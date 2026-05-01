Диана Русинова: Прикрива ли МВР нещо пътния инцидент на път І-1 край Ботевград?

Екипът на място на European Center for Transport Policies (ЕЦТП) изрично е бил предупреден, че по разпореждане на главния секретар на МВР е създаден периметър от над 1 км около зоната където настъпи инцидента с петима загинали по-рано тази сутрин. На място са изпратени жандармерия, полиция и присъства лично зам. окръжен прокурор.
Всичко това е много странно за пътен инцидент. Такива в този район стават ежедневно и никога до сега не е имало такива мерки и не допускане на медии в близост до мястото на събитието. Припомням, че неправителствените организации и медиите отразяваме случващото се. Тук не става дума за запазване на местопроизшествие, и се питам дали не по-скоро това не е опит за информационно затъмнение и защо?
Това коментира във "Фейсбук" Диана Русинова от ЕЦТП.
Споделям официалната позиция на ЕЦТП:
Рано тази сутрин (05:55 ч.) е настъпило е тежко пътнотранспортно произшествие на републикански път I-1 на новия пътен възел край Ботевград. Загинали са пет човека в следствие на удар между лек автомобил (джип) и тежкотоварен камион.
Лекият автомобил SUV марка Folkswagen по неизяснени причини навлиза в лентата за насрещно движение и се удря челно в насреща идващия тежкотоварен камион. Водачът на камиона се е опитал да избегне удара, но поради наличието на ограничителни системи върху съоръжението (надлез) не е успял.
Ударът е бил толкова тежък, че двигателя на автомобила се е преместил от двигателния отсек и е навлязъл в купето на лекия автомобил. По непотвърдена информация загиналите са от Монтана.
На строящия се път I-1 бяха поставени колчета на други участъци, където настъпваха пътни инциденти с челен удар. Пътният възел при Ботевград беше довършен съвсем скоро и не са били поставени разделителни колчета. Водачите бъркат, че там движението се осъществява еднопосочно, а то е двупосочно. Вероятно това е и причината за честите пътни инциденти.
Припомняме, че многократно ЕЦТП изпраща анализи, с които прогнозирахме ръст на загиналите при ПТП в рамките на 2026 г. Въпреки усилията на МВР да се вадят жертви и ранени от статистиката имаме реално увеличение на жертвите. Намираме за неприемливо държавата да не взема мерки. Контролът от страна на МВР е фокусиран главно върху скоростните режими, което ние намираме за крайно недостатъчно и неефективно.
В рамките на следващата седмица ще изпратим списък с препоръчителни мерки.
11 Що говориш глупости?
До коментар #7 от "Абе":За да станеш автоинструктор се иска специално образование. Къде го търсиш бай Мильо да ходи на училище?
12:10 01.05.2026
14 Отговорих
До коментар #5 от "Пародия на журналист":...ти в коментара си в 10...ама същата ме изтри...
Свикнала е да се бърше под очилата...
Факт е !
Какво да се прави?
Фактите са такива...УВИ
12:18 01.05.2026
16 Мемфис
Ти явно не си наясно какво става в рассията? Ние сме усвоили братският съветски опит за идиотизиране на планктона! You tube е пълен с руски камикадзета, които умът ти не може да приеме!
12:23 01.05.2026
20 Много е рано водача е задрямал
До коментар #15 от "хмм":Първо се е объркал че е еднопосочно и е задрямал на волана , а тира е карал с превишена скорост. Това е моята версия. Причината самочувствие без покритие на хората в демокрадцията. Те нямат преценка защото имат самочувствие без покритие.
Коментиран от #23
12:29 01.05.2026
