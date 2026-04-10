  Тема: Избори

Общо 833 души са проверени в рамките на специализирана полицейска операция в област Добрич

10 Април, 2026 13:42 576 7

  • добрич-
  • купуване на гласове-
  • полиция-
  • акция

От проверените хора 60 са с полицейска регистрация, като са инспектирани и 672 моторни превозни средства

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 833 лица са проверени в рамките на специализирана полицейска операция (СПО), проведена на територията на ОД на МВР – Добрич по разпореждане на главния секретар на МВР, съобщиха от дирекцията. Акцията е насочена към противодействие на нарушения на изборното законодателство и предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите.

От проверените хора 60 са с полицейска регистрация, като са инспектирани и 672 моторни превозни средства, изброи БТА.

В хода на операцията са образувани четири досъдебни производства за притежание на наркотични вещества. Открити и иззети са общо 6,56 грама марихуана и 2,38 грама амфетамин.

При условията на неотложност са образувани още пет досъдебни производства за престъпления по чл. 167 от Наказателния кодекс, свързани с изборния процес. Установени са извършителите по четири преписки за кражби по чл. 194 от НК.

Задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР са 13 души. Съставени са 31 акта за установяване на административни нарушения, 145 фиша и 31 протокола по чл. 64 и 65 от ЗМВР.

Проверки са извършени в 8 заложни къщи, 6 автоморги, 55 търговски обекта и 17 питейни заведения. Съставени са и 3 протокола от други контролни органи.

В операцията са участвали служители на ОД на МВР, Зонално жандармерийско управление, горски стражари, както и представители на НАП, БАБХ и РИОСВ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    "...60 са с полицейска регистрация"
    ----
    60 от ченгетата - трафиканти...🤣

    Коментиран от #2

    13:45 10.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тодор

    3 0 Отговор
    Охранителна полиция се отчита за свършена работа с това колко коли и лични карти са проверени, КАТ с написаните и връчени НП и фишове, а криминална полиция - с колко души са посочени/набедени/дадени на прокурор за да бъдат обвинени за някакво престъпление. При това не е речено че са виновни, прави се регистрация, пък после да се оправят дознателя и прокурора.

    13:59 10.04.2026

  • 5 Луд

    2 0 Отговор
    Много ми е приятна думата СТРАЖАРИ още повече ме кефи думата ЗАПТИЕТА,,Бръснарниците вече са БЕРБЕРНИЦИ,,ПРАЗНИК ПЪК СЕ КАЗВА ,,ФЕСТ,,А ГРМАНЦИТЕ ПИШАТ ПРАЗНИК НА КИРИЛИЦА.Журналистите получават дипломите си от Агрономният уни Свищов.Всички магазини около женски пазар във София са със йероглифи някакъв Арабски език.Народ които не държи са своята култура,Език и вяра винаги остава без държава.

    14:03 10.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Някой ако моо ми обясни кво общо има БАБХ с изборното законодателство, че участва в специализирана операция за "противодействие на нарушения на изборното законодателство и предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите"
    Следващия път ше вземат и Айшето - експерт по чистотата да участва
    Тъпомера е на макс!

    14:22 10.04.2026

  • 7 Впечатляващ резуктат

    0 0 Отговор
    Открити и иззети са общо 6,56 грама марихуана и 2,38 грама амфетамин.

    14:52 10.04.2026

