Важните новини във ФАКТИ на 10.04.2026 г.

625 американски войници пристигат у нас заради учение

В периода от 8 до 12 април 2026 г. ще се проведе планирана ротация на личен състав от контингента на САЩ, изпълняващ задачи в рамките на инициативата по гарантиране на сигурността „Atlantic Resolve“, съобщават от Министерството на отбраната.

Симеон Сакскобургготски призова за смирение навръх Разпети петък

Бившият министър-председател и цар на българите Симеон Сакскобургготски отправи апел за човечност и постоянни усилия за доброта навръх Разпети петък. Той присъства на възпоменателното богослужение Опело Христово в столичния митрополитски катедрален храм "Света Неделя".

КАТ отнема книжки незаконно заради изтекла Гражданска отговорност

"Пътна полиция" налага незаконно глоби, сваля регистрационни табели и отнема шофьорски книжки за управление на автомобили без валидна застраховка "Гражданска отговорност". Санкциите падат масово в съда във всеки случай, в който собственикът на автомобила не е бил предварително информиран в писмен вид, че превозното му средство е заличено служебно от регистрите. Това става ясно от съвместно тълкувателно постановление на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, което уеднаквява съдебната практика в страната заради системния институционален хаос по пътищата.

Раждаемостта в България дълбае историческо дъно. Изчезваме като нация

Точно 12 461 бебета са проплакали в родилните отделения в България от началото на 2026 година до сутринта на 10 април. От тях 11 234 са доносени до термин. Това показват оперативните данни на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Статистиката обаче не дава поводи за оптимизъм, тъй като страната ни продължава да дълбае историческо дъно в демографската криза, а раждаемостта бележи траен спад.

Експерти: Камерите на АПИ дебнат на лесното, а не на опасното

Контролът на средната скорост по българските пътища се оказва почти напълно неефективен, тъй като камерите се поставят заради техническо удобство, а не на базата на реалния риск. Това доказва новият експертен доклад на Института за пътна безопасност (ИПБ), който хвърля сериозна сянка върху начина, по който Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и МВР се борят с войната по пътищата.

Андрей Янкулов: Спираме превръщането на съда в оръжие срещу медиите

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че институцията подготвя спешни промени за предотвратяване на т.нар. "дела-шамари", чиято цел е да заглушават критични гласове. Изявлението идва на фона на безпрецедентен скандал – петима магистрати от Районен съд – Бургас наложиха възбрана върху сметките на разследващия журналист от BIRD.bg Димитър Стоянов, блокирайки 25 000 евро след серия искове от бивш митничар.

Скъпият дизел обрича хлебозаводите в Северна България на фалит

Драстичният скок в цените на горивата и суровините изправя хлебопроизводителите пред сериозно изпитание да запазят социално поносима цена на основния продукт на трапезата. Само за три месеца дизеловото гориво на едро е поскъпнало с 50 цента за литър, което блокира логистиката на големите заводи. Браншът настоява за спешни държавни субсидии за транспорта и повторно въвеждане на нулевата ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за хляба.

Ангел Мавровски: Търговци пласират месо с изтекъл срок от "2016"

България е изправена пред мащабна криза с безопасността на храните и драстично източване на земеделски субсидии. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е засякла месо с изтекъл срок на годност още от 2016 година, което е било подготвяно за реализация в търговската мрежа. Това съобщи новият изпълнителен директор на институцията Ангел Мавровски в свое интервю за вестник "Телеграф". Само за месец под негово ръководство контролните органи са изпразнили редица складове с опасни продукти в цялата страна, включително огромни количества в Хасково, Димитровград и Монтана.

Кола се обърна по таван в дере на прохода „Петрохан“

Кола се е обърнала по таван в дере на прохода „Петрохан“ в посока Монтана, съобщават потребители в групата „Катастрофи в България“ във Фейсбук.

Великден в България: 10 евро за три салати, три краставици и пресен лук

Напрежението в Близкия изток и скокът в цените на горивата нанесоха тежък удар върху джоба на българския потребител броени дни преди Възкресение Христово. Традиционната великденска трапеза у нас тази година струва двойно по-скъпо, като основният парадокс е, че пазарът в съседна Гърция предлага далеч по-изгодни условия за посрещане на празника.

Пиян турски шофьор преобърна ТИР в Прохода на Републиката

Тежкотоварен автомобил излезе от пътя и се преобърна в Прохода на Републиката (Хаинбоаз) край село Въглевци. Инцидентът се случи в петък по обяд, като предизвика сериозни затруднения в трафика през една от основните пътни артерии в страната. На място веднага бяха изпратени екипи на полицията, които да регулират движението.

Внезапно почина кандидат за депутат на "Величие"

Партия "Величие" съобщи за внезапната смърт на своя кандидат за народен представител в Кюстендил инж. Миле Андонов. Политическата формация разпространи тъжната вест чрез официалната си страница във Facebook.

Йордан Божилов: Американските самолети в София пазят източния фланг на НАТО

Въпреки изострената геополитическа обстановка в Близкия изток и изпратената официална дипломатическа нота от Техеран до София, националната сигурност на България не е застрашена и страната ни няма да се ангажира с военни действия. Това увери заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов в ефира на Bulgaria ON AIR, коментирайки актуалните конфликти и позиционирането на американски военни самолети на родна територия. По думите му защитата на страната е напълно гарантирана както от собствените ни въоръжени сили, така и от съюзниците в НАТО.

„Като един жив труп“: 80% от хората с Паркинсон се чувстват депресирани и неразбрани

„Не можеш да станеш, не можеш да отидеш до тоалетна… като един жив труп.“ Така описва най-тежките моменти от заболяването си Стоян Петров – музикант, живеещ с Болест на паркинсон, разказа бТВ.

Километрична тапа блокира Кресненското дефиле

Огромно задръстване блокира движението по пътя към Гърция в първия от поредицата почивни дни за тазгодишния Великден. Дълга колона от автомобили се е образувала в участъка между Симитли и Кресна, като на места в Кресненското дефиле превозните средства напълно спират, а раздвижванията са минимални.

Две катастрофи причиниха задръстване на изхода на София в началото на АМ „Тракия“

Две леки катастрофи са причинили задръстване на изхода на София в началото на автомагистрала „Тракия“, съобщиха за БТА от МВР.

Писателката Здравка Евтимова: Горко на хората, които изпитват завист и ревност

На разпети петък обръщаме поглед навътре, за да се изправим срещу тъмните кътчета на душата си, срещу страховете си, да направим равносметка какво е отношението ни към нас самите, към хората които обичаме, но и към тези, които не харесваме. Защото силата на духа се измерва и с приемането на различията помежду ни и със способността да простим на онези, които ни нараняват.

Първият български космонавт: Двигателят ни отказа със сериозен гръм

1 денонощие, 23 часа, 1 минута и 31 обиколки около Земята. Толкова продължава полетът на първия българин в Космоса.

Асен Василев в Плевен: Можем да вдигнем доходите и да овладеем цените с голям антикризисен пакет

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев предлага нов голям антикризисен пакет, за да не се допусне обедняване на българските граждани. Той обясни, че такава мярка е наложителна заради задаващата се криза от войната в Иран и че трябва да се действа бързо.

Общо 833 души са проверени в рамките на специализирана полицейска операция в област Добрич

Общо 833 лица са проверени в рамките на специализирана полицейска операция (СПО), проведена на територията на ОД на МВР – Добрич по разпореждане на главния секретар на МВР, съобщиха от дирекцията. Акцията е насочена към противодействие на нарушения на изборното законодателство и предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите.

На летище „Васил Левски“ вече ще се дезинфекцират обувките на пътниците

На летище „Васил Левски“ в София вече ще се дезинфекцират обувките на пътниците, съобщиха от аеропорта. Николай Найденов: АПИ дава по 2 млн. на месец за държавна пътна помощ - на 1 фирма с 20 подизпълнителя Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов заяви в студиото на „Твоят ден“, че не води битка с Асоциацията на фирмите за пътна помощ, а търси решение на спорната практика държавата да плаща за извозване на аварирали тежкотоварни автомобили по магистралите.