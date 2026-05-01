Първите британски туристи пристигнаха на Летище Бургас

1 Май, 2026 20:54 763 12

Наскоро Летище Бургас се похвали, че очаква полети до над 70 директни дестинации през летния сезон на 2025 г.

Снимка: Андон Илиев, Golden Memories, Летище Бургас
Снимка: Андон Илиев, Golden Memories, Летище Бургас
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летище Бургас посрещна днес първите туристи за летен сезон 2026 с чартърен полет на авиокомпанията Jet2 от Нюкасъл. С пристигането на пътниците от Великобритания поставяме началото на още един сезон, в който очакваме хиляди британски туристи да изберат Южното Черноморие за своята почивка, обявиха от Летище Бургас. Само преди ден беше открита и ремонтираната писта на летището, пише travelnews.bg.

Британските туристи отиват на почивка в Слънчев бряг, който е най-предпочитаният от тях курорт у нас. Туроператорът Jet2Holidays, който ги изпраща в България, очаква ръст през този сезон на своите клиенти за най-големия ни комплекс. Той е заложил по-голям капацитет от самолети и полети до Бургас, заяви за TravelNews Иван Грошев, представител на компанията у нас. От Великобритания се очакват общо 886 полета през сезон 2026 г., което е повече спрямо миналата година, когато са били 823, показва справка на летището.

Летище Бургас очаква повече полети от Полша (заявени 1250 полета, при 1040 през 2025 г.), Унгария, Норвегия и Литва. Драстичен спад се очаква от Германия, от където са заявени 485 полета при 673 през миналата година, показват данните. През последните години германският пазар е почти загубен за Българското Черноморие заради липсата на авиокомпании, които да оперират между двете страни. Това беше най-важният пазар за морския ни туризъм преди Ковид пандемията. Спад на полетите ще има още от Чехия, Словакия, Австрия, Дания и Белгия.

Наскоро Летище Бургас се похвали, че очаква полети до над 70 директни дестинации през летния сезон на 2025 г. Сред най-значимите акценти за сезона е стартирането на директни полети до италианската столица Рим /Фиумичино/ от авиокомпания Ryanair. Това се случва за първи път в близо вековната история на аеропорта. Новата линия ще се изпълнява от началото на май с честота два пъти седмично - всеки петък и неделя. През май авиокомпанията подновява и полетите си до: Дъблин (Ирландия), Краков, Варшава /Модлин/ (Полша) и Лондон /Лутън/ (Великобритания), а през юни - до Будапеща (Унгария), Братислава (Словакия), Виена (Австрия), Каунас (Литва), Гданск и Познан (Полша).

Wizz Air също възобновява полетната си програма през месец май с линии до Лондон /Лутън/ (Великобритания) и Варшава (Полша), като от юни добавя полети до Будапеща (Унгария), Гданск, Катовице и Люблин (Полша). Авиокомпанията увеличава честотите по съществуващи маршрути и от 21 юли въвежда нова директна връзка до Летище Радом край Варшава(Полша).

Националният превозвач Bulgaria Air подновява редовната линия София - Бургас от началото на юни с четири честоти седмично, като от края на месеца полетите ще се изпълняват ежедневно, осигурявайки удобни вътрешни връзки и трансферни възможности.

Jet2 разширява присъствието си с нов маршрут от Лондон /Гетуик/ (Великобритания), който ще се изпълнява два пъти седмично от началото на май. Британската авиокомпания възобновява и цялостната си полетна програма с общо 11 маршрута до Бургас.

Френският пазар също се разширява с две нови директни линии - след 9-годишна пауза, през втората половина на месец май Transavia France възобновява полетите си до Париж /Орли/ всеки понеделник, а нискотарифната авиокомпания Volotea открива първия си маршрут до Летище Бургас с полети до Лил, които ще се изпълняват всяка сряда.

След успешния старт на линията Виена – Бургас през миналата година, Austrian Airlines увеличава значително полетната си програма през това лято. Полетите започват месец по-рано - в средата на май - и през пиковите летни месеци ще достигнат до пет седмични честоти, предоставяйки широки възможности за свързващи полети чрез световния хъб във Виена (Австрия).

Discover Airlines възобновява директните полети от Франкфурт до Бургас в средата на май с две честоти седмично, а от началото на юли подновява и линията от Мюнхен (Германия). Като част от групата Lufthansa, авиокомпанията предлага и множество възможности за връзки до дестинации из целия свят.

TUI fly възобновява полетната си програма в края на май, увеличавайки честотите от Хановер (Германия) и добавяйки нова директна линия от Франкфурт (Германия) от началото на юли.

Eurowings подновява полетите от Щутгарт и Хамбург (Германия) през втората половина на май, а от средата на юни - и от Дюселдорф и Кьолн (Германия). През юли авиокомпанията възобновява и полетите от Залцбург (Австрия).

ЕasyJet стартира лятната си програма до Бургас в началото на юни с полети от Манчестър (Великобритания) и Берлин (Германия), а през втората половина на месеца подновява и линията от Лондон /Гетуик/ (Великобритания).

Скандинавските маршрути започват поетапно от втората половина на май с полети от Хелзинки (Финландия), Стокхолм (Швеция), Копенхаген (Дания), Осло, Трондхайм и Берген (Норвегия), като в края на май се очаква възобновяване и на линиите от Рига (Латвия) и Талин (Естония).

Авиационната среда остава динамична под влияние на геополитически фактори, колебания в цените на горивата и оперативни промени в глобален мащаб. В този контекст са възможни корекции в полетните програми. Екипът на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД продължава да работи активно с авиокомпании и туристически партньори за устойчиво развитие на свързаността и за осигуряване на стабилен и успешен летен сезон.

Мирослав Иванов

Източник: travelnews.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дис ис бритиш хом...

    20 0 Отговор
    Поркането да започне... сега!

    20:57 01.05.2026

  • 2 Английски турист

    21 1 Отговор
    България е рай за алкохола и наркотиците!

    20:59 01.05.2026

  • 3 ПРИПОМНЯНЕ

    11 1 Отговор
    Някога на тези ранни курортисти им казвахме "Майски бръмбари"...

    21:02 01.05.2026

  • 4 Охооо, ще има

    12 1 Отговор
    тренировки по балконинг...

    21:04 01.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Свети Кибик-Юродив

    14 2 Отговор
    На преден план-"водачът на групата". Ши-ши номер 2. Тези не ги интересува морето. Идват за евтина пиячка и ако им излезе късмета, някоя селска "труженичка" , ще ги "изръшка". При нас идват от най- бедните работнически райони на Великобритания. Простовати хора-бетер наш Ганьо.

    21:11 01.05.2026

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 1 Отговор
    Айде на балконинга....

    21:25 01.05.2026

  • 9 Студопор

    4 1 Отговор
    Да знам да седя на страна значи...

    21:28 01.05.2026

  • 10 Сега бъзливите копейки

    4 2 Отговор
    ще се стресират и ще се плашат един друг, че това не са туристи, а военни разузнавачи, които ще разчистват терен за натовски самолети.)))).
    Я, взех да им подсказвам за фейка.

    21:31 01.05.2026

  • 11 Само прасета

    1 0 Отговор
    Някое канибалско племе би им се зарадвало много

    21:45 01.05.2026

  • 12 Жоро

    1 0 Отговор
    Не им давайте стаи по високите етажи на хотелите. 🤣

    21:50 01.05.2026

