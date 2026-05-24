"78 училища и 6 детски градини ще участват в празничното шествие на 24 май в столицата"

Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини ще се включат в празничното шествие в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в София, съобщиха от Министерството на образованието и науката.
Регионалното управление на образованието – София-град, съвместно със Столична община организират участието на училищата и детските градини. Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10:30 часа от площада пред Президентството, ще бъде Гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица и училищните блокове. За първи път тази година в колоните ще се включат 38 официални училищни знамена. За всяка образователна институция с име, район и лого е изработен индивидуален транспарант с еднакъв дизайн.
Колоната ще бъде организирана в синхронизиран ред – учениците и учителите ще се движат в редици до десет души, а директорите на столичните училища ще бъдат обединени в общ блок непосредствено след официалните гости. В шествието ще участва и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.
Пред Българската академия на науките към шествието ще се присъединят представители на научната общност, а пред сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – представители на академичния елит на България.
От 12:00 ч. заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчев заедно с кмета на столицата Васил Терзиев и началника на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Елеонора Лилова ще открият празничен концерт пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Д-р Елеонора Лилова ще връчи отличията „Звездите на София“. С тази награда за пръв път ще се удостоят 40 изявени столични ученици с постижения в образованието, науката, изкуствата и обществения живот.
В тържествения концерт участие ще вземат ученици и младежи от 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“ и Националния дворец на децата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър
Това е манифестация, чудно ми е, защо автора на статията е използвал думата "шествие" вместо думата "манифестация"?
Коментиран от #2
05:28 24.05.2026
2 Защото
До коментар #1 от "Петър":е соросоид !
05:31 24.05.2026
3 Чао
05:33 24.05.2026
4 Нека
Коментиран от #5
05:33 24.05.2026
5 Ама
До коментар #4 от "Нека":да е с "Банга Ранга" !
05:43 24.05.2026
6 Лично до Дара!!!
Коментиран от #11
07:10 24.05.2026
7 Киро Ламата
07:49 24.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Византия.
08:47 24.05.2026
10 Злоба
08:47 24.05.2026
11 Така е.Прав си.
До коментар #6 от "Лично до Дара!!!":Не само Евровизия, но и цялата Европа стана чалгаджийска дружинка.
08:54 24.05.2026