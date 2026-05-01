„Само фанатизирани до лудост индивиди могат да твърдят, че нормализирането на отношенията с една велика държава е нещо опасно“, каза Петър Волгин, евродепутат от „Европа на суверенните нации“. В Европейския парламент се проведоха дебати за опасността от нормализирането на отношенията с Русия в културата и спорта.

Българският евродепутат обясни, че когато културата, спорта, науката биват принасяни в жертва на идеологическата нетърпимост, това всъщност е сигнал за нещо много опасно. „Някога нацистите са прогонвали от университетите и театрите много хора само заради еврейския им произход. После е дошъл Холокоста. Днес в сърцето на Европа биват отменяни концерти и спектакли само защото в тях участват руски артисти. Тези дни Еврокомисията отряза парите на биеналето във Венеция само защото на фестивала отново ще бъде отворен руският павилион.“

Петър Волгин посочи, че в същото това време с парите на европейските данъкоплатци биват спонсорирани пърформанси, които нямат никаква художествена стойност и не се радват на интерес от страна на публиката. Припомни също, че в Древна Гърция по време на олимпиадите са спирали войните. „Тогава хората са знаели, че спортът и изкуството могат да помогнат за постигането на мир. Днес ръководителите на Евросъюза правят точно обратното – по всякакъв начин пречат на разбирателството между народите и саботират всеки опит за нормализация. Забраните водят винаги до война и никога до мир“, завърши Волгин.

В заседанието участва и Глен Микалеф, еврокомисар за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта. Според него Русия инструментализира спорта за политически цели, което не трябва да се допуска. Той даде пример, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е приканен да върне Русия в световния футбол, което според Микалеф е абсолютно неприемливо. От групата „Европа на суверенните нации“ изразиха допълнително мнение, че ЕС е ударил дъното и предизвиква насмешка по света.