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Никой не може да лъже като теб.
19:25 07.05.2026
24 Тонев ,
До коментар #21 от "Тонев":излез от кочината и се очовечи ! Само това ли можеш да повтаряш ? Не правиш добро впечатление с обидите , тъпанарско е !
19:27 07.05.2026