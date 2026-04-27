Откриха военен боеприпас в гимназия в Добрич

Откриха военен боеприпас в гимназия в Добрич

27 Април, 2026 09:52 970 20

Районът беше отцепен

Откриха военен боеприпас в гимназия в Добрич - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстрация
Светослава Ингилизова

Военен боеприпас е намерен при разчистване на кабинет по военно обучение в гимназия „Михаил Василевич Ломоносов" в Добрич. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. След като е подаден сигнал в полицията, са изпратени екипи, които отцепват района, съобщава кореспондентът на БТА в града Михаела Димитрова.

Потърсено е съдействие от специализираното звено „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ във Варна. Боеприпасът е обезвреден. По случая е образувано досъдебно производство.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    3 4 Отговор
    Румбата ще отвори по един кабинет по военно убочение във всяко българско школо.

    09:56 27.04.2026

  • 2 що се чудите

    3 1 Отговор
    Малко ли пищови намирате?

    09:56 27.04.2026

  • 3 Какво се очаква

    7 3 Отговор
    да има в кабинет по военно обучение? Може би проби от ланшния сняг.

    Коментиран от #5

    09:58 27.04.2026

  • 4 Ко речи

    8 3 Отговор
    "Военен" боеприпас? Че други боеприпаси има ли?!

    Коментиран от #9

    10:00 27.04.2026

  • 5 Комунизмът никога не си е тръгвал

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Какво се очаква":

    Очаква се отдавна да няма такива кабинети.

    Коментиран от #16

    10:00 27.04.2026

  • 6 1488

    3 4 Отговор
    радев се готви за управление

    само че той единствено може да ръководи
    пионерчета на манифестация

    Коментиран от #19

    10:07 27.04.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    8 0 Отговор
    В кабинетите по военно имаше учебни гранати без експлозив.

    10:07 27.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 кой мy дpeмe

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ко речи":

    онея дето еСС подарява на 404 са мирни боеприпаси

    10:08 27.04.2026

  • 10 Хохо Бохо

    13 0 Отговор
    Като малки си играехме с такива боеприпаси. Бяха оцветени в червено-гранати, рпг истрели, патрони .....Сега ги обезвреждат???? Смях и жалка жалкост на неуки имбецили

    10:08 27.04.2026

  • 11 57-ми набор

    7 0 Отговор
    Това е от ,,мое време" ,когато имахме часове по ,,военно",ходехме по лагери и бригади а в ,,морските клубове на ДОСО" се учехме да стреляме още от деца с въздушни и флоберки пушкала ,нямахме смартфони и Интернет ,а на черно-белите телевизори гледахме ,,На всеки километър" , "Четиримата танкисти и кучето"..."Капитан Клос" ,а по кината престрелките между каубои и индианците предвождани от Бойко Митич-Винету :)))

    Коментиран от #12, #14

    10:13 27.04.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "57-ми набор":

    Танкистите бяха трима.

    Коментиран от #15

    10:18 27.04.2026

  • 13 хихи

    8 0 Отговор
    Боеприпасът е обезвреден. е вероятно учебен и няма нужда от обезвреждане...

    10:21 27.04.2026

  • 14 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "57-ми набор":

    А в кино Аура се роди култовата реплика : Да го д.. ха, бате Гойко.

    10:21 27.04.2026

  • 15 Ти пък

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "007 лиценз ту кил":

    От къде знаеш ,да не си го гледал

    10:23 27.04.2026

  • 16 При лошия соц

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Комунизмът никога не си е тръгвал":

    Във всяко училище имаше такъв кабинет. С какво предлагаш да ги заменим? Стая за педикюр и маникюр ли?

    Коментиран от #17, #18

    10:28 27.04.2026

  • 17 Комунизмът никога не си е тръгвал

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "При лошия соц":

    Моли се никога децата ти, или внуците да разбират нагледно, какво представляват боеприпаси.

    10:31 27.04.2026

  • 18 до фе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "При лошия соц":

    клиенгела ли си?

    10:40 27.04.2026

  • 19 1488

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    под весел радионуклиотиден дъжд

    10:41 27.04.2026

  • 20 Затлачения.

    1 0 Отговор
    Ръка на МАсква. Не иначе.Друг не може.

    10:51 27.04.2026

