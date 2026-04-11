Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Добрич »
Мъж загина при пожар в дома си в Добричко

Мъж загина при пожар в дома си в Добричко

11 Април, 2026 10:17

  • добрич-
  • мъж-
  • загинал-
  • пожар
Мъж загина при пожар в дома си в Добричко - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

74-годишен мъж е загинал при пожар в къща в добричкото село Опанец, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за огнения инцидент е подаден в петък в 07:57 часа в пожарната на Добрич.

Загиналият е бил трудноподвижен, уточнява БНР.

Причина за пожара е късо съединение в електрическата инсталация.

През изминалото денонощие противопожарните звена са потушили 82 пожара и са реагирали на 106 сигнала за произшествия.

В петък в 00:14 ч. в РДПБЗН – Пловдив е получено съобщение за взрив от газова бутилка в къща в град Съединение, област Пловдив.

При инцидента е пострадала 72-годишна жена, която е получила изгаряне. Причина за инцидента е техническа неизправност на газова бутилка.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 10 в жилищни сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 62 пожара.

Извършени са 19 спасителни дейности и помощни операции.


Добрич / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове