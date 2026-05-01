Новини
България »
София »
Петър Волгин в ЕП: Европейският съюз саботира всеки опит за нормализация на отношенията с Русия

Петър Волгин в ЕП: Европейският съюз саботира всеки опит за нормализация на отношенията с Русия

1 Май, 2026 11:18 1 165 87

  • петър волгин-
  • европейски съюз-
  • европейски парламент-
  • русия-
  • санкции

В заседанието участва и Глен Микалеф, еврокомисар за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта

Снимка: ЕП
Снимка: ЕП
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Само фанатизирани до лудост индивиди могат да твърдят, че нормализирането на отношенията с една велика държава е нещо опасно“, каза Петър Волгин, евродепутат от „Европа на суверенните нации“. В Европейския парламент се проведоха дебати за опасността от нормализирането на отношенията с Русия в културата и спорта.

Българският евродепутат обясни, че когато културата, спорта, науката биват принасяни в жертва на идеологическата нетърпимост, това всъщност е сигнал за нещо много опасно. „Някога нацистите са прогонвали от университетите и театрите много хора само заради еврейския им произход. После е дошъл Холокоста. Днес в сърцето на Европа биват отменяни концерти и спектакли само защото в тях участват руски артисти. Тези дни Еврокомисията отряза парите на биеналето във Венеция само защото на фестивала отново ще бъде отворен руският павилион.“

Петър Волгин посочи, че в същото това време с парите на европейските данъкоплатци биват спонсорирани пърформанси, които нямат никаква художествена стойност и не се радват на интерес от страна на публиката. Припомни също, че в Древна Гърция по време на олимпиадите са спирали войните. „Тогава хората са знаели, че спортът и изкуството могат да помогнат за постигането на мир. Днес ръководителите на Евросъюза правят точно обратното – по всякакъв начин пречат на разбирателството между народите и саботират всеки опит за нормализация. Забраните водят винаги до война и никога до мир“, завърши Волгин.

В заседанието участва и Глен Микалеф, еврокомисар за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта. Според него Русия инструментализира спорта за политически цели, което не трябва да се допуска. Той даде пример, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е приканен да върне Русия в световния футбол, което според Микалеф е абсолютно неприемливо. От групата „Европа на суверенните нации“ изразиха допълнително мнение, че ЕС е ударил дъното и предизвиква насмешка по света.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пепа волгата

    34 18 Отговор
    но ви харесва ойрото!

    Коментиран от #59

    11:23 01.05.2026

  • 2 Хм...

    44 37 Отговор
    С хулигани и престъпници не се преговаря. Нама как да имаме нормални отношения с такива. Волгин да си ходи в масква ако не му харесва ЕС.

    Коментиран от #55

    11:23 01.05.2026

  • 3 копейка с чалма

    41 23 Отговор
    иначе заплатата ми е в евро
    ама обичам Рашастан

    11:24 01.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Борис

    39 21 Отговор
    Гнусен човек.

    11:25 01.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 този клепоух

    34 24 Отговор
    лизач на ... е прекрасен пример за русороб.Надупен към москва , и със евро от запада.

    11:26 01.05.2026

  • 8 Кухоглава копейка

    31 19 Отговор
    боклууук с боклууук

    11:26 01.05.2026

  • 9 Да бе

    13 13 Отговор
    фашиската уирса заради ваксините не пуска курсаааа

    11:27 01.05.2026

  • 10 Хе-хе

    32 20 Отговор
    Ти кво правиш в ЕС, бе, Петър!? Нали си във Възраждане! Те не стават при химна на ЕС, ти как стоиш там!? Жалко, че не изпаднаха с ИТН!

    Коментиран от #19

    11:27 01.05.2026

  • 11 Хайде духовата музика

    10 10 Отговор
    Да изсвири Ода на радостта, че сме в ЕС

    11:27 01.05.2026

  • 12 Факт

    30 17 Отговор

    До коментар #6 от "Тити":

    Най-простият евродепутат.

    Коментиран от #60

    11:28 01.05.2026

  • 13 Загладил е косъм

    28 10 Отговор
    С 20 000 на месец.

    11:29 01.05.2026

  • 14 Хехехехе

    27 13 Отговор
    Не е морално да получаваш зерплата в евро! Има рубли!

    11:29 01.05.2026

  • 15 Урсула

    9 15 Отговор
    Главен диригент, местните духови музиканти да надуят кавалите. О колко сме щастливи в блатото

    11:29 01.05.2026

  • 16 Копейка!

    25 14 Отговор
    Нормализират се отношенията с НОРМАЛНА държава, а не а Империя на злото!

    11:30 01.05.2026

  • 17 Как

    18 9 Отговор
    се е стъкмил само с тоя погребален костюм ?!

    11:30 01.05.2026

  • 18 Вкиснал е физиономиите им

    16 22 Отговор
    Браво, Волгин, някой трябва да им навира истината в очите.

    11:30 01.05.2026

  • 19 Няма да чакаме дълго!

    15 12 Отговор

    До коментар #10 от "Хе-хе":

    Още на следващите избори тези лумпени ще отидат при другите от Има Такива Негодници!

    11:33 01.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 150 долара за барел

    9 15 Отговор
    Какво им пука в Брюксел че горивата са висока като цената я плащаме ние гражданите. И така иначе вече европейският съюз няма индустрия и производство което също влияе отрицателно но явно и това за тях няма значение. Еврото няма никакво покритие много държат с висока котировка спрямо долара защото петрола и каза го вкарваме и го плащаме в долари но докога ще бъде така неадекватно брюкселското управление....... Чакай ни рецепция

    11:33 01.05.2026

  • 22 Изгонете го от ЕП бе!

    14 8 Отговор
    Като онази дебелата румънска копейка.

    11:34 01.05.2026

  • 23 Река

    16 8 Отговор
    Волга е в Русия какво правиш в ес .Този комунист обича евраците но защитава Мацква.

    11:34 01.05.2026

  • 24 Край

    8 8 Отговор
    Да искаш ЕС да има взаимно изгодни отношения с Русия не означава че си против Европа - точно обратното е.

    11:35 01.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ушанкаааа

    13 8 Отговор
    Връщай се веднага тук. Стига си печелил евро. Ненужен плъх на европейска хранилката марш в паша.

    11:36 01.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хаха

    12 7 Отговор
    Волгата пак е цвъкала из Европа, ама не ще в рашката, че и евраци лапа.....

    11:37 01.05.2026

  • 30 Майора

    13 9 Отговор
    Ало Волгин , защо не отидете в Русия като толкова много ви харесва , нали лидерът ви Копейкин е в тясна връзка с диктатора Путин! Май още не си разбрал се ЕС се основава на принципите на равнопоставеност и обединение и е нормално да се противопоставя на диктатори като Путин!

    11:37 01.05.2026

  • 31 Фикри

    12 5 Отговор
    Петър Волгин, лапа по най-малко 10 000 евро от ЕП всеки месец и работи за Москва. Ей такъв лицемер няма друг ...

    11:37 01.05.2026

  • 32 Хахахаха

    11 5 Отговор
    Отношенията ще се променят, когато кремълската хунта бъде изрината!

    11:38 01.05.2026

  • 33 Коментарите до момента

    6 8 Отговор
    Показват само едно, че плурализмът и толерантността към чуждото мнение на са характерна черта на ново-европейците. Ако приемем, че не са платени тролове, разбира се. В демократично отношение Европа върви назад, защото хора, закърмени с идеите на социализма, където имаше само една правилна линия, сега заемат ръководни постове. Липсата на гъвкавост, желание за диалог и тоталната откъснатост от избирателите са нещата, които ще докарат радикални формации на власт.

    Коментиран от #36

    11:38 01.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 матю хари

    9 5 Отговор
    Волгата и Москвича няма едно про-българско изказване в ЕП. Той се държи като руски евродепутат.

    11:39 01.05.2026

  • 36 Волгата да ходи в Русия

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "Коментарите до момента":

    Там има и диалогичност и плурализъм.

    11:40 01.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Глупак

    10 5 Отговор
    Интересно мишката волгин не казва нищо как и защо е започнала войната и най-вече кой я започна.

    Коментиран от #43

    11:40 01.05.2026

  • 39 ДАВАЙТЕ СИ КИНТИТЕ ЖЪЛТИПАВЕТА

    3 5 Отговор
    Аз България уййййя

    11:40 01.05.2026

  • 40 Аква

    7 4 Отговор
    Фашистката идеология изключва мирно съвместно съществуване.
    А както знаем - големият враг на фашизма е Русия.

    Коментиран от #58

    11:41 01.05.2026

  • 41 нещастни коментари

    3 9 Отговор
    пропаднал съюз.

    11:41 01.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ДЖЕНЕРАЛ ГМОУМ БОЙКИКЕВ

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Глупак":

    Етническо прочистване в Донбас нямаше нали?

    Коментиран от #47

    11:42 01.05.2026

  • 44 Гресирана ватенка

    6 1 Отговор
    Да се гресира 😁

    11:42 01.05.2026

  • 45 За лева

    7 1 Отговор
    Обаче трупаме стотици хиляди в евро. Чер. Вей

    Коментиран от #50

    11:42 01.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Руската пропаганда

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "ДЖЕНЕРАЛ ГМОУМ БОЙКИКЕВ":

    Има за цел глупака.

    11:43 01.05.2026

  • 48 az СВО Победа80

    1 3 Отговор
    Честит Ден на труда на всички!

    Днес също така е Денят на ЧВК "Вагнер". "Музикантите" са създадени на днешния ден през 2014г.

    Коментиран от #54, #56

    11:43 01.05.2026

  • 49 БОЦ - ко

    3 2 Отговор
    Родил съм се при кравите - в обора,
    Но днес СОФИЯНЕЦ ми е портиер,
    Синът му - инджинера, - чисти двора,
    А жена му ми слугува с маниер...

    Баща ми хванал планината,
    На осми - късно вечерта,
    На девети със другари непознати,
    Окупирали властта !

    И въпреки, че беше неграмотен,
    Сдоби се с пост висок,
    Естествено, че стана и имотен,
    За нас - червените това не е порок !!!

    11:43 01.05.2026

  • 50 Смятай с тази заплата

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "За лева":

    За 5 години се прибира милионер,ако го не изгонят от Брюксел.

    11:45 01.05.2026

  • 51 МГанчев

    0 6 Отговор
    Защо с лошото , какво не му харесвате на човека ?
    Ааааа, да. Казва истината, а тя болиииии

    Коментиран от #80

    11:45 01.05.2026

  • 52 Шмайзер

    1 1 Отговор
    Въвеждане на задължително военно обучение в училище - такова имахме през соца ВТО. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 2 ГОДИНИ в казармите за младите европейци 18 - 40 г. Приоритети във висшите училища с военен характер . СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ?

    11:46 01.05.2026

  • 53 Дякона е казал какво се прави с такива

    4 1 Отговор
    Ако го напиша ще ме изтрият.

    11:48 01.05.2026

  • 54 Мдам

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа80":

    Вагнер са ги еvaли и в Мали 🤣

    11:49 01.05.2026

  • 55 ежко

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хм...":

    Много ти е куха кратуната.

    11:50 01.05.2026

  • 56 Ол1гофрен,

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа80":

    Кой утрепа Готвача?

    11:51 01.05.2026

  • 57 Крум Страшни

    6 3 Отговор
    Е, тази куха лейка, кога ще спре с руските си простотии?! Как, бе, таранкоуло, ЕС да подобри отношенията си с Варвари, окупатори и убийци на майки, деца и старци?! Това би означавало да признае това отвратително варварство!

    11:52 01.05.2026

  • 58 Факт

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "Аква":

    Че по големи фашисти от руснаците, има ли?!

    11:54 01.05.2026

  • 59 СРАМ и ПОЗОР

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "пепа волгата":

    Волин се излагаше само в България! Сега Волгин излага България в Европа!

    11:55 01.05.2026

  • 60 не може да бъде

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Факт е че Петър Волгин е едно от най-разпознаваемите лица в ЕП -особено на фона на безличните досегашни български депутати!? Заради умението му да говори и да улавя същността на проблема - -той е много добър оратор-той е говорител на парламентарната група на която е член !?Това което също заслужава да се отбележи че г-жа Урсула нито един път досега не е успяла да отговори на поставен от него въпрос - обикновено си тръгва без да каже нито дума-което много му повишава рейтинга в парламента!? Авторитетът на Петър Волгин в ЕП е много висок и при смяна на сегашното ръководство с по-нормални хора той ще заеме видно място в ЕП - може би още следващата година!?

    11:59 01.05.2026

  • 61 Т9я нещастник

    4 3 Отговор
    Да го фука,вопърцам ти маминку воле

    12:00 01.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Гост

    3 4 Отговор
    Прав е. Всяка една дума.

    12:12 01.05.2026

  • 64 Лъже, да си оправдае възрожденската

    4 3 Отговор
    квота. Той просто не си прави труда да предлага каквото и да било, а другите русофили ги мързи. Оядоха се там, бате.

    12:15 01.05.2026

  • 65 България 🇧🇬

    6 3 Отговор
    Волгин Клипар Продажно мекере . Възраждане 🚾👎

    Коментиран от #71

    12:16 01.05.2026

  • 66 България 🇧🇬

    6 3 Отговор
    Волгин Клипар Продажно мекере . Възраждане 🚾👎

    Коментиран от #73

    12:17 01.05.2026

  • 67 Гост

    1 4 Отговор
    Защо не отидете в Украйна, като толкова ви харесва?

    12:17 01.05.2026

  • 68 жик так

    1 3 Отговор
    Един козляк тука се на пика от зор да пише бързо коментарите !!!

    12:25 01.05.2026

  • 69 козяшка въшка на самоиздръжка

    1 2 Отговор
    Днес като е празник има ли по две банички на козленце ?

    12:26 01.05.2026

  • 70 Само питам

    2 1 Отговор
    Марче , ти ли ги написа всичките коментари ?

    12:28 01.05.2026

  • 71 Жеко

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "България 🇧🇬":

    Пак ли си дишал лепило бе,кло шар

    12:30 01.05.2026

  • 72 Пьотр Волгин

    1 2 Отговор
    Абе нормализиране на отношенията с моята родина Русия са важни, също и с моя бащица Владимир Владимирович, но двадесет хиляди еврака на месец са си двадесет хиляди еврака... нъл тъй ве балъци😜😉🤫.

    Коментиран от #74

    12:30 01.05.2026

  • 73 истината

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "България 🇧🇬":

    Волгин е евродепутат,а ти си пробит Цар Вул - това е разликата между вас

    12:31 01.05.2026

  • 74 Що лъжеш пак бе?

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Пьотр Волгин":

    Няма как да служиш на истината, след като си прозападен. Не ти остава нищо друго, освен да четеш новини и да сричаш вести, като типичен бивш шестак.

    12:32 01.05.2026

  • 75 читател

    3 1 Отговор
    Съпругата на украинския министър на отбраната Михаил Федоров е купила яхта на стойност 26 милиона евро .

    А вие европейци теглете милиарди заеми и плащайте !!!

    12:35 01.05.2026

  • 76 Ватмана

    1 0 Отговор
    Дрен Михайлов е предател, такъв като Спиро Агнев

    12:35 01.05.2026

  • 77 Куку

    2 2 Отговор
    Тоя извратеняк няма ли кой да му шибне една лопата по кратуната?

    12:35 01.05.2026

  • 78 Жеко

    2 1 Отговор
    Нефта вчера удари 125$ , а вие си ланкайте тука !

    12:38 01.05.2026

  • 79 Горд Българин

    2 1 Отговор
    съм, че имаме такъв сънародник в европарламента, който да им вдигне огледалото, за да се видят какво представляват самозабравилите се депутати там.

    12:40 01.05.2026

  • 80 Питане

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "МГанчев":

    За теб единствената истина е комунистическата "истина"...
    Другарю, не знаеш ли, че 45 години въпросната "истина" беше нашата пътеводна звезда, която ни зарови в калта на дъното ???

    Коментиран от #82

    12:42 01.05.2026

  • 81 прекъснаха ли го отнеха му думата ...

    1 1 Отговор
    Отнеха му думата,защото не им хареса истината.!!

    Задължително го прекъсна и задължително на английски ....
    Дилър, електронна валута и език ни дадоха...., все измислени неща с да градим евроатлантически ценности. Човекът е прав, нито една война не е започнала на бойното поле и не е свършила там. В крайна сметка всичко опира до преговори или масови гробове.

    12:42 01.05.2026

  • 82 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Питане":

    То щото сега много си изплувал .
    Ама нали има банани ... и маймуните са доволни ..

    12:43 01.05.2026

  • 83 Стойчо Стоев

    1 0 Отговор
    Браво ! Истинската причина за продължаването на войната е в Европейските "Лидери .!

    12:45 01.05.2026

  • 84 читател

    1 0 Отговор
    Поздравления г-н Волгин!Истината винаги намира път,защото е като водата!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥

    12:45 01.05.2026

  • 85 будна ера

    1 0 Отговор
    Браво г- н Волгин!!!
    Все някой трябва да им каже истината !!!
    Тази чест се пада на Вас и на г-ца Рада Лайкова !!!

    12:47 01.05.2026

  • 86 Излага се

    0 0 Отговор
    Волгин идеализира един политически инструмент за въздействие на съвременна Русия чрез култура и спорт.Стар метод на КГБ.Държи се като пропагандатор ,без да анализира ситуацията в днешна Русия където няма реална опозиция ,а всяко изказване против войната води до затвора.Спортисти и артисти не могат да бъдат мост защото нямат право на друго мнение ,различно от това на Кремъл.

    12:48 01.05.2026

  • 87 избирател

    0 0 Отговор
    Моля запознайте парламента с желанието на българите за референдум и за манипулация на данните за инфлацията

    12:48 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове