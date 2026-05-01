Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Враца »
Диана Русинова: Прикрива ли МВР нещо пътния инцидент на път І-1 край Ботевград?
  Тема: Войната на митата

Диана Русинова: Прикрива ли МВР нещо пътния инцидент на път І-1 край Ботевград?

1 Май, 2026 12:08 1 791 33

Всичко това е много странно за пътен инцидент

Снимка: Фейсбук/ЕЦТП
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипът на място на European Center for Transport Policies (ЕЦТП) изрично е бил предупреден, че по разпореждане на главния секретар на МВР е създаден периметър от над 1 км около зоната където настъпи инцидента с петима загинали по-рано тази сутрин. На място са изпратени жандармерия, полиция и присъства лично зам. окръжен прокурор.

Всичко това е много странно за пътен инцидент. Такива в този район стават ежедневно и никога до сега не е имало такива мерки и не допускане на медии в близост до мястото на събитието. Припомням, че неправителствените организации и медиите отразяваме случващото се. Тук не става дума за запазване на местопроизшествие, и се питам дали не по-скоро това не е опит за информационно затъмнение и защо?

Това коментира във "Фейсбук" Диана Русинова от ЕЦТП.

Споделям официалната позиция на ЕЦТП:

Рано тази сутрин (05:55 ч.) е настъпило е тежко пътнотранспортно произшествие на републикански път I-1 на новия пътен възел край Ботевград. Загинали са пет човека в следствие на удар между лек автомобил (джип) и тежкотоварен камион.

Лекият автомобил SUV марка Folkswagen по неизяснени причини навлиза в лентата за насрещно движение и се удря челно в насреща идващия тежкотоварен камион. Водачът на камиона се е опитал да избегне удара, но поради наличието на ограничителни системи върху съоръжението (надлез) не е успял.

Ударът е бил толкова тежък, че двигателя на автомобила се е преместил от двигателния отсек и е навлязъл в купето на лекия автомобил. По непотвърдена информация загиналите са от Монтана.

На строящия се път I-1 бяха поставени колчета на други участъци, където настъпваха пътни инциденти с челен удар. Пътният възел при Ботевград беше довършен съвсем скоро и не са били поставени разделителни колчета. Водачите бъркат, че там движението се осъществява еднопосочно, а то е двупосочно. Вероятно това е и причината за честите пътни инциденти.

Припомняме, че многократно ЕЦТП изпраща анализи, с които прогнозирахме ръст на загиналите при ПТП в рамките на 2026 г. Въпреки усилията на МВР да се вадят жертви и ранени от статистиката имаме реално увеличение на жертвите. Намираме за неприемливо държавата да не взема мерки. Контролът от страна на МВР е фокусиран главно върху скоростните режими, което ние намираме за крайно недостатъчно и неефективно.

В рамките на следващата седмица ще изпратим списък с препоръчителни мерки.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кои

    19 2 Отговор
    са загиналите ? Тъмна Индия !

    Коментиран от #25

    11:59 01.05.2026

  • 2 ИЗБИХТЕ СЕ БЕЕЕ-ГОВЕДА

    16 6 Отговор
    БГ. водачи са най-големите камикадзета в света !!!!!

    11:59 01.05.2026

  • 3 Джипът

    7 5 Отговор
    в обратна посока ли се е движил ? Бавно......

    12:01 01.05.2026

  • 4 Дзак

    9 0 Отговор
    Отклоненията срещу движението не се отбелязват добре. Особено при и след кратки ремонти. Достатъчно е някой неориентиран да мине през колчетата и отваря път.

    12:02 01.05.2026

  • 5 Пародия на журналист

    26 3 Отговор
    Какъв е този "European Center for Transport Policies" при писане на статия на български език, бе овцццццццццъъъ прррррроооссстъъъ мрррръъша мммииисссиииррсккка евеерооогейска???????

    Коментиран от #10, #14, #21

    12:02 01.05.2026

  • 6 Дориана

    20 3 Отговор
    По- добра и работеща за народа Полиция до сега не е имало. Така, че всички си вършат отговорно работата. Борисов и Пеевски заедно с техните съюзници по кражби вече са в ъгъла.

    12:04 01.05.2026

  • 7 Абе

    13 0 Отговор
    Как няма да прикриват като 200 действащи полицай в почивките работят като автоинструктори

    Коментиран от #11

    12:04 01.05.2026

  • 8 АМИ КАТО ЗНАЕ ЧЕ ШЕ ДОЙДЕШ

    9 0 Отговор
    КАК НЕМА ДА ИМА ПЕРИ МЕТЪР❎

    12:06 01.05.2026

  • 9 Гледам отгоре

    13 4 Отговор
    При непрекъсната жълта линия какво има да му разсъждаваш? Караш вдясно и спазваш ограничението. Да не би в джипката да е бил районният координатор на ПБ или новоизлюпен депутат?

    12:08 01.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Що говориш глупости?

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    За да станеш автоинструктор се иска специално образование. Къде го търсиш бай Мильо да ходи на училище?

    12:10 01.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 новия парламент трябва задължително

    7 0 Отговор
    да създаде временна група от знаещи и можещи които да изследват много отговорно причините за тези ежедневни убийства и самоубийства по пътищата на държавата и да ги прекратят със правилните закони и задължителното им прилагане и спазване от всички а не само от половината от водачите

    Коментиран от #22

    12:18 01.05.2026

  • 14 Отговорих

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пародия на журналист":

    ...ти в коментара си в 10...ама същата ме изтри...
    Свикнала е да се бърше под очилата...
    Факт е !
    Какво да се прави?
    Фактите са такива...УВИ

    12:18 01.05.2026

  • 15 хмм

    4 0 Отговор
    Сигурно са си мислели, че се движат по магистрала.

    Коментиран от #20

    12:20 01.05.2026

  • 16 Мемфис

    2 11 Отговор
    До 2:
    Ти явно не си наясно какво става в рассията? Ние сме усвоили братският съветски опит за идиотизиране на планктона! You tube е пълен с руски камикадзета, които умът ти не може да приеме!

    12:23 01.05.2026

  • 17 Очевидец

    5 0 Отговор
    На България не й трябва война - ние сми ще се изтрепим

    Коментиран от #27

    12:25 01.05.2026

  • 18 Първо да уточним

    6 0 Отговор
    ЕЦТП не е никакъв Европейски център ,а НПО на Русинова.

    Коментиран от #26

    12:26 01.05.2026

  • 19 фиткифакти

    4 0 Отговор
    "Ударът е бил толкова тежък, че двигателя на автомобила се е преместил от двигателния отсек и е навлязъл в купето на лекия автомобил."
    !?!? Отново неадекватно написана статия!

    12:29 01.05.2026

  • 20 Много е рано водача е задрямал

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "хмм":

    Първо се е объркал че е еднопосочно и е задрямал на волана , а тира е карал с превишена скорост. Това е моята версия. Причината самочувствие без покритие на хората в демокрадцията. Те нямат преценка защото имат самочувствие без покритие.

    Коментиран от #23

    12:29 01.05.2026

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пародия на журналист":

    Аз успях да стигна до "Folkswagen".

    12:30 01.05.2026

  • 22 Трябва образователен ценз за

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "новия парламент трябва задължително":

    Започване на шофьорски курс и за получаване на шофьорска книжка. Необходимо е премахване на всяка една форма на корупция на всички нива на живота в България.

    12:33 01.05.2026

  • 23 Айде веднага минус

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Много е рано водача е задрямал":

    Все много знаете ве.

    12:34 01.05.2026

  • 24 Иван шушков

    1 0 Отговор
    Споко, идвам вече съм отново в власта
    Ще направя пътищата
    Но има ядки за носене

    12:36 01.05.2026

  • 25 Не са от тъмна индия

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кои":

    а от бойчиновската индия

    12:36 01.05.2026

  • 26 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Първо да уточним":

    Поне не е институт по пътна безопасност от трима човека .
    Сега прочетох че НПО-то си сменило заглавието.

    Бе кой им плаща на тия?!

    12:38 01.05.2026

  • 27 Затова

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Очевидец":

    сме в Шенгена !

    12:38 01.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Много експерт, много нещо

    0 0 Отговор
    Прикрива това, че по образование си начална детска учителка, а се водиш "експерт по пътна безопастност!

    12:45 01.05.2026

  • 31 007

    0 0 Отговор
    Диана Русенова има ли един ден стаж в полицията ,че да дава експертна оценка за действията?При такъв тежък пътен инцидент всички ръководни служители-Окръжен прокурор, Директор на ОД МВР , трябва да са на мястото и да подпомагат чисто организационно, не да се намесват в действията по разследването.Знаете ли ,че в прокуратурата има прокурори ,който през живота си не са посещавали местопроизшествие? При такова тежко произшествие колкото по голям е периметъра на огледа е по добре стига разследващия и съответния експерт да могат да снемат и отразяват всички следи относими към произшествието, защото понякога най дребни детайли имат решаващо значение при изясняване на обстоятелствата. А ръководните служители могт да окажат помощ при осигуряване на полицески служители, бързо и безотказно за подсигуряване безопасността на извърщващите огледа, запазване на следите , да осигурят бързото осигуряване на технически средства , друга техника и специалисти при необходимост. Ако всичко това се остави само на дежурните служители минават часове за да се подсигури всичко , от личен опит го казвам.

    12:45 01.05.2026

  • 32 БСТ

    0 0 Отговор
    На снимката не е сув а ван - фв туран

    12:46 01.05.2026

  • 33 Много е рано водача е задрямал

    1 0 Отговор
    Първо се е объркал че е еднопосочно защото е задрямал на волана , а тира е карал с превишена скорост. Това е моята версия. Причината самочувствие без покритие на хората в демокрадцията. Те тоест водачите нямат преценка защото имат самочувствие без покритие.

    12:47 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове