Новини
България »
78 училища и 6 детски градини ще участват в празничното шествие на 24 май в столицата

78 училища и 6 детски градини ще участват в празничното шествие на 24 май в столицата

24 Май, 2026 06:10, обновена 24 Май, 2026 05:15 993 11

  • училища-
  • детски градини-
  • софия-
  • кирил и методий-
  • празник

Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10:30 часа от площада пред Президентството, ще бъде Гвардейският представителен духов оркестър

78 училища и 6 детски градини ще участват в празничното шествие на 24 май в столицата - 1
Снимка: YouTube
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини ще се включат в празничното шествие в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в София, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Регионалното управление на образованието – София-град, съвместно със Столична община организират участието на училищата и детските градини. Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10:30 часа от площада пред Президентството, ще бъде Гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица и училищните блокове. За първи път тази година в колоните ще се включат 38 официални училищни знамена. За всяка образователна институция с име, район и лого е изработен индивидуален транспарант с еднакъв дизайн.

Колоната ще бъде организирана в синхронизиран ред – учениците и учителите ще се движат в редици до десет души, а директорите на столичните училища ще бъдат обединени в общ блок непосредствено след официалните гости. В шествието ще участва и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Пред Българската академия на науките към шествието ще се присъединят представители на научната общност, а пред сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – представители на академичния елит на България.

От 12:00 ч. заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчев заедно с кмета на столицата Васил Терзиев и началника на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Елеонора Лилова ще открият празничен концерт пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Д-р Елеонора Лилова ще връчи отличията „Звездите на София“. С тази награда за пръв път ще се удостоят 40 изявени столични ученици с постижения в образованието, науката, изкуствата и обществения живот.

В тържествения концерт участие ще вземат ученици и младежи от 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“ и Националния дворец на децата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    6 1 Отговор
    "78 училища и 6 детски градини ще участват в празничното шествие на 24 май в столицата"
    Това е манифестация, чудно ми е, защо автора на статията е използвал думата "шествие" вместо думата "манифестация"?

    Коментиран от #2

    05:28 24.05.2026

  • 2 Защото

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    е соросоид !

    05:31 24.05.2026

  • 3 Чао

    4 0 Отговор
    Добре че не трябва повече да го правя и аз😂 Беше ми много скучно.

    05:33 24.05.2026

  • 4 Нека

    4 0 Отговор
    прочетем деня на Кирилиметоди и брат му !

    Коментиран от #5

    05:33 24.05.2026

  • 5 Ама

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Нека":

    да е с "Банга Ранга" !

    05:43 24.05.2026

  • 6 Лично до Дара!!!

    3 1 Отговор
    Дара искам признаеш пред цяла България че нас на представи в евровизия с иcляма/аллаxа конкретно с ритуали/хореографията/ текст пропагандиращ казълбашите/алевитите. Моляте от сърце кажи истината на българския народ, ВЯРВАМ че имаш смелостта да го направиш!!!!

    Коментиран от #11

    07:10 24.05.2026

  • 7 Киро Ламата

    0 1 Отговор
    Супер! И ние от Петрохан ще сме там.

    07:49 24.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Византия.

    4 0 Отговор
    Честито празник! Кирил и Методи по произхода си византийски гърци родени в град Фисалоники (Солун) в семейство на именит византийски военачалник.Научен и признат исторически факт.

    08:47 24.05.2026

  • 10 Злоба

    3 0 Отговор
    Доброволни или на сила задължително. Защо трябва да тормозят и децата от градините . Преди се чудех как да се измъкна да не нося знаме ,че даскала по физическо избираше по високите да за тази цел. За 1 или 24 май . Добре ,че не помнеше койточно е избрал да се мъчат . Който не беше избран беше в строя отзад ,но успявахме да се измъкнем в тълпата и да се скрием някъде или да изчезнем в друга посока . Важното беше кампания да те запише ,че си бил там.

    08:47 24.05.2026

  • 11 Така е.Прав си.

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лично до Дара!!!":

    Не само Евровизия, но и цялата Европа стана чалгаджийска дружинка.

    08:54 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове