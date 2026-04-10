Общо 833 души са проверени в рамките на специализирана полицейска операция в област Добрич

Общо 833 лица са проверени в рамките на специализирана полицейска операция (СПО), проведена на територията на ОД на МВР – Добрич по разпореждане на главния секретар на МВР, съобщиха от дирекцията. Акцията е насочена към противодействие на нарушения на изборното законодателство и предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите.

От проверените хора 60 са с полицейска регистрация, като са инспектирани и 672 моторни превозни средства, изброи БТА.

В хода на операцията са образувани четири досъдебни производства за притежание на наркотични вещества. Открити и иззети са общо 6,56 грама марихуана и 2,38 грама амфетамин.

При условията на неотложност са образувани още пет досъдебни производства за престъпления по чл. 167 от Наказателния кодекс, свързани с изборния процес. Установени са извършителите по четири преписки за кражби по чл. 194 от НК.

Задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР са 13 души. Съставени са 31 акта за установяване на административни нарушения, 145 фиша и 31 протокола по чл. 64 и 65 от ЗМВР.

Проверки са извършени в 8 заложни къщи, 6 автоморги, 55 търговски обекта и 17 питейни заведения. Съставени са и 3 протокола от други контролни органи.

В операцията са участвали служители на ОД на МВР, Зонално жандармерийско управление, горски стражари, както и представители на НАП, БАБХ и РИОСВ.