Диана Русинова: Прикрива ли МВР нещо пътния инцидент на път І-1 край Ботевград?

Екипът на място на European Center for Transport Policies (ЕЦТП) изрично е бил предупреден, че по разпореждане на главния секретар на МВР е създаден периметър от над 1 км около зоната където настъпи инцидента с петима загинали по-рано тази сутрин. На място са изпратени жандармерия, полиция и присъства лично зам. окръжен прокурор.

Всичко това е много странно за пътен инцидент. Такива в този район стават ежедневно и никога до сега не е имало такива мерки и не допускане на медии в близост до мястото на събитието. Припомням, че неправителствените организации и медиите отразяваме случващото се. Тук не става дума за запазване на местопроизшествие, и се питам дали не по-скоро това не е опит за информационно затъмнение и защо?

Това коментира във "Фейсбук" Диана Русинова от ЕЦТП.

Споделям официалната позиция на ЕЦТП:

Рано тази сутрин (05:55 ч.) е настъпило е тежко пътнотранспортно произшествие на републикански път I-1 на новия пътен възел край Ботевград. Загинали са пет човека в следствие на удар между лек автомобил (джип) и тежкотоварен камион.

Лекият автомобил SUV марка Folkswagen по неизяснени причини навлиза в лентата за насрещно движение и се удря челно в насреща идващия тежкотоварен камион. Водачът на камиона се е опитал да избегне удара, но поради наличието на ограничителни системи върху съоръжението (надлез) не е успял.

Ударът е бил толкова тежък, че двигателя на автомобила се е преместил от двигателния отсек и е навлязъл в купето на лекия автомобил. По непотвърдена информация загиналите са от Монтана.

На строящия се път I-1 бяха поставени колчета на други участъци, където настъпваха пътни инциденти с челен удар. Пътният възел при Ботевград беше довършен съвсем скоро и не са били поставени разделителни колчета. Водачите бъркат, че там движението се осъществява еднопосочно, а то е двупосочно. Вероятно това е и причината за честите пътни инциденти.

Припомняме, че многократно ЕЦТП изпраща анализи, с които прогнозирахме ръст на загиналите при ПТП в рамките на 2026 г. Въпреки усилията на МВР да се вадят жертви и ранени от статистиката имаме реално увеличение на жертвите. Намираме за неприемливо държавата да не взема мерки. Контролът от страна на МВР е фокусиран главно върху скоростните режими, което ние намираме за крайно недостатъчно и неефективно.

В рамките на следващата седмица ще изпратим списък с препоръчителни мерки.