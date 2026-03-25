Две акции срещу нарушенията на изборните права

При операция по противодействие на престъпления против избирателните права на гражданите тази сутрин в Бургас бяха задържани шестима души. Установени са списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори. На един от адресите е открита сумата от 7000 евро. Това написа във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.
Той допълва, че на пликовете е била написана сумата от 50 евро.
При друга операция, отново тази сутрин, в Лом е извършена проверка в частен дом и търговски обект, където са били намерени тетрадка с имена и числа. В спалнята на къщата са били открити 12 780 евро. Банкнотите са били предимно с номинал от 50 евро.
Задържани са 30 души по Закона за МВР във връзка с изборни нарушения, съобщи в понеделник заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев. Образуваните досъдебни производства са 53. Анчев добави, че 26 са дисциплинарни производства, които са разследвани по общия ред. По думите му, 27 са бързи производства.
1 много бандити има у нас
2 Какви акции?
3 Тиквата +Шиши =💩
4 така е
Та, когато Румен Радев е извикал "Мутри вън! Ще си върнем държавата!", той друго е имал предвид, а ние балъците му се радвахме. Още тогава върна България на Татко Петко, Сенсея и Трактора.
5 Оня с коня
6 Точно полицейските коли
8 станаха ли по 100€ гласовете?
не съм дльжен да овластявам никого
9 Пълни глупости
10 адаша
11 Точно държавата
12 естествено акциите не са там където вече
13 Абе тези хора
14 Дълбоко виждащ
15 много бандити има у нас
До коментар #1 от "много бандити има у нас":И все са полицаи
