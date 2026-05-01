Петър Волгин в ЕП: Европейският съюз саботира всеки опит за нормализация на отношенията с Русия

„Само фанатизирани до лудост индивиди могат да твърдят, че нормализирането на отношенията с една велика държава е нещо опасно“, каза Петър Волгин, евродепутат от „Европа на суверенните нации“. В Европейския парламент се проведоха дебати за опасността от нормализирането на отношенията с Русия в културата и спорта.
Българският евродепутат обясни, че когато културата, спорта, науката биват принасяни в жертва на идеологическата нетърпимост, това всъщност е сигнал за нещо много опасно. „Някога нацистите са прогонвали от университетите и театрите много хора само заради еврейския им произход. После е дошъл Холокоста. Днес в сърцето на Европа биват отменяни концерти и спектакли само защото в тях участват руски артисти. Тези дни Еврокомисията отряза парите на биеналето във Венеция само защото на фестивала отново ще бъде отворен руският павилион.“
Петър Волгин посочи, че в същото това време с парите на европейските данъкоплатци биват спонсорирани пърформанси, които нямат никаква художествена стойност и не се радват на интерес от страна на публиката. Припомни също, че в Древна Гърция по време на олимпиадите са спирали войните. „Тогава хората са знаели, че спортът и изкуството могат да помогнат за постигането на мир. Днес ръководителите на Евросъюза правят точно обратното – по всякакъв начин пречат на разбирателството между народите и саботират всеки опит за нормализация. Забраните водят винаги до война и никога до мир“, завърши Волгин.
В заседанието участва и Глен Микалеф, еврокомисар за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта. Според него Русия инструментализира спорта за политически цели, което не трябва да се допуска. Той даде пример, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е приканен да върне Русия в световния футбол, което според Микалеф е абсолютно неприемливо. От групата „Европа на суверенните нации“ изразиха допълнително мнение, че ЕС е ударил дъното и предизвиква насмешка по света.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
60 не може да бъде
До коментар #12 от "Факт":Факт е че Петър Волгин е едно от най-разпознаваемите лица в ЕП -особено на фона на безличните досегашни български депутати!? Заради умението му да говори и да улавя същността на проблема - -той е много добър оратор-той е говорител на парламентарната група на която е член !?Това което също заслужава да се отбележи че г-жа Урсула нито един път досега не е успяла да отговори на поставен от него въпрос - обикновено си тръгва без да каже нито дума-което много му повишава рейтинга в парламента!? Авторитетът на Петър Волгин в ЕП е много висок и при смяна на сегашното ръководство с по-нормални хора той ще заеме видно място в ЕП - може би още следващата година!?
11:59 01.05.2026
80 Питане
До коментар #51 от "МГанчев":За теб единствената истина е комунистическата "истина"...
Другарю, не знаеш ли, че 45 години въпросната "истина" беше нашата пътеводна звезда, която ни зарови в калта на дъното ???
Коментиран от #82
12:42 01.05.2026
81 прекъснаха ли го отнеха му думата ...
Задължително го прекъсна и задължително на английски ....
Дилър, електронна валута и език ни дадоха...., все измислени неща с да градим евроатлантически ценности. Човекът е прав, нито една война не е започнала на бойното поле и не е свършила там. В крайна сметка всичко опира до преговори или масови гробове.
12:42 01.05.2026
