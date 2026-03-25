Новини
България »
Две акции срещу нарушенията на изборните права

25 Март, 2026 11:50 604 16

  • изборни права-
  • акции-
  • нарушения

Задържани са 30 души по Закона за МВР във връзка с изборни нарушения

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При операция по противодействие на престъпления против избирателните права на гражданите тази сутрин в Бургас бяха задържани шестима души. Установени са списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори. На един от адресите е открита сумата от 7000 евро. Това написа във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Той допълва, че на пликовете е била написана сумата от 50 евро.

При друга операция, отново тази сутрин, в Лом е извършена проверка в частен дом и търговски обект, където са били намерени тетрадка с имена и числа. В спалнята на къщата са били открити 12 780 евро. Банкнотите са били предимно с номинал от 50 евро.

Задържани са 30 души по Закона за МВР във връзка с изборни нарушения, съобщи в понеделник заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев. Образуваните досъдебни производства са 53. Анчев добави, че 26 са дисциплинарни производства, които са разследвани по общия ред. По думите му, 27 са бързи производства.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много бандити има у нас

    2 2 Отговор
    затова е нужно по строги наказания . арести , забрани да гласуват повече . досега ги криеха в изборния ден . само ралита имаше . ладата на нинова изостава от пежото на някакъв друг .

    Коментиран от #15

    11:55 25.03.2026

  • 2 Какви акции?

    2 1 Отговор
    Години наред това е практика. С мижавите полицайчето може само леко да намалеят покупките

    11:56 25.03.2026

  • 3 Тиквата +Шиши =💩

    2 1 Отговор
    И накрая ефект никакъв.

    12:00 25.03.2026

  • 4 така е

    3 0 Отговор
    Колко от вас си спомнят, че преди 30 години т.нар. мутри произлезнаха от средите на спортистите? Дори нарицателно им викахме "борци".

    Та, когато Румен Радев е извикал "Мутри вън! Ще си върнем държавата!", той друго е имал предвид, а ние балъците му се радвахме. Още тогава върна България на Татко Петко, Сенсея и Трактора.

    12:01 25.03.2026

  • 5 Оня с коня

    1 0 Отговор
    ако едни избори можеха да променят нещо те щяха да са забранени

    12:02 25.03.2026

  • 6 Точно полицейските коли

    1 0 Отговор
    Трошат пътищата и бордюрите !

    12:03 25.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 станаха ли по 100€ гласовете?

    1 1 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    12:03 25.03.2026

  • 9 Пълни глупости

    2 0 Отговор
    Нищо не доказват някакви "списъци с имена" ! Просто е абсурдно това което се случва в България

    12:05 25.03.2026

  • 10 адаша

    0 0 Отговор
    Щом са в Бургас, значи е в кв. "Меден рудник". Етноса е ясен. И в Лом е ясен.

    12:10 25.03.2026

  • 11 Точно държавата

    2 0 Отговор
    Трябва да плаща по 50 евро във ваучери на всеки който упражни избирателните си права ! А не с репресии да се занимава и по спалните на хората в 5,30ч. сутринта да рови

    12:11 25.03.2026

  • 12 естествено акциите не са там където вече

    0 0 Отговор
    ГЕРБ ДЕЛЯН И ДОГАН ВЕЧЕ СА ПРИКЛЮЧИЛИ С РАЗДАВАНЕТО НА МАТРАЛНИ БЛАГА !

    12:23 25.03.2026

  • 13 Абе тези хора

    0 0 Отговор
    дето са задържани по Закона за МВР във връзка с изборни нарушения, къде точно ги държат? От МВР дали може да споделят?

    12:25 25.03.2026

  • 14 Дълбоко виждащ

    0 1 Отговор
    според мен ежедневните ви опити чрез медиите да плашите са несъстоятелни.Тези за ,които го правите са в големи групи те си имат ръководител на ,който вярват и дори не ви четат , а на тези милиционерите .....те се смеят на тях!още нещо ,не ги мислете за толкова слаби финансово.според мен идва времето ,което ще докаже ,че слаби финансово сме ние българите защото сме разединени ,самотни и обирани до шушка от държавата приживе и след смърта ни!пс.никога не гласуваме не защото не ни трябват пари или не милеем за земята ни ,а защото прекалено презираме тази мръсна пяна ,която потиска чистата и честна Българска душа!

    12:25 25.03.2026

  • 15 много бандити има у нас

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "много бандити има у нас":

    И все са полицаи

    12:27 25.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове